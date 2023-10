Orçamento da capital paulista prevê R$ 11,8 bilhões para o setor Transporte, com destaque para o BRT Aricanduva

Corredor de ônibus rápidos atenderá a Zona Leste, graças a empréstimo internacional com o Banco Mundial

ALEXANDRE PELEGI

Como o Diário do Transporte já mostrou mais cedo, a Câmara Municipal de São Paulo realizou nesta quarta-feira, 04 de outubro de 2023, a primeira audiência pública da Projeto de Lei enviado pelo prefeito Ricardo Nunes para o orçamento de 2024.

Em pleno ano eleitoral, a gestão Nunes prevê um orçamento de R$ 110,7 bilhões, uma alta de quase 16% na comparação com o exercício de 2023.

Nesse bolo, o setor Transporte representa R$ 11,8 bilhões no orçamento de 2024.

A prefeitura inseriu uma nova meta para o próximo exercício: implantar 200 quilômetros de novas faixas azuis para motociclistas (Programa Faixa Azul), com foco na promoção da segurança viária.

Para o sistema cicloviário estão previstos R$ 279 milhões.

No setor ônibus, o principal investimento será para a ampliação da capacidade de operação do transporte coletivo na região Leste da Cidade. O BRT – Aricanduva, através de uma operação de crédito internacional com o BIRD (organismo do Banco Mundial), conta com a previsão de investimentos que totalizam R$ 418 milhões, distribuídos em diferentes ações.

A operação de crédito com o BIRD, é bom que se esclareça, envolve ainda a construção do novo CCO da SPTrans (Centro de Controle Operacional).

O corredor de ônibus de maior velocidade na zona Leste da capital paulista deve ter 13,6 km de extensão entre o cruzamento das avenidas e Radial Leste e Aricanduva, seguindo pelas avenidas Aricanduva e Ragueb Chohfi, até o Terminal São Mateus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

O projeto BRT Corredor Aricanduva prevê atender 290 mil passageiros por dia numa extensão de 13,6 quilômetros. Também está prevista a construção de um CCO (Centro de Controle Operacional) que fará gestão integrada das operações de ônibus.

O corredor terá cobrança desembarcada, como no metrô. As estações serão construídas no nível do piso do ônibus para facilitar e tornar mais rápidos e acessíveis o embarque e desembarque. Tais características proporcionam aumento da velocidade média dos ônibus, ganhos de tempo de viagem e redução de custos operacionais.

Em ambos os lados do Rio Aricanduva, entre as pistas sentido bairro e centro, o projeto prevê a construção de ciclovia e calçada, que será totalmente revitalizada atendendo as normas de acessibilidade vigentes.

Além disso, o corredor também contará com sinalização semafórica inteligente, com a implantação da fibra óptica em toda sua extensão, que permitirá maior fluidez aos ônibus em seu horário de pico. Os semáforos inteligentes são capazes de monitorar o volume e o fluxo de tráfego para, então, definir o tempo de duração dos sinais verde e vermelho, dando preferência ao transporte público. A captação das informações sobre o comportamento do trânsito ajudará a definir os intervalos que os semáforos vão operar, contribuindo para a agilidade dos trajetos.

OUTROS DESTAQUES

Constam ainda da peça orçamentária a implantação de novos corredores e terminais e melhoria dos ônibus.

Estão previstos R$ 81,8 milhões em construção de terminais de ônibus, R$ 120,9 milhões em construção de outros corredores e R$ 2,5 bilhões para a descarbonização da frota de veículos do sistema coletivo de ônibus.

No item da descarbonização contam a compra de ônibus elétricos, graças também a recursos de operações financeiras internacionais, que ainda precisam ser contratadas, com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e BIRD (Banco Mundial), no valor total de US$ 496,6 milhões.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes