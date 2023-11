EXCLUSIVO – ITAPEMIRIM: Mais de 100 ônibus, imóveis e bens que pertencem à massa falida vão à leilão a partir de 19 de dezembro de 2023 e ERCISA libera guichê em Cachoeiro do Itapemirim

Decisão judicial foi publicada nesta quinta-feira, 23 de novembro de 2023; Ônibus históricos e raros estão no leilão

ADAMO BAZANI

Foi autorizado pela Justiça de São Paulo o início dos leilões de bens, imóveis e ônibus do Grupo Itapemirim, que teve falência decretada em 21 de setembro de 2022.

A decisão do juiz Joao de Oliveira Rodrigues Filho, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, foi publicada nesta quinta-feira, 23 de novembro de 2023, e traz as seguintes datas para o início dos diversos lances:

– 1º leilão início: 19/12/2023 e término: 05/02/2024

– 2ª leilão início: 05/02/2024 e término: 20/02/2024

– 3º leilão início: 20/02/2024 e término: 06/03/2024

As datas podem variar de acordo com os bens.

Vistos. Reconsidero o item 3, de decisão de fls. 2.696. Fls. 2.697/2.698 e 2.699/2.732. Acolho as datas apontadas para realização de leilão (1º leilão início: 19/12/2023 e término: 05/02/2024 e 2ª leilão início: 05/02/2024 e término: 20/02/2024 e 3º leilão início: 20/02/2024 e término: 06/03/2024). Ressalte-se que o NCPC não mais exige o prazo de 30 dias entre a publicação do edital e a realização do leilão, assim como não há obrigatoriedade de publicação do edital no Diário de Justiça eletrônico, bastando sejam cumpridas as formalidades constantes dos arts. 886 e 887 do aludido diploma legal. Nos termos do art. 142, §7º, da Lei nº 11.101/055, devem as Fazendas Públicas e o Ministério Público ser intimados. Intime-se.

A decisão atende pedido no processo da administradora judicial Exm Partners Assessoria Empresarial Ltda.

Quanto aos imóveis, um dos destaques é o Conjunto Industrial no Parque Rodoviário Itapemirim, avaliado em R$ 116 milhões.

Em relação aos ônibus, há veículos dos mais variados valores.

Se destacam alguns históricos, como um Caio Bela Vista Urbano Mercedes Benz OF 1113 – 1968, com valor inicial de R$ 50.400,00 e um Ciferal tipo Dinossauro – Ônibus Mercedes Benz O 355 – 1981.

Os lances são pela empresa Mega Leilões.

Podem ser efetuados lances por lotes de bens ou individualmente.

ECISA – CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

Também nesta quinta-feira, 23 de novembro de 2023, a Nova Itapemirim/Suzantur, que opera as linhas do falido Grupo Itapemirim por meio de arrendamento com autorização judicial, que a partir desta sexta-feira (24) reativa o guichê de Cachoeiro do Itapemirim.

A ERCISA, concessionária da rodoviária, só havia liberado os embarques e desembarques, mas agora, foi obrigada a cumprir a decisão judicial que permite o uso do espaço, como consta no arrendamento.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes