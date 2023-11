ENTREVISTA: Bairros inteiros com garagens que tenham acima de 50 ônibus elétricos podem ficar sem luz caso redes de distribuição atuais não forem adequadas

De acordo com diretor de vndas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz, Walter Barbosa, que produz ônibus elétricos, São Paulo precisa avançar mais na questão de infraestrutura

ADAMO BAZANI

Enquanto as fabricantes avançam na produção de ônibus elétricos e as empresas da capital paulista ampliam as encomendas, a preocupação sobre a infraestrutura para uma frota maior deste tipo veículo aumenta.

O sinal amarelo ficou ainda mais evidente quando o Diário do Transporte revelou que devido ao apagão em São Paulo ocasionado pelo temporal de 03 de novembro de 2023, que deixou vários bairros sem energia elétrica, a empresa Ambiental Transportes, operadora da zona Leste da capital paulista, teve de encostar seus ônibus elétricos porque não tinha energia para carregar as baterias dos coletivos.

O problema foi pouco sentido porque a frota da empresa com este tipo de ônibus é pequena: 25 dos apenas 69 coletivos com baterias em toda a cidade. Mas e quando a frota for maior?

A preocupação sobre a infraestrutura da rede de distribuição também mexe com quem fabrica e vende os ônibus elétricos.

Nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, durante o evento Eletric Day na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, os executivos da fabricante disseram que as redes de distribuição da cidade de São Paulo precisam ser modernizadas para dar conta da meta da prefeitura de 2,4 mil e 2,6 mil ônibus elétricos até o fim de 2024.

O diretor de vendas e marketing da Mercedes-Benz, Walter Barbosa, disse que estudos feitos para a realidade de São Paulo mostram que com a atual rede de baixa e média tensão, que é a maioria na capital paulista, bairros com garagens com 50 ônibus do tipo padron ou 30 articulados, podem ficar sem energia caso estes veículos sejam carregados ao mesmo tempo.

E o padrão das garagens das empresas da cidade é com centenas de ônibus, ou seja, há problemas à vista.

A questão está na tensão das redes, que não dará conta de tantos ônibus elétricos carregando ao mesmo tempo.

“Tem de se preocupar e muito com essa questão. Para que se tenha mais de 50 ônibus elétricos, seja padron ou básico, ou de 25 a 30 ônibus articulados, precisa de uma infraestrutura que contemple uma rede de alta tensão, ou seja, capacidade de fornecimento de até 200 mil volts. Precisa também de uma subestação. Isso significa que em alguns casos, terão de ser gerados investimentos entre R$ 45 milhões e R$ 50 milhões [por localização das garagens].” – disse

O executivo ainda afirmou que esta questão da rede de distribuição precisa ter avanços para que a cidade comporte a meta de ônibus elétricos, caso contrário, pode nem ter transporte e nem ter luz para as pessoas.

“Essa é uma preocupação que o município de São Paulo precisa ter, levar em consideração para poder implementar os 2,6 mil ônibus elétricos. Pode haver uma queda de tensão na região e não será possível nem operar os ônibus e impactar o fornecimento nas regiões ao lado da garagem. Sistema de baixa tensão e de média tensão, que são a maior parte em nosso município, esses contemplam até 50 carros [ônibus] básico ou padrão, ou aproximadamente entre 20 e 30 articulados. Mais do que isso, precisa se preocupar seriamente com a infraestrutura” – completou.

A questão da intercambialidade de garagens, ou seja, se falta energia elétrica em uma região, passa os ônibus para outra, também foi debatida no evento e os especialistas e técnicos descartaram a viabilidade desta operação para a cidade de São Paulo.

Uma das dificuldades é a distância entre as garagens de diferentes empresas, que é muito longa. Outro problema é o trânsito, ultimamente complicado até em altas horas da noite em algumas regiões. Também há o empecilho das limitações das redes das regiões de cada garagem, que mal teriam condições de atender às frotas das empresas correspondentes em cada bairro.

Também numa realidade operacional como de São Paulo é impossível pensar em escalonar os ônibus para carregar.

Uma carga completa pode durar de três a quatro horas. Um ônibus em São Paulo precisa ficar muito tempo na rua, saindo e 3h00 e voltando entre meia noite e uma da madrugada.

Há pouca margem de tempo para grandes escalonamentos.

O dado trazido por quem vende estes ônibus é um fato em si preocupante, uma vez que seria mais cômodo pintar um quadro de mil maravilhas e comercializar logo os veículos.

EMPRESAS FIZERAM GRANDES ENCOMENDAS:

De acordo com Walter Barbosa, as empresas de ônibus estão fazendo grandes encomendas para atender às exigências da prefeitura de São Paulo, que proibiu a aquisição de modelos a óleo diesel desde 17 de outubro de 2022.

Somente a Mercedes-Benz, vai entregar entre o final deste de 2023 e início de 2024, um total de 50 ônibus elétricos, das quais, 40 para a Viação Metrópole Paulista, que atende às zonas Leste e Sul da capital, oito para a MobiBrasi, que presta serviços na zona Sul; e dois para a empresa Sambaíba, que opera na zona Norte.

Metrópole Paulista e MobiBrasil terão carroceria Caio e Sambaíba virá com Marcopolo.

Segundo o diretor da Mercedes-Benz, para os próximos dois anos, dentro do prazo estipulado na meta da prefeitura, juntas, estas três empresas sinalizaram comprar mais 548 ônibus elétricos, sendo 300 pela Sambaíba, 180 pela Metrópole Paulista e 68 para a MobiBrasil.

A cidade tem 32 garagens de diversas empresas.

A PRODUÇÃO DO ÔNIBUS ELÉTRICO:

O Diário do Transporte esteve na linha de produção do modelo eO500 U, o ônibus elétrico padron de piso baixo da Mercedes-Benz, para carrocerias com até 13,2 metros e capacidade entre 80 e 90 passageiros cada.

Segundo Walter Barbosa, um dos diferenciais do modelo é a maior autonomia, que pode ser de, em média, 260 km, podendo chegar a 300 km com uma carga apenas.

Uma das razões para este maior rendimento é a nova geração de baterias que possui uma capacidade de armazenamento de energia maior.

Além disso, o ar-condicionado, um dos grandes vilões de baterias, foi dimensionado para ônibus elétricos.

“O ar-condicionado é um componente técnico que acaba consumindo muita energia do sistema e também consome a carga da bateria. Por isso, a Mercedes-Benz optou por desenvolver o próprio ar-condicionado e a tecnologia que interage com o produto como um todo. Assim, é possível uma eficiência maior da carga de bateria, do armazenamento da bateria. Isso foi testado pela própria SPTrans [São Paulo Transporte – gerenciadora do sistema paulistano] e pelos operadores, em dias mais quentes, quando é mais difícil conseguir autonomia máxima dos veículos, conseguimos 260 km de autonomia, ou seja, disparado, a maior autonomia do mercado brasileiro” – explicou.

Na linha de produção, foi possível verificar os chassis e equipamentos dos próximos ônibus elétricos da Mercedes-Benz que vão circular pelas ruas da cidade de São Paulo.

A linha de montagem é em Y, ou seja, tem duas entradas, depois seguindo todos os modelos juntos.

Na entrada dos ônibus com motor dianteiro, o quadro do chassi é parafusado e, no início da produção, os ônibus de motor traseiro têm o quadro do chassi soldado.

Uma curiosidade é que o chassi começa a ser montado de “cabeça para baixo”, para melhor fixação de alguns componentes. Após receber os eixos é que o chassi é desvirado e vai para a “posição normal”. Isso ocorre em qualquer tipo de modelo.

O ônibus elétrico começa a ser produzido pela entrada dos modelos de motor traseiro e segue a produção da mesma forma que os movidos a diesel até a parte da fixação do motor, quando o ônibus sai da linha e recebe a montagem das baterias e demais equipamentos específicos para os modelos elétricos.

O tempo na linha de produção para os elétricos é o mesmo que os demais modelos a diesel. O que aumenta o tempo total de produção é a pré-montagem de baterias e equipamentos.

Em média, para sair pronto, contando com a pré-montagem, um elétrico demora dez vezes mais tempo que um micro-ônibus para ser produzido, por exemplo.

