VÍDEO: Mercedes-Benz já concluiu 25 chassis do ônibus elétrico eO500 U que vão para São Paulo

Até o fim do ano, serão mais 25

ÁDAMO BAZANI

A Mercedes-Benz informou na manhã desta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, que já concluiu 25 dos 50 ônibus elétricos eO500 U que vai entregar para o sistema da capital paulista.

As 25 unidades estão sendo encarroçadoras na Caio, em Botucatu (SP), e os outros 25 ficam prontos até o final de 2023.

O Diário do Transporte esteve na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, e acompanhou a produção.

A linha de montagem é em Y, ou seja, tem duas entradas, depois seguindo todos os modelos juntos.

O ônibus elétrico começa pela entrada dos modelos de motor traseiro e segue a produção da mesma forma que os movidos a diesel até a parte da fixação do motor, quando o ônibus sai da linha e recebe a montagem das baterias e demais equipamentos específicos para os modelos elétricos.

O tempo na linha de produção é o mesmo que os demais modelos a diesel. O que aumenta o tempo de produção é a pré montagem de baterias e equipamentos.

Em média, para sair pronto, contando com a pré montagem, um elétrico demora dez vezes mais tempo que um micro-ônibus para ser produzido, por exemplo.

O tempo total, por questão estratégica, não foi informado.

Para 2024, mais unidades serão fornecidas para o sistema da capital paulista, e a Mercedes-Benz prospecta outros mercados.

Como mostrou o Diário do Transporte, das 50 unidades já vendidas para o sistema paulistano, 40 são para a Metrópole Paulista, oito para a MobiBrasil e dois para a Sambaíba. (Relembre aqui)

A Mercedes-Benz destaca entre as características do modelo, a maior autonomia das baterias, que pode chegar a 250 e 300 km, além do ar-condicionado que exige menos do sistema e os inversores de corrente entre alternada e contínua.

Veja o vídeo da fábrica em São Bernardo do Campo:

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes