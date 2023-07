Cetesb recebe pedido de licença ambiental para implantação da 2ª fase do BRT-ABC da NEXT Mobilidade

Trecho pega parte das cidades de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo

ADAMO BAZANI

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) publicou nesta segunda-feira, 31 de julho de 2023, em Diário Oficial, o pedido de licença ambiental para a implantação da Fase-2 do BRT-ABC, um sistema de ônibus elétricos rápidos em corredores que vai ligar o ABC Paulista à capital no lugar do monotrilho da linha 18-Bronze, cujo projeto foi descontinuado.

O trecho pega parte das cidades de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo, englobando todas estações que passam pelas fundações do ABC (Instituto Mauá, Fundação Santo André e Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC) até o Tamanduateí, na capital.

Já está em obras a fase 1, que compreende a região da Avenida Lauro Gomes, entre o Paço Municipal de São Bernardo do Campo e o bairro de Rudge Ramos, também em São Bernardo do Campo.

A previsão da entrega do sistema, que deve ter aproximadamente 18 km e atender a 200 mil pessoas por dia, é agora até o fim de 2024. Pela previsão inicial, a fase 1 deveria estar em operação já no primeiro semestre de 2023.

Enquanto as obras avançam, o STF (Supremo Tribunal Federal) retoma no próximo dia 11 de agosto de 2033 se o contrato que envolve o BRT-ABC é legal ou não.

Isso porque o contrato de R$ 22,6 bilhões, válido até 2046, foi feito sem licitação, se tratando de uma prorrogação de um contrato de 1997 referente ao corredor ABD, de ônibus e trólebus.

Além da construção do BRT-ABC, a renovação contratual engloba a reforma do Corredor ABD e a operação de mais de 100 linhas de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região do ABC.

O Governo do Estado diz que este modelo de prorrogação de contrato é legal por se tratar da prorrogação antecipada do contrato de maio de 1997 com a empresa Metra, responsável pelo corredor ABD de trólebus, em troca de investimentos. Para a contratação, foi instituída a SPE (Sociedade de Propósito Específico) NEXT Mobilidade.

O reinício do julgamento foi publicado nesta terça-feira, 25 de julho de 2023 no sistema do STF.

As obras e a compra dos ônibus podem continuar enquanto a decisão final não é dada.

O contrato foi assinado em 2021 pelo então governador João Doria e vai até 2046.

O BRT-ABC foi escolhido pela gestão Doria para substituir o monotrilho da linha 18-Bronze por, na versão do governo do Estado, ser um meio de transporte caro e limitado.

Os corredores do BRT-ABC serão operados por ônibus elétricos e terão 17,3 km de extensão e custo total estimado em R$ 970 milhões – sete vezes menos do que o previsto para o monotrilho da Linha 18-Bronze; meio de transporte que foi planejado inicialmente para o trajeto. A demanda inicial é de 173 mil passageiros/dia, com possibilidade de aumento conforme a necessidade. O sistema vai atender as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e os terminais Tamanduateí e Sacomã, na zona Sudeste da capital paulista.

SUSPENSÕES DO JULGAMENTO:

Foram duas suspensões até agora por pedidos de vistas, que é quando um ministro pede mais tempo para analisar um processo.

O julgamento começou em 07 de outubro de 2022 e foi suspenso em 10 de outubro de 2022, quando o Ministro Gilmar Mendes pediu vistas.

A sessão virtual foi retomada em 05 de maio de 2023, com Gilmar Mendes votando agora favoravelmente aos decretos de Doria que permitiram o contrato.

Mas também em 05 de maio de 2023, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, o que suspendeu de novo o julgamento.

Em 25 de julho de 2023, o STF (Supremo Tribunal Federal) incluiu a retomada do julgamento para 11 de agosto de 2023. O fim do julgamento foi marcado para 21 de agosto de 2023.

Até agora, a votação é a seguinte:

Os ministros são:

Ministra Rosa Weber – Presidente – ainda não votou

Ministro Roberto Barroso – Vice-Presidente – ainda não votou

Ministro Gilmar Mendes – Decano – pediu vistas, suspendendo o julgamento, em 11/10/22 – em 05/05/23 votou favoravelmente.

Ministro Ricardo Lewandowski – ainda não votou

Ministra Cármen Lúcia – relatora que votou pela inconstitucionalidade em 07/10/22

Ministro Dias Toffoli – ainda não votou

Ministro Luiz Fux – ainda não votou

Ministro Edson Fachin- acompanhou a relatora que votou pela inconstitucionalidade em 10/10/22

Ministro Alexandre de Moraes – pediu vistas em 05/05/2023, suspendendo pela segunda vez o julgamento.

Ministro Nunes Marques– ainda não votou

Ministro André Mendonça – ainda não votou

HISTÓRICO DO BRT-ABC E NEXT NO SISTEMA EMTU

(Adamo Bazani)

O BRT foi escolhido pela gestão Doria para substituir o projeto de monotrilho da linha 18-Bronze entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e os terminais Tamanduateí e Sacomã, na zona Sudeste da capital paulista.

No entendimento do Governo do Estado, por ser apenas um meio de transporte de média capacidade, o monotrilho custaria caro e seria de difícil implantação por causa de dúvidas tecnológicas.

Pelos cálculos da gestão Doria, o monotrilho do ABC em valores atualizados em abril de 2021, custaria R$ 7,385 bilhões, estando R$ 3,712 bilhões a cargo dos cofres públicos. Somente com desapropriações, seriam gastos R$ 1,92 bilhão (em valores de 2014) em recursos públicos.

Já o BRT-ABC, ainda de acordo com Doria, custaria R$ 858,4 milhões (estimativa de maio de 2019) e sem nenhum dinheiro público.

Uma ação do partido Solidariedade no STF (Supremo Tribunal Federal) contesta os decretos que deram origem à prorrogação contratual com a Metra. O partido polítco alega que os decretos são inconstitucionais e moveu uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade). Há estimativa de início de julgamento ainda neste segundo semestre, com a previsão inicial entre o fim de setembro e início de outubro.

RESUMO DO BRT-ABC (apresentação de 20 de maio de 2021)

EXTENSÃO:

17,3 km entre o centro de São Bernardo do Campo, passando por Santo André, São Caetano do Sul, Terminal Tamanduateí (São Paulo) e Terminal Sacomã (São Paulo)

Estações e Três Terminais

20 estações e três terminais

LINHA PARADORA: Terminal São Bernardo do Campo; Estação Metrópole; Estação Aldino Pinotti; Estação Abrahão Ribeiro; Estação Senador Vergueiro; Estação Winston Churchill; Estação Vila Vila Vivaldi; Estação Fundação do ABC; Estação Afonsina; Estação Rudge Ramos; Estação Instituto Mauá; Estação Vila Império; Estação Jardim São Caetano; Estação Estrada das Lágrimas; Estação Cerâmica; Estação CEU Meninos; Estação Goiás; Estação Almirante Delamare; Estação Alcatis; Estação Albano Morais; Terminal Tamanduateí; Estação Rua do Grito; Terminal Sacomã

LINHA SEMI- EXPRESSA: Terminal São Bernardo do Campo; Estação Winston Churchill; Estação Afonsina; Estação Instituto Mauá; Estação Cerâmica; Estação Goiás; Terminal Tamanduateí; Terminal Sacomã

LINHA EXPRESSA: Terminal São Bernardo do Campo; Terminal Tamanduateí; Terminal Sacomã

DEMANDA DE PASSAGEIROS:

173.110 mil passageiros por dia; sendo 62.230 no semi-expresso; 13.680 no expresso e 97.200 no parador

Somente no pico da manhã, somados os três serviços, estão previstos 42 mil passageiros por dia.

Expresso: demanda média no pico de 2,6 mil por hora/sentido.

Semi-expresso: demanda média no pico de 7,55 mil por hora/sentido.

Parador: demanda média no pico de 5,13 mil por hora/sentido

TEMPO DE PERCURSO:

Expresso: 40 minutos

Semi-expresso: 43 minutos

Parador: 52 minutos

INTERVALO ENTRE OS ÔNIBUS:

Expresso: 08 minutos (pico)

Semi-expresso: 03 minutos (pico)

Parador: 04 minutos (pico)

VELOCIDADE MÉDIA PREVISTA:

Expresso: 25 km/h

Semi-expresso: 23 km/h

Parador: 19 km/h

FROTA:

Total: 82 ônibus articulados elétricos de 21 metros, sendo 76 em operação e seis na reserva/manutenção

Expresso: 12 ônibus

Semi-expresso: 34 ônibus

Parador: 30 ônibus

ESTRUTURA PREVISTA:

– Vias segregadas e faixas exclusivas com pavimento rígido de concreto;

– Circulação na faixa à esquerda das principais avenidas de pista dupla já existente;

– Todos os veículos com portas à esquerda;

– Estações com acesso em nível (veículos de piso baixo);

– Cobrança de Tarifas fora dos veículos para diminuir o tempo de embarque;

– Não deverá haver pontos à direita nas vias onde passará o BRT;

– Estações terão pontos de ultrapassagem entre os ônibus;

– Identidade visual própria dos veículos (a definir);

– Estações envidraçadas com ar-condicionado, internet grátis (wi-fi); painéis com previsão de chegada dos ônibus;

– CCO (Centro de Controle Operacional) no Terminal de São Bernardo do Campo;

– Cada via de ônibus terá 3,5 metros de largura; cada ônibus tem entre 2,5 metros e 2,6 metros de largura

CUSTO DE IMPLANTAÇÃO:

R$ 858,4 milhões (estimativa de maio de 2019)

PRAZOS:

Promessa de entrega de um trecho (por São Bernardo do Campo) a partir de final de 2022 e início de 2023. O início das obras foi projetado para setembro de 2021.

TODAS AS LINHAS DA EMTU NA NEXT:

A Rigras/Suzantur foi a última empresa do modelo de permissão que deixou de operar no ABC, num processo que começou em março de 2021 e terminou em 26 de março de 2022 (veja o cronograma mais abaixo).

Com isso, todas as 103 linhas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região passaram a ser de responsabilidade operacional da NEXT Mobilidade, nome fantasia da SPE (Sociedade de Propósito Específico) ABC Sistema, criada no âmbito da reformulação dos transportes da região, que inclui também investimentos de R$ 860 milhões para a construção de um BRT (Bus Rapid Transit) – corredores de ônibus rápidos – com coletivos elétricos entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo. Também estão previstos mais R$237 milhões na reforma do Corredor ABD (de ônibus e trólebus), incluindo intervenções como manutenção profunda das escadas rolantes, reconfiguração dos terminais metropolitanos (melhorias na iluminação, instalação de gradis, implantação de rampas acessíveis), modernização dos pontos de paradas com implantação do sistema pré-embarque, restauração do pavimento rígido, entre outras melhorias.

As empresas que deixaram o sistema do ABC, muitas tradicionais na região, foram EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André), Viação Ribeirão Pires, Viação ABC, Expresso SBC, Mobibrasil, Publix, Trans-Bus, Parque das Nações, Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Tucuruvi e Vipe (Viação Padre Eustáquio).

O ABC correspondia a área 5 da EMTU, que foi extinta pelo decreto do governador João Doria que prorrogou o contrato com a Metra pelo Corredor ABD até 2046 por R$ 22,6 bilhões, e determinou os investimentos para a reformulação dos transportes metropolitanos no ABC. A área 5 operava por meio de contratos de permissões a título precário e os serviços dos ônibus no ABC eram alvos de constantes reclamações dos passageiros, recebendo as piores notas quanto à frota, operação, satisfação dos usuários e viabilidade econômica no IQT (Índice de Qualidade do Transporte) da EMTU.

As linhas que passaram a ser operadas pela NEXT Mobilidade neste sábado (26) no lugar da Rigras/Suzantur são:

041 Rio Grande da Serra (Centro)/Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)

117 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Santo André (Elclor)

165 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

165BI1 Santo André (Parque Represa Billings)/São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

165EX1 Rio Grande da Serra (Centro)/São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

215 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Suzano (Centro)

336 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Mauá (Capburgo)

374 Rio Grande da Serra (Sitio Maria Joana)/Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)

381 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Suzano (Baruel)

381BI1 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Suzano (Vila Fatima)

402 Rio Grande da Serra (Centro)/Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)

CRONOGRAMA DE SAÍDA DE EMPRESAS:

A substituição das empresas ocorreu em diferentes datas, de forma gradativa.

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da NEXT Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (NEXT Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a NEXT Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

– 15 de janeiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento do Grupo Baltazar: Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

– 20 de fevereiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da EAOSA e Ribeirão Pires

– 19 de março de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da Vipe (Viação Padre Eustáquio) e Tucuruvi Transportes, ambas do mesmo grupo empresarial

– 26 de março de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passar a operar as linhas de ônibus metropolitanos no ABC Paulista até então servidas pela Rigras/Suzantur.

A Linha 18-Bronze foi projetada inicialmente para ser um sistema de monotrilho, que deveria estar pronto entre o final de 2015 e o início de 2016. O projeto chegou ao quinto aditivo e ainda não há definição sobre o início das obras e a assinatura do sexto.

O maior obstáculo é o financiamento das desapropriações para a implantação dos elevados para os trens com pneus e as estações. Nas contas do Governo do Estado de São Paulo, estas desapropriações devem custar aos cofres públicos em torno de R$ 600 milhões.

Em 2014, o monotrilho da linha 18-Bronze tinha uma previsão de consumir R$ 4,69 bilhões (R$ 4.699.274.000,00) para ficar pronto. O valor, de acordo com a atualização do orçamento pelo Governo do Estado, pulou para R$ 5,74 bilhões (R$ 5.741.542.942,61), elevação de 22,18%.

Os dados são da Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos e foram obtidos pela reportagem do Diário do Transporte por meio de Lei de Acesso à Informação no início do ano.

Isso significa que cada quilômetro do monotrilho do ABC custaria, se saísse hoje do papel, R$ 365,7 milhões (R$ 365.703.372,14) – sem as correções entre janeiro e junho.

A demanda projetada pelo Governo do Estado para o monotrilho com toda a extensão concluída é de em torno de 340 mil passageiros por dia.

No dia 8 de abril, durante inauguração da estação Campo Belo da Linha 5 Lilás do Metrô, o governador João Doria e secretário de transportes metropolitanos, Alexandre Baldy, disseram que o modelo proposto para a linha 18 seria mudado. Doria também afirmou na ocasião que o modelo pensado para a linha “foi um erro”

“Importante registrar que nós vamos modificar esse formato. Houve um erro, a nosso ver, do governo que nos antecedeu, mas ao invés de ficar aqui apenas culpando o passado, vamos tratar de encontrar soluções para o presente e o futuro. Nós teremos um outro formato que não vai exigir 600 milhões de reais de pagamento de indenizações por desapropriações, até porque isso é inviável, nós não temos recursos no orçamento para essa finalidade. Então esse planejamento que o secretário Baldy tem conduzido será apresentado em breve, para que a nova solução a ser apresentada ela seja conclusiva, e não uma opção inviável e que gere apenas expectativas e não fatos reais e concretos”, concluiu Doria na oportunidade, sem, no entanto, falar em troca de modal. – Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2019/04/08/linha-18-do-abc-tera-um-novo-formato-confirma-governador-joao-doria/

No dia 25 de fevereiro, o presidente do Consórcio VemABC – Vidas em Movimento, Maciel Paiva, que ganhou a licitação para o monotrilho, disse que já foram gastos R$ 5 milhões pelas empresas, antes mesmo do início da vigência do contrato da PPP – Parceria Público Privada de construção e operação do modal, para adiantar ações como levantamento das áreas a serem desapropriadas e os procedimentos necessários para posteriormente obter a licença ambiental.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2019/02/26/consorcio-vemabc-ja-gastou-mais-de-r-5-milhoes-em-linha-18-e-diz-que-pode-entregar-monotrilho-seis-meses-antes-do-projeto-original/

O Consórcio não descarta ir à Justiça contra o Governo do Estado se houver mudança de modal.

O cronograma de licitação do monotrilho foi o seguinte, de acordo com o Governo do Estado e apresentação do VemABC:

Abertura dos envelopes: 03 de julho de 2014.

– Assinatura do Contrato com o VemABC: 22 de agosto de 2014

– 1º Aditivo Contratual (prorrogação da etapa preliminar): 22 de agosto de 2015; válido até 22 de fevereiro de 2016

– 2º Aditivo Contratual (prorrogação da etapa preliminar): 29 de agosto de 2016; válido até 22 de novembro de 2016

– 3º Aditivo Contratual (prorrogação da etapa preliminar): 24 de novembro de 2016; válido até 22 de maio de 2017

– 4º Aditivo Contratual (prorrogação da etapa preliminar): 18 de julho 2017; válido até 22 de novembro de 2017

– 5º Aditivo Contratual (prorrogação da etapa preliminar): novembro de 2017; válido até 22 de novembro de 2018

O Consórcio VemABC tem a seguinte estrutura acionária: 55% Primav Construções e Comércio S/A (sendo que o grupo italiano Gavio tem 69% e o Grupo CR Almeida responde por 31%), 22% da Construtora Cowan S.A., 22% do Grupo Encalso Damha e 1% do Grupo Roggio, argentino.

No dia 03 de abril de 2019, o Governador de São Paulo, João Doria, e o secretário de transportes metropolitanos, Alexandre Baldy, juntamente com prefeitos do ABC anunciaram a substituição do monotrilho por um BRT (sistema de ônibus rápidos) que, de acordo com estudos que a gestão diz ter realizado, tem eficiência, capacidade e velocidade semelhantes, mas custando 10 vezes menos. Na apresentação, o secretário Baldy estimou que o BRT terá preço de R$ 680 milhões para enquanto monotrilho seria de quase R$ 6 bilhões. O prazo para conclusão do BRT será de 18 meses.

A capacidade inicial do BRT seria de 150 mil passageiros sendo ampliada para 340 mil.

No dia 03 de julho de 2019, o governador de São Paulo, João Doria, e o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, anunciaram de forma oficial a substituição de monotrilho por BRT. O anúncio ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. Estiveram presentes os prefeitos de Santo André, Paulo Serra; São Bernardo do Campo, Orlando Morando; e São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior.

Baldy estimou na ocasião preço de R$ 680 milhões para implantação do BRT enquanto monotrilho seria de quase R$ 6 bilhões. O prazo para conclusão do BRT será de 18 meses.

“O atendimento da demanda é mais que suficiente pelo BRT”, disse o secretário. “O tempo de viagem do BRT vai ser o mesmo que o monotrilho”, completou.

A justificativa informada por Baldy para a escolha do modal é que o monotrilho não é flexível para atender a demanda, que varia com o tempo. O projeto de BRT ligando o ABC à capital paulista prevê ônibus elétricos na operação.

Após o anúncio, o vice-governador Rodrigo Garcia afirmou que o Governo do Estado vai buscar uma rescisão amigável com o Consórcio VemABC. O consórcio do monotrilho havia informado que se houvesse mudança de modal iria cobrar R$ 50 milhões do governo.

Em 13 de agosto de 2019, o CDPED Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização e o CGPP – Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas aprovaram a extinção do contrato da linha 18-Bronze do ABC, prevista inicialmente para ser um sistema de monotrilho, trens leves com pneus que trafegam em elevados de concreto. No lugar, deve ser implantado um BRT – Bus Rapid Transit, sistema com maior capacidade e velocidade que um corredor comum de ônibus, tendo estações em vez de pontos e áreas de ultrapassagens entre os coletivos. A ata da reunião foi publicada em 24 de agosto de 2019.

Na reunião, o Secretário Executivo de Transportes Metropolitanos, Paulo José Galli, disse que o fato de os DUPs – Decretos de Utilidade Pública dos imóveis que seriam desapropriados para o monotrilho terem vencido não possibilitou a conclusão da etapa preliminar do contrato de concessão patrocinada. Desta forma, segundo o entendimento, não foi realizada a “Declaração de Início do Prazo de Vigência da Concessão”, que era de 25 anos.

Na prática, o que o secretário explicou é que o contrato com o Consórcio VemABC não estava ainda em vigor, facilitando assim sua extinção.

O elevado custo das desapropriações para a implantação das vigas dos elevados e das estações foi um dos motivos alegados para a gestão Doria mudar de ideia quanto ao meio de transporte escolhido para a linha 18. Seriam necessários em torno de R$ 600 milhões para indenizar os donos dos imóveis e preparar as áreas. O valor corresponde a mais de 10% de toda a obra, que custaria, em valores não corrigidos, R$ 5,74 bilhões para um trecho de 15,7 km entre São Bernardo do Campo e a estação Tamanduateí, na capital paulista. O projeto inicial previa uma demanda de até 340 mil passageiros por dia útil.

Segundo a ata, o secretário Paulo Galli ainda disse que havia problemas técnicos quanto às desapropriações. Com revisões do traçado do monotrilho em relação ao projeto original, algumas áreas consideradas de utilidade pública se tornaram desnecessárias, sendo necessários outros terrenos, iniciando novos processos de DUP.

Uma das mudanças de traçado foi na avenida Brigadeiro Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. No lado da via onde foram planejadas as pilastras do elevado, foram descobertas galerias de águas de chuva. Assim foi necessário mudar de lado, o que implicaria na desapropriação e destruição de outros imóveis.

Situação semelhante, com a descoberta de galerias ocorreu com o monotrilho da linha 15-Prata, da zona Leste de São Paulo, na Avenida Ragueb Chohfi. As obras foram atrasadas por causa de necessidades de alterações em relação ao projeto original.

A ata diz ainda que os municípios por onde passariam os trens de menor porte não tinham dado respostas sobre a liberação de novas áreas para desapropriação.

Diante de todos estes problemas, o monotrilho, que deveria ficar pronto entre 2015 e 2016, poderia ficar ainda mais caro e demorado.

A procuradora geral adjunta do Estado, Cristina Margarete Wagner Mastobuono, explicou que diante de todo este cenário, não há perspectiva da execução da Etapa Preliminar, sendo assim, é “recomendável encerrar a contratação, pela não existência das condições necessárias à sua continuidade.”

Todos concordaram na reunião.

No dia 12 de setembro de 2019, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, apresentou mais detalhes do projeto do BRT do ABC ao consórcio intermunicipal que reúne os prefeitos do ABC.

Baldy disse que o BRT do ABC terá iniciadas as obras em primeiro semestre de 2020, e o traçado vai ser prolongado até o Terminal Sacomã.

Os detalhes do traçado ainda seriam definidos pelo Governo do Estado, assim como a modelagem da concessão. Segundo o anúncio do secretário Baldy na ocasião, a estimativa é de entrega em cerca de dois anos após o início das obras. Ou seja, o BRT do ABC deve ficar pronto no primeiro semestre de 2022, e o valor estimado é de R$ 860 milhões.

A expectativa era de apresentação do detalhamento completo da obra, o que não ocorreu em 12 de setembro de 2019. Segundo Baldy, até dezembro do mesmo ano todo o projeto deveria estar concluído e será apresentado à região.

O secretário declarou ainda no dia que o BRT não terá interferência do trânsito de veículos comuns e, em alguns pontos, podem ser erguidos viadutos para livrar os ônibus dos cruzamentos com os carros.

O presidente do Consórcio Intermunicipal do ABC, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, disse na ocasião que a entidade regional formou uma comissão para acompanhar o desenvolvimento do projeto do BRT e de outras intervenções prometidas pela gestão Doria na área de mobilidade no ABC, como a modernização da linha 10-Turquesa da CPTM, o Metrô da Linha 20, de São Bernardo do Campo para a zona oeste da capital paulista, e a construção da “Estação Pirelli”, em Santo André.

A comissão conta com dois representantes de cada uma das sete cidades do ABC, que devem ser os respectivos secretários de transportes e os secretários adjuntos de cada município.

Prefeitos e parlamentares da região, como deputados estaduais e federais, além de vereadores, também terriam contato com os membros desta comissão, segundo Paulo Serra na apresentação.

Ainda restaram várias dúvidas sobre o BRT que não foram esclarecidas no dia 12 de setembro de 2019, como qual o tipo de concessão à iniciativa privada, qual o traçado exato, qual o número de estações e se haverá um tratamento quanto às enchentes que atingem as áreas que devem ser servidas pelo sistema.

Baldy disse que, de acordo com a mais recente pesquisa de origem e destino, em 2019 a ligação teria uma demanda de 175 mil passageiros por dia. Porém, o secretário não detalhou na ocasião se esta vai ser a capacidade do modal ou se o BRT vai ser dimensionado para atender mais pessoas em caso de evolução da demanda (aumento do número de passageiros) com o tempo.

Questionado pelo Diário do Transporte na entrevista coletiva de como estão as tratativas com o Consórcio VemABC, que seria responsável pela implantação do monotrilho, o secretário Alexandre Baldy disse que o Governo ainda busca uma solução amigável, mas que o consórcio pode tomar a atitude que achar necessário neste caso.

“A tratativa com o Consórcio [VemABC] é ‘contratualizada’. Portanto, não é uma decisão que caiba à secretaria dos Transportes Metropolitanos. É uma decisão de governo que passa pela Procuradoria Geral do Estado, pelo Conselho Gestor de PPPs, enfim, são várias instâncias do governo que tomaram a posição de fazer a extinção do contrato com o Consórcio. Portanto, o Consórcio, como assim se posiciona, que ele faça as intervenções que achar necessárias, lembrando que existe um contrato que obviamente tem as premissas ali com as tratativas que fizer com Estado. Quem defende os interesses do Estado é a Procuradoria Geral do Estado e nós faremos de todas as tratativas para que seja da maneira amigável” – disse Baldy.

O Consórcio VemABC declarou por mais de umas ocasião que investiu cerca de R$ 5 milhões para adiantar etapas do projeto de monotrilho, além dos investimentos para instalação da empresa e que pode recorrer juridicamente.

O secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy, garantiu em 16 de dezembro de 2019, que os estudos para finalização do projeto do BRT do ABC, sistema de ônibus rápidos em corredores exclusivos, estão dentro do cronograma esperado e que, conforme promessa do governo, deve ter o detalhamento do projeto apresentado ainda neste ano.

O modal foi escolhido para substituir o monotrilho previsto na linha 18-Bronze, ligando São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, e a zona sudeste da capital paulista.

Segundo Baldy, a Procuradoria do Governo do Estado de São Paulo apontou que o monotrilho não seria viável para o trajeto.

As declarações de Baldy foram feitas logo após a inauguração de três estações de monotrilho da linha 15-Prata, na zona Leste: Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus.

Na ocasião, o Governador João Doria e o secretário Alexandre Baldy prometeram iniciar as obras da estação Ipiranga, em um dos extremos da fase II do projeto original, até dezembro de 2020 e prolongar o monotrilho a partir de 2022, da estação Jardim Colonial até o Hospital Cidade Tiradentes.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2019/12/16/joao-doria-promete-prolongamento-do-monotrilho-ate-cidade-tiradentes-no-ano-de-2022/

Em conversa com portais de mobilidade, entre os quais o Diário Transporte, em 11 de março de 2021, o secretário Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, disse qie a Área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que corresponde às sete cidades do ABC Paulista, passará por uma profunda reformulação.

Como mostrou o Diário do Transporte, por atuação dos empresários de ônibus da região, a Área 5 da EMTU nunca foi licitada e os serviços se dão por autorizações precárias.

Uma nova licitação envolvendo todas as cinco áreas operacionais da EMTU que abrangem as 39 cidades da Grande São Paulo deveria ocorrer em 2016, mas desde então, o Estado de São Paulo tem encontrado dificuldades para lançar a concorrência.

A reportagem também noticiou que a proposta da Concessionária Metra de prorrogação antecipada do Corredor ABD em troca da implantação do BRT no ABC Paulista, sistema de ônibus de maior capacidade e velocidade que os corredores comuns, foi aprovada com várias condicionantes na reunião dos conselhos de PPP (Parcerias Público Privadas) e de desestatização da gestão do governador João Doria, que ocorreu em dezembro de 2021.

Uma das possibilidades é a delegação de todas as linhas as linhas comuns dentro da concessão Corredor ABD e BRT ABC para a Metra com a possibilidade de subcontratação de outras empresas operadoras de ônibus do ABC.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2020/12/29/conselho-de-ppp-de-doria-aprova-proposta-da-metra-que-vincula-construcao-do-brt-do-abc-a-prorrogacao-do-contrato-do-corredor-abd/

Segundo Baldy, o modelo que vai ser apresentado irá além da possibilidade de a Metra assumir toda a área 5, mas uma reformulação do sistema a partir da construção do BRT do ABC (São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, São Paulo) e modernização do atual Corredor ABD de ônibus e trólebus (São Mateus/Jabaquara e Diadema/Brooklin).

“Não é falar de uma assunção da área 5, mas de uma reformulação bem ampla, bem profunda, num plano de origem e destino que o Metrô contribuiu para essa avaliação de origem e destino, fazendo toda uma reavaliação das linhas, do fluxo, dos sentidos, dos horários, dos dias para que pudesse ser então absorvido o corredor existente ABD e ser então implementado o corredor [BRT] ABC e de fato ser essa reformulação pensando em algo mais aprofundado, não somente na assunção porque não é esse o motivador que levou a EMTU a trazer às instancias do governo o projeto, mas sim uma reformulação, uma reavaliação muito profunda da Área 5 com esses dois corredores que possam na opinião dos maiores conhecedores, poder fazer uma reformulação bem ampla dessa origem ao destino que temos na região do ABCD como um todo, ligando a cidade de São Paulo e vice-versa.” – disse Baldy

O secretário ainda informou que dentro de 15 dias devem ser apresentadas novidades sobre o modelo de transporte metropolitano que está sendo elaborado pelas equipes do Governo.

“Eu acredito que nos próximos dias, salvo engano a procuradoria que é uma apreciação técnica da assessoria do governador, projeto que foi de apreciação, de deliberação e determinação do governador João Doria e que de fato nós teremos nos próximos dias, num esforço muito importante feito pela EMTU, ser ai motivo de novidade na próxima semana, mais tardar em 15 dias a respeito de toda essa reformulação da Área 5, com as melhorias que serão ou deverão ser implementadas no corredor ABD e na implementação do corredor ABC”

Doria concede BRT e toda a região do ABC para a Metra até 2046 e extingue Área 5 da EMTU

O governador João Doria publicou em 19 de março de 2021, decretos que concedem à Metra, atual operadora do Corredor ABD (de ônibus e trólebus), a construção e operação do BRT ABC e todas as linhas metropolitanas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região do ABC que compõem a chamada Área 5.

Para isso, Doria usou pareceres técnicos da EMTU, de conselhos de PPP (Parceira Público Privada) e a lei estadual nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019, que disciplina as diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria celebrados pelo Estado de São Paulo, ainda que não conste previsão expressa no edital ou no contrato quanto à possibilidade de prorrogação.

ATÉ 2046:

A prorrogação do contrato com a Metra pelo Corredor ABD será de 25 anos desta vez incorporando a construção do BRT e todas as linhas metropolitanas da EMTU no ABC.

A concessão do Corredor ABD, formalizada em 12 de maio de 1997, terminou em 2017, mas foi prorrogada para 2022 em troca de investimentos. Agora, com a prorrogação antecipada, a concessão vai até 2046.

O BRT ABC foi escolhido pelo Estado para substituir o projeto da linha 18 Bronze de monotrilho que, segundo a gestão João Doria sairia muito caro (R$ 6 bilhões) para ter uma capacidade média de transporte. A decisão dividiu opiniões de especialistas e políticos.

O traçado vai ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (Terminal Sacomã).

A Metra terá responsabilidade pelas desapropriações necessárias à implantação integral do projeto e pelo risco de variação dos custos previstos e do prazo para a implantação do sistema de BRT.

Na última semana, em entrevista a portais de mobilidade, entre os quais o Diário do Transporte, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, disse que a área 5 da EMTU passaria por profunda reformulação.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/03/12/audio-transportes-da-emtu-no-abc-passarao-por-profunda-reformulacao-com-novidades-em-breve-diz-baldy/

A Metra terá de se transformar em uma m SPE (Sociedade de Propósito Específico), como condição à assinatura do termo aditivo de prorrogação antecipada.

METRA VAI SUBCONTRATAR AS EMPRESAS QUE TIVERAM AUTORIZAÇÕES CANCELADAS:

De acordo com a publicação oficial, a Metra vai poder contratar outras empresas de ônibus para a operação das linhas da área 5 do ABC.

“Fica autorizada a prorrogação antecipada da concessão do serviço de transporte coletivo intermunicipal por ônibus e trólebus no Corredor Metropolitano São Mateus/ Jabaquara, que passa a incorporar, na condição de novos investimentos da concessão, a implantação, manutenção e exploração do Sistema BRT-ABC (Bus Rapid Transit) e do Sistema Remanescente, composto pelas linhas intermunicipais alimentadoras e complementares da área de operação, nos termos da Lei estadual nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019”

Pelo decreto, toda a chamada Área 5 da EMTU fica extinta e assim como todos os contratos de permissão com as atuais operadoras até março de 2022.

Artigo 6º – Fica extinta a Área 5, que passa a integrar o escopo da prorrogação de que trata este decreto. Artigo 7º – As atuais permissões a título precário concedidas às empresas Auto Viação ABC. LTDA., Auto Viação Triângulo LTDA., Empresa Auto Ônibus Santo André LTDA. – E.A.O.S.A., Empresa Expresso São Bernardo do Campo LTDA., Empresa Urbana Santo André LTDA., Mobibrasil Transporte Diadema LTDA., Empresa de Transporte Publix LTDA., Rigras Transportes Coletivos e Turismo LTDA., Trans Bus Transportes Coletivos LTDA., Transportes Coletivos Parque das Nações LTDA., Tucuruvi Transportes e Turismo LTDA., Viação Imigrantes LTDA., Viação Ribeirão Pires LTDA., Viação São Camilo LTDA., Viação Riacho Grande LTDA., e VIPE – Viação Padre Eustáquio LTDA., extinguir- -se-ão automaticamente em até 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da data da celebração do termo aditivo de prorrogação antecipada, com a assunção das atividades pelo novo prestador. Artigo 8º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário

OBRIGAÇÕES DA METRA PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT:

A Metra terá diversas obrigações na implantação do BRT ABC, como a criação de um sistema de ônibus elétricos e de um CCO (Centro de Controle Operacional).

– O objeto da presente concessão compreende os serviços correspondentes:

I – às funções de operação de transporte urbano de passageiro e as funções de manutenção e conservação da infraestrutura e do sistema viário do Sistema Existente e Sistema BRT ABC;

II – à função de operação de transporte urbano do Sistema Remanescente;

III – à implantação da infraestrutura, compreendendo as obras civis, instalação de corredor exclusivo de ônibus e sistemas de alimentação elétrica, de sinalização, de telecomunicações e auxiliares, aquisição de frota e demais ações necessárias para permitir a adequada operação do Sistema BRT ABC; e

IV – à operação dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros do Sistema BRT ABC, com todas as suas paradas, no trecho Terminal Sacomã-Terminal São Bernardo do Campo, compreendendo a prestação de serviços relativos às funções de operação e manutenção do corredor, com o funcionamento adequado dos pontos de parada, dos terminais, do CCO, do controle de acesso de passageiros e dos validadores de créditos de viagem, incluindo vigilância operacional, pessoal e patrimonial em parâmetros compatíveis com a demanda.

OBRIGAÇÕES DA METRA PARA OPERAÇÃO DO BRT E DE TODO O ABC:

I – dispor de frota com especificação mínima definida no Termo Aditivo de Prorrogação Antecipada da Concessão, equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais de modo a permitir a perfeita execução dos serviços;

II – acionar todos os recursos à sua disposição a fim de garantir a fluidez do tráfego e o padrão de serviço adequado;

III – executar todos os serviços, controles e atividades relativos à concessão, com zelo, diligência e economia, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, respeitando as regras estabelecidas pelo Poder Concedente;

IV – executar todos os serviços, programas de gestão e treinamento a seus empregados, com vistas a melhorias destinadas a aumentar a segurança e a comodidade dos usuários;

V – adotar providências necessárias à garantia do patrimônio dos Sistemas e a segurança dos usuários; VI – responder perante o Poder Concedente e terceiros por todos os atos e eventos de sua competência;

VII – submeter à aprovação do Poder Concedente o perfil de circulação alternativo que pretenda adotar quando da realização de eventuais obras que obriguem a interrupção de faixa do Corredor;

Doria assina contrato de R$ 22,6 bilhões com Metra pelo BRT ABC, EMTU e corredor de trólebus

Contratação vai até 23 de março de 2046 e envolve modernização do trólebus, construção de novo meio de transporte e 85 linhas da Área 05 que vai ser extinta

ADAMO BAZANI

A gestão do governador João Doria formalizou o contrato de R$ 22,6 bilhões com a empresa Metra que amplia a concessão da companhia no Corredor ABD de trólebus em troca de investimentos como a modernização do sistema e a construção do BRT-ABC (Bus Rapid Transit) que, com ônibus 100% elétricos, vai ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul até o Terminal Sacomã, na zona Sudeste da capital paulista.

A contratação foi assinada em 23 de março de 2021 e publicada no Diário Oficial de 27 de março de 2021.

A duração é de 25 anos, valendo assim até 23 de março de 2046.

O BRT ABC foi escolhido pela gestão Doria para substituir o projeto do monotrilho da linha 18-Bronze, que nunca saiu do papel.

A linha 18 de monotrilho já estava concedida por meio de uma PPP (Parceria Público Privada) em contrato firmado com Consórcio Vem ABC – Vidas em Movimento.

O monotrilho para o ABC foi anunciado em 2012 e deveria estar pronto entre o final de 2015 e o início de 2016, mas as obras sequer começaram.

O contrato com o Consórcio VemABC foi assinado em 22 de agosto de 2014.

Segundo conclusão do Governo do Estado, por ser um meio de transporte inferior a um metrô, o monotrilho sairia caro sendo, sendo um sistema apenas de média capacidade.

Para a implantação, ainda de acordo com o governo, a linha 18-Bronze custaria R$ 6 bilhões, sendo R$ 1 bilhão apenas para desapropriações. O custo por passageiro transportado também seria mais caro, segundo a gestão Doria.

Uma possível disputa judicial com o Consórcio Vem ABC é classificado como risco fiscal pelo governo.

Já o contrato com a Metra é de 24 de maio de 1997 e venceria em maio de 2017, mas foi prorrogado até 2022 mediante investimentos no Corredor ABD.

Com a nova prorrogação, a companhia controlada pela empresária Maria Beatriz Setti Braga vai operar até 2046, mas terá de ser transformada em uma SPE (Sociedade de Propósito Específico).

Para promover esta ampliação contratual com a Metra, Doria usou pareceres técnicos da EMTU, de conselhos de PPP (Parceira Público Privada) e a lei estadual nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019, que disciplina as diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria celebrados pelo Estado de São Paulo, ainda que não conste previsão expressa no edital ou no contrato quanto à possibilidade de prorrogação.

A Metra integra o Grupo ABC que é formado Metra, Auto Viação ABC (linha EMTU), BR7 Mobilidade (linhas municipais de São Bernardo do Campo), Publix Transportes (linhas EMTU), Eletra (fabricação de tecnologia de ônibus elétricos), Diastur (ônibus de fretamento e escolares), Cartão Legal (Bilhetagem Eletrônica) e empreendidos nas áreas de fastfood, cemitério, funerária, plano de assistência funerária, ramo imobiliário e construção civil.

REFORMULAÇÃO DAS LINHAS DA EMTU:

O contrato também passa para a Metra em torno de 85 linhas de ônibus metropolitanos comuns que são operados por diferentes empresas, na chamada Área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que será extinta até março de 2022.

A Metra poderá subcontratar empresas para operação destas linhas comuns ou mesmo usar frota própria.

A área 5 nunca foi licitada por atuação dos empresários de ônibus do ABC que não aceitavam as obrigações e remunerações previstas pela EMTU. Foram seis tentativas de licitação, sendo cinco esvaziadas pelos donos de viações locais e uma barrada judicialmente pelo empresário Baltazar José de Sousa, proprietário de companhias de ônibus no ABC.

O Grupo BJS (Baltazar José de Sousa) está em recuperação judicial que corre pela Justiça de Manaus desde 2012, sendo um dos processos de recuperação judiciais mais longos da história do setor de ônibus urbanos, na tentativa de escapar da falência.

Como resultado deste quadro, a Área 05 é a que possui pior avaliação no IQT (Índice de Qualidade do Transporte) da EMTU, que reúne quesitos como satisfação do passageiro, qualidade da frota, operação dos serviços e sustentabilidade econômica.

Empresas como EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires, ambas de Baltazar, figuram nas últimas colocações, com notas baixas de qualidade.

Em entrevista a portais de mobilidade, entre os quais o Diário do Transporte, no dia 11 de março de 2021, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, disse que as linhas metropolitanas do ABC passariam por “profunda reformulação”

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/03/12/audio-transportes-da-emtu-no-abc-passarao-por-profunda-reformulacao-com-novidades-em-breve-diz-baldy/

As linhas comuns seriam complementares ao BRT ABC e ao Corredor ABD de trólebus que passariam a ser eixos estruturantes dos transportes sobre pneus entre o ABC Paulista e a capital.

Assim, não estão descartados seccionamentos e modificações das linhas atuais.

Foi exatamente o que ocorreu quando o Corredor ABD foi implantado na década de 1980.

Ainda não foi informado se haverá integração tarifária entre as linhas comuns da EMTU e os sistemas estruturantes (Corredor ABD + BRT ABC).

MODERNIZAÇÃO DO CORREDOR ABD:

A ideia é que o atual Corredor ABD seja modernizado. A estrutura inaugurada em 1986 é antiga e ainda possui paradas posicionadas para embarques realizados pela porta de trás dos ônibus, o que não ocorre mais, obrigado o passageiro a esperar fora da cobertura porque os veículos param mais à frente pelo fato de o acesso ser pela porta dianteira.

O Corredor ABD tem 45 km, sendo 33 km no eixo principal, partindo do bairro de São Mateus (zona Leste da capital paulista), passando pelas cidades de Santo André, Mauá (Terminal Sônia Maria), São Bernardo do Campo e Diadema, até chegar ao bairro do Jabaquara (zona Sul da cidade de São Paulo). Este trecho é eletrificado para trólebus, mas há veículos a diesel operando.

O trecho de 12 km vai da cidade de Diadema até a região do Brooklin, na zona Sul da cidade de São Paulo.

AÇÃO NA JUSTIÇA:

O modelo de repasse das linhas comuns para a Metra criou insatisfação em parte dos empresários de ônibus de outros grupos no ABC.

Como mostrou o Diário do Transporte, uma ação popular tenta barrar o procedimento.

Movida por Alceni Salviano da Silva tenta tornar sem efeitos decretos assinados pelo governador João Doria que amplia a concessão da Metra no Corredor ABD em 25 anos em troca da construção e operação do BRT ABC (São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo).

Os decretos também acabam com a área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e repassam todas as linhas metropolitanas dos sete municípios do ABC Paulista para a concessão prorrogada da Metra.

Na ação, Alceni Salviano da Silva alega que é ilegal a prorrogação do contrato de 1997 com a Metra porque em 2017 já houve prorrogação para 2022 e que as transferências de 85 linhas intermunicipais da área 5 não seriam precedidas de licitação.

Para promover esta ampliação contratual com a Metra, Doria usou pareceres técnicos da EMTU, de conselhos de PPP (Parceira Público Privada) e a lei estadual nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019, que disciplina as diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria celebrados pelo Estado de São Paulo, ainda que não conste previsão expressa no edital ou no contrato quanto à possibilidade de prorrogação.

Segundo registros da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), seção São Paulo, Alceni é advogado e figura como defensor de empresas de ônibus que atuaram na região, como a Transportadora Utinga Ltda.

A Utinga não opera mais, mas era de Mario Elísio Jacinto, que fazia parte do chamado Grupo dos Mineiros, composto por outros empresários da região do ABC Paulista.

O juiz Adriano Marcos Laroca, da 12ª Vara de Fazenda Pública do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) neste primeiro momento não acolheu e nem rejeitou o pedido de tutela de urgência movida por Alceni Salviano porque, segundo o magistrado, o artigo 6º da Lei de Ação Popular determina que as pessoas jurídicas de direito público ou direito privado, atingidas pelo suposto ato ilegal e lesivo ao patrimônio público ou/e à moralidade administrativa, integrem o polo passivo.

Assim, o juiz determinou que a EMTU-SP, o METRÔ e o Estado de São Paulo deverão ser incluídos no polo passivo pelo autor popular, requerendo sua citação, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo.

O MP (Ministério Público) foi intimado pelo juiz no processo e requereu prévia manifestação do Estado.

A ação foi movida contra o Governador do Estado de São Paulo, João Agripino da Costa Doria Junior; o Vice-governador e Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público Privadas – CGPPP, Rodrigo Garcia; o Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM), Alexandre Baldy de Sant’anna Braga, o diretor-presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU, Marco Antonio Assalve; o Secretário de Relações Internacionais, Julio Serson; o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente Marcos Rodrigues Penido; a Procuradora Geral Adjunta Claudia Polto da Cunha; Secretária de Desenvolvimento Econômico Patricia Ellen da Silva; Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão e Gestão Mauro Ricardo Machado Costa; Secretário da Fazenda e Planejamento Henrique de Campos Meirelles a Concessionária Metra – Sistema Metropolitano de Transportes Ltda.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/03/25/acao-na-justica-tenta-barrar-brt-do-abc-e-area-5-da-emtu-para-a-metra/

Em 09 de abril de 2021, os prefeitos do ABC Paulista, por meio do Consórcio Intermunicipal, solicitaram ao Governo do Estado esclarecimentos sobre a implementação do BRT (Transporte Rápido por Ônibus) na região e a concessão do sistema para a empresa Metra. Também foram solicitadas explicações sobre a operação do Sistema Remanescente, composto pelas linhas intermunicipais alimentadoras e complementares da área de operação.

Relembre:

Prefeitos do ABC Paulista pedem esclarecimentos ao Governo do Estado sobre concessão do BRT e linhas da EMTU] No mesmo dia, em resposta ao Diário do Transporte, a STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) informou que o secretário Alexandre Baldy agendaria uma visita ao Concórcio para explicar a concessão aos prefeitos

EXCLUSIVO: BRT ABC será concluído até dezembro de 2022 com operação no início de 2023 pela Metra, diz Baldy

O BRT ABC, que foi escolhido pela gestão do governador João Doria para substituir um monotrilho entre o ABC e a capital paulista, já tem datas previstas de conclusão e operação: as obras devem terminar em dezembro de 2022 e, no início de 2023 o sistema estará prestando serviços.

A informação é do secretário dos Transportes, Alexandre Baldy, em entrevista exclusiva ao Diário do Transporte, nesta terça-feira, 20 de abril de 2021.

Como mostrou a reportagem, a construção e operação do sistema de ônibus rápidos em corredor serão de responsabilidade da concessionária Metra, do Corredor ABD (ônibus e trólebus) que, para isso, teve seu contrato que venceria em 2022 prorrogado para 2046.

A Metra também vai assumir 85 linhas comuns de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) para as quais, poderá subcontratar empresas.

Ao repórter Willian Moreira, do Diário do Transporte, Alexandre Baldy, disse acreditar que este prazo de entrega até 2022 e de início de operação no início de 2023 está dentro da realidade para o projeto.

“Nós teremos em torno de 24 meses para a obra iniciar e ser entregue à população. Nosso objetivo, dada a nossa apresentação com o vice-governador Rodrigo Garcia, é que seja realizada a execução da obra até dezembro de 2022. Portanto, a desapropriação, a implementação, a execução da obra, os investimentos serão realizados pelo consórcio que a Metra realizará. Nós acreditamos que estes prazos são exequíveis.”

O BRT deve ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul ao Terminal Sacomã, na zona Sudeste da capital paulista.

Baldy prometeu que o BRT-ABC trará inovações à região.

“Sem dúvida alguma, as melhorias no Corredor ABD quanto à implementação do Corredor ABC, que deverá segundo a orientação do Governador João Doria ser um corredor com várias inovações como ônibus elétricos e estações, um BRT na sua integralidade, com operações já no início de 2023”

O secretário disse que o BRT ABC não terá nenhum tipo de interferência de carros e haverá priorização nos semáforos.

“O BRT não tem nenhuma interrupção. Nós temos o Corredor ABD (de trólebus) que não é um BRT a título de exemplo. O BRT tem toda sua exclusividade na via, tendo a priorização semafórica para que o veículo não pare por interrupção extemporânea à operação”

Baldy disse ainda que a tarifa do BRT-ABC será nos mesmos moldes do que é hoje realizada na região.

“As tarifas estarão operando de acordo com o que hoje se opera. O Governo do Estado foi muito claro que a manutenção tarifária é uma realidade por parte dos cidadãos do ABC e que ela se dará de acordo com o que é hoje realizado”

O secretário deve apresentar mais detalhes do projeto para prefeitos da região reunidos no Consórcio Intermunicipal ABC.

Baldy promete a Orlando Morando BRT ABC operando em dezembro de 2022

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, ouviu em 29 de abril de 2021, a promessa do secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, de que o BRT ABC, sistema de ônibus elétricos em corredores, terá o início das operações em dezembro de 2022.

“As obras serão de responsabilidade do consórcio que assumiu este empreendimento [Metra], as desapropriações também; os investimentos necessários serão todos feitos pela iniciativa privada; as obras iniciando o mais breve possível para que a gente tenha a operação até dezembro de 2022 sendo iniciada.” – disse Baldy

A data não difere muito do que o secretário havia declarado em entrevista exclusiva ao Diário do Transporte em 20 de abril de 2021, quando tinha previsto fim das obras até dezembro de 2022 e início das operações no começo de 2023.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/04/20/exclusivo-brt-abc-sera-concluido-ate-dezembro-de-2022-com-operacao-no-inicio-de-2023-pela-metra-diz-baldy/

O encontro também teve a participação da deputada estadual e primeira-dama de São Bernardo do Campo, Carla Morando.

A construção e operação do sistema de ônibus rápidos em corredor serão de responsabilidade da concessionária Metra, do Corredor ABD (ônibus e trólebus) que, para isso, teve seu contrato que venceria em 2022 prorrogado para 2046.

A Metra também vai assumir 85 linhas comuns de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) para as quais, poderá subcontratar empresas.

O BRT deve ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul ao Terminal Sacomã, na zona Sudeste da capital paulista.

O meio de transporte foi escolhido para substituir um sistema de monotrilho que, na alegação da gestão do governador João Doria, sairia muito caro e não teria capacidade de transportes tão superior ao BRT que justificassem investimentos na ordem de R$ 6 bilhões.

“Com muita transparência, dada a inviabilidade, o projeto anterior foi cancelado. Aqui, falamos de algo que é palpável, realizável e que é capaz de fazer com que o trabalhador tenha um meio de transporte qualificado (…) São aproximadamente 19 quilômetros com investimentos de mais de R$ 1 bilhão que serão realizados em estações modernas, todos os ônibus serão elétricos para a sustentabilidade. O BRT terá modelo de cobrança desembarcada, um modelo de bilhetagem moderno. O BRT ABC será o modelo mais moderno e vanguardista sistema de transportes sobre pneus do Brasil. É o que o cidadão vê lá fora e sonha para o Brasil” – disse Baldy no encontro.

Doria apresenta detalhes do BRT ABC; consórcio da Metra vai apresentar 110 ônibus 0 km neste ano para linhas comuns

Como o Diário do Transporte noticiou em primeira mão, o governador de São Paulo, João Doria, e secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, apresentaram nesta sexta-feira, 07 de maio de 2021, os detalhes do projeto BRT-ABC (um sistema de ônibus elétricos rápidos) e da reformulação de todas as linhas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbanos) que passarão a ser de responsabilidade da Metra, concessionária desde maio de 1997 do Corredor ABD (de ônibus e trólebus).

A Metra vai liderar a implantação e operação do sistema.

Será o primeiro BRT de fato metropolitano de São Paulo, segundo Doria, que disse que o sistema é superior a um corredor de ônibus comum e ao corredor de trólebus do ABC.

Baldy disse que os investimentos da Metra não serão apenas para o BRT, mas para a reformulação de todo o transporte na região.

A partir deste mês de maio, o consórcio da Metra vai começar a entregar 60 novos ônibus para as linhas comuns do ABC, segundo Baldy.

Em todo o ano, serão 110 ônibus novos para as linhas comuins.

Também em resposta ao Diário do Transporte, Doria disse que a questão das enchentes em parte do trajeto que será atendido pelo BRT terá solução junto com o projeto.

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, disse ao Diário do Transporte que o BRT vai beneficiar toda a região do ABC, em especial a cidade que administra.

COMO DEVE SER O BRT-ABC:

A ligação será entre São Bernardo do Campo e os terminais Tamanduateí e Sacomã zona Sudeste da capital paulista, com quase 18 km, passando por Santo André e São Caetano do Sul.

Segundo a apresentação, as obras devem durar em torno de 18 meses e os investimentos serão de R$ 860 milhões, vindos da iniciativa privada (consórcio da Metra).

A demanda deve ser 115 mil passageiros por dia, segundo a pesquisa Origem e Destino do Metrô.

De acordo com Baldy, a escolha do meio de transporte teve como base a pesquisa e é condizente com a demanda em curto prazo e futura.

O secretário reafirmou que no fim de 2022 deve esta em operação ao menos parte do sistema.

Haverá três tipos de linhas:

Expressa: Entre terminais sem paradas intermediárias

Semi-expressa: Com poucas paradas, atendendo às estações de maior demanda

Paradoras: Parando em todas as estações

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que esteve no encontro, disse que haverá obras de tratamento de enchentes para evitar que a operação do BRT seja prejudicada e citou o piscinão Jaboticabal.

Todo o sistema será integrado ao Corredor ABD que hoje tem 45 km, sendo 33 km entre São Mateus (zona Leste da capital paulista), Santo André, Mauá (Terminal Sônia Maria), São Bernardo do Campo e Diadema; e mais 12 km entre Diadema e o Brooklin (zona Sul da capital paulista).

Como também mostrou em primeira mão nesta quinta-feira (06), o sistema de BRT deve ter 82 ônibus 100% elétricos articulados com ar-condicionado. Os modelos serão de 21 metros de comprimento.

O pagamento das passagens será nas estações, é o chamado pré-embarque, uma das características de BRT. Isso elimina as catracas nos ônibus, liberando mais espaço nos veículos, e deixa as operações e embarque e desembarque mais rápidas, resultando em diminuição do tempo de viagem.

As estações terão painéis eletrônicos indicando em tempo real informações como tempo de espera e posição dos veículos, iluminação de led, wi-fi, ar-condicionado e piso nível de plataforma para ampliar a acessibilidade, o que elimina os degraus nos ônibus.

CUSTOS E VIABILIDADE:

O BRT-ABC foi escolhido pela gestão Doria para substituir o projeto de um monotrilho; sistema de trens leves com pneus de média capacidade que operariam a linha 18-Bronze, que deveria estar pronta até 2015.

O governo do Estado alega diversos motivos para trocar o meio transporte, sendo o principal o alto de implantação e operação de um monotrilho para a capacidade limitada de transportes: o projeto todo sairia por R$ 6 bilhões, sendo R$ 1 bilhão somente em desapropriações.

O Estado de São Paulo teve dificuldades de encontrar garantias federais para obter os empréstimos internacionais para financiar parte do monotrilho do ABC.

Também surgiram dúvidas técnicas quanto à viabilidade do sistema de trens leves, ainda de acordo com o governo, como a necessidade de trocar o lado da fixação das vigas do monotrilho por causa de galerias pluviais na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo.

ÁREA 5 SEMPRE FOI O EXEMPLO NEGATIVO DO TRANSPORTE METROPOLITANO:

Com a transferência das linhas para a concessão do BRT-ABC, o governo Doria quer eliminar um problema de décadas que se arrasta na região.

A área 5 da EMTU, a região do ABC Paulista representa a pior operação de toda a Grande São Paulo, com linhas desatualizadas, frota mais antiga e os piores resultados no IQT (Índice de Qualidade de Transportes) da gerenciadora paulista.

A Metra, entretanto, mesmo estando no ABC é uma concessão separada da área 5, que foi extinta, e, segundo a EMTU, seu último IQT registrou quase 90% de aprovação dos passageiros.

Por causa de empresários de ônibus locais, a EMTU nunca conseguiu licitar os serviços, muito embora tenha tentado por seis vezes desde 2006.

Em cinco vezes, a licitação deu deserta, sem propostas, e em uma vez o empresário Baltazar José de Sousa chegou a barrar a concorrência com base em uma recuperação judicial de seu grupo de empresas pela Justiça de Manaus, que se arrasta desde 2012, uma das maiores do setor de transportes urbanos e metropolitanos.

Os empresários de queixavam das exigências da EMTU e a remuneração proposta diante dos altos custos de operação, como com salários de motoristas que são maiores que da capital paulista e outras áreas da Grande São Paulo.

Além da questão dos custos, outro impedimento para a licitação da EMTU era a rivalidade entre empresários de ônibus do ABC que, na prática, não aceitavam se unir em consórcios.

Apesar de ter vários empresários de ônibus, hoje o ABC Paulista possui entre os controladores mais fortes de transporte a família Setti & Braga (que possui a Metra e outras empresas), Ronan Maria Pinto (que lidera o Consórcio União Santo André), Baltazar José de Sousa (a maior parte das linhas da EMTU) e o grupo da Suzantur (representado por Claudinei Brogliato).

Presidente do Consórcio ABC e prefeito de Santo André e diz que BRT foi a escolha mais adequada para a região e acredita em impactos econômicos positivos

O prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal ABC, Paulo Serra, acredita que a implantação do BRT (Bus Rapid Transit) entre a região e a capital paulista vai trazer benefícios não apenas para a mobilidade, mas econômicos, uma vez que com a requalificação urbanística das áreas que serão atendidas pelo sistema, a expectativa é de haver investimentos privados nestas regiões.

Por meio de nota, Paulo Serra disse acreditar que o meio de transporte foi a escolha mais adequada para o ABC.

“Este novo modal escolhido foi o mais apropriado e eficaz para avançarmos ainda mais na pauta da mobilidade em nossa cidade. A instalação e operacionalização do BRT-ABC em Santo André vai agregar avanços importantes, seja no conforto e agilidade no deslocamento para trabalhadores e estudantes da Fundação Santo André e Fundação ABC, como também na questão econômica, que será impactada positivamente, à medida que a transformação viária acontece”, destacou o prefeito Paulo Serra na nota.

Como mostrou o Diário do Transporte, nesta sexta-feira, 07 de maio de 2021, o governador João Doria e o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, apresentaram mais detalhes do sistema de ônibus que é de maior capacidade e velocidade que os corredores comuns.

A previsão é de entrega de obras entre o final de 2022 e início de 2023.

Devem ser transportados por dia em torno de 115 mil passageiros ao longo de aproximadamente 18 km no trajeto que partirá do Terminal Central de São Bernardo do Campo até o Terminal Sacomã, na zona Sudeste da capital paulista, passando pelas cidades de Santo André e São Caetano do Sul.

Serão 20 estações com embarque de nível, pagamento antecipado de tarifa, painéis com previsão de chegada dos ônibus, ar-condicionado e wi-fi.

A operação será com 82 ônibus articulados de 21 metros, 100% elétricos.

Haverá três tipos de linhas:

Expressa: Entre terminais sem paradas intermediárias

Semi-expressa: Com poucas paradas, atendendo às estações de maior demanda

Paradoras: Parando em todas as estações

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/05/07/assista-doria-apresenta-detalhes-do-brt-abc-consorcio-da-metra-vai-apresentar-60-onibus-0-km-neste-mes-para-linhas-comuns/

Na mesma nota, o vice-prefeito Luiz Zacarias, que esteve presente na reunião de apresentação do BRT-ABC nesta sexta no Palácio dos Bandeirantes, destacou que o sistema de transporte vai alavancar obras contra enchente na região. “

Se trata de um sonho antigo e a obra agora vai acontecer. Ela não será importante apenas na questão viária, mas pela infraestrutura que será embarcada próximo aos pontos e paradas. A região da rua Afonsina, que terá uma estação, sofre com enchentes e a construção concomitante do piscinão Jaboticabal, vai resolver também este problema de décadas na região”,

Os investimentos para a implantação do sistema serão de R$ 860 milhões que devem ser custeados pelo consórcio liderado pela Metra.

Para assumir o empreendimento, a Metra teve o contrato do Corredor ABD ampliado para 2046 e vai assumir também todas as linhas comuns da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região.

A Metra pode subcontratar outras empresas de ônibus para estas linhas.

ENTREVISTA: Next Mobilidade será o nome da concessionária do Corredor ABD, BRT ABC e de todas as linhas metropolitanas da EMTU no ABC

A reformulação dos transportes do ABC Paulista, que contempla, entre outras medidas, a construção do BRT entre a região e a capital paulista, terá a marca Next Mobilidade.

Trata-se da marca fantasia da SPE (Sociedade de Propósito Específico) denominada ABC Sistemas que, no âmbito da renovação do contrato do Corredor Metropolitano ABD (ônibus e trólebus), contempla a criação do SIT (Sistema Integrado de Transporte) no ABC Paulista.

A informação é da diretora-executiva da concessionária, Milena Braga Romano, em entrevista ao Diário do Transporte nesta sexta-feira, 14 de maio de 2021.

A marca Next Mobilidade, segundo a empresária, vai substituir os nomes das atuais operadoras de transportes da região, como Metra, Auto Viação ABC, Publix, entre outras, que deixarão de existir de forma gradativa.

O nome também vai ser usado nos 82 ônibus elétricos articulados que vão operar o BRT.

Como mostrou o Diário do Transporte, o Governo do Estado de São Paulo prorrogou em 25 anos o contrato de concessão do Corredor ABD (de ônibus e trólebus) e, com isso, criou o SIT do ABC.

“Com a renovação do contrato do corredor ABD foram incorporadas obrigações para a concessionária, como a construção do BRT e a assunção da área remanescente, que será formada por linhas alimentadoras e complementares do sistema integrado.” – disse.

As linhas remanescentes correspondem à extinta área 5 da EMTU, hoje ainda operadas por outras empresas.

De acordo com a concessionária, a assunção das linhas remanescentes não se trata de compra das linhas da área 5 ou das empresas operadoras atuais, mas uma previsão contratual da reestruturação do sistema.

O contrato é de R$ 22,6 bilhões e vai até março de 2046, como mostrou a reportagem.

A Next Mobilidade (ABC Sistemas) tem um ano para fazer a assunção das linhas remanescentes e o processo deve ser gradativo.

Neste sábado, 15 de maio de 2021, o grupo que constituiu a Next Mobilidade assume as linhas que até esta sexta-feira (14) são operadas pela Mobibrasil, que desistiu das operações.

Inicialmente, o nome nos veículos e a estrutura serão da Viação ABC, que faz parte do grupo empresarial da Next.

A ABC entra formalmente como subcontratada de forma provisória.

Para o passageiro nada muda neste momento, a não ser o nome na lataria dos ônibus.

Itinerários, nomenclaturas de linhas, tarifas e bilhetagem eletrônica não têm alterações.

Segundo Milena Braga Romano, neste ano a Next Mobilidade vai colocar em operação aproximadamente 120 ônibus zero quilômetro com ar-condicionado nas linhas remanescentes gerenciadas pela EMTU.

“O primeiro lote de 60 ônibus deve chegar em junho e os outros 60 estão previstos para julho. Todos terão ar-condicionado e vão reduzir a idade média da frota na região” – explicou

Os veículos são de carroceria Caio e chassi/motor Mercedes-Benz.

A empresária contou que o sistema como um todo no ABC, incluindo linhas comuns, BRT e Corredor ABD, deve contar com aplicativo próprio com informações em tempo real dos serviços e previsão de quando o ônibus vai passar pelas paradas. Haverá também uma ouvidoria para o passageiro.

“Queremos implantar no ABC o melhor sistema de mobilidade no Brasil. É um desafio muito grande, mas nosso intuito é ser referência, sempre com o passageiro como foco. A ouvidoria será um dos exemplos” – explicou

O contrato prevê ainda subcontratação de empresas para as linhas remanescentes, mas a possibilidade ainda é analisada pelo grupo.

BRT:

O BRT ABC foi o meio escolhido pelo governador João Doria para substituir o projeto de monotrilho da linha 18-Bronze que, segundo a gestão, por ser um meio de transporte apenas de média capacidade, custaria muito caro: R$ 6 bilhões, sendo R$ 1 bilhão somente em desapropriações.

O sistema de BRT vai custar R$ 860 milhões para ser implantado.

Serão 20 estações fechadas e com cobrança de tarifa antecipada, além de três terminais. Haverá linhas expressas (somente entre terminais sem paradas), semiexpressas (paradas nas estações de maior movimento) e paradoras (parando em todas as estações).

Os serviços vão ser operados por 82 ônibus elétricos com baterias. A empresária disse que não serão trólebus, que continuam no Corredor ABD.

Milena explicou que será empregada tecnologia de recargas de oportunidades para as baterias receberem carregamentos rápidos ao longo do percurso.

“Esse sistema é o que existe hoje de mais moderno em termos de ônibus elétricos à bateria. Na garagem haverá recarga também, mas o carregamento de oportunidade dinamiza a operação” – explicou Milena.

A estimativa do Governo do Estado é de que o sistema esteja em operação, ao menos em um trecho, no fim de 2022.

BRT ABC vai provocar reorganização das linhas municipais de São Bernardo do Campo, diz Orlando Morado

A implantação do BRT ABC, sistema de ônibus rápidos elétricos entre a região e a capital, vai fazer com que as linhas municipais de São Bernardo do Campo passem por mudanças.

A afirmação é do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, em entrevista ao Diário do Transporte nesta terça-feira, 18 de maio de 2021, em visita ao sistema de BRT em Sorocaba, no interior paulista.

Segundo Morando, o objetivo vai ser facilitar o acesso de quem usa as linhas municipais para o novo sistema de transportes com readequações de itinerários, mas não há ainda previsão para uma integração tarifária entre as linhas da cidade.

“Tantos as estações como os terminais têm de conectar com as linhas municipais, visando facilitar. Não é lógico o cidadão descer de um ônibus municipal e ter de caminhar por muito tempo para pegar o BRT. Nós faremos um remanejamento de linhas visando essa integração. A questão [da integração] tarifária nós precisamos discutir porque são sistemas diferentes; um é municipal e outro é conectado à EMTU (metropolitano) e Metrô, mas é possível a gente ampliar essa discussão também” – disse

O BRT ABC foi escolhido pela gestão do govenador João Doria para substituir o monotrilho da linha 18-Bronze previsto para ficar pronto entre 2014 e 2015, mas que nunca saiu do papel, apesar do contrato assinado com o consórcio VEM ABC que implantaria o sistema de trens com pneus sobre vigas, em modelo semelhante ao monotrilho da linha 15-Prata da zona Leste de São Paulo.

Mesmo sendo uma obra de gestão estadual, que será tocada pela Next Mobilidade (ABC Sistemas), do Grupo da Metra, Orlando Morando disse que a prefeitura pode ajudar o cumprimento do cronograma de construção ao agilizar as licenças municipais.

A previsão, de acordo com o prefeito, é que ao menos em São Bernardo do Campo todas as estações do BRT estejam concluídas até dezembro de 2022.

“A prefeitura vai ajudar em todas as autorizações, nós temos de dar todas as licenças e autorizações, tanto para os corredores como para as estações. Nós já estamos em diálogo com a concessionária que já tem o contrato assinado, todo o investimento será feito por eles, com autorização nossa. Da nossa parte queremos agilizar, não burocratizar para ver o BRT o mais rápido possível operando, mantendo o cronograma de dezembro de 2022, pelo menos o início das operações por São Bernardo” – explicou.

Orlando Morando, o prefeito de Sorocaba Rodrigo Manga; a empresária Niege Chaves, que integra o consórcio BRT de Sorocaba; a empresária Maria Beatriz Setti Braga, que preside o grupo do BRT do ABC e técnicos estiveram ao evento ao qual o Diário do Transporte foi convidado pela prefeitura de São Bernardo do Campo juntamente com a imprensa do ABC Paulista.

Segundo Morando, entre os aspectos positivos que percebeu no BRT de Sorocaba estão a agilidade das viagens “mesmo sendo um transporte sobre pneus”, a proteção das estações aos passageiros e o pré-embarque, que é o pagamento da tarifa fora do ônibus, itens aguardados para o sistema do ABC.

A diferença é que enquanto o sistema sorocabano tem ônibus a diesel, para a Grande São Paulo são esperados 82 ônibus elétricos à bateria articulados de 21 metros de comprimento.

O BRT de Sorocaba ainda está em fase de implantação e terá uma estrutura total de 17 km de corredores em canteiro central, 25 km de corredores estruturados (faixa de piso rígido de concreto à direita), 27 estações, quatro de transferência, três terminais e 96 abrigos de ônibus.

De acordo com o presidente da Concessionária BRT Sorocaba, Renato Andere, até o momento são dois corredores de BRT entregues, restando o corredor do oeste cujas obras devem começar entre junho e julho, com previsão de entrega até maio do de 2022.

BRT ABC: Saiba mais detalhes em nova apresentação feita pelo Governo do Estado a prefeitos nesta quinta (20)

Velocidade média será de até 25 km/h; capacidade de 173 mil passageiros por dia; ônibus serão de piso baixo e embarque em nível; Terminais São Bernardo do Campo será adequado; Será construído novo Terminal no Tamanduateí; haverá faixas exclusivas e corredores; Novos ônibus das linhas comuns devem ser entregues em 09 de junho; Obras começam somente em 120 dias; Haverá apresentação do projeto de modernização e remodelação do Corredor ABD (de ônibus e trólebus)

ADAMO BAZANI/WILLIAN MOREIRA

O BRT ABC, meio de transporte escolhido pela gestão João Doria para substituir o projeto de monotrilho da linha 18-Bronze entre São Bernardo do Campo e São Paulo, será composto por faixas exclusivas e corredores em 17,3 km de extensão e os ônibus vão ter velocidade média prevista entre 19 km/h e 25 km/ dependendo do tipo de serviço.

As obras só devem começar em 120 dias, segundo o vice-governador Rodrigo Garcia, e está mantida a previsão de ao menos um trecho operar a partir do final de 2022 ou início de 2023.

O tempo de percurso vai variar entre 40 e 52 minutos, dependendo do tipo de serviço também, que pode ser expresso (sem paradas entre os terminais); semiexpresso (com paradas em quatro estações e três terminais) e parador (parando em todas as 20 estações e nos três terminais)

Para o sistema, que contará com 82 ônibus elétricos de piso baixo, é esperado nos horários de pico um intervalo médio de oito minutos entre os ônibus expressos, de quatro minutos entre os paradores e de três minutos entre os semi-expressos.

Os detalhes foram apresentados a prefeitos do ABC Paulista nesta quinta-feira, 20 de maio de 2020, pelo Governo do Estado de São Paulo e pela empresa Systra, que elaborou o projeto básico.

Segundo o engenheiro projetista Paulo Belisário, da ABC Sistema de Transporte, o terminal São Bernardo do Campo passará por adequações e será feito um novo terminal Tamanduateí

“O BRT é um sistema automatizado e necessita de uma estrutura só para ele. Em São Bernardo do Campo haverá duas plataformas para ele. O CCO será no Terminal de São Bernardo do Campo” – explicou o técnico

Segundo Belisário, o projeto executivo deve demorar de cinco a seis meses para ser concluído.

“Estamos no início dos trabalhos de campos e muitos itens podem ser modificados, quer por motivos ambientais, de desapropriação e técnicos” – disse o engenheiro na apresentação

Sobre os novos ônibus para as linhas comuns remanescentes assumidas pela Next Mobilidade (Grupo ABC / Grupo Metra), o secretário dos Transportes Metropolitanos anunciou para o dia 09 de junto a entrega das primeiras unidades. Em cerca de dois meses, serão 120 ônibus novos.

“A área 5 será totalmente remodelada e, além destes 120 ônibus, serão sucessivas entregas de ônibus novos” – disse Garcia

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, disse na apresentação, que nos próximos dias haverá apresentação do projeto de modernização e remodelação do Corredor ABD (de ônibus e trólebus)

O prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do ABC, Paulo Serra, disse que em alguns trechos haverá retirada do espaço dos carros.

“Vai ter de haver um diálogo com as prefeituras, em alguns trechos para as pistas segredadas terem velocidade e fluidez vai ter a diminuição de fluxo de veículos. A gente vai ter de ceder uma pista para o BRT passar. Esse diálogo (com o governo do Estado) será importante; até para que as cidades se adaptem. Tem a questão semafórica também”

O Diário do Transporte acompanhou no local

Veja alguns dos principais tópicos.

Extensão:

17,3 km entre o centro de São Bernardo do Campo, passando por Santo André, São Caetano do Sul, Terminal Tamanduateí (São Paulo) e Terminal Sacomã (São Paulo)

Estações e Três Terminais

20 estações e três terminais

LINHA PARADORA: Terminal São Bernardo do Campo; Estação Metrópole; Estação Aldino Pinotti; Estação Abrahão Ribeiro; Estação Senador Vergueiro; Estação Winston Churchill; Estação Vila Vila Vivaldi; Estação Fundação do ABC; Estação Afonsina; Estação Rudge Ramos; Estação Instituto Mauá; Estação Vila Império; Estação Jardim São Caetano; Estação Estrada das Lágrimas; Estação Cerâmica; Estação CEU Meninos; Estação Goiás; Estação Almirante Delamare; Estação Alcatis; Estação Albano Morais; Terminal Tamanduateí; Estação Rua do Grito; Terminal Sacomã

LINHA SEMI- EXPRESSA: Terminal São Bernardo do Campo; Estação Winston Churchill; Estação Afonsina; Estação Instituto Mauá; Estação Cerâmica; Estação Goiás; Terminal Tamanduateí; Terminal Sacomã

LINHA EXPRESSA: Terminal São Bernardo do Campo; Terminal Tamanduateí; Terminal Sacomã

DEMANDA DE PASSAGEIROS:

173.110 mil passageiros por dia; sendo 62.230 no semi-expresso; 13.680 no expresso e 97.200 no parador

Somente no pico da manhã, somados os três serviços, estão previstos 42 mil passageiros por dia.

TEMPO DE PERCURSO:

Expresso: 40 minutos

Semi-expresso: 43 minutos

Parador: 52 minutos

INTERVALO ENTRE OS ÔNIBUS:

Expresso: 08 minutos (pico)

Semi-expresso: 03 minutos (pico)

Parador: 04 minutos (pico)

VELOCIDADE MÉDIA PREVISTA:

Expresso: 25 km/h

Semi-expresso: 23 km/h

Parador: 19 km/h

ESTRUTURA PREVISTA:

– Vias segregadas e faixas exclusivas com pavimento rígido de concreto;

– Circulação na faixa à esquerda das principais avenidas de pista dupla já existente;

– Todos os veículos com portas à esquerda;

– Estações com acesso em nível (veículos de piso baixo);

– Cobrança de Tarifas fora dos veículos para diminuir o tempo de embarque;

– Não deverá haver pontos à direita nas vias onde passará o BRT;

– Estações terão pontos de ultrapassagem entre os ônibus;

– Identidade visual própria dos veículos (a definir);

– Estações envidraçadas com ar-condicionado, internet grátis (wi-fi); painéis com previsão de chegada dos ônibus;

– CCO (Centro de Controle Operacional) no Terminal de São Bernardo do Campo;

– Cada via de ônibus terá 3,5 metros de largura; cada ônibus tem entre 2,5 metros e 2,6 metros de largura

CUSTO DE IMPLANTAÇÃO:

R$ 860 milhões

PRAZOS:

Promessa de um trecho (por São Bernardo do Campo) a partir de final de 2022 e início de 2023

BRT ABC: Serviço Expresso vai contar com 12 ônibus e transportar 2,6 mil por hora/sentido

Maior demanda será do semi-expresso, com 7,55 mil passageiros por hora/sentido; Frota total é de 82 articulados elétricos diz estudo ao qual o Diário do Transporte teve acesso

ADAMO BAZANI

A empresa Systra divulgou a previsão de demanda por hora/sentido e a previsão de alocação da frota dos ônibus do BRT ABC, cujas obras devem começar em 120 dias de acordo com anúncio do vice-governador Rodrigo Garcia a prefeitos da região nesta quinta-feira, 12 de maio de 2021.

A Systra foi a responsável por desenvolver a concepção do sistema de transportes entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (terminais Tamanduateí e Sacomã) de 17,3 km de extensão.

Para o serviço expresso, que deve fazer a ligação entre os dois polos do corredor em 40 minutos, a previsão, de acordo com o estudo ao qual o Diário do Transporte teve acesso, é de uma frota de 12 veículos dos 82 elétricos articulados estimados para todo o sistema.

Este tipo de serviço, que só vai parar nos terminais de São Bernardo do Campo, Tamanduateí e Sacomã, vai ser projetado para uma demanda média no pico de 2,6 mil por hora/sentido.

As maiores demanda e frota, entretanto, serão para o serviço semi-expresso, que terá 34 ônibus articulados elétricos e uma demanda média no pico de 7,55 mil por hora/sentido.

A linha semi-expressa vai parar no Terminal São Bernardo do Campo; Estação Winston Churchill; Estação Afonsina; Estação Instituto Mauá; Estação Cerâmica; Estação Goiás; Terminal Tamanduateí; Terminal Sacomã

O serviço parador, que vai atender a todos os três terminais e 20 estações, terá à disposição 30 ônibus e uma demanda média no pico de 5,13 mil por hora/sentido.

Assim, todo o sistema vai atender uma demanda média de passageiros de 15,28 mil por hora sentido.

Durante todo o dia, a demanda será de 173.110 mil passageiros; sendo 62.230 no semi-expresso; 13.680 no expresso e 97.200 no parador

Dos 82 veículos de frota total, 76 são para operação e seis para reserva e manutenção.

Relembre algumas das características do BRT-ABC

EXTENSÃO:

17,3 km entre o centro de São Bernardo do Campo, passando por Santo André, São Caetano do Sul, Terminal Tamanduateí (São Paulo) e Terminal Sacomã (São Paulo)

Estações e Três Terminais

20 estações e três terminais

LINHA PARADORA: Terminal São Bernardo do Campo; Estação Metrópole; Estação Aldino Pinotti; Estação Abrahão Ribeiro; Estação Senador Vergueiro; Estação Winston Churchill; Estação Vila Vila Vivaldi; Estação Fundação do ABC; Estação Afonsina; Estação Rudge Ramos; Estação Instituto Mauá; Estação Vila Império; Estação Jardim São Caetano; Estação Estrada das Lágrimas; Estação Cerâmica; Estação CEU Meninos; Estação Goiás; Estação Almirante Delamare; Estação Alcatis; Estação Albano Morais; Terminal Tamanduateí; Estação Rua do Grito; Terminal Sacomã

LINHA SEMI- EXPRESSA: Terminal São Bernardo do Campo; Estação Winston Churchill; Estação Afonsina; Estação Instituto Mauá; Estação Cerâmica; Estação Goiás; Terminal Tamanduateí; Terminal Sacomã

LINHA EXPRESSA: Terminal São Bernardo do Campo; Terminal Tamanduateí; Terminal Sacomã

DEMANDA DE PASSAGEIROS:

173.110 mil passageiros por dia; sendo 62.230 no semi-expresso; 13.680 no expresso e 97.200 no parador

Somente no pico da manhã, somados os três serviços, estão previstos 42 mil passageiros por dia.

Expresso: demanda média no pico de 2,6 mil por hora/sentido.

Semi-expresso: demanda média no pico de 7,55 mil por hora/sentido.

Parador: demanda média no pico de 5,13 mil por hora/sentido

TEMPO DE PERCURSO:

Expresso: 40 minutos

Semi-expresso: 43 minutos

Parador: 52 minutos

INTERVALO ENTRE OS ÔNIBUS:

Expresso: 08 minutos (pico)

Semi-expresso: 03 minutos (pico)

Parador: 04 minutos (pico)

VELOCIDADE MÉDIA PREVISTA:

Expresso: 25 km/h

Semi-expresso: 23 km/h

Parador: 19 km/h

FROTA:

Total: 82 ônibus articulados elétricos de 21 metros, sendo 76 em operação e seis na reserva/manutenção

Expresso: 12 ônibus

Semi-expresso: 34 ônibus

Parador: 30 ônibus

ESTRUTURA PREVISTA:

– Vias segregadas e faixas exclusivas com pavimento rígido de concreto;

– Circulação na faixa à esquerda das principais avenidas de pista dupla já existente;

– Todos os veículos com portas à esquerda;

– Estações com acesso em nível (veículos de piso baixo);

– Cobrança de Tarifas fora dos veículos para diminuir o tempo de embarque;

– Não deverá haver pontos à direita nas vias onde passará o BRT;

– Estações terão pontos de ultrapassagem entre os ônibus;

– Identidade visual própria dos veículos (a definir);

– Estações envidraçadas com ar-condicionado, internet grátis (wi-fi); painéis com previsão de chegada dos ônibus;

– CCO (Centro de Controle Operacional) no Terminal de São Bernardo do Campo;

– Cada via de ônibus terá 3,5 metros de largura; cada ônibus tem entre 2,5 metros e 2,6 metros de largura

CUSTO DE IMPLANTAÇÃO:

R$ 860 milhões

PRAZOS:

Promessa de entrega de um trecho (por São Bernardo do Campo) a partir de final de 2022 e início de 2023. O início das obras foi projetado para setembro de 2021.

Doria determina que BRT-ABC tenha padrão visual diferente do convencional da EMTU, diz Baldy

Nova padronização ainda será finalizada; Veículos novos das linhas remanescentes ainda virão nas cores convencionais da gerenciadora

ADAMO BAZANI

Colaborou Willian Moreira

O BRT-ABC, sistema de ônibus elétricos em corredores que vai ligar São Bernardo do Campo a São Paulo, não vai ter o mesmo padrão visual da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e o utilizado no Corredor ABD (de ônibus e trólebus).

De acordo com o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, em entrevista a portais de mobilidade, entre os quais o Diário do Transporte, nesta segunda-feira, 31 de maio de 2021, o padrão visual diferenciado foi uma determinação do próprio governador João Doria

“Vai ser o padrão visual próprio, vai ser o padrão do corredor BRT-ABC que o próprio governador definiu ali numa escolha de design, então vai ter todo o diferencial, assim como das estações, mas o design dos automóveis será totalmente diferenciado.” – disse Baldy.

Os detalhes da padronização ainda serão finalizados.

O meio de transporte sobre pneus vai ligar em 17,3 km de extensão com 20 estações as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul aos terminais Tamanduateí e Sacomã, na zona Sudeste da capital paulista.

O sistema foi escolhido pela gestão Doria para substituir o monotrilho da linha 18-Bronze, decisão que dividiu opiniões (veja mais abaixo)

A SPE (Sociedade de Propósito Específico) ABC Sistemas, cujo nome fantasia é Next Mobilidade, surgiu no âmbito da prorrogação do contrato da Metra pelo Corredor ABD, de ônibus e trólebus.

A contratação envolve a construção e operação do BRT, a modernização do Corredor ABD e a assunção e renovação de frota das 85 linhas da EMTU que são remanescentes da extinta área 5 da EMTU.

Aproximadamente 60 ônibus novos com ar-condicionado serão apresentados ainda neste mês pela empresa.

Segundo Baldy, estes veículos ainda serão com o padrão da EMTU.

“Eu não acredito que nas linhas pelo prazo que a gente esteja antecipando venha com padrão novo. Nós vamos entregar agora na semana que vem, salvo engano no dia 9 de junho, 60 ônibus. Nós vamos entregar já no início de julho mais 60 ônibus. Como são objeto de renovação completa da região e nós buscando antecipar essas entregas, haja vista que todos nós reconhecemos a grande necessidade que é da atualização da frota, eu não creio que será possível aguardar esse novo design para toda a região, haja vista como disse no início eu repito agora, o nosso objetivo é ter a satisfação de nosso usuário, nosso cidadão que utiliza o serviço e ele não pode esperar sem dúvida alguma, numa urgência que é a renovação da frota de toda a região do Grande ABC, então esse nosso objetivo não sei se será possível.” – disse Baldy.

TJSP suspende efeitos de decretos de Doria que prorrogam contrato da Metra para construção do BRT ABC e assunção de linhas da Área 5 da EMTU

Cabe recurso por parte do Governo do Estado; Novo meio de transporte é prometido para o final de 2022

ADAMO BAZANI

Colaborou Alexandre Pelegi

O desembargador Marrey Uint, da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu agravo de instrumento movido por Alceni Salviano da Silva e tornou sem efeitos os decretos do governador João Doria que possibilitaram a prorrogação do contrato com a Metra por 25 anos pelo Corredor ABD (de ônibus e trólebus) em troca da construção do BRT ABC (corredor de ônibus elétricos à bateria) e da assunção de 85 linhas correspondentes à Área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

O novo meio de transporte é prometido pelo Governo do Estado para ser entregue entre o fim de 2022 e início de 2023.

A decisão publicada nesta quarta-feira, 09 de junho de 2021, é monocrática (só do desembargador) e cabe recurso da gestão Doria.

O processo pode ser levado para a turma, já que é necessária a manifestação de todas as partes.

Alceni Salviano da Silva que, segundo a OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, foi representante de empresas de ônibus do ABC paulista, como a transportadora Utinga, que não opera mais na região, teve ação nega em primeira instância, mas recorreu.

“Assim, e reconsiderando o despacho de fls. 79/83, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que reste suspensa a eficácia dos Decretos Estaduais nº 65.574/2021 e nº 65.575/2021 e a prorrogação antecipada do Contrato de Concessão EMTU/SP nº 020/1997”. – escreveu o relator do processo, o desembargador Marrey Uint.

De acordo com o desembargador, os decretos que prorrogam o contrato da Metra vão contra as normas de licitação brasileiras.

Dessa maneira, ainda que fosse possível a princípio indicar a legitimidade formal dos atos, derivada da presunção de legalidade administrativa, como inclusive fez a decisão de Primeira Instância e este Relator no despacho inicial, tornou-se evidente o descompasso entre as medidas adotadas pelo Poder Executivo Estadual e o regramento licitatório nacional, o que impõe a suspensão da eficácia dos Decretos nº 65.574/2021 e nº 65.575/2021, e da prorrogação antecipada do Contrato de Concessão EMTU/SP nº 020/1997.

Ao apontar o entendimento pela licitação, o desembargador sustenta que a prorrogação do contrato vai para além do objeto inicial, que é a operação e manutenção do Corredor ABD,

“Não fosse isso, há ainda a grave questão referente à ampliação de seu objeto, para além daquele inicialmente contratado, pois se inclui “a concessão de dois novos modais, consistentes na exploração de 85 linhas de ônibus intermunicipais e a construção, instalação e operação de um BRT (bus rapid transit), que ligará o ABC à Capital”.

“Ora, é notória a existência de outras empresas no ramo do transporte público coletivo potencialmente capacitadas para realização do objeto aditado, tanto no que concerne à assunção das linhas de ônibus intermunicipais quando da instalação, construção e operação de BRT intermunicipal.” – prosseguiu

O Diário do Transporte pediu posicionamento da STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos).

Gestão Doria entra com recurso para destravar BRT-ABC e alega prejuízos à população

Governo do Estado sustenta ainda não houve oportunidade de defesa, que foram feitos estudos técnicos para desistência de monotrilho e que prorrogação de contrato com a Metra tem bases legais; Diário do Transporte mostrou em 06 de junho que Justiça suspendeu implantação do meio de transporte; Compra de 116 ônibus também foi citada; Área 5 tem déficits de R$ 85 milhões por ano isoladamente; Sobre R$ 738 milhões, tratam-se de desequilíbrios ao longo do contrato do Corredor ABD, mas poderiam ser diluídos com a prorrogação contratual

ADAMO BAZANI

O governo do Estado de São Paulo entrou com recursos na Justiça para tentar derrubar a decisão que suspendeu a prorrogação do contrato com a empresa Metra, operadora do Corredor ABD de Ônibus e Trólebus, em troca da implantação de um sistema de ônibus elétricos de alta velocidade (BRT – Bus Rapid Transit) e de assumir as 85 linhas correspondentes à Área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista.

O BRT vai ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo e foi escolhido pela gestão do governador João Doria para substituir um monotrilho (sistema de trens com pneus de média capacidade em vigas) que comporia a linha 18-Bronze.

Como mostrou o Diário do Transporte em primeira mão no dia 06 de junho de 2021, o desembargador Marrey Uint, da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu agravo de instrumento movido por Alceni Salviano da Silva e tornou sem efeitos os decretos do governador João Doria que possibilitaram a prorrogação do contrato no valor de R$ 22,6 bilhões.

Alceni, que já foi advogado de empresas de ônibus do ABC, contesta a prorrogação do contrato sem licitação e o fato de o grupo da Metra assumir 85 linhas que estão distribuídas entre diferentes empresas, a maior parte operada pelo empresário Baltazar José de Sousa, cujo grupo se opõe ao novo sistema anunciado por Doria.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/06/09/metra-tj-sao-paulo/

Foram diferentes tipos de recursos pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo que alegam que a paralisação do projeto traz prejuízos à população, que foram feitos estudos técnicos para desistência de monotrilho e que a prorrogação de contrato com a Metra tem bases legais.

O Governo ainda alega que para a implantação já estão sendo feitos investimentos, como a compra de 116 ônibus pela ABC Sistema (Next Mobilidade), a SPE (Sociedade de Propósito Específico) formada pelo grupo da Metra para o contrato.

Os veículos custaram R$ 65 milhões.

Os altos custos da implantação do monotrilho também foram citados pelo Governo do Estado no recurso.

Segundo atualização da Secretaria da Fazenda, o monotrilho da linha 18 sairia por “R$ 7,385 bilhões, estando R$3,712 bilhões a cargo da Fazenda Pública em valores de abril/2021, o que seria e de fato é absolutamente inviável após a nova crise econômica da COVID-19.”

A gestão Doria cita também nos recursos o fato de que a área 5 da EMTU nunca foi concedida, mesmo com seis tentativas, e que por isso, é um dos piores sistemas de ônibus do Estado.

Segundo um dos recursos, as 85 linhas devem ser incorporadas à concessão do Corredor ABD e ao empreendimento do BRT porque a área 5 sozinha é deficitária, acarretando a necessidade de complementações de recursos públicos. O déficit da área 5 é de R$ 85 milhões por ano, ainda de acordo com as argumentações.

“consideramos o seccionamento e supressão de linhas, além da reorganização da Área 5, o que evidentemente vai produzir uma queda da Receita Pública anteriormente prevista no Edital de Licitação e estimamos este impacto negativo em aproximadamente R$ 33.843 mil/ano elevando a necessidade de subsídio pelo GESP para R$ 85.893 mil/ano”.

O Estado ainda cita o débito de R$ 738,6 milhões com a Metra, que teriam de ser pagos pelos cofres públicos.

O valor é independentemente de ter ou não a prorrogação de contrato, porque se refere a desequilíbrios acumulados de operações e investimentos já feitos.

Ou seja, com ou sem BRT, o Governo reconhece o débito, mas com a prorrogação, segundo o Governo do Estado, os valores podem ser diluídos.

Tal como explicado na Nota, o primeiro elemento de urgência e grave impacto irreversível para o Poder Público é que o contrato nº 20/97/EMTU-SP possui desequilíbrios já reconhecidos por fatos passados na ordem de R$ 738,6 milhões de reais, em valores de dezembro/2020, que seriam exigíveis de imediato. A prorrogação antecipada ocasionou, após negociação, o pagamento de R$ 553,9 milhões, sendo uma entrada de 20% e os 80% restantes parcelados em 24 vezes (até abril/2023).

Veja os principais pontos do recurso (alegações do Governo do Estado)

BASES LEGAIS:

Desde já é importante ressaltar que em razão da prorrogação antecipada ora questionada, a concessionária METRA incorporou, na condição de novos investimentos da concessão, a implantação, manutenção e exploração do Sistema BRT-ABC (Bus Rapid Transit) e do Sistema Remanescente, composto pelas linhas intermunicipais alimentadoras e complementares da área de operação. O fundamento de validade desta medida se encontra expressamente previsto na Lei Estadual nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019.

Diante da impossibilidade de prosseguir com a PPP da Linha 18, a Região Metropolitana ficaria carente de uma solução de mobilidade urbana e de transporte coletivo que interligasse a Região do ABC e a Capital Paulista. Foi este o contexto que levou à admissão do requerimento de prorrogação antecipada do Contrato de Concessão nº 20/97/EMTU-SP (processo STM 748/96, atual processo STM/128115/2018). A concessionária METRA apresentou o pedido no dia 10 de abril de 2019 e pugnou pela qualificação do contrato para fins de prorrogação antecipada, na forma como previsto na Lei Estadual nº 16.933/2019. Após o pedido, foi instituído um Grupo de Trabalho Multidisciplinar que, adotando a metodologia recomenda pelo TCU no caso da Prorrogação da Malha Paulista (Acordão TCU 2876/2019), produziu tanto um EVTE e quanto um Relatório de Vantajosidade. Estes documentos foram aprimorados após manifestações da Subsecretaria de Parcerias. Em seguida, houve uma revisão do trabalho e aprovação da proposta pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização. A contratação foi avalizada pela Procuradoria Geral do Estado e teve como consequência (i) a produção dos decretos que autorizam a prorrogação antecipada e regulamentam o serviço concedido, (ii) bem como a assinatura do termo aditivo impugnados na presente ação popular

O fundamento constitucional de validade para a prorrogação extraordinária é a norma do artigo 37, XXI, da CF, e se justifica a partir da garantia constitucional ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que independe da vontade manifestada entre as partes no instrumento contratual. Assim, a prorrogação ordinária e a prorrogação extraordinária são institutos diversos, com fundamento de validade constitucional e legal distintos e aplicáveis em razão de fatos geradores diferentes. Não há no caso da prorrogação extraordinária elemento volitivo para prorrogar o pacto e nem modificação na vontade firmada no primeiro instrumento, nem é necessária autorização legal específica ou previsão editalícia,23 trata-se, antes, do próprio cumprimento da pactuação originária acobertada pelo art. 37, XXI, da CF.

No caso da Concessão da Metra, o que existiu – antes da prorrogação antecipada aprovada em 2021 – foi uma prorrogação extraordinária reconhecida formalmente pelo Termo Aditivo nº 8, de 18/11/2002, que decorreu de desequilíbrio gerado pelo inadimplemento de obrigações originalmente pactuadas no contrato e que haviam ficado a cargo do Poder Concedente (“executar os serviços necessários para a eletrificação dos trechos ainda não eletrificados do Corredor, no prazo de até 5 (cinco) anos da assinatura deste contrato” (cláusula 5.1.15) e de “executar as obras de implantação e de eletrificação do trecho Diadema/Brooklin” (cláusula 5.1.16)).

A razão de ser dessa modalidade, portanto, é a própria garantia da intangibilidade

da equação original do contrato, extraindo-se a sua consequência do artigo 37, XXI, e do artigo 9º , §4º, da Lei Geral de Concessões. Não há que se falar, portanto, em limitações decorrentes de prorrogação extraordinária – seja em prazos ou em número de vezes –, uma vez que essa espécie apenas cumpre com o contrato original, não representando aditivo em favor de qualquer das partes.

MONOTRILHO DARIA PREJUÍZO À POPULAÇÃO:

Sucede que o Estado de São Paulo não conseguiu obter recursos para financiar a PPP da Linha 18, não obstante tenha tentado por anos perante diversos agentes financeiros e perante a União, o que acabou resultando na necessidade de resilição unilateral do contrato, efetivada pela Secretaria de Transportes Metropolitanos após o devido processo administrativo.

É importante ressaltar que o contrato da PPP da linha 18 dependia de aporte no valor de R$ 1.928.372.000,00 (um bilhão, novecentos e vinte e oito milhões, trezentos e setenta e dois mil reais – em valores de 2014) pelo Poder Concedente por meio de financiamento obtido junto ao BNDES e, em caráter complementar, de recursos orçamentários (item 27.8 do contrato de concessão patrocinada). Esses recursos não foram efetivamente disponibilizados ao Estado, o que frustrou a execução contratual. Em síntese, não havia as condições financeiras para o Poder Concedente realizar o pagamento de desapropriações; não havia financiamento para os aportes do Poder Concedente na concessão patrocinada e nem sequer perspectiva para a obtenção de recursos financeiros para suportar a estruturação financeira desenhada na parceria.

Veja-se que a mera atualização indicava o custo de R$ 7,385 bilhões, estando R$ 3,712 bilhões a cargo da Fazenda Pública em valores de abril/2021, o que seria e de fato é absolutamente inviável após a nova crise econômica da COVID-19. Em síntese, a resilição contratual não foi causada pelos agentes públicos, mas, como acima explicado, pela mudança no cenário macroeconômico, pelas dificuldades de obtenção de financiamento, pela caducidade do decreto de utilidade pública e, por fim, pela defasem dos estudos que fundamentaram a proposta.

O GT produziu (i) Estudos de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (EVTE), os quais contemplam a modelagem econômico-financeira e o respectivo plano de investimentos; e (ii) Relatório de Vantajosidade, documento que condensou as premissas utilizadas no EVTE, assim como tratou de expor, em números, as razões pelas quais a hipótese de prorrogação antecipada da concessão se afiguraria mais vantajosa ao interesse público do que licitar os investimentos propostos de forma autônoma. A análise parte de uma concepção de funcionamento de um sistema de transporte público integrado e que apresenta sinergias, de modo que organizar a concessão de modo a agregar os três serviços seria mais benéfico ao interesse público. Em linhas gerais, os estudos técnicos demonstraram que licitar de forma autônoma – proposta defendida pelo autor popular – afetaria o equilíbrio econômico-financeiro do corredor

SEM OPORTUNIDADE DE DEFESA:

Sem oitiva prévia do Estado de São Paulo, houve a reconsideração às fls. 151/161, para suspender os Decretos Estaduais nº 65.574/2021 e nº 65.575/2021 e a prorrogação antecipada do Contrato de Concessão nº 020/1997 EMTU/SP, ainda durante o prazo para que os Agravados respondessem ao recurso.3

AÇÃO CONTRA O BRT NÃO CITOU ESTUDOS DO GOVERNO:

“Outrossim, conforme se verá, o autor popular faz questão de não mencionar a existência de diferentes processos administrativos em que se discutiram tecnicamente durante anos tanto a prorrogação antecipada do Contrato de Concessão nº 20/97/EMTU-SP como a extinção da PPP da Linha 18. O autor, além de não trazer aos autos esses processos ou mesmo a eles fazer menção, apresentou uma série de notícias de jornais e de sites da Internet para “respaldar” irreais ilações, sendo certo que tais documentos não constituem sequer início de prova dos argumentos que justificariam a invalidação dos atos impugnados.”

Destaque-se que a avaliação sobre a conveniência e oportunidade para extinguirse o contrato da PPP da Linha 18 foi feita após deliberação técnica do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (“CGPPP”). Esta deliberação, produzida em 13/08/2019, acolheu a manifestação da Procuradora Geral do Estado Adjunta no sentido de que não seria possível manter a atualidade do Contrato de Concessão Patrocinada apenas pela atualização monetária de seus valores, conforme entendimento já exarado pelo Tribunal de Contas da União (acórdão acima referido).

Portanto, os decretos de prorrogação e o termo aditivo não são baseados em

deliberações governamentais desprovidas do devido amparo técnico. Supor isso, tal como fez o autor popular, seria até mesmo um insulto à experiência do Estado de São Paulo na condução dos programas de desestatização. É necessário frisar que a falsa dicotomia comparativa entre os dois modais de média capacidade (VLT x BRT) empreendida pelo requerente, além de ser incongruente do ponto de vista técnico (ambos possibilitam a mesma solução de transporte urbana proposta), é fantasiosa, porque na realidade o VLT não teria mesmo condições de ser implantado.

AS CONFUSÕES E O PREJUÍZO DA ÁREA 5:

As licitações das Regiões Metropolitanas do Estado, assim como os Sistemas de Transportes Municipais, são sempre licitados em blocos e não por linhas individualmente. Uma das razões para não se adotar o modelo individualizado é o grave inconveniente de ordem administrativa de não se poder alterar o percurso de uma linha de ônibus sem alterações contratuais significativas. Usualmente, os operadores de transportes reúnem-se em Consórcios para participar destas licitações por áreas.

“consideramos o seccionamento e supressão de linhas, além da reorganização da Área 5, o que evidentemente vai produzir uma queda da Receita Pública anteriormente prevista no Edital de Licitação e estimamos este impacto negativo em aproximadamente R$ 33.843 mil/ano elevando a necessidade de subsídio pelo GESP para R$ 85.893 mil/ano”.

SEM CUSTO PARA O ESTADO:

No Contrato de Concessão da Metra não há nem o aporte e tampouco a contraprestação da Administração previstos na Lei 11.079/2004, de modo que é indevido aplicar o limitador do artigo 5º, I, o qual existe em razão do tipo de obrigação assumido especificamente em concessões patrocinadas e em concessões administrativas. No caso das concessões comuns, a Lei nº 8.987/1995 não fixou prazos mínimos ou máximos, dispondo apenas que do edital e do contrato deve constar expressamente previsto o prazo da concessão:

R$ 738 MILHÕES

Tal como explicado na Nota, o primeiro elemento de urgência e grave impacto irreversível para o Poder Público é que o contrato nº 20/97/EMTU-SP possui desequilíbrios já reconhecidos por fatos passados na ordem de R$ 738,6 milhões de reais, em valores de dezembro/2020, que seriam exigíveis de imediato. A prorrogação antecipada ocasionou, após negociação, o pagamento de R$ 553,9 milhões, sendo uma entrada de 20% e os 80% restantes parcelados em 24 vezes (até abril/2023). Além da Fazenda Pública perder R$ 184,7 milhões com a suspensão da prorrogação negociada, teria de adimplir, com exigibilidade imediata, o valor de R$ 738,6 milhões, valor sem cobertura orçamentária. Na prática, a suspensão do aditivo restabelece a dívida anterior e cria insegurança jurídica em relação a este passivo regulatório. É patente a grave consequência de eventual tutela de urgência, implicando exigibilidade imediata de R$ 738,6 milhões sem cobertura orçamentária de passivo da Fazenda Pública do Estado que já estava equacionado na prorrogação do contrato.43 Não é exagero nenhum dizer que esses mais de 738 milhões de reais teriam melhor aplicação no momento em ações de saúde, educação e assistência social nesse momento, por exemplo comprando-se vacinas.

116 ÔNIBUS E 150 CONTRATAÇÕES:

O último ponto a ser considerado como periculum reverso para que não seja concedida a antecipação da tutela é a paralização e o possível desfazimento de investimentos relevantes pela concessionária, que pelo informado na execução da prorrogação antecipada ora questionada já negociou a aquisição de 116 veículos novos no montante de R$ 65 milhões de reais: contratos que serão inadimplidos ou desfeitos com a antecipação da tutela. Na mesma linha, consta da execução do termo aditivo de prorrogação antecipada firmado a constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE) e a contratação de pessoal (cerca de 150 pessoas) para a execução dos serviços assumidos no novo escopo contratual.

O recuso ainda será analisado pela Justiça.

BRT-ABC: Em representação de CNPJ do Piauí, TCE dá mais 15 dias para Doria e Metra explicarem contrato de R$ 22,6 bilhões

Representação contra contrato do ABC Paulista foi feita pessoa jurídica registrada no ramo de fretamento na cidade de Picos

ADAMO BAZANI

O conselheiro substituto do TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), Antonio Carlos dos Santos, deu mais 15 dias para que a gestão do governador João Doria e a empresa Metra expliquem a prorrogação por 25 anos do contrato do Corredor ABD de ônibus e trólebus, no valor de R$ 22,6 bilhões, tendo como contrapartida a construção de um sistema de ônibus elétricos rápidos (BRT – Bus Rapid Transit) entre São Bernardo do Campo e São Paulo e da operação de 85 linhas do sistema da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) para restruturação da rede de transportes do ABC, hoje prestadas por diferentes empresas.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo deste sábado, 03 de julho de 2021.

A representação citando possíveis irregularidades na prorrogação do contrato foi movida em 27 de abril pela pessoa jurídica Alan Pinheiro Leal (CNPJ 31.454.458/0001-44).

Este CNPJ que contesta a construção do BRT e a assunção das 85 linhas da EMTU no ABC pelo Grupo da Metra é da cidade de Picos, no Piauí, figurando como empresa de fretamento. O procurador da empresa piauiense é o advogado Marçal Alves de Melo, de São Paulo.

Alan Pinheiro Leal, na representação, alega, entre outros pontos que há “ ilegalidade ao se conceder à METRA, sem licitação, os dois novos modais, ou seja, as linhas intermunicipais e o BRT, por simples prorrogação antecipada do Contrato de Concessão n° 020/1997, ofertando-lhe, ainda, a possibilidade de subcontratar os novos serviços concedidos”

O TCE já havia concedido anteriormente um mês para os esclarecimentos.

BRT-ABC: Sindicato de transportadores escolares tenta participar de representação de fretada do Piauí contra sistema, mas tem legitimidade negada pelo TCE

Prorrogação de contrato para construção do meio de transporte está suspensa pela Justiça; Gestão Doria tenta reverter; Empresa de fretamento é registrada em Picos (PI)

ADAMO BAZANI

Colaborou Alexandre Pelegi

O Sindicato das Empresas de Transporte Escolar no Estado de São Paulo – Sinteesp tentou fazer parte da representação no TCE/SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) contra a prorrogação por 25 anos do contrato da Metra, operadora do Corredor ABD de ônibus e trólebus, que prevê a remodelação do sistema de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e a construção de um sistema de ônibus elétricos rápidos (BRT – Bus Rapid Transit) entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (terminais Tamanduateí e Sacomã).

A representação original é de uma empresa de fretamento do Piauí, registrada na cidade de Picos, cuja população total é a metade da demanda diária estimada para o BRT.

Entretanto, o pedido foi negado pelo conselheiro substituto Antonio Carlos dos Santos que não reconheceu a legitimidade do sindicato que pediu a habilitação de seu advogado Manoel Machado de Freitas Júnior.

Segundo o despacho, publicado nesta sexta-feira, 09 de julho no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o sindicato não possui legitimidade para participar da representação.

Com fundamento em fatos distintos dos em apreciação no Expediente, requer providências em relação à execução do Contrato CISE nº 1/2020, celebrado entre o ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES – CISE – da Secretaria Estadual da Educação, e a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A – EMTU/SP (ev. 84). O SINDICATO não possui legitimidade para peticionar no Expediente, no qual se aprecia perfunctoriamente informação trazida a conhecimento do Tribunal de Contas do Estado por ALAN PINHEIRO LEAL, versando sobre propalada prorrogação de contrato de concessão de serviço público celebrado entre a EMTU/SP e a METRA – SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., nos idos de 1997 (objeto do TC-14340/026/97 – processo físico). Falta-lhe também legitimidade para participar, por meio de advogado habilitado, do contraditório em andamento.

A análise do processo no TCE continua.

EMPRESA DE FRETAMENTO DE PICOS (PI) QUER BARRAR BRT do ABC

O Diário do Transporte mostrou que uma empresa registrada como de fretamento com CNPJ em Picos, cidade do Piauí com 78 mil habitantes (dados do IBGE), entrou com representação no TCE para tentar suspender a prorrogação do contrato com a Metra em troca do BRT e da assunção de 85 linhas da EMTU.

A população total da cidade onde está registrada a empresa Alan Pinheiro Leal (CNPJ 31.454.458/0001-44) é praticamente a metade da demanda prevista apenas para o BRT que é de 173.110 mil passageiros por dia; sendo 62.230 no semi-expresso; 13.680 no expresso e 97.200 no parador, segundo estimativa do Governo do Estado de São Paulo.

A Alan Pinheiro Leal na representação, alega, entre outros pontos que há “ ilegalidade ao se conceder à METRA, sem licitação, os dois novos modais, ou seja, as linhas intermunicipais e o BRT, por simples prorrogação antecipada do Contrato de Concessão n° 020/1997, ofertando-lhe, ainda, a possibilidade de subcontratar os novos serviços concedidos”

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/07/03/brt-abc-em-representacao-de-cnpj-do-piaui-tce-da-mais-15-dias-para-doria-e-metra-explicarem-contrato-de-r-226-bilhoes/

Ministério Público recomenda que decisão que suspendeu BRT-ABC seja revogada

Para a promotoria, não foi comprovado que a prorrogação do contrato com a Metra ocasionou danos ao patrimônio público; Justiça ainda vai decidir

ADAMO BAZANI

Colaborou Jessica Marques

O promotor Sérgio Turra Sobrane, 30º Procurador de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, do Ministério Público de São Paulo, deu parecer contrário à decisão judicial que suspendeu a prorrogação do contrato com a Metra, operadora do corredor de ônibus e trólebus no ABD, tendo como contrapartida a construção de um sistema de ônibus elétricos rápidos em corredores (BRT) entre o ABC Paulista e a capital, além da operação de 85 linhas metropolitanas (EMTU) atualmente prestadas por diversas empresas.

O parecer é desta segunda-feira, 19 de julho de 2021, e deve ser analisado pelo colegiado do Tribunal de Justiça que ainda vai decidir sobre o caso.

A gestão do governador de São Paulo João Doria prorrogou o contrato de 1997 da Metra por 25 anos. O valor do aditivo pelo período é de R$ 22,6 bilhões.

O contato está suspenso por uma decisão monocrática do desembargador Marrey Uint, da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 09 de junho de 2021, que atendeu agravo de instrumento movido por Alceni Salviano da Silva.

Alceni, que já foi advogado de empresas de ônibus do ABC, contesta a prorrogação do contrato sem licitação e o fato de o grupo da Metra assumir 85 linhas que estão distribuídas entre diferentes empresas, a maior parte operada pelo empresário Baltazar José de Sousa, cujo grupo se opõe ao novo sistema anunciado por Doria.

Segundo a conclusão do Ministério Público, a decisão monocrática em tutela provisória que suspendeu a prorrogação pode causar danos econômicos aos cofres públicos

Nesse sentido, a suspensão dos efeitos do aditamento ao contrato de concessão poderá provocar repercussões na relação jurídica estabelecida entre a EMTU e a METRA, havendo possibilidade de grave dano econômico e financeiro ao ESTADO. Este quadro não recomenda a concessão da tutela provisória almejada.

Segundo o promotor, a decisão que suspendeu a implantação do novo modelo de transporte no ABC deve ser revogada.

Ante o exposto, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do presente agravo de instrumento, assim como pela revogação da r. decisão que atribuiu efeito ativo ao recurso.

Para a promotoria, não foi comprovado que a prorrogação do contrato com a Metra ocasionou danos ao patrimônio público.

No entanto, de outro lado, pela documentação não restou comprovado que a opção de prorrogação do contrato com a METRA provocou dano em potencial ao patrimônio público, sem maiores informações sobre eventuais estudos técnicos referentes ao contrato extinto com a concessionária Vem ABC e ao contrato prorrogado.

Ainda de acordo com o parecer, a decisão judicial em urgência que suspendeu o contrato já com a Metra frente ao BRT e à antiga área 5 da EMTU pode afetar negativamente o serviço público

Na realidade, com a vinda das defesas, notadamente do Estado e da EMTU, poder-se-á aquilatar melhor a conduta dos réus à luz da moralidade administrativa em especial, sem falar no eventual dano ao patrimônio público. Ademais, de qualquer forma, o deferimento da tutela, à vista do tempo restante do contrato com a METRA, poderia, a meu ver, afetar negativamente a prestação de serviço público concedido. Nesse contexto, de ausência de perigo de dano ao patrimônio público, indefiro a tutela provisória de urgência, por ora.

Sobre a não licitação alegada pelo advogado Alceni, a promotoria destaca que há previsões legais de o Estado promover parcerias com a iniciativa privada

De acordo com esta última, e a fim de que restasse superado o cenário anterior à Constituição Cidadã, no qual se realizava concessão sem procedimento licitatório e sem prazo determinado, foram incluídas determinações legais cogentes a fim de tanto extinguir parcerias em conflito com o espírito da CF/88, quanto assegurar a concorrência pública pelos serviços ofertados ao mercado privado, na modalidade licitação. Ainda que não tenha em seu bojo indicado expressamente o prazo máximo de vigência dos contratos de concessão, é explícita a finalidade da Lei de Concessões de regular o poder/dever do Estado para celebrar parcerias com o setor privado, adstringindo-o ao menos às disposições acordadas no momento da contratação: [Lei nº 8987/95 (…) Por isso, e embora já vigente o contrato de concessão celebrado inicialmente por 25 anos, a ele deve se aplicar a regulamentação global constante do artigo 5º, I, da Lei 11.079/2004, a fim de que não se estenda de maneira desproporcional no tempo: Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº 8.987,de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação; (…)

Um parecer de Ministério Público não é uma decisão, o que cabe à Justiça.

Os juízes, por sua vez, podem aceitar integralmente o parecer, aceitar só parcialmente ou mesmo rejeitar.

TJSP nega pedido da Tucuruvi para suspender contrato do BRT-ABC

Empresa de ônibus alegou que prorrogação de contratação da Metra é ilegal, o que não foi acatado pelo juiz; Sistema está suspenso por causa de outro processo, mas MP deu parecer que pode destravar implantação de modal

ADAMO BAZANI

O juiz Luis Eduardo Medeiros Grisolia negou pedido da empresa de ônibus Tucuruvi Transportes e Turismo Ltda para conceder liminar com o objetivo de suspender a prorrogação de 25 anos do contrato com a Metra, operadora do Corredor ABD (ônibus e trólebus), tendo como contrapartida a construção de um corredor de ônibus elétricos rápidos (BRT – Bus Rapid Transit) entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

A decisão é de 16 de julho de 2021 e foi publicada nesta quinta-feira (22).

O aditivo, no valor de R$ 22,6 bilhões, ainda contempla a operação de 85 linhas de ônibus referentes à área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que são operadas por permissão por diversas empresas.

A Tucuruvi é uma destas empresas operadoras.

A empresa, com sede em São Caetano do Sul, do mesmo grupo da Vipe (Viação Padre Eustáquio), opera as linhas 008 – São Caetano do Sul (Nova Gerti)/ São Paulo (Terminal Sacomã); 047 – Santo André (Vila Palmares)/ São Paulo (Tamanduateí); 123 – São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ São Paulo (Terminal Sacomã) E 494 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ São Paulo (Terminal Sacomã).

O magistrado, ao negar o pedido de liminar, determinou que as autoridades do Governo do Estado que foram citadas, como o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, devem prestar informações sobre os questionamentos da Tucuruvi por via judicial e que há a presunção de legitimidade dos atos a administração pública.

Examinando os argumentos e os documentos juntados com a inicial, para apreciação do pedido liminar, justificativa há para que se aguarde as informações das autoridades impetradas para a via judicial escolhida, de forma que por ora indefiro a liminar. Isto porque as informações merecem credibilidade, até prova em contrário, dada a presunção de legitimidade dos atos da Administração e da palavra de suas autoridades

Não significa, porém, que o processo foi encerrado, mas que não foi concedido neste momento o pedido da empresa Tucuruvi.

A prorrogação do contrato e a implantação do novo sistema de transportes metropolitanos no ABC, incluindo a construção do BRT-ABC, estão suspensas por outra decisão, tomada no dia 09 de junho de 2021, de forma monocrática pelo desembargador Marrey Uint, da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo

O Diário do Transporte mostrou, entretanto, que o promotor Sérgio Turra Sobrane, 30º Procurador de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, do Ministério Público de São Paulo, deu parecer para que seja revogada a decisão de desembargador Marrey Uint por entender que pode haver prejuízos aos cofres públicos e na relação jurídica na concessão entre o Governo do Estado e a Metra. Agora serão os desembargadores da Câmara que vão decidir

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/07/21/ministerio-publico-recomenda-que-decisao-que-suspendeu-brt-abc-seja-revogada/

A Tucuruvi alegou que a prorrogação do contrato da Metra não pode incorporar o BRT-ABC e as 85 linhas da EMTU porque são três sistemas de transportes diferentes.

Portanto, importante fixar-se aqui, que a existência de três modais distintos: O corredor de trólebus ABD, concedido à METRA em 1997; As 85 linhas de ônibus intermunicipais que atualmente são exploradas por 16 empresa permissionárias; e o BRT – (bus transit rapid), que substituiu o VLT (antiga linha 18 Bronze do metrô).

Para a Tucuruvi, esta forma de prorrogação é ilegal e foi proposta pelo poder público à Metra.

Portanto, resta claro, por este texto da ata, que a EMTU, como instrumento da Secretária de Transportes Metropolitanos, fez tratativas com a concessionária Metra, e apresentou uma proposta de prorrogação antecipada, manifestamente ilegal, como se verá mais adiante, e, ainda, a concessão, sem licitação, de mais dois novos modais à mesma empresa, ou seja, embutiu na prorrogação antecipada do contrato da METRA o BRT (que substituiu o VLT) e mais 85 linhas intermunicipais, hoje operados por 16 empresas permissionárias.

A empresa Tucuruvi também contestou a competência de os órgãos de desestatização e PPP (Parceiras Público Privadas) em opinar sobre a concessão e o fato de a implantação do novo sistema de transportes ser de responsabilidade da ABC Sistemas (SPE – Sociedade de Propósito Específico cuja marca fantasia é Next Mobilidade).

Justiça libera por unanimidade o BRT-ABC e as 85 linhas da EMTU para a Next Mobilidade

MP (Ministério Público) deu parecer para revogar decisão que suspendeu a prorrogação do contrato que viabiliza corredor de ônibus articulados elétricos entre São Bernardo do Campo e São Paulo

ADAMO BAZANI

A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo liberou a prorrogação do contrato com a Metra que viabiliza a construção e operação do BRT-ABC, um sistema de corredores de ônibus rápidos elétricos articulados entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

A decisão do colegiado foi unânime e tomada nesta terça-feira, 27 de julho de 2021. Até mesmo o desembargador Luiz Edmundo Marrey Uint, que tinha em primeira decisão atendido ao pedido de suspensão dos decretos de prorrogação do contrato, liberou o prosseguimento do projeto de transportes para o ABC.

Também votaram favoravelmente ao BRT os desembargadores Armando Camargo Pereira e Kleber Leyser de Aquino

Com isso, voltam a valer os decretos do Governador João Doria que permitem a renovação do contrato de concessão do Corredor ABD de ônibus e trólebus por mais 25 anos pelo valor de R$ 22,6 bilhões.

A prorrogação do contrato contempla as seguintes contrapartidas: modernização do Corredor ABD; construção do BRT -ABC (ônibus elétricos à bateria articulados); reorganização e renovação da antiga área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), com o grupo da Metra assumindo as 85 linhas intermunicipais operadas atualmente por permissão por diferentes empresas. A EMTU nunca conseguiu concluir a licitação e firmar contratos de concessão referentes à área 5, apesar de seis tentativas.

A extinta área 5, de acordo com o IQT (Índice de Qualidade do Transporte) da gerenciadora do Estado, possui a frota mais antiga, as linhas mais desatualizadas e o maior percentual de passageiros insatisfeitos.

Para o novo SIT-ABC (Sistema Integrado de Transportes do ABC), foi criada a SPE (Sociedade de Propósito Específico) chamada ABC Sistema, cuja marca fantasia é Next Mobilidade.

Já foram comprados 116 ônibus zero quilômetro de chassis Mercedes-Benz com carroceria Caio, todos com ar-condicionado.

Como havia mostrado o Diário do Transporte, em 19 de julho de 2021, o promotor Sérgio Turra Sobrane, 30º Procurador de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, do Ministério Público de São Paulo, deu parecer para que fosse revogada a decisão monocrática do desembargador Marrey Uint, da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 09 de junho de 2021, que atendeu agravo de instrumento movido por Alceni Salviano da Silva.

Alceni, que já foi advogado de empresas de ônibus de outros grupos do ABC, contesta a prorrogação do contrato sem licitação e o fato de o grupo da Metra assumir 85 linhas que estão distribuídas entre diferentes empresas, a maior parte operada pelo empresário Baltazar José de Sousa, cujo grupo se opõe ao novo sistema anunciado por Doria.

Segundo a conclusão do Ministério Público, a decisão monocrática em tutela provisória que suspendeu a prorrogação pode causar danos econômicos aos cofres públicos

Nesse sentido, a suspensão dos efeitos do aditamento ao contrato de concessão poderá provocar repercussões na relação jurídica estabelecida entre a EMTU e a METRA, havendo possibilidade de grave dano econômico e financeiro ao ESTADO. Este quadro não recomenda a concessão da tutela provisória almejada.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/07/21/ministerio-publico-recomenda-que-decisao-que-suspendeu-brt-abc-seja-revogada/

Alceni pode recorrer em instâncias superiores.

Ao Diário do Transporte, o especialista em mobilidade do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), Rafael Calabria, criticou a decisão e disse que a entidade pretende entrar na ação

“O Idec lamenta profundamente a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, e irá estudar a melhor maneira de ingressar na ação para apontar que todos os erros e riscos que está medida gera, além da falta de transparência e de estudos, são muito superiores aos benefícios que o governo do estado sugeriu. Está medida irá encarecer o sistema de ônibus para o usuário, nos dois BRTs e em todo o ABC, e irá piorar a qualidade do transporte no médio prazo.”

Em uma rede social, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, comemorou a decisão e anunciou que a entrega de 116 novos ônibus será em breve

“Tivemos a primeira vitória na justiça, que decidiu de forma unânime o prosseguimento do contrato de renovação antecipada com investimentos para uma importante área da Região Metropolitana de SP. A construção do BRT-ABC terá uma nova gestão para 85 linhas de ônibus. Além disso, entregaremos 116 novos ônibus nos próximos dias à população. Vamos seguir com esse importante projeto que também criará centenas de empregos e trará mais qualidade de vida para a população”

O BRT-ABC foi escolhido pela gestão Doria em substituição ao monotrilho da linha 18-Bronze, um sistema de transportes de média capacidade composto por trens leves com pneus que trafegam em vigas de concreto, cujo carregamento é menor que de um metrô pesado.

Na versão da gestão Doria, em valores atualizados, o monotrilho custaria mais de R$ 7 bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão somente em desapropriações, para uma capacidade média de transporte.

O Governo do Estado chegou a assinar um contrato de PPP (Parceria Público Privada) com um consórcio, que estimava investimentos das empresas integrantes e de recursos públicos.

De acordo com a gestão do governador, o BRT vai custar R$ 858,4 milhões sem nenhum recurso público com “capacidade condizente à demanda projetada para a ligação”.

Suspender projeto do BRT-ABC traria dano real aos cofres públicos e à população em geral, diz Câmara do TJSP

Em acórdão publicado, relator da 3ª Câmara de Direito Público entendeu que prazos de contrato podem ser debatidos

ADAMO BAZANI

A 3ª Câmara de Direito Público do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) publicou o acórdão da decisão por unanimidade que, na última terça-feira, 27 de julho de 2021, retomou a vigência dos decretos do governador João Doria que prorrogaram por 25 anos e R$ 22,6 bilhões um contrato de 1997 com a Metra (operadora do Corredor ABD de ônibus e trólebus) e, sem licitação, concedeu ao grupo empresarial a construção e operação do Corredor BRT-ABC (entre São Bernardo do Campo e São Paulo) e todas as linhas referentes à extinta Área 5 do ABC Paulista da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que nunca teve um processo de licitação concluído.

Desde 2006, a EMTU tentava sem sucesso regulamentar a operação do ABC, sendo que em cinco vezes os empresários de ônibus do ABC esvaziaram as concorrências e, em uma vez, a licitação foi suspensa por decisão da Justiça de Manaus no âmbito de uma recuperação judicial que se arrasta desde 2012 em prol das empresas de Baltazar José de Sousa, empresário de ônibus que atua na região. A decisão a favor de Baltazar foi derrubada.

O BRT-ABC e a modernização de frota e trajetos das linhas chamadas de remanescentes são as contrapartidas da Metra para receber a prorrogação da atuação de seu grupo econômico até 2046. Para o negócio, foi constituída a SPE (Sociedade de Propósito Específico) chamada ABC Sistema, cujo nome fantasia é Next Mobilidade. Nos registros da EMTU, são 19 linhas já em nome da ABC Sistema.

No acórdão, o desembargador-relator Luiz Edmundo Marrey Uint, que tinha em primeira decisão atendido ao pedido de suspensão dos decretos de prorrogação do contrato, destacou que, com as novas provas e as manifestações do Governo do Estado e da Metra, a suspensão da prorrogação do contrato, que já está em andamento, traria prejuízos aos cofres públicos e à população em geral, uma vez que a ABC Sistema já realizou investimentos e poderia haver interrupção da operação das linhas já assumidas.

Tendo em vista que o contrato está em andamento nos moldes novos desde março/2021, deve-se dar especial atenção às medidas já adotadas pela empresa em sua execução e os prejuízos concretos não só à Administração Pública, mas principalmente aos usuários, no delicado caso da descontinuidade do serviço de transporte intermunicipal nas linhas por ela já assumidas. – disse no despacho.

Na decisão, são relacionados os investimentos que o grupo da Metra diz ter realizado:

– Assunção de 19 linhas de um total de 97 linhas do sistema remanescente;

– Adquiridos 116 ônibus zero quilômetros dotados de ar condicionado, WIFI e tomadas USB;

– Energia Elétrica de tração (no contrato original é uma obrigação do Poder Concedente, desoneração do GESP de R$ 8,2 milhões/ano);

– Transferência de propriedade da frota vinculada ao sistema existente;

– Realocação dos contratos de trabalho para a nova SPE decorrente do Termo Aditivo nº 13;

– Cerca de 150 novas contratações;

– Início da negociação para as desapropriações;

– Contratação de elaboração de Projeto Executivo;

– Contratação de consultoria técnica para desapropriação, de estudo ambiental, de estudos topográficos e de aerofotogrametria.

– Por fim, a suspensão dos decretos e consequentemente do termo aditivo, é um risco alocado ao Poder Concedente, que se mantido causam enormes prejuízos ao tesouro do GESP, bem como podem levar a descontinuidade do serviço público referente às 19 linhas do sistema remanescente já em operação pela concessionária

O desembargador relatou que não se trata de “risco”, ou “potencial”, mas sim de efetivo, quantificável e imediato dano.

O autor da ação popular contra a prorrogação do contrato antecipado da Metra, Alceni Salviano da Silva, que já foi advogado de empresas de ônibus do ABC, também apontou riscos aos cofres públicos com a medida do governador João Doria, mas o desembargador destacou que o risco apontado pelo advogado é uma probabilidade enquanto o risco de suspender o projeto é real.

Dessa forma, embora bem caracterizada a probabilidade do direito em relação ao objeto da lide, o risco de dano irreversível em abstrato alegado pelo Autor Popular acaba por ser suplantado pela existência de dano reverso concreto e atual caso seja mantida a suspensão do contrato. Essa situação, pela prudência fundamentada nos dispositivos legais acima mencionados, determina o não provimento ao Agravo de Instrumento.

O magistrado, no relatório, porém, considera plausível a alegação de que há indícios a serem analisados sobre o prazo total do contrato que passaria a ser superior ao limite estipulado por lei federal a respeito das PPPs (Parcerias Público Privadas) que é de 35 anos.

Frise-se: não é se dizer que não haja probabilidade do direito bem demonstrada em relação aos argumentos jurídicos indicados pelo Autor. Como antes já asseverado, há indícios suficientes de subversão de princípios essenciais à Administração Pública, quer quanto à prorrogação por período superior àquele determinado pela Lei de Parcerias Público-Privadas, quer quanto à inclusão de objeto novo no contrato de concessão já existente sem licitação.

A prorrogação do contrato com a Metra é de 25 anos, portanto, dentro dos 35 anos previstos em lei federal. Porém, o contrato é de 1997. Somando o contrato já em execução com a prorrogação definida pela gestão Doria, seria um total de 49 anos de contratação do mesmo grupo econômico chegando ao ano de 2046. O contrato de 1997 da Metra expiraria em 2017, mas foi prorrogado pela primeira vez com validade até 2022 com a contrapartida de a empresa assumir a manutenção da rede aérea dos trólebus e repotencialização de energia.

Entretanto, o contrato de 1997 não se trata de uma PPP, mas de uma concessão de serviços.

O desembargador destacou também que o Estado pode fazer parcerias com a iniciativa privada.

De acordo com esta última, e a fim de que restasse superado o cenário anterior à Constituição Cidadã, no qual se realizava concessão sem procedimento licitatório e sem prazo determinado, foram incluídas determinações legais cogentes a fim de tanto extinguir parcerias em conflito com o espírito da CF/88, quanto assegurar a concorrência pública pelos serviços ofertados ao mercado privado, na modalidade licitação. Ainda que não tenha em seu bojo indicado expressamente o prazo máximo de vigência dos contratos de concessão, é explícita a finalidade da Lei de Concessões de regular o poder/dever do Estado para celebrar parcerias com o setor privado, adstringindo-o ao menos às disposições acordadas no momento da contratação

Obras do BRT-ABC começam entre outubro e novembro e Next Mobilidade vai definir com empresários da região possibilidade de subcontratação para linhas da EMTU

Apresentação de 116 ônibus 0 km já deveria ter sido realizada, mas novo sistema estava travado por decisão judicial que foi derrubada na semana passada

ADAMO BAZANI/WILLIAN MOREIRA

As obras do BRT-ABC, sistema de ônibus rápidos elétricos articulados de 21 metros entre o ABC Paulista e a capital vão começar entre outubro e novembro de 2021, de acordo com o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.

A declaração foi feita nesta segunda-feira, 02 de agosto de 2021, durante entrega de 116 ônibus zero quilômetro comprados pela Next Mobilidade (ABC Sistema), uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada no contexto de reorganização do sistema de ônibus metropolitanos (intermunicipais) do ABC.

“Nosso objetivo, haja vista o atraso pela decisão judicial, efetivamente as obras devem iniciar entre outubro e novembro deste ano. Ainda pretendemos cumprir o cronograma de operacionalizar o BRT a partir de dezembro de 2022”

Já sobre a subcontratação de outras empresas de ônibus pela Next Mobilidade para operar parte das linhas da EMTU, como permite o contrato, a diretora da SPE, Milena Braga Romano, disse que a possibilidade ainda está sendo analisada junto aos donos de outras empresas de ônibus do ABC.

“Com relação à subcontratação, não está definido ainda, nós temos um período de 12 meses para definir isso junto aos empresários atuais, isso está sendo conversado e discutido” – disse

Já o secretário Baldy afirmou que a subcontratação é uma possibilidade prevista em contrato. A responsabilidade de eventualmente chamar novas empresas é da Next Mobilidade e a EMTU apenas dará o aval se as subcontratadas atenderem às exigências operacionais.

“O contrato permite a subcontratação caso haja a eventual necessidade por parte do consórcio Next Mobilidade. Ele [consórcio] pode fazer [a subcontratação]; ele apresenta à EMTU que faz a anuência, a autorização. Portanto, legalmente é possível, mas é uma decisão do próprio consórcio com a anuência da EMTU” – declarou.

Baldy disse também que o grupo da Metra, pela Next Mobilidade, vai trocar todos os ônibus das linhas da EMTU no ABC Paulista e que a família Setti & Braga, dona da companhia, vai investir em torno de R$ 1,3 bilhão somando a construção do BRT-ABC e a modernização do Corredor ABD (São Mateus/Jabaquara – via Santo André, Mauá (Terminal Sônia Maria), São Bernardo do Campo, Diadema e Diadema/Brooklin).

O governador João Doria destacou que toda a frota da Next Mobilidade vai atender diariamente cerca de 110 mil passageiros por dia, número que passará para 160 mil pessoas diárias e que o BRT-ABC vai operar com a mesma eficiência ou até maior que o projeto anterior. A ligação que será servida pelo BRT tinha como projeto inicial o monotrilho da linha 18-Bronze, cujo contrato foi rescindido pela gestão estadual.

O evento ocorreu em São Bernardo do Campo (SP), na garagem da Metra (Sistema Metropolitano de Transporte), operadora do Corredor ABD de ônibus e trólebus que teve o contrato de 1997 prolongado por mais 25 anos, indo até 2046, em troca da modernização de frota e operação de todas a linhas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista e da construção e operação de um sistema de corredores de ônibus rápidos articulados 100% elétricos (BRT-ABC) ligando as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (terminais Tamanduateí e Sacomã)

Os veículos são de carroceria Caio Apache Vip IV e chassis Mercedes-Benz.

As unidades possuem ar-condicionado, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, vidros colados, tomadas USB para os passageiros carregarem as baterias dos celulares, entre outros itens.

A entrega já deveria ter ocorrido antes, mas a implantação do novo sistema estava suspensa por uma decisão judicial que foi revertida na terça-feira, 27 de julho de 2021.

A 3ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, par liberar o BRT-ABC e a Next Mobilidade em todas as linhas da região, citou os investimentos nestes novos, e entendeu que suspender o projeto traria prejuízos à população.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/07/30/suspender-projeto-do-brt-abc-traria-dano-real-aos-cofres-publicos-e-a-populacao-em-geral-diz-camara-do-tjsp/

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que também esteve presente ao evento, classificou o entrave jurídico como “perda de tempo e gasto de energia”, mas ressaltou entender a cautela do judiciário à época.

Os ônibus possuem ar-condicionado, acessibilidade, vidros colados, tomadas USB para os passageiros carregarem os celulares, entre outros itens.

Por nunca ter sido concluída uma licitação na antiga Área 5 do ABC, a região é a que possui a frota mais velha entre as gerenciadas pela EMTU.

TCE também libera BRT-ABC e Next Mobilidade em todas as linhas da EMTU ao negar pedido de CNPJ do Piauí

Conselheiro citou a dívida de R$ 738,6 milhões que o Governo do Estado tem para com a Metra e que a prorrogação do contrato pode ser uma solução para respeitar a premissa de que não se pode esperar expressivos aumentos da dívida do Poder Público

ADAMO BAZANI

Colaborou Alexandre Pelegi

O TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) negou de forma liminar o pedido de suspensão da prorrogação por 25 anos do contrato com a Metra para a construção do BRT-ABC.

Um CNPJ de Alan Pinheiro Leal (CNPJ 31.454.458/0001-44) da cidade de Picos, no Piauí, tentou barrar o projeto.

A decisão do conselheiro-substituto Valdenir Antonio Polizeli foi publicada em diário oficial deste sábado, 07 de agosto de 2021.

A população total da cidade onde está registrada a empresa Alan Pinheiro, que se apresenta como de fretamento, é praticamente a metade da demanda prevista apenas para o BRT que é de 173.110 mil passageiros por dia. Picos tem 78 mil habitantes, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No despacho, o conselheiro destaca a dívida que o Governo do Estado tem com a Metra e enfatiza a comprovação dos prejuízos reais à população com a suspensão da prorrogação do contrato, mas remeteu o processo para o Ministério Público de Contas e Procuradoria da Fazenda do Estado.

Foram determinadas também análises mais profundadas sobre diversos pontos pela Diretoria de Fiscalização do TCE, entre os quais, a legalidade da assunção de 97 linhas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) pela Next Mobilidade (ABC Sistemas), criada para operacionalizar a prorrogação do contrato, e os valores de R$ 738,6 milhões da dívida que o Estado tem para com a Metra.

O conselheiro relator seguiu o entendimento da decisão unânime da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 27 de julho de 2021, que liberou a prorrogação do contrato.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/07/27/justica-libera-por-unanimidade-o-brt-abc-e-as-85-linhas-da-emtu-para-a-next-mobilidade/

O Conselheiro citou a dívida de R$ 738,6 milhões que o Governo do Estado tem para com a Metra e que a prorrogação do contrato com a empresa comandada pela família Setti Braga pode ser uma solução para respeitar a premissa de que não se pode esperar expressivos aumentos da dívida do Poder Público

Ao menos em tese, novos investimentos em sistemas “Bus Rapid Transit – BRT”, bem como a incorporação de conjunto de linhas municipais advindas de novo modelo de transporte, são todos quesitos de investimentos plenamente aplicáveis numa licitação para novo contrato de concessão nos moldes do que dispõe a Lei 8.987/95. Digo isso porque visualizo alguns sinais aparentes de que o uso da Lei Estadual 16.933 de 2019 e a instauração do procedimento administrativo de prorrogação antecipada tiveram como causa primordial os aludidos cálculos de apuração do passivo de R$ 738,6 milhões em favor da atual Concessionária, de sorte que sua diluição ao longo do fluxo de caixa desse novo prazo de 25 (vinte e cinco) anos parece ter sido a solução posta como alternativa à sua incorporação na dívida consolidada do Estado de São Paulo. Um ponto de atenção extraído desse quadro advém da premissa de que não se pode esperar expressivos aumentos da dívida do Poder Público como resultado esperado e natural de toda concessão de serviços públicos. A existência de passivo em tal monta, que se agrega, ainda que indiretamente, à dívida estatal, constitui sinal relevante de sérias desconformidades na execução e regulação do Contrato de Concessão EMTU/SP nº 20/1997.

Segundo o Conselheiro Substituto Valdenir Antonio Polizeli, é necessário se aprofundar no fato de que, mesmo sem licitação, 97 linhas de ônibus foram repassadas para o grupo da Metra, o que pode afrontar até mesmo a Constituição. Isso porque, a assunção das 97 linhas tem características de um novo contrato, oque fugiria do que deveria ser um aditivo.

Sob outro aspecto, não há como deixar de observar que as cláusulas do Termo Aditivo nº 13/2021 de 23/3/2021 e de seus anexos não revelam um instrumento com características de um termo aditivo e modificativo. É que tais cláusulas mostram um instrumento com características de um contrato novo para a concessão de serviços públicos. E num termo aditivo com características aparentes de contrato novo, não há como deixar de sopesar a necessidade de um aprofundamento na análise de algum eventual ponto de contato da matéria com os comandos do art. 175 da Carta Magna e do art. 14 da Lei 8.987/97, numa reflexão de que, ao menos em tese, uma eventual intenção de criar nova hipótese de dispensa de licitação ou de inexigibilidade de licitação esbarraria no art. 22, XXVII, da Lei Maior.

No despacho que negou a suspensão do contrato, o conselheiro ainda destacou dois pontos que precisarão ser melhor aprofundados pela Diretoria de Fiscalização:

– Não foram apresentados documentos que comprovem que o valor da dívida de R$ 738,6 milhões tenha sido submetido a uma instância reguladora para revisão e validação das memórias de cálculo, premissas e resultados

E não obstante tal implicação advinda do passivo apurado e a expressividade do seu impacto, ainda que indireto, no endividamento do Estado, não há nos documentos juntados aos autos pelas partes interessadas algum sinal de que os cálculos da apuração desse passivo de R$ 738,6 milhões tenham sido submetidos a uma instância reguladora para revisão e validação das memórias de cálculo, premissas e resultados. Ressalve- -se que isso é extraído de uma observação sumária e preliminar da matéria

– Precisa também ser explicado melhor pelo Governo do Estado como será a amortização desta dívida ao longo do contrato

A respeito desse novo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, que se soma aos 25 (vinte e cinco) anos originários do Contrato de Concessão EMTU/SP nº 20/1997, ainda que se possa argumentar que a Lei 8.987/95 construa um sistema no qual o prazo de vigência é moldado pelo fluxo de caixa de amortização e remuneração pela taxa de retorno do empreendimento, não me parece haver no procedimento administrativo aqui juntado algum sinal de que as memórias de cálculo e premissas desse novo fluxo de caixa tenham sido submetidas a uma instância reguladora para revisão e validação. Penso nessa instância reguladora ao considerar os efeitos, ainda que indiretos, da assunção dessas novas obrigações à gestão da dívida do Estado de São Paulo. Todo esse cenário, portanto, enseja o recebimento da matéria como representação de rito ordinário nos termos do art. 214 do RITCESP, com abertura de vista dos autos à Procuradoria da Fazenda do Estado e ao Ministério Público de Contas, e posterior remessa à Diretoria de Fiscalização competente para instrução da matéria.

O conselheiro ainda destacou, na mesma linha da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que haverá risco real de prejuízos à população e ao Estado em caso de interrupção da prorrogação do contrato que já está em vigor desde março de 2021, inclusive com investimentos já realizados, como a compra de 116 ônibus 0 km pela Next Mobilidade (ABC Sistemas), SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada pela Metra para esta prorrogação de 25 anos do contrato.

O TCE citou pontos da decisão judicial que justifiquem os prejuízos reais com a suspensão do contrato.

Porém, sendo o debate lavrado unicamente em tutela liminar, há de se sopesar a existência de robustas justificativas de ordem técnica trazidas pelo Poder Público e o segundo aspecto basilar para concessão de medidas liminares: o risco de dano irreversível. Nesse sentido, observa-se que o risco de dano aventado pelo Autor é relevante, porém condicional, incerto, na medida em que não pôde ser quantificado à inicial e, mesmo de acordo com os critérios ali elencados, de difícil equalização, pois para sua liquidação necessitaria da efetiva realização do procedimento licitatório e posterior comparação com o cenário proposto pela Fazenda, a fim de que se alcançasse o montante do efetivo dano ao interesse público (fls. 39/40):

[…] Mesmo o direito coletivo e abstrato à concorrência e participação nos procedimentos licitatórios, também, é no momento intangível. De outro lado, o dano reverso demonstrado pela Administração é de monta relevante e possui concretude imediata, pois haverá impacto no serviço público iniciado pela concessionária, notadamente o comprometimento do transporte de usuários cujas linhas foram substituídas pela nova prestadora de serviços. Em quadro-resumo, pode-se evidenciar com clareza quais os impactos da suspensão realizada e pretendida (fls. 1260):

[…] Aqui, não se trata de ‘risco’, ou ‘potencial’, mas sim de efetivo, quantificável e imediato dano. Esse, aliás, o raciocínio explicitado pelo douto Representante do Ministério Público Estadual em seu parecer: […] Assim, sopesando tais elementos, embora este Relator permaneça convicto em relação aos argumentos principais já tecidos na reconsideração a fls. 151/161, resta agora convencido acerca da necessidade de não se obstar o seguimento do contrato, ainda que sob a suspeita de irregularidades formais, pois de outra maneira seria causado dano irreversível à população paulista que se utiliza dos serviços passíveis de descontinuidade (linhas intermunicipais já assumidas pela concessionária). Tal entendimento, aliás, vai ao encontro da mens legis inscrita no artigo 147 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei Federal nº 14.133/2021:

[…] Tendo em vista que o contrato está em andamento nos moldes novos desde março/2021, deve-se dar especial atenção às medidas já adotadas pela empresa em sua execução e os prejuízos concretos não só à Administração Pública, mas principalmente aos usuários, no delicado caso da descontinuidade do serviço de transporte intermunicipal nas linhas por ela já assumidas. Esse posicionamento também privilegia o texto dos artigos 20 e 21 da LINDB, os quais devem orientar a ação do Poder Judiciário:

[…] Corroborando o exposto, este Tribunal já reconheceu a ocorrência de dano reverso quando a suspensão simples de contrato administrativo possa causar prejuízo concreto ao interesse público imediato:

[…] Dessa forma, embora bem caracterizada a probabilidade do direito em relação ao objeto da lide, o risco de dano irreversível em abstrato alegado pelo Autor Popular acaba por ser suplantado pela existência de dano reverso concreto e atual caso seja mantida a suspensão do contrato. Essa situação, pela prudência fundamentada nos dispositivos legais acima mencionados, determina o não provimento ao Agravo de Instrumento. Se, por outro lado, ao final concluir pela ilegalidade dos atos praticados, os agentes, públicos e privados, responderão por seus atos nos termos da lei.” (grifos originais).

Por fim, o conselheiro negou o pedido de suspensão da prorrogação do contrato com a Metra, mas determinou que a Diretoria de Fiscalização do TCE analise de forma aprofundada a prorrogação do aditivo.

Ante o exposto, decido nos seguintes termos:

(i) indefiro o pedido de sustação cautelar do ato administrativo;

(ii) recebo a matéria como representação de rito ordinário nos termos do art. 214 do RITCESP;

(iii) determino a abertura de vista dos autos à Procuradoria da Fazenda do Estado e ao Ministério Público de Contas; e

(iv) determino a remessa dos autos à Diretoria de Fiscalização competente, para que proceda à instrução da representação e do Termo Aditivo nº 13/2021 de 23/3/2021, devendo instaurar processo próprio para o aludido Termo Aditivo, bem como incluir no seu roteiro a apuração dos pontos de atenção destacados no presente despacho.

Com a finalização dos trabalhos da Diretoria de Fiscalização, tornem os autos conclusos.

Desapropriações para o BRT-ABC já começaram, diz Baldy, que reafirma início das obras até novembro

Segundo secretário, elaboração de projetos está avançada para implantação de ônibus rápidos e plano para a operação começar é a partir do fim de 2022

ADAMO BAZANI

Colaborou Willian Moreira

As desapropriações para a implantação de um sistema de ônibus elétricos rápidos entre o ABC Paulista e a capital (BRT-ABC) tiveram início e as fases de projeto estão “bem avançadas”.

A informação é do secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, em evento de assinatura de obras da CPTM no ABC, na manhã desta quarta-feira, 11 de agosto de 2021.

Baldy reafirmou que, diferentemente do que seria com o monotrilho da linha 18-Bronze seria erguido na mesma ligação, para o BRT-ABC, toda a implantação do sistema, inclusive as desapropriações, é bancada pela iniciativa privada, no caso a Next Mobilidade (ABC Sistemas), SPE (Sociedade de Propósito Específico) constituída no âmbito da prorrogação do contrato de 1997 com a Metra operadora do Corredor de Ônibus e Trólebus ABD por 25 anos, até 2046, por R$ 22,6 bilhões.

Em troca desta prorrogação, a Next Mobilidade deve implantar e operar o BRT-ABC; modernizar o Corredor ABD e se responsabilizar pelas 97 linhas da antiga área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que nunca foi regularizada por uma licitação.

De acordo com Baldy, o processo de início das obras atrasou por causa de uma decisão judicial que suspendia o empreendimento, mas que foi derrubada.

Mesmo assim, o Governo do Estado trabalha com a estimativa de entrega da obra a partir do fim de 2022.

“O BRT hoje está em fase de elaboração de projetos, a nossa cobrança é para que a gente consiga começar a obra até o mês de novembro. Pela decisão judicial que acabou suspendo o início do contrato, houve este pequeno lapso para o início das obras, mas as desapropriações estão ocorrendo. A elaboração dos projetos está avançada e nosso objetivo é que a gente consiga iniciar a obra até novembro de 2021. As desapropriações já começaram e, pela primeira vez, de forma inovadora, vão ser integralmente de responsabilidade do consórcio. O Governo de São Paulo não vai investir nenhum um real. Nosso objetivo é que a gente consiga iniciar as operações do BRT-ABC no ano de 2022”

Estado formaliza cadastro da ABC Sistema (Next Mobilidade) para transportes metropolitanos na Grande São Paulo

De acordo com contratação, SPE (Sociedade de Propósito Específico) vai controlar operações do BRT-ABC e das 97 linhas da EMTU no ABC Paulista

ADAMO BAZANI

A Comissão de Cadastramento da Região Metropolitana da Grande São Paulo, formalizou nesta sexta-feira, 20 de agosto de 2021, o cadastro da ABC Sistema de Transporte (Next Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo.

O parecer do órgão foi publicado neste sábado, 21 de agosto de 2021, de forma oficial.

Com a deliberação da comissão desta sexta-feira (20), a ABC Sistema passa a ter condições de assumir todas as 97 linhas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), processo previsto para ocorrer de forma gradativa até março de 2021.

A comissão integra a Coordenadoria de Transporte Coletivo da Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

Nesta sexta-feira, os primeiros ônibus de um lote de 116 veículos zero quilômetro comprados pela empresa já começaram a circulação, mas com as operações da Viação ABC, do mesmo grupo empresarial.

Como tem mostrado o Diário do Transporte, a ABC Sistema de Transporte SPE S.A., cuja marca fantasia é Next Mobilidade, foi criada no âmbito da prorrogação antecipada do contrato com a Metra, de maio de 1997.

O contrato, que venceria em 2022, em sua segunda prorrogação (o prazo inicial era de 2017), foi estendido até 2046 por R$ 22,6 bilhões, mediante a contrapartidas de investimentos:

– Construção e operação do BRT-ABC: um sistema de ônibus articulados elétricos de 21 metros cada em corredor entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (terminais Tamanduateí e Sacomã). O sistema foi escolhido pela gestão do governador João Doria para substituir um outro modal também de apenas de média capacidade, um monotrilho que comporia a linha 18-Bronze, que por muito tempo foi propagado por políticos do ABC como sendo um metrô de alta capacidade, o que de fato não seria. No entendimento do Governo do Estado, por ser apenas um meio de transporte de média capacidade, o monotrilho custaria caro e seria de difícil implantação por causa de dúvidas tecnológicas.

Pelos cálculos da gestão Doria, o monotrilho do ABC em valores atualizados em abril de 2021, custaria R$ 7,385 bilhões, estando R$ 3,712 bilhões a cargo dos cofres públicos. Somente com desapropriações, seriam gastos R$ 1,92 bilhão (em valores de 2014) em recursos públicos.

Já o BRT-ABC, ainda de acordo com Doria, custaria R$ 858,4 milhões (estimativa de maio de 2019) e sem nenhum dinheiro público.

– Modernização e qualificação do Corredor ABD de ônibus e trólebus: o sistema foi inaugurado entre 1986 e 1988 sob a gestão do Metrô de São Paulo e, passando posteriormente, para a EMTU, e empresas privadas em consórcio até a Metra assumir em 24 de maio de 1997, sendo a primeira concessão de transportes públicos do Estado de São Paulo nos moldes da lei 8666/93. Algumas estruturas são antigas, como paradas ainda da época na qual os passageiros embarcavam pela porta traseira dos veículos. Há ainda “gargalos viários” em trechos não completamente segregados. Mesmo assim, o nível de satisfação do passageiro, de acordo com o IQT (Índice de Qualidade do Transporte) se aproximava de 90% em 2019. O sistema tem atualmente 45 km, sendo 33 km ligando São Mateus (zona leste da capital paulista), os municípios de Santo André, Mauá (Terminal Sônia Maria), São Bernardo do Campo e Diadema, e Jabaquara (zona sul da capital paulista). Há também o braço entre Diadema e a região da Berrini (zona sul da capital paulista) de 12 km, cujos alguns trechos não passam de uma faixa à esquerda da via, em especial na zona sul da cidade de São Paulo, estreitas e sujeitas à invasão de carros e motos.

– Assunção das 97 linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista: consideradas linhas remanescentes da Área 5. A EMTU dividiu os 39 municípios de São Paulo em cinco áreas operacionais. A Área 5 englobava a ligação entre os municípios do ABC e da região até a capital paulista, com linhas cobrindo as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, além da Vila de Paranapiacaba, em Santo André. A Área 5 sempre foi o ponto fraco da EMTU na Grande São Paulo. Diferentemente das outras quatro áreas, nunca foi concluído um processo de licitação nas linhas intermunicipais do ABC. Foram seis tentativas desde 1996, sendo que em cinco delas, os próprios empresários da região esvaziaram a concorrência alegando altos custos operacionais e impactos de outros sistemas. Em uma destas tentativas, o grupo empresarial de Baltazar José de Sousa, que tinha empresas como EAOSA e Ribeirão Pires, conseguiu barrar a licitação com base em sua recuperação judicial pela Justiça de Manaus, uma das mais longas da história de transportes urbanos no Brasil se arrastando desde 2012. A EMTU conseguiu reverter a decisão da Justiça de Manaus, fez mais uma tentativa, mas foi fracassada também. O resultado é que a Área 5 da EMTU foi a que recebeu ao longo de sucessivos anos a pior avaliação dos passageiros em todo o Estado de São Paulo (a Metra, apesar de operar no ABC não integrava a área 5), com os ônibus mais velhos e menos acessíveis, linhas desatualizadas e o maior número de não cumprimento de partidas e itinerários. Pelo modelo elaborado pela gestão João Doria, a Área 5 é extinta. A ABC Sistema deve operar as 97 linhas, remodelar o sistema e renovar a frota. A assunção das linhas não deve ser uma tarefa fácil e empresários de outras companhias de ônibus reclamam. Uma ação judicial, movida por um advogado que já representou empresas de ônibus que atuaram no ABC Paulista, chegou a parar o procedimento de remodelação do sistema do ABC, mas a decisão foi derrubada. A empresa Tucuruvi também tenta na justiça impedir o procedimento, mas em primeira instância não foi atendida. Já pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), um CNPJ de Picos, no Piauí, apontou supostas irregularidades e pediu à corte de contas para barrar a contratação, mas não foi atendido.

Se quiser, pelo contrato, a ABC Sistema (Next Mobilidade) pode subcontratar outras empresas para operar parte das linhas remanescentes da antiga Área 5.

Empresários de ônibus da região dizem que não concordaram com o modelo criado pela gestão Doria, tanto os donos de viações mais antigos, como grupos que começaram a operar transportes urbanos e metropolitanos a partir de 2013.

Pelo decreto do governador, que em março de 2021 prorrogou o contrato da Metra, toda a chamada Área 5 da EMTU fica extinta e assim como todos os contratos de permissão com as atuais operadoras até março de 2022.

Artigo 6º – Fica extinta a Área 5, que passa a integrar o escopo da prorrogação de que trata este decreto. Artigo 7º – As atuais permissões a título precário concedidas às empresas Auto Viação ABC. LTDA., Auto Viação Triângulo LTDA., Empresa Auto Ônibus Santo André LTDA. – E.A.O.S.A., Empresa Expresso São Bernardo do Campo LTDA., Empresa Urbana Santo André LTDA., Mobibrasil Transporte Diadema LTDA (que deixou o sistema)., Empresa de Transporte Publix LTDA., Rigras Transportes Coletivos e Turismo LTDA., Trans Bus Transportes Coletivos LTDA., Transportes Coletivos Parque das Nações LTDA., Tucuruvi Transportes e Turismo LTDA., Viação Imigrantes LTDA., Viação Ribeirão Pires LTDA., Viação São Camilo LTDA., Viação Riacho Grande LTDA., e VIPE – Viação Padre Eustáquio LTDA., extinguir-se-ão automaticamente em até 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da data da celebração do termo aditivo de prorrogação antecipada, com a assunção das atividades pelo novo prestador. Artigo 8º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

ABC Sistema (Next Mobilidade) já tem frota de 243 ônibus no cadastro da EMTU

SPE foi criada no âmbito da reformulação do sistema metropolitano no ABC Paulista (antiga área 5) que inclui construção do BRT ABC e reforma do “corredor de trólebus”

ADAMO BAZANI

A SPE (Sociedade de Propósito Específico) ABC Sistema, cujo nome fantasia é Next Mobilidade, já tem uma frota de 243 ônibus registrados no cadastro da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) em operação entre cidades do ABC Paulista e ligando a região à parte da capital.

Boa parte destes veículos, 116, foram trazidos neste segundo semestre zero quilômetro.

A empresa foi criada no âmbito da reformulação do sistema de transportes metropolitanos do ABC Paulista (antiga Área 5 da EMTU) que inclui, além de a Next Mobilidade operar as linhas remanescentes área 5, a construção de um sistema de ônibus elétricos articulados em corredores (BRT-ABC) e a reforma e modernização do Corredor Metropolitano ABD (São-Mateus/Jabaquara e Diadema/Berrini), conhecido como “corredor de trólebus”

Para isso, a gestão João Doria renovou o contrato de 1997 da Metra pelo Corredor ABD por mais 25 anos, por R$ 22,6 bilhões, prevendo estes investimentos.

O novo sistema foi concedido ao grupo empresarial comandado pela família Setti & Braga sem licitação, o que motivou uma decisão liminar que suspendeu sua implantação.

Mas em 27 de julho de 2021, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo liberou por unanimidade a prorrogação do contrato com a Metra por entender que, em princípio, não havia ilegalidades no modelo adotado pela gestão Doria.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/07/27/justica-libera-por-unanimidade-o-brt-abc-e-as-85-linhas-da-emtu-para-a-next-mobilidade/

Entretanto, empresários de ônibus no ABC, que operam por permissão, já que nunca foi concluída uma licitação das linhas metropolitanas na região, não aceitam perder as linhas que operam, e não estão descartadas outras contestações judiciais.

A Next Mobilidade pode, de acordo com o contrato, subcontratar outras empresas para operar parte das linhas, o que ainda vai ser definido oficialmente se vai ocorrer ou não pelo grupo empresarial.

Por enquanto, ainda de acordo com o registo da EMTU, a Next Mobilidade conta com 28 linhas, correspondentes às antigas operações da MobiBrasil Diadema, que saiu do ABC, e às empresas Viação ABC e Publix, que já pertenciam ao grupo.

Veja a relação das linhas atualizadas pela EMTU em 04 de setembro de 2021.

006 São Bernardo Do Campo (Jardim Nazareth)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

051 Diadema (Vila São José)/ São Paulo (Saúde)

066 Santo André (Jardim Las Vegas)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

087 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/ São Paulo (Metro Itaquera)

101 São Caetano do Sul (Vila Prosperidade)/ São Paulo (Vila das Olarias)

102 São Caetano do Sul (Bairro Fundação)/ São Paulo (IV Centenário)

107 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/ São Paulo (Jardim Esther)

112 Diadema (Terminal Metropolitano Piraporinha)/ São Paulo (Santo Amaro)

154 São Bernardo Do Campo (Jardim Nazareth)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

157 Mauá (Silvia Maria)/ Santo André (Terminal Urbano De Prefeito Saladino)

170 São Caetano do Sul (Estação)/ São Paulo (Jardim Tietê)

171 São Caetano do Sul (Estação)/ São Paulo (Vila Industrial)

182 São Bernardo do Campo (Acampamento dos Engenheiros)/ Diadema (Terminal Metropolitano Diadema)

195 São Bernardo Do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/ Diadema (Terminal Metropolitano Piraporinha)

196 São Bernardo Do Campo (Parque Selecta)/ Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Oeste)

212 Diadema (Jardim Sapopema)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

236 Diadema (Terminal Metropolitano Piraporinha)/São Paulo (Terminal Sacomã)

238 São Bernardo Do Campo (Parque Los Angeles)/ Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Oeste)

262 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/ São Paulo (Artur Alvim)

279 Diadema (Terminal Metropolitano de Diadema)/ São Paulo (Metro São Judas)

358 Diadema (Vila São Jose)/ São Paulo (Saúde)

366 São Bernardo Do Campo (Parque Selecta)/ Santo André (Jardim Cristiane)

380 Diadema (Terminal Metropolitano de Diadema)/ São Paulo (Jardim Guacuri)

409 São Bernardo do Campo (Jardim Las Palmas)/ Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Oeste)

409BI1 São Bernardo do Campo (Parque Alvarenga)/ Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Oeste)

446 São Bernardo Do Campo (Jardim Borborema)/ São Paulo (Saúde)

470 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/ São Paulo (Aeroporto De Congonhas)

855 Diadema (Taboão)/ São Paulo (Jabaquara)

ABC tem 876 ônibus cadastrados no sistema de linhas da EMTU e aguarda avanço da reformulação dos transportes da antiga Área 5

Grupo da ABC Sistema (Next Mobilidade) detém até o momento 57 % deste total de ônibus. Confira empresa por empresa em levantamento do Diário do Transporte nos cadastros da EMTU

ADAMO BAZANI

Colaboraram Alexandre Pelegi e Willian Moreira

A frota de ônibus do sistema da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista soma 876 veículos enquanto a região aguarda o avanço da reformulação de linhas e modernização da frota, que já começou com a Next Mobilidade (SPE – ABC Sistema) operando linhas remanescentes da antiga Área 5 da Grande São Paulo, correspondentes às ligações que eram prestadas pelas empresas Publix e Viação ABC (do mesmo grupo) e MobiBrasil, que desistiu do sistema.

O dado faz parte do cadastro público da EMTU consultado nesta quinta-feira, 16 de setembro de 2021, pelo Diário do Transporte.

Somente o grupo da ABC Sistema, incluindo a Metra, responde por 502 ônibus, o que significa 57% da frota total até o momento, já que a SPE (Sociedade de Propósito Específico) deve assumir todas as 97 linhas gerenciadas pela EMTU na região.

O grupo pode subcontratar outras empresas.

Promessa dessa reformulação, a construção do BRT-ABC (ônibus elétricos rápidos) ainda não teve as obras efetivamente iniciadas, apesar da promessa de entrega de ao menos parte do sistema entre o fim de 2022 e início de 2023. O início das intervenções foi afetado por uma decisão judicial contra a implantação do sistema, que já foi derrubada.

A assinatura da reformulação dos transportes no ABC ocorreu em março de 2021, quando o governador de São Paulo, João Doria, concedeu a prorrogação antecipada por 25 anos, até 2046, do contrato de 1997 com a Metra pela operação e manutenção do Corredor ABD, de ônibus e trólebus que liga em 33 km São Mateus, na zona Leste de São Paulo, a Jabaquara, na zona Sul, passando por Santo André, Mauá (Terminal Sônia Maria), São Bernardo do Campo e Diadema, e da extensão entre Diadema e o Brooklin, na zona sul da capital paulista, de 12 km, somando 45 km.

O aditivo é de R$ 22,6 bilhões neste período.

Em troca deste aditivo, a SPE ABC Sistema (Next Mobilidade) terá de construir e operar um Corredor BRT (Bus Rapid Transit) de ônibus 100% elétricos entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo; modernizar o Corredor ABD; e trocar a frota das 97 linhas, mas nem todas as atuais permissionárias estão dispostas a deixar as operações. (veja mais abaixo).

A ABC Sistema já colocou em circulação 116 ônibus zero quilômetro, com ar-condicionado, wi-fi, acessibilidade e vidros colados.

JUSTIÇA:

O novo sistema foi concedido ao grupo empresarial comandado pela família Setti & Braga sem licitação, o que motivou uma decisão liminar que suspendeu sua implantação.

Mas em 27 de julho de 2021, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo liberou por unanimidade a prorrogação do contrato com a Metra por entender que, em princípio, não havia ilegalidades no modelo adotado pela gestão Doria.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/07/27/justica-libera-por-unanimidade-o-brt-abc-e-as-85-linhas-da-emtu-para-a-next-mobilidade/

Entretanto, empresários de ônibus no ABC, que operam por permissão, já que nunca foi concluída uma licitação das linhas metropolitanas na região, não aceitam perder as linhas que operam, e não estão descartadas outras contestações judiciais.

CONTRAPARTIDAS:

O contrato com a Metra, que venceria em 2022, em sua segunda prorrogação (o prazo inicial era de 2017), foi estendido até 2046 por R$ 22,6 bilhões, mediante a contrapartidas de investimentos:

– Construção e operação do BRT-ABC: um sistema de ônibus articulados elétricos de 21 metros cada em corredor entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (terminais Tamanduateí e Sacomã). O sistema foi escolhido pela gestão do governador João Doria para substituir um outro modal também de apenas de média capacidade, um monotrilho que comporia a linha 18-Bronze, que por muito tempo foi propagado por políticos do ABC como sendo um metrô de alta capacidade, o que de fato não seria. No entendimento do Governo do Estado, por ser apenas um meio de transporte de média capacidade, o monotrilho custaria caro e seria de difícil implantação por causa de dúvidas tecnológicas.

Pelos cálculos da gestão Doria, o monotrilho do ABC em valores atualizados em abril de 2021, custaria R$ 7,385 bilhões, estando R$ 3,712 bilhões a cargo dos cofres públicos. Somente com desapropriações, seriam gastos R$ 1,92 bilhão (em valores de 2014) em recursos públicos.

Já o BRT-ABC, ainda de acordo com Doria, custaria R$ 858,4 milhões (estimativa de maio de 2019) e sem nenhum dinheiro público.

– Modernização e qualificação do Corredor ABD de ônibus e trólebus: o sistema foi inaugurado entre 1986 e 1988 sob a gestão do Metrô de São Paulo e, passando posteriormente, para a EMTU, e empresas privadas em consórcio até a Metra assumir em 24 de maio de 1997, sendo a primeira concessão de transportes públicos do Estado de São Paulo nos moldes da lei 8666/93. Algumas estruturas são antigas, como paradas ainda da época na qual os passageiros embarcavam pela porta traseira dos veículos. Há ainda “gargalos viários” em trechos não completamente segregados. Mesmo assim, o nível de satisfação do passageiro, de acordo com o IQT (Índice de Qualidade do Transporte) se aproximava de 90% em 2019. O sistema tem atualmente 45 km, sendo 33 km ligando São Mateus (zona leste da capital paulista), os municípios de Santo André, Mauá (Terminal Sônia Maria), São Bernardo do Campo e Diadema, e Jabaquara (zona sul da capital paulista). Há também o braço entre Diadema e a região da Berrini (zona sul da capital paulista) de 12 km, cujos alguns trechos não passam de uma faixa à esquerda da via, em especial na zona sul da cidade de São Paulo, estreitas e sujeitas à invasão de carros e motos.

– Assunção das 97 linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista: consideradas linhas remanescentes da Área 5. A EMTU dividiu os 39 municípios de São Paulo em cinco áreas operacionais. A Área 5 englobava a ligação entre os municípios do ABC e da região até a capital paulista, com linhas cobrindo as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, além da Vila de Paranapiacaba, em Santo André. A Área 5 sempre foi o ponto fraco da EMTU na Grande São Paulo. Diferentemente das outras quatro áreas, nunca foi concluído um processo de licitação nas linhas intermunicipais do ABC. Foram seis tentativas desde 1996, sendo que em cinco delas, os próprios empresários da região esvaziaram a concorrência alegando altos custos operacionais e impactos de outros sistemas. Em uma destas tentativas, o grupo empresarial de Baltazar José de Sousa, que tinha empresas como EAOSA e Ribeirão Pires, conseguiu barrar a licitação com base em sua recuperação judicial pela Justiça de Manaus, uma das mais longas da história de transportes urbanos no Brasil se arrastando desde 2012. A EMTU conseguiu reverter a decisão da Justiça de Manaus, fez mais uma tentativa, mas foi fracassada também. O resultado é que a Área 5 da EMTU foi a que recebeu ao longo de sucessivos anos a pior avaliação dos passageiros em todo o Estado de São Paulo (a Metra, apesar de operar no ABC não integrava a área 5), com os ônibus mais velhos e menos acessíveis, linhas desatualizadas e o maior número de não cumprimento de partidas e itinerários. Pelo modelo elaborado pela gestão João Doria, a Área 5 é extinta. A ABC Sistema deve operar as 97 linhas, remodelar o sistema e renovar a frota. A assunção das linhas não deve ser uma tarefa fácil e empresários de outras companhias de ônibus reclamam. Uma ação judicial, movida por um advogado que já representou empresas de ônibus que atuaram no ABC Paulista, chegou a parar o procedimento de remodelação do sistema do ABC, mas a decisão foi derrubada. A empresa Tucuruvi também tenta na justiça impedir o procedimento, mas em primeira instância não foi atendida. Já pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), um CNPJ de Picos, no Piauí, apontou supostas irregularidades e pediu à corte de contas para barrar a contratação, mas não foi atendido.

Next Mobilidade passa a operar neste sábado, 25 de setembro de 2021, linhas prestadas pela Trans-Bus e Parque das Nações no ABC do sistema EMTU

Com isso, é realizada mais uma etapa da reformulação dos transportes metropolitanos na região

ADAMO BAZANI

A partir deste sábado, 25 de setembro de 2021, a Next Mobilidade (ABC Sistema), passa a operar linhas remanescentes da extinta Área 5 da EMTU até então prestadas pelas empresas Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

A linha municipal em Santo André I-08 (Jardim das Maravilhas/Hospital Mário Covas – Bairro Paraíso) continua com a Parque das Nações.

Next Mobilidade é a marca da SPE (Sociedade de Propósito Específico) da ABC Sistema, criada para a reformulação dos transportes metropolitanos no ABC Paulista (Veja Mais Abaixo).

Para o passageiro, não haverá alterações na tarifa, na nomenclatura das linhas e no sistema de pagamento, sendo aceito dinheiro ou o Cartão BOM (Bilhete de Ônibus Metropolitano) nas diversas modalidades: Comum, Sênior (Idosos), Escolar, Vale-Transporte (Trabalhador), Especial, entre outros.

Haverá renovação de frota nestas linhas, com a implantação dos novos veículos da Next Mobilidade que possuem ar-condicionado, vidros colados, acesso à internet por wi-fi e carregafores USB para celulares.

As linhas são:

Parque das Nações:

027 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/ São Paulo (Jardim Tietê) – R$ 4,80

027EX1 Santo André (Hospital Mario Covas – Bairro Paraíso)/ São Paulo (Jardim Tietê) – R$ 4,80

265 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André – Leste)/ SP (Conjunto Habitacional Teotônio Vilela) – R$ 4,80

452 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/ São Paulo (Jardim São Roberto) – R$ 4,80

Trans-Bus:

043 São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Santo André (Cata Preta) – R$ 4,85

043BI1 São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/Santo André (Represa) -R$ 4,85

147 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Bernardo do Campo (Jardim João de Barro) – R$ 6,20

148 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Bernardo Do Campo (Jardim Leblon) R$ 4,80

148EX1 São Bernardo do Campo (UFABC)/ São Bernardo do Campo (Avenida Kennedy) – R$ 4,80

149 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Doutor Nicolau Delic)/ São Bernardo Do Campo (Vila São José) – R$ 4,80

194 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Santo André (Cata Preta) – R$ 4,85

254 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Diadema (Terminal Metropolitano Diadema) – R$ 4,85

254DV1 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Diadema (Terminal Metropolitano Diadema) – R$ 4,85

Ambas empresas possuem décadas de atuação no ABC.

A Trans-Bus foi criada por Luiz Fogli, em 16 de abril de 1964. Já a Parque das Nações foi fundada em 08 de agosto de 1956 pelos irmãos Antônio Sófio e Eunízio Sófio.

Next Mobilidade nas linhas que eram da Trans-Bus e Parque das Nações: o que o passageiro precisa saber

Linhas gerenciadas pela EMTU passam por reformulação após prolongamento de contrato do “corredor de trólebus”

ADAMO BAZANI

Neste sábado, 25 de setembro de 2021, a Next Mobilidade começou a operar linhas que eram prestadas pelas empresas Trans-Bus Transportes Ltda Coletivos e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda) do sistema EMTU no ABC Paulista.

Somente a linha municipal em Santo André I-08 (Jardim das Maravilhas/Hospital Mário Covas – Bairro Paraíso) continua com a Parque das Nações.

Ambas empresas, que tinhamm atuação desde os anos 1940 no ABC, alegam ter sido prejudicadas pela crise econômica gerada pela pandemia de covid-19 e que as linhas gerenciadas pela EMTU do ABC passarão por reformulação com a previsão de serem assumidas integralmente para a Next Mobilidade até março de 2022, não sendo assim vantajoso para as demais viações investir na região.

O que o passageiro precisa saber?

ÔNIBUS:

Os ônibus mudam. Em vez de Trans-Bus ou Parque das Nações na lataria, os veículos terão o nome Next Mobilidade.

A pintura continua a mesma porque é padrão da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), com a cor predominantemente azul escura com detalhes branco, prata e vermelho.

Os veículos terão prefixos iniciados com o número 8. Por exemplo: 81.651

A Next Mobilidade promete ônibus mais novos nas linhas, sendo alguns com ar-condicionado, vidros colados, acesso à internet por wi-fi e carregadores USB para celulares.

TARIFAS:

Sem alteração. O pagamento também continua sendo possível com dinheiro ou o Cartão BOM (Bilhete de Ônibus Metropolitano) nas diversas modalidades: Comum, Sênior (Idosos), Escolar, Vale-Transporte (Trabalhador), Especial, entre outros.

IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS E ITINERÁRIOS:

Não mudam os números e os letreiros das linhas.

Os trajetos (itinerários) também não serão alterados

HORÁRIOS:

Permanecem os mesmos inicialmente, mas as grades estão sendo estudadas para eventuais acréscimos de viagens dependendo da demanda.

O QUE É NEXT MOBILIDADE?

Next Mobilidade é a marca da SPE (Sociedade de Propósito Específico) da ABC Sistema, criada para a reformulação dos transportes metropolitanos no ABC Paulista. O contrato do Corredor ABD, de 1997, com a Metra, que venceria em 2022, em sua segunda prorrogação (o prazo inicial era de 2017), foi estendido até 2046 por R$ 22,6 bilhões, mediante a contrapartidas de investimentos: Construção e operação do BRT-ABC, modernização e qualificação do Corredor ABD de ônibus e trólebus; assunção das 97 linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista.

QUAIS SÃO AS LINHAS E TARIFAS?

Que eram operadas pela Parque das Nações

027 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/ São Paulo (Jardim Tietê) – R$ 4,80

027EX1 Santo André (Hospital Mario Covas – Bairro Paraíso)/ São Paulo (Jardim Tietê) – R$ 4,80

265 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André – Leste)/ SP (Conjunto Habitacional Teotônio Vilela) – R$ 4,80

452 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/ São Paulo (Jardim São Roberto) – R$ 4,80

Que eram operadas pela Trans-Bus:

043 São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Santo André (Cata Preta) – R$ 4,85

043BI1 São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/Santo André (Represa) -R$ 4,85

147 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Bernardo do Campo (Jardim João de Barro) – R$ 6,20

148 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Bernardo Do Campo (Jardim Leblon) R$ 4,80

148EX1 São Bernardo do Campo (UFABC)/ São Bernardo do Campo (Avenida Kennedy) – R$ 4,80

149 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Doutor Nicolau Delic)/ São Bernardo Do Campo (Vila São José) – R$ 4,80

194 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Santo André (Cata Preta) – R$ 4,85

254 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Diadema (Terminal Metropolitano Diadema) – R$ 4,85

254 DV1 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Diadema (Terminal Metropolitano Diadema) – R$ 4,85

Linhas que eram da Trans-Bus e da Parque das Nações apresentam problemas na transmissão de dados para o aplicativo da EMTU

Serviços passaram a ser operados pela Next Mobilidade; EMTU diz que equipamentos estão em fase de implantação

ADAMO BAZANI

Quem usa as linhas que eram operadas pelas empresas Trans-Bus e Parque das Nações, no ABC Paulista, que foram assumidas pela Next Mobilidade nesse fim de semana, encontra problemas para conferir os dados em tempo real pelo aplicativo da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Passageiros têm reclamado em redes sociais, principalmente do fato de que não aparecem a localização e a relação dos ônibus em operação.

Na manhã desta segunda-feira, 27 de setembro de 2021, o Diário do Transporte consultou duas linhas, a 043, que era operada pela Trans-Bus ligando Santo André a São Caetano do Sul, e a 027, que era da Parque das Nações e liga Santo André a São Paulo, e em ambas não aparecia a localização dos ônibus.

Para comparar, a reportagem consultou a linha 196, entre Santo André e São Bernardo do Campo, que é operada pela Next Mobilidade há mais tempo e os dados estão normais.

Em resposta a um passageiro, a EMTU explicou em suas redes sociais que “os equipamentos e sistemas embarcados ainda estão em fase de implantação”.

A previsão é de normalização somente ao longo desta semana.

Como mostrou o Diário do transporte, a Next Mobilidade passou a operar no sábado, 25 de setembro de 2021, as linhas que eram prestadas pelas empresas Trans-Bus Transportes Ltda Coletivos e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda) do sistema EMTU no ABC Paulista.

Tarifas, nomenclatura de linhas e quantidade de ônibus não mudaram segundo a EMTU.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/09/25/next-mobilidade-nas-linhas-que-eram-da-trans-bus-e-parque-das-nacoes-o-que-o-passageiro-precisa-saber/

As linhas são:

Que eram operadas pela Parque das Nações

027 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/ São Paulo (Jardim Tietê) – R$ 4,80

027EX1 Santo André (Hospital Mario Covas – Bairro Paraíso)/ São Paulo (Jardim Tietê) – R$ 4,80

265 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André – Leste)/ SP (Conjunto Habitacional Teotônio Vilela) – R$ 4,80

452 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/ São Paulo (Jardim São Roberto) – R$ 4,80

Que eram operadas pela Trans-Bus:

043 São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Santo André (Cata Preta) – R$ 4,85

043BI1 São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/Santo André (Represa) -R$ 4,85

147 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Bernardo do Campo (Jardim João de Barro) – R$ 6,20

148 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Bernardo Do Campo (Jardim Leblon) R$ 4,80

148EX1 São Bernardo do Campo (UFABC)/ São Bernardo do Campo (Avenida Kennedy) – R$ 4,80

149 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Doutor Nicolau Delic)/ São Bernardo Do Campo (Vila São José) – R$ 4,80

194 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Santo André (Cata Preta) – R$ 4,85

254 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Diadema (Terminal Metropolitano Diadema) – R$ 4,85

254 DV1 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Diadema (Terminal Metropolitano Diadema) – R$ 4,85

Next Mobilidade recebe o novo Caio Apache Vip 5 e é a primeira empresa do sistema EMTU ter o modelo para o ABC Paulista

Ônibus têm ar-condicionado, cinco portas e suspensão a ar

ADAMO BAZANI

Colaborou Jessica Marques

A empresa Next Mobilidade, que opera o novo sistema metropolitano de linhas que está sendo implantado no ABC Paulista, adquiriu uma unidade do novo Caio Apache Vip V, modelo que foi lançado neste ano pela fabricante de carrocerias instalada em Botucatu, no interior de São Paulo.

O Diário do Transporte confirmou nesta terça-feira, 05 de outubro de 2021, junto à empresa que o veículo já se encontra em uma das garagens do Grupo, em São Bernardo do Campo, e recebe os ajustes finais para começar a circular pelo ABC, o que deve ocorrer em cerca de dez dias.

A linha ainda será definida.

O ônibus tem chassis Mercedes-Benz OF1721L, dotado de suspensão a ar, o que dá mais conforto para o motorista e os passageiros, além de facilitar a manutenção.

Com a configuração de embarque e desembarque pelos dois lados, o ônibus tem três portas do lado direito e duas do lado esquerda, possibilitando atendimento de corredores exclusivos.

A carroceria é dotada de ar-condicionado, wi-fi, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e tomadas USB para os passageiros carregarem baterias de celulares e notebooks.

O veículo é configurado para 30 passageiros sentados e 46 em pé.

O ônibus é o último do lote de 116 coletivos zero quilômetro para o início da atuação da Next Mobilidade nas linhas remanescentes da antiga área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Com o avanço da assunção das linhas do sistema que está sedo reestruturado, mais unidades 0 km devem ser compradas.

O período para a restruturação das 97 linhas remanescentes deve ser finalizado em março de 2022.

No contrato, está prevista a construção do BRT (corredores de alta velocidade) de ônibus elétricos entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo; e a modernização do Corredor ABD, de ônibus e trólebus.

Next Mobilidade passa operar as linhas prestadas pela Expresso SBC a partir desta sexta (15), confirma EMTU

Com isso, é realizada mais uma etapa da reformulação das linhas da EMTU no ABC Paulista; Itinerários e tarifas não mudam

ADAMO BAZANI

A empresa Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas prestadas pela Expresso SBC, conhecida como Expressinho, entre as cidades de Diadema e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a partir desta sexta-feira, 15 de outubro de 2021.

A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (11) pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), gerenciadora do sistema, de forma oficial ao Diário do Transporte.

São cinco itinerários, contando linhas principais e atendimentos.

156 – Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Baeta Neves) – R$ 4,80

156BI1 – Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Baeta Neves) – R$ 4,80

156VP1 – Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Paço Municipal) – R$ 4,80

255 – Diadema (Jardim Padre Anchieta)/São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano de São Bernardo do Campo) – R$ 4,80

305 -Diadema (Jardim Padre Anchieta)/São Bernardo do Campo (Jardim do Lago) – R$ 4,80

Para o passageiro, é importante saber que não mudam itinerários, tarifas, bilhetagem eletrônica (sendo aceito o Cartão BOM) e a pintura dos ônibus, que continua sendo a padrão da EMTU (cor predominante azul escuro com detalhes vermelho, prata e branco), segundo a EMTU, por meio de nota.

Os itinerários e tabelas horárias vigentes, bem como tarifas aplicadas, seguirão normais sem alterações para os usuários. As viagens poderão ser consultadas pelo app da EMTU, disponível para iOS e Android.

A Next Mobilidade deve colocar ônibus mais novos nas linhas.

A Expresso SBC foi fundada em 1946 pelo imigrante italiano Leonardo Locosseli e ainda continuava com a família.

É mais uma etapa da reformulação dos transportes gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região do ABC que contempla a assunção de todas as 97 linhas do sistema pela Next Mobilidade, uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada no âmbito da renovação do contrato por mais 25 anos do corredor ABD (de ônibus e trólebus), que ainda inclui a construção de um sistema de ônibus rápidos em corredores (BRT – Bus Rapid Transit), com articulados elétricos entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e a zona Sudeste da capital paulista (terminais Vila Prudente e Sacomã, ambos com conexão com a linha 2-Verde do Metrô).– Veja mais abaixo os detalhes

O prazo previsto em contrato para a Next Mobilidade operar todas as 97 linhas remanescentes da extinta Área 5 da EMTU é março de 2022.

Até o momento, ocorreram as seguintes mudanças:

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da Next Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (Next Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a Next Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

REFORMULAÇÃO:

O contrato de 1997 com a Metra, que venceria em 2022, em sua segunda prorrogação (o prazo inicial era de 2017), foi estendido até 2046 por R$ 22,6 bilhões, mediante a contrapartidas de investimentos:

– Construção e operação do BRT-ABC: um sistema de ônibus articulados elétricos de 21 metros cada em corredor entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (terminais Tamanduateí e Sacomã). O sistema foi escolhido pela gestão do governador João Doria para substituir um outro modal também de apenas de média capacidade, um monotrilho que comporia a linha 18-Bronze, que por muito tempo foi propagado por políticos do ABC como sendo um metrô de alta capacidade, o que de fato não seria. No entendimento do Governo do Estado, por ser apenas um meio de transporte de média capacidade, o monotrilho custaria caro e seria de difícil implantação por causa de dúvidas tecnológicas.

Pelos cálculos da gestão Doria, o monotrilho do ABC em valores atualizados em abril de 2021, custaria R$ 7,385 bilhões, estando R$ 3,712 bilhões a cargo dos cofres públicos. Somente com desapropriações, seriam gastos R$ 1,92 bilhão (em valores de 2014) em recursos públicos.

Já o BRT-ABC, ainda de acordo com Doria, custaria R$ 858,4 milhões (estimativa de maio de 2019) e sem nenhum dinheiro público.

– Modernização e qualificação do Corredor ABD de ônibus e trólebus: o sistema foi inaugurado entre 1986 e 1988 sob a gestão do Metrô de São Paulo e, passando posteriormente, para a EMTU, e empresas privadas em consórcio até a Metra assumir em 24 de maio de 1997, sendo a primeira concessão de transportes públicos do Estado de São Paulo nos moldes da lei 8666/93. Algumas estruturas são antigas, como paradas ainda da época na qual os passageiros embarcavam pela porta traseira dos veículos. Há ainda “gargalos viários” em trechos não completamente segregados. Mesmo assim, o nível de satisfação do passageiro, de acordo com o IQT (Índice de Qualidade do Transporte) se aproximava de 90% em 2019. O sistema tem atualmente 45 km, sendo 33 km ligando São Mateus (zona leste da capital paulista), os municípios de Santo André, Mauá (Terminal Sônia Maria), São Bernardo do Campo e Diadema, e Jabaquara (zona sul da capital paulista). Há também o braço entre Diadema e a região da Berrini (zona sul da capital paulista) de 12 km, cujos alguns trechos não passam de uma faixa à esquerda da via, em especial na zona sul da cidade de São Paulo, estreitas e sujeitas à invasão de carros e motos.

– Assunção das 97 linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista: consideradas linhas remanescentes da Área 5. A EMTU dividiu os 39 municípios de São Paulo em cinco áreas operacionais. A Área 5 englobava a ligação entre os municípios do ABC e da região até a capital paulista, com linhas cobrindo as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, além da Vila de Paranapiacaba, em Santo André. A Área 5 sempre foi o ponto fraco da EMTU na Grande São Paulo. Diferentemente das outras quatro áreas, nunca foi concluído um processo de licitação nas linhas intermunicipais do ABC. Foram seis tentativas desde 1996, sendo que em cinco delas, os próprios empresários da região esvaziaram a concorrência alegando altos custos operacionais e impactos de outros sistemas. Em uma destas tentativas, o grupo empresarial de Baltazar José de Sousa, que tinha empresas como EAOSA e Ribeirão Pires, conseguiu barrar a licitação com base em sua recuperação judicial pela Justiça de Manaus, uma das mais longas da história de transportes urbanos no Brasil se arrastando desde 2012. A EMTU conseguiu reverter a decisão da Justiça de Manaus, fez mais uma tentativa, mas foi fracassada também. O resultado é que a Área 5 da EMTU foi a que recebeu ao longo de sucessivos anos a pior avaliação dos passageiros em todo o Estado de São Paulo (a Metra, apesar de operar no ABC não integrava a área 5), com os ônibus mais velhos e menos acessíveis, linhas desatualizadas e o maior número de não cumprimento de partidas e itinerários. Pelo modelo elaborado pela gestão João Doria, a Área 5 é extinta. A ABC Sistema deve operar as 97 linhas, remodelar o sistema e renovar a frota. A assunção das linhas não deve ser uma tarefa fácil e empresários de outras companhias de ônibus reclamam. Uma ação judicial, movida por um advogado que já representou empresas de ônibus que atuaram no ABC Paulista, chegou a parar o procedimento de remodelação do sistema do ABC, mas a decisão foi derrubada. A empresa Tucuruvi também tenta na justiça impedir o procedimento, mas em primeira instância não foi atendida. Já pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), um CNPJ de Picos, no Piauí, apontou supostas irregularidades e pediu à corte de contas para barrar a contratação, mas não foi atendido.

Assumindo linhas da Expresso SBC, Next Mobilidade passa a ter 54% dos itinerários da EMTU no ABC

Área 5 da EMTU foi extinta no ABC e assunção das linhas está no âmbito de renovação do contrato do Corredor ABD e construção de um BRT de ônibus elétricos

ADAMO BAZANI

Colaboraram Alexandre Pelegi, Jessica Marques e Willian Moreira

A partir desta sexta-feira, 15 de outubro de 2021, a Next Mobilidade passa a ter o controle de 59 das 109 linhas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região do ABC Paulista, o que corresponde a 54% do total.

A assunção completa das linhas (97 remanescentes da Área 5 e 12 linhas do Corredor ABD) deve ser concluída em março de 2022 (veja mais abaixo)

O levantamento feito pelo Diário do Transporte na manhã desta quarta-feira (13) usa como fonte os dados cadastrais oficiais da EMTU de todo o sistema metropolitano no Estado de São Paulo.

Como mostrou a reportagem, na sexta-feira, a Next Mobilidade, nome fantasia da SPE (Sociedade de Propósito Específico) ABC Sistema, também passa a operar as linhas prestadas pela Expresso SBC entre São Bernardo do Campo e Diadema.

Trajetos, tarifas e bilhetagem eletrônica não mudam.

São cinco itinerários, contando linhas principais e atendimentos.

156 – Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Baeta Neves) – R$ 4,80

156BI1 – Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Baeta Neves) – R$ 4,80

156VP1 – Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Paço Municipal) – R$ 4,80

255 – Diadema (Jardim Padre Anchieta)/São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano de São Bernardo do Campo) – R$ 4,80

305 -Diadema (Jardim Padre Anchieta)/São Bernardo do Campo (Jardim do Lago) – R$ 4,80

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/10/12/next-mobilidade-passa-operar-as-linhas-prestadas-pela-expresso-sbc-a-partir-desta-sexta-15-confirma-emtu/

A SPE comandada pela família Setti & Braga, que atua há 111 anos nos transportes do ABC Paulista, já assumiu as linhas remanescentes da extinta Área 5 que eram servidas pelas empresas Viação ABC, Metra -Corredor ABD e Publix (Família Setti & Braga), MobiBrasil Diadema (Niege Chaves), Trans-Bus (família Fogli), TCPN – Transportes Coletivos Parque das Nações (família Sófio) e, na próxima sexta-feira, Expresso SBC (família Locosselli).

Muito embora o contrato assinado pela gestão João Doria preveja subcontratação de empresas pela SPE, até o momento não é isso que tem ocorrido.

Ainda restam na região 50 linhas operadas por permissão pelo Grupo Baltazar José de Sousa (19 linhas); EAOSA e Ribeirão Pires, cujas marcas, mas não as linhas, foram leiloadas na recuperação judicial do Grupo Baltazar, que têm 14 itinerários; a Rigras que recentemente foi comprada pela Suzantur e opera 11 linhas metropolitanas; e a Vipe (Viação Padre Eustáquio) e Tucuruvi, que são do mesmo grupo empresarial, somam seis linhas.

A mudança é mais uma etapa da reformulação dos transportes gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região do ABC que contempla a assunção de todas as 97 linhas do sistema pela Next Mobilidade, uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada no âmbito da renovação do contrato por mais 25 anos do corredor ABD (de ônibus e trólebus), que ainda inclui a construção de um sistema de ônibus rápidos em corredores (BRT – Bus Rapid Transit), com articulados elétricos entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e a zona Sudeste da capital paulista (terminais Vila Prudente e Sacomã, ambos com conexão com a linha 2-Verde do Metrô).– Veja mais abaixo os detalhes

O prazo previsto em contrato para a Next Mobilidade operar todas as 97 linhas remanescentes da extinta Área 5 da EMTU é março de 2022.

Até o momento, ocorreram as seguintes mudanças:

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da Next Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (Next Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a Next Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

REFORMULAÇÃO:

O contrato de 1997 com a Metra, que venceria em 2022, em sua segunda prorrogação (o prazo inicial era de 2017), foi estendido até 2046 por R$ 22,6 bilhões, mediante a contrapartidas de investimentos:

– Construção e operação do BRT-ABC: um sistema de ônibus articulados elétricos de 21 metros cada em corredor entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (terminais Tamanduateí e Sacomã). O sistema foi escolhido pela gestão do governador João Doria para substituir um outro modal também de apenas de média capacidade, um monotrilho que comporia a linha 18-Bronze, que por muito tempo foi propagado por políticos do ABC como sendo um metrô de alta capacidade, o que de fato não seria. No entendimento do Governo do Estado, por ser apenas um meio de transporte de média capacidade, o monotrilho custaria caro e seria de difícil implantação por causa de dúvidas tecnológicas.

Pelos cálculos da gestão Doria, o monotrilho do ABC em valores atualizados em abril de 2021, custaria R$ 7,385 bilhões, estando R$ 3,712 bilhões a cargo dos cofres públicos. Somente com desapropriações, seriam gastos R$ 1,92 bilhão (em valores de 2014) em recursos públicos.

Já o BRT-ABC, ainda de acordo com Doria, custaria R$ 858,4 milhões (estimativa de maio de 2019) e sem nenhum dinheiro público.

– Modernização e qualificação do Corredor ABD de ônibus e trólebus: o sistema foi inaugurado entre 1986 e 1988 sob a gestão do Metrô de São Paulo e, passando posteriormente, para a EMTU, e empresas privadas em consórcio até a Metra assumir em 24 de maio de 1997, sendo a primeira concessão de transportes públicos do Estado de São Paulo nos moldes da lei 8666/93. Algumas estruturas são antigas, como paradas ainda da época na qual os passageiros embarcavam pela porta traseira dos veículos. Há ainda “gargalos viários” em trechos não completamente segregados. Mesmo assim, o nível de satisfação do passageiro, de acordo com o IQT (Índice de Qualidade do Transporte) se aproximava de 90% em 2019. O sistema tem atualmente 45 km, sendo 33 km ligando São Mateus (zona leste da capital paulista), os municípios de Santo André, Mauá (Terminal Sônia Maria), São Bernardo do Campo e Diadema, e Jabaquara (zona sul da capital paulista). Há também o braço entre Diadema e a região da Berrini (zona sul da capital paulista) de 12 km, cujos alguns trechos não passam de uma faixa à esquerda da via, em especial na zona sul da cidade de São Paulo, estreitas e sujeitas à invasão de carros e motos.

– Assunção das 97 linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista: consideradas linhas remanescentes da Área 5. A EMTU dividiu os 39 municípios de São Paulo em cinco áreas operacionais. A Área 5 englobava a ligação entre os municípios do ABC e da região até a capital paulista, com linhas cobrindo as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, além da Vila de Paranapiacaba, em Santo André. A Área 5 sempre foi o ponto fraco da EMTU na Grande São Paulo. Diferentemente das outras quatro áreas, nunca foi concluído um processo de licitação nas linhas intermunicipais do ABC. Foram seis tentativas desde 1996, sendo que em cinco delas, os próprios empresários da região esvaziaram a concorrência alegando altos custos operacionais e impactos de outros sistemas. Em uma destas tentativas, o grupo empresarial de Baltazar José de Sousa, que tinha empresas como EAOSA e Ribeirão Pires, conseguiu barrar a licitação com base em sua recuperação judicial pela Justiça de Manaus, uma das mais longas da história de transportes urbanos no Brasil se arrastando desde 2012. A EMTU conseguiu reverter a decisão da Justiça de Manaus, fez mais uma tentativa, mas foi fracassada também. O resultado é que a Área 5 da EMTU foi a que recebeu ao longo de sucessivos anos a pior avaliação dos passageiros em todo o Estado de São Paulo (a Metra, apesar de operar no ABC não integrava a área 5), com os ônibus mais velhos e menos acessíveis, linhas desatualizadas e o maior número de não cumprimento de partidas e itinerários. Pelo modelo elaborado pela gestão João Doria, a Área 5 é extinta. A ABC Sistema deve operar as 97 linhas, remodelar o sistema e renovar a frota. A assunção das linhas não deve ser uma tarefa fácil e empresários de outras companhias de ônibus reclamam. Uma ação judicial, movida por um advogado que já representou empresas de ônibus que atuaram no ABC Paulista, chegou a parar o procedimento de remodelação do sistema do ABC, mas a decisão foi derrubada. A empresa Tucuruvi também tenta na justiça impedir o procedimento, mas em primeira instância não foi atendida. Já pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), um CNPJ de Picos, no Piauí, apontou supostas irregularidades e pediu à corte de contas para barrar a contratação, mas não foi atendido.

Linhas da Expresso SBC que serão assumidas pela Next Mobilidade transportam 4,5 mil passageiros por dia, diz EMTU

Mudança de operadora começa nesta sexta-feira (15); Funcionários da nova empresa fazem treinamento de linhas; Sindicato negocia indenização e contração de trabalhadores da Expresso SBC

ADAMO BAZANI

As linhas operadas pela Expresso SBC entre Diadema e São Bernardo do Campo que nesta sexta-feira, 15 de outubro de 2021, vão ser assumidas pela Next Mobilidade, transportam em média 4,5 mil passageiros por dia útil.

O dado foi divulgado nesta quinta-feira (14) pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que gerencia o sistema.

As linhas são:

156 – Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Baeta Neves) – R$ 4,80

156BI1 – Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Baeta Neves) – R$ 4,80

156VP1 – Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Paço Municipal) – R$ 4,80

255 – Diadema (Jardim Padre Anchieta)/São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano de São Bernardo do Campo) – R$ 4,80

305 -Diadema (Jardim Padre Anchieta)/São Bernardo do Campo (Jardim do Lago) – R$ 4,80

Para o passageiro não mudam tarifas, itinerários, nomenclatura das linhas, formas de pagamento e pintura dos coletivos, mas a Next Mobilidade deve colocar ônibus mais novos.

TRABALHADORES

Funcionários da nova empresa, constituída pela família Setti e Braga no âmbito da reformulação dos transportes metropolitanos no ABC, fazem treinamentos e reconhecimento das linhas até então operadas pela Expresso SBC.

O presidente do Sintetra, sindicato que representa os trabalhadores em transportes no ABC, Leandro Mendes da Silva, disse ao Diário do Transporte que nesta quarta-feira (13), foram realizadas duas assembleias com os funcionários da Expresso SBC.

A entidade vai receber da empresa que deixa o sistema a proposta de como será feito o pagamento das indenizações dos trabalhadores. Uma nova assembleia, no dia 26 de outubro de 2021, vai debater o que a companhia apresentar.

“Também queremos que a nova empresa, a Next Mobilidade, contrate o máximo possível dos trabalhadores que serão desligados da Expresso SBC. Já estamos negociando isso” – disse

O contrato de reformulação dos transportes do ABC prevê que juntamente com a modernização do Corredor ABD de ônibus e trólebus e a construção de um sistema de ônibus rápidos em corredores (BRT – Bus Rapid Transit), a Next Mobilidade assuma todas as linhas gerenciadas pela EMTU na região.

A Next Mobilidade não é obrigada a contratar funcionários desligados das empresas que atuavam no ABC e não ficará com os passivos trabalhistas destas companhias que deixam o sistema.

Entretanto, diversos trabalhadores destas companhias devem ser aproveitados pela nova empresa de ônibus.

Linhas da Next Mobilidade no ABC terão aumento de 45 viagens por dia a partir de segunda (18)

Entre as linhas que terão maior oferta, estão algumas das que foram assumidas nesta sexta-feira (15) pela empresa, que entrou no lugar da Expresso SBC

ADAMO BAZANI

A partir desta segunda-feira, 18 de outubro de 2021, passageiros que usam linhas da Next Mobilidade (ABC Sistema), no ABC Paulista, vão contar com 45 viagens a mais por dia, nos dias úteis.

A informação é da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que gerencia o sistema.

Entre as linhas que terão maior oferta, estão algumas das que foram assumidas nesta sexta-feira (15) pela empresa, que entrou no lugar da Expresso SBC.

A ampliação do número de partidas e de veículos visa adequar melhor a oferta à demanda de passageiros.

Com o acréscimo, haverá reprogramação das tabelas de horário que podem ser consultadas pelo site ou aplicativo oficiais da EMTU.

Acompanhe as mudanças e as linhas envolvidas.

147 São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Bernardo do Campo (Jardim Joao De Barro)

Mais ônibus: Reprogramação da tabela horária da linha 147 (ABC sistema) com adição de um veículo aos dias úteis (acréscimo de 13 viagens por dia).

156 Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Baeta Neves)

Mais viagens: Reprogramação da tabela horária da linha 156 aos dias úteis (acréscimo nove viagens por dia).

182 São Bernardo do Campo (Acampamento dos Engenheiros)/Diadema (Terminal Metropolitano Diadema)

Mais ônibus: Reprogramação da tabela horária da linha 182 (ABC sistema) com adição de dois veículos aos dias úteis (acréscimo de 12 viagens por dia).

254 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/Diadema (Terminal Metropolitano Diadema)

Mais viagens: Reprogramação da tabela horária da linha 254 aos dias úteis (acréscimo sete viagens por dia).

255 Diadema (Jardim Padre Anchieta)/São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano de São Bernardo do Campo)

Reprogramação da tabela horária da linha 255 aos dias úteis.

279 Diadema (Terminal Metropolitano de Diadema)/ São Paulo (Metrô São Judas)

Mais ônibus: Reprogramação da tabela horária da linha 279 (ABC sistema) com adição de um veículo aos dias úteis (acréscimo de quatro viagens por dia).

Grupo Baltazar deixa de operar no ABC e Next Mobilidade passa a atender no sábado (15)

Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo não prestarão mais serviços

ADAMO BAZANI

A partir de sábado, 15 de janeiro de 2022, as empresas do Grupo Baltazar deixam de operar no ABC Paulista nos serviços gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Assim, não prestarão mais serviços as companhias Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

As empresas EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires formalmente não pertencem mais ao Grupo de Baltazar e continuam em atividade.

Em continuidade ao decreto de reformulação dos transportes do ABC, o sistema operado pelo Grupo Baltazar passará a ser atendido pela Next Mobilidade.

Na manhã desta quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, foi realizada uma assembleia com os trabalhadores pelo Sintetra, sindicato da categoria, comunicando a mudança.

Parte dos profissionais do Grupo Baltazar vai ser aproveitada, mas os passivos trabalhistas não serão assumidos pela Next Mobilidade.

Na prática, é um novo emprego.

Os ônibus do Grupo Baltazar não serão aproveitados e a Next Mobilidade vai usar frota própria.

A assunção gradativa do sistema é prevista em decreto do governador João Doria de março de 2021.

Para o passageiro continuam as mesmas tarifas e os mesmos trajetos.

A cor dos ônibus será a mesma, mas os veículos terão na pintura o nome Next Mobilidade. Todos os ônibus terão prefixos começados com 81 na lataria, mas o número das linhas não muda.

Haverá ônibus mais novos que os atuais, alguns com ar-condicionado, tomada USB para carregar celulares e vidros colados.

Todos os ônibus serão acessíveis.

Ao todo são 19 itinerários entre linhas, extensões, serviços e derivações de linhas.

Veja a relação de linhas:

Urbana

Linhas: 2

151 – Santo André (Jardim Cambuí)/ São Paulo (Fábrica Trol)

432 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/São Bernardo do Campo (Bairro do Taboão)

Viação São Camilo

Linhas: 5

069 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/São Paulo (Fábrica Trol)

070 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/São Paulo (Fabrica Trol)

140 – São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)

173 – Santo André (Jardim Santa Cristina)/ São Paulo (Jardim Planalto)

323 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/São Paulo (Jardim Clímax)

Viação Riacho Grande

Linhas: 4

004 – São Bernardo do Campo (Parque Alvarenga)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

152 – São Bernardo do Campo (Area Verde)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

153 – São Bernardo do Campo (Conjunto Terra Nova II)/São Paulo (Terminal Sacomã)

431 – São Bernardo do Campo (Jardim Las Palmas)/Sao Paulo (Terminal Sacoma)

Viação Triangulo

Linhas: 3

050 – São Bernardo do Campo (Paço Municipal)/ São Paulo (Saúde)

050EX1 – São Bernardo do Campo (Paço Municipal)/ São Paulo (Campo Belo)

359 – São Bernardo do Campo (Paço Municipal)/ São Paulo (Saúde)

Viação Imigrantes

Linhas: 5

217 – São Bernardo do Campo (Conjunto Terra Nova II)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)

218 – São Bernardo do Campo (Área Verde)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)

218EX1 – São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/São Paulo (Glicério)

218EX2 – São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/São Paulo (Glicério)

314 – São Bernardo do Campo (Jardim Las Palmas)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)

Até o momento, ocorreram as seguintes mudanças:

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da Next Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (Next Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a Next Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

– 15 de janeiro de 2022: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento do Grupo Baltazar: Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

ENTREVISTA: Entrada da NEXT Mobilidade em linhas deixadas por Grupo Baltazar trará vantagens para trabalhador e passageiro, acredita presidente do Sintetra

Leandro Mendes da Silva diz ainda que entidade acompanha a situação das linhas municipais de Santo André da empresa Urbana, que deve permanecer por mais um tempo em operação

ADAMO BAZANI

Ouça:

Um misto de tristeza, preocupação, mas esperança e até otimismo.

Foi isso que pode ser sentido por trabalhadores do Grupo Baltazar José de Sousa em assembleias nesta quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, realizadas pelo Sintetra (sindicato que representa os profissionais em transportes) para comunicar que a partir do próximo sábado (15), as empresas deixam de operar linhas da EMTU (intermunicipais) no ABC Paulista.

Quem conta em entrevista ao Diário do Transporte é o presidente da entidade sindical, Leandro Mendes da Silva, que, inclusive, trabalhou de cobrador entre 1995 e 2000 em uma das empresas do grupo, a Viação São Camilo, de Santo André.

“Tenho um carinho especial, na São Camilo, viramos uma família” – lembra.

As empresas que deixarão de operar são Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo e Viação Riacho Grande.

Segundo Leandro Mendes da Silva, a empresa Urbana municipal de Santo André ainda continua com o Grupo Baltazar por um determinado período.

“A Urbana [municipal de Santo André] vai continuar rodando. Por enquanto, não fechou. Tem conversa que pode ser que acabe daqui 5, 10, 15, 20, 60 dias, três meses, mas hoje a municipal continua funcionando. A Urbana municipal não acabou. Por enquanto as linhas B13, B19, S36 continuam rodando normalmente, ainda não muda nada.” – explica.

Quando a Urbana municipal parar, a estimativa é que os serviços sejam assumidos pelo próprio sistema andreense.

A EAOSA e a Ribeirão Pires, por não integrarem mais o Grupo Baltazar, continuam operando também por enquanto.

Os serviços em 19 linhas que eram prestadas pelo Grupo Baltazar serão operados pela NEXT Mobilidade, que, conforme decreto do governador João Doria, têm até março de 2022 para operar as 97 linhas remanescentes da antiga área 5 da EMTU. Grande parte do sistema já é atendido pela NEXT Mobilidade (veja abaixo).

Mas se a tristeza pelo saudosismo e o medo que toda mudança desperta; a esperança e o otimismo vêm por causa do histórico trabalhista do Grupo Baltazar.

“Os atrasos nos salários, direitos, benefícios eram constantes. A situação se arrastava por anos. Os trabalhadores não tinham certeza se iam receber pelo mês. Eram negociações constantes, não queríamos parar, mas às vezes somente greves eram soluções. Fora que a condição da frota também era sacrificante” – disse Silva.

Segundo o representante sindical, a NEXT Mobilidade vai contratar em torno de 70% dos funcionários que atuam até então no Grupo Baltazar, a grande maioria, motoristas.

Aposentados que ainda trabalham e alguns profissionais que não são da operação, no primeiro momento, não serão chamados pela NEXT Mobilidade, mas poderão eventualmente ser aproveitados caso haja necessidade.

“Vamos fazer de tudo para que todos sejam aproveitados no sistema de transportes. Aqueles que por ventura não forem para a NEXT, faremos de tudo para encaminhar para outras empresas, ver oportunidades que existem” – disse

Diante do quadro dos transportes como um todo no País, atingido pela perda de receita por causa da covid-19, e da situação do Grupo Baltazar, Leandro Mendes da Silva acredita que a solução encontrada foi a melhor possível para os trabalhadores.

O Grupo Baltazar disse não ter dinheiro para pagar o FGTS, mas concordou em pagar a rescisão cheia, ou seja, férias, avisos, dias trabalhados e os benefícios correspondentes.

“Havia a ameaça de nem isso ter” – conta

PASSAGEIRO:

Apesar de ser uma representação de trabalhadores, Leandro Mendes da Silva diz acreditar que a mudança também será positiva para os passageiros.

Nas linhas em que a NEXT Mobilidade passou a operar, segundo Silva, além de renovação da frota, com vários ônibus dotados de ar-condicionado e zero quilômetro, foram acrescentadas viagens e ampliada a oferta para os passageiros.

“Eu entendo hoje, não desmerecendo o Grupo Baltazar, que para o passageiro vai ser bem melhor. Eram numa mesma avenida, três, quatro ônibus quebrados. A NEXT tá vindo com ônibus novo, com frota nova e mais viagens. Onde tinha 4 ou 5 ônibus, eles estão colocando 6 ou 7. Para o passageiro vai melhorar muito” – disse

Por meio de nota ao Diário do Transporte, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que gerencia sistema, informou que todos os itinerários e tabelas horárias vigentes seguirão sem alterações no momento.

A partir deste sábado (15/01), as linhas gerenciadas pela EMTU operadas pelas permissionárias Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo e Viação Riacho Grande serão assumidas pela ABC Sistema (Next Mobilidade), como prevê o novo modelo de concessão da região. Os ônibus passam a ter prefixo iniciado com o número 8 e a frota será toda modernizada. As linhas antes operadas pelas empresas citadas receberão veículos mais novos. Em relação às mudanças na operação, todos os itinerários e tabelas horárias vigentes seguirão sem alterações no momento. As viagens permanecem as mesmas e podem ser consultadas pelo app da EMTU, disponível para iOS e Android. Futuros ajustes em horários para atender melhor os passageiros da região serão informados previamente.

Saída do Grupo Baltazar do ABC e entrada da NEXT Mobilidade: Tire suas dúvidas

Mudança começa neste sábado, 15 de janeiro de 2022, e faz parte da reformulação dos transportes na região

ADAMO BAZANI

A partir deste sábado, 15 de janeiro de 2022, deixam de operar nas linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) as empresas do Grupo Baltazar José de Sousa no ABC Paulista, que atualmente são: Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo e Viação Riacho Grande.

Estas empresas têm 19 itinerários entre linhas principais, reforços, extensões e derivações.

EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires continuam operando porque formalmente não pertenciam mais ao Grupo Baltazar.

É mais uma etapa da reformulação dos transportes metropolitanos no ABC prevista em decretos do governador João Doria publicados em março de 2021.

No lugar entra a NEXT Mobilidade (ABC Sistema), que já opera a maior parte das linhas intermunicipais metropolitanas do ABC Paulista.

Veja o que o passageiro precisa saber:

As linhas mudam de trajeto?

Não, os itinerários continuam os mesmos.

As linhas mudam de numeração?

Não, a numeração das linhas e a descrição nos letreiros permanecem as mesmas.

As tarifas mudam?

Não, as tarifas não sofrem alterações e o pagamento é da mesma forma: cartão do transporte (atualmente o BOM) ou dinheiro

Quais as empresas que saem?

Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo e Viação Riacho Grande. EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires continuam operando porque formalmente não pertenciam mais ao Grupo Baltazar.

Os ônibus mudam?

Sim. Serão colocados ônibus mais novos, inclusive modelos com ar-condicionado, tomadas USB para carregar celulares, vidros colados e acessibilidade. Não será aproveitado nenhum ônibus do Grupo Baltazar, tanto nas linhas comuns como nas seletivas.

As pinturas mudam?

Nas linhas comuns, não. Serão os azuis escuros com detalhes vermelhos, prata e branco.

Nas linhas seletivas, no momento de transição, além dos ônibus cinza para este tipo de serviço, serão colocados ônibus vermelhos (ex UBUS), mas todos com padrão melhor do que os até então usados pelo Grupo Baltazar, inclusive com algumas unidades dotadas de ar-condicionado, poltronas rodoviárias em couro e motor traseiro.

Na lataria dos ônibus aparecerá o nome NEXT Mobilidade.

Os prefixos dos ônibus mudam?

Sim, passarão a ser iniciados com a numeração 81.XXX

Os funcionários do Grupo Baltazar ficarão sem emprego?

De acordo com o Sintetra, sindicato da categoria, aproximadamente 70% dos trabalhadores vão ser desligados do Grupo Baltazar e serão contratados pela NEXT Mobilidade, em especial motoristas. Os outros 30% são de áreas que não envolvem a operação dos ônibus, como administrativas, e também aposentados que ainda continuavam trabalhando. Se houver necessidade, alguns destes podem ser contratados também.

Quais as linhas envolvidas?

Urbana

Linhas: 2

151 – Santo André (Jardim Cambuí)/ São Paulo (Fábrica Trol)

432 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/São Bernardo do Campo (Bairro do Taboão)

Viação São Camilo

Linhas: 5

069 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/São Paulo (Fábrica Trol)

070 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/São Paulo (Fabrica Trol)

140 – São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)

173 – Santo André (Jardim Santa Cristina)/ São Paulo (Jardim Planalto)

323 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/São Paulo (Jardim Clímax)

Viação Riacho Grande

Linhas: 4

004 – São Bernardo do Campo (Parque Alvarenga)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

152 – São Bernardo do Campo (Area Verde)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

153 – São Bernardo do Campo (Conjunto Terra Nova II)/São Paulo (Terminal Sacomã)

431 – São Bernardo do Campo (Jardim Las Palmas)/Sao Paulo (Terminal Sacoma)

Viação Triangulo

Linhas: 3

050 – São Bernardo do Campo (Paço Municipal)/ São Paulo (Saúde)

050EX1 – São Bernardo do Campo (Paço Municipal)/ São Paulo (Campo Belo)

359 – São Bernardo do Campo (Paço Municipal)/ São Paulo (Saúde)

Viação Imigrantes

Linhas: 5

217 – São Bernardo do Campo (Conjunto Terra Nova II)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)

218 – São Bernardo do Campo (Área Verde)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)

218EX1 – São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/São Paulo (Glicério)

218EX2 – São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/São Paulo (Glicério)

314 – São Bernardo do Campo (Jardim Las Palmas)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)

Até o momento, ocorreram as seguintes mudanças:

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da Next Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (Next Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a Next Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

– 15 de janeiro de 2022: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento do Grupo Baltazar: Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

Fim do Grupo Baltazar no ABC: Passageiros aprovam frota da NEXT Mobilidade e pedem mais horários

Diário do Transporte acompanhou primeira manhã de operação; Grande parte dos ônibus tinha ar-condicionado, mas também havia veículos mais simples; Linhas seletivas se destacaram

ADAMO BAZANI

Colaborou Alexandre Pelegi

De uma maneira geral, a entrada da NEXT Mobilidade nas linhas que eram de operação do Grupo Baltazar José de Sousa foi bem recebida pelos passageiros neste sábado, 15 de janeiro de 2022, primeiro dia de funcionamento.

A companhia passou a prestar serviços em substituição às empresas Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo e Viação Riacho Grande.

Já a EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires ainda continuam operando porque formalmente não pertenciam mais ao Grupo Baltazar.

A saída do Grupo Baltazar faz parte da reformulação dos transportes gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbanos) no ABC Paulista, que contempla a assunção das 97 linhas intermunicipais pela NEXT Mobilidade, reforma e modernização do Corredor ABD de ônibus e trólebus e a construção do BRT ABC, com ônibus elétricos entre o ABC e São Paulo, cujo início das obras foi prometido para novembro de 2021, mas ainda não ocorreu.

O Diário do Transporte esteve entre 7h30 e 10h no Largo São João Batista, no Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, onde passa uma quantidade significativa das 19 linhas que passaram a ser atendias pela NEXT Mobilidade.

Grande parte dos ônibus tinha ar-condicionado e USB para carregamento de baterias de celulares, entre veículos comprados zero quilômetro e entregues em 2021 e ônibus seminovos de um lote de 77 unidades compradas do Rio de Janeiro, alguns com fabricação nos anos 2020 e 2021.

Tanto os ônibus que foram comprados zero quilômetro como os ex-Rio de Janeiro seminovos estavam em linhas que antes eram prestadas por empresas como Viação Riacho Grande, Triângulo e Urbana.

Já nas linhas que eram de operação da Viação São Camilo, como 069 e 070, que ligam o Terminal Santo André Leste a São Paulo, os ônibus eram mais antigos e simples, sem ar-condicionado, e do tipo midi (micrão). Neste sábado, os veículos não estavam lotados em nenhum dos dois sentidos, mas a expectativa é em relação aos dias úteis, quando a demanda é maior. A São Camilo fazia as operações com ônibus de maior porte.

O destaque positivo foi para as linhas seletivas que eram operadas pela Viação Imigrantes e alvos de reclamação dos passageiros, em especial pela má qualidade de frota; antiga e que quebrava constantemente.

A NEXT Mobilidade colocou no lugar alguns ônibus rodoviários na cor vermelha que eram usados no serviço de aplicativo UBUS. Os veículos têm motor traseiro, ar-condicionado, poltronas reclináveis tipo couro, carregadores USB para celulares e notebooks, mesinhas, porta-copa e piso com revestimento com tom madeira.

A estudante de Letras Cassia Regina Grion desceu de um dos ônibus seletivos da linha 217 – São Bernardo do Campo (Conjunto Terra Nova II)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)

“Se eu não visse na internet que ia mudar e seriam esses ônibus vermelhos, eu acho que nem pegaria porque mudou muito. Aquela outra empresa desrespeitava a gente, já gatei muito dinheiro com Uber porque o ônibus quebrava no caminho toda a hora e não podia perder horário. Esse tá bem melhor. Espero que não seja só na estreia” – disse.

Na linha 151 – Santo André (Jardim Cambuí-Jardim Oriental)/ São Paulo (Fábrica Trol), que antes era operada pela Urbana, a mudança foi sentida também pelos passageiros.

“Ônibus novo e com ar-condicionado, nunca imaginei que teria isso tão cedo nessa linha. Essa linha tinha aqueles micros pequeninhos, depois colocaram [ônibus] grande, mas eram ruins. Fazia um barulho enorme dentro, parecia que estava soltando tudo. Agora precisa ter mais horários, essa linha tem muito intervalo” – comentou o funileiro Ademir Gomes

“Eu achei bem melhor que antes. O ônibus estava limpo, os outros desculpa falar, fediam dentro. Era um cheiro de mofo, de velho, sei lá. Parecia que não limpavam nunca. Só que precisa de mais ônibus, à tarde a gente fica muito tempo esperando” – disse a aposentada Fátima Clementino, passageira da linha 359 – São Bernardo do Campo (Paço Municipal)/ São Paulo (Saúde), que era de operação da Viação Triângulo.

Justamente nas linhas que eram prestadas pela São Camilo, os passageiros estavam menos entusiasmados.

“Nem percebi que mudou. O ônibus continua barulhento. É mais novo mesmo?” – questionou o manobrista José Ferreira Filho, passageiro da linha 069 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/São Paulo (Fábrica Trol).

Em nota, durante a semana, a EMTU, que gerencia o sistema informou ao Diário do Transporte que inicialmente os horários continuam os mesmos, mas que futuramente poderão ser realizados ajustes.

“Em relação às mudanças na operação, todos os itinerários e tabelas horárias vigentes seguirão sem alterações no momento. As viagens permanecem as mesmas e podem ser consultadas pelo app da EMTU, disponível para iOS e Android. Futuros ajustes em horários para atender melhor os passageiros da região serão informados previamente.”

Veja o que o passageiro precisa saber:

As linhas mudam de trajeto?

Não, os itinerários continuam os mesmos.

As linhas mudam de numeração?

Não, a numeração das linhas e a descrição nos letreiros permanecem as mesmas.

As tarifas mudam?

Não, as tarifas não sofrem alterações e o pagamento é da mesma forma: cartão do transporte (atualmente o BOM) ou dinheiro

Quais as empresas que saem?

Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo e Viação Riacho Grande. EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires continuam operando porque formalmente não pertenciam mais ao Grupo Baltazar.

Os ônibus mudam?

Sim. Serão colocados ônibus mais novos, inclusive modelos com ar-condicionado, tomadas USB para carregar celulares, vidros colados e acessibilidade. Não será aproveitado nenhum ônibus do Grupo Baltazar, tanto nas linhas comuns como nas seletivas.

As pinturas mudam?

Nas linhas comuns, não. Serão os azuis escuros com detalhes vermelhos, prata e branco.

Nas linhas seletivas, no momento de transição, além dos ônibus cinza para este tipo de serviço, serão colocados ônibus vermelhos (do tipo UBUS), mas todos com padrão melhor do que os até então usados pelo Grupo Baltazar, inclusive com algumas unidades dotadas de ar-condicionado, poltronas rodoviárias em couro e motor traseiro.

Na lataria dos ônibus aparecerá o nome NEXT Mobilidade.

Os prefixos dos ônibus mudam?

Sim, passarão a ser iniciados com a numeração 8X.XXX

Os funcionários do Grupo Baltazar ficarão sem emprego?

De acordo com o Sintetra, sindicato da categoria, aproximadamente 70% dos trabalhadores vão ser desligados do Grupo Baltazar e serão contratados pela NEXT Mobilidade, em especial motoristas. Os outros 30% são de áreas que não envolvem a operação dos ônibus, como administrativas, e também aposentados que ainda continuavam trabalhando. Se houver necessidade, alguns destes podem ser contratados também.

Quais as linhas envolvidas?

Urbana

Linhas: 2

151 – Santo André (Jardim Cambuí)/ São Paulo (Fábrica Trol)

432 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/São Bernardo do Campo (Bairro do Taboão)

Viação São Camilo

Linhas: 5

069 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/São Paulo (Fábrica Trol)

070 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/São Paulo (Fabrica Trol)

140 – São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)

173 – Santo André (Jardim Santa Cristina)/ São Paulo (Jardim Planalto)

323 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/São Paulo (Jardim Clímax)

Viação Riacho Grande

Linhas: 4

004 – São Bernardo do Campo (Parque Alvarenga)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

152 – São Bernardo do Campo (Area Verde)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

153 – São Bernardo do Campo (Conjunto Terra Nova II)/São Paulo (Terminal Sacomã)

431 – São Bernardo do Campo (Jardim Las Palmas)/Sao Paulo (Terminal Sacoma)

Viação Triangulo

Linhas: 3

050 – São Bernardo do Campo (Paço Municipal)/ São Paulo (Saúde)

050EX1 – São Bernardo do Campo (Paço Municipal)/ São Paulo (Campo Belo)

359 – São Bernardo do Campo (Paço Municipal)/ São Paulo (Saúde)

Viação Imigrantes

Linhas: 5

217 – São Bernardo do Campo (Conjunto Terra Nova II)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)

218 – São Bernardo do Campo (Área Verde)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)

218EX1 – São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/São Paulo (Glicério)

218EX2 – São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/São Paulo (Glicério)

314 – São Bernardo do Campo (Jardim Las Palmas)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)

Até o momento, ocorreram as seguintes mudanças:

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da Next Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (Next Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a Next Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

– 15 de janeiro de 2022: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento do Grupo Baltazar: Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

NEXT Mobilidade recebe 10 das primeiras unidades de um lote de ônibus 0 km para o ABC – Apache Vip V

Veículos são dotados de ar-condicionado, tomadas USB para carregadores de celulares, acessibilidade e vão operar em linhas gerenciadas pela EMTU na região

ADAMO BAZANI

O ABC Paulista vai receber mais ônibus zero quilômetro nas linhas intermunicipais operadas pela NEXT Mobilidade e gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

A companhia recebeu nesta semana dez veículos dotados de ar-condicionado, wi-fi para internet gratuita aos passageiros, vidros colados com proteção do excesso de intensidade de raios solares, tomadas USB para recarga de baterias de telefone celular, acessibilidade e motorização eletrônica, entre outros itens.

Os veículos estão em ajustes finais para operação e fazem parte de um novo lote de ônibus zero quilômetro para a região.

As carrocerias são do modelo Apache Vip V, da Caio, e os chassis são Mercedes-Benz OF-1519. No lote devem ser apresentados mais ônibus 0 km, inclusive de maior porte.

Este tipo de carroceria foi lançado pela fabricante Caio em 02 de julho de 2021.

Além de itens que facilitam a manutenção e inovações de design, a Caio destacou no modelo a ampliação de espaço interno para os para os passageiros, com o objetivo de ampliar o conforto interno.

Segundo a indústria de carrocerias, o modelo teve um ganho de 50 mm de largura externa, passando de 2500 mm a 2550 mm; e 70 mm de espaço interno, passando de 2.360mm a 2.430 mm, possibilitando mais espaço para os passageiros.

A Next Mobilidade foi contratada pelo Governo do Estado de São Paulo para a implantação gradativa da nova RIT-ABC (Rede Integrada de Transportes do ABC), que contempla a operação das 97 linhas remanescentes da extinta área 5 da EMTU, construção de um sistema de ônibus rápidos elétricos entre o ABC e a capital (BRT-ABC) e a modernização do Corredor Metropolitano ABD, de ônibus e trólebus, também entre o ABC e a capital paulista.

Até o momento, segundo o portal da EMTU, a Next Mobilidade opera 78 linhas, com 664 veículos, sem contar este novo lote.

Órgão da prefeitura de São Paulo dá parecer favorável para implantação do BRT-ABC em território da capital paulista

Segundo Secretaria Municipal Urbanismo e Licenciamento – SMUL instalações e equipamentos de infraestrutura podem ser implantadas desde que com pareceres favoráveis da Secretaria Municipal de Transportes – SMT e da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente -SVMA; obras deveriam ter começado em novembro

ADAMO BAZANI

Colaborou Alexandre Pelegi

O BRT-ABC recebeu parecer favorável de órgão da prefeitura de São Paulo para ser implantado em território da capital paulista. O sistema será composto por corredores, terminais e estações para ônibus elétricos articulados entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

Na edição desta sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022, a Coordenadoria de Legislação de Uso e Ocupação do Solo (DEUSO) da Secretaria Municipal Urbanismo e Licenciamento – SMUL publicou despacho favorável à implantação na cidade instalações de e equipamentos de infraestrutura do corredor, terminais, estações de embarque e desembarque, entre outros intens.

Segundo o despacho, a documentação apresentada pela ABC Sistema (Next Mobilidade), responsável pelo empreendimento, está em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo do Município de São Paulo

Esta autorização é essencial para o empreendimento obter o licenciamento ambiental por parte da Cetesb.

Entretanto, a ABC Sistema (Next Mobilidade) deve receber pareceres favoráveis da Secretaria Municipal de Transportes – SMT e da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente -SVMA.

Além disso, a ABC Sistema (Next Mobilidade) precisa demonstrar que o empreendimento atende às disposições do Plano Diretor Estratégico.

O sistema de ônibus rápidos elétricos foi escolhido pela gestão do Governador João Doria para substituir um monotrilho em traçado semelhante, que deveria estar pronto até 2016, mas nunca saiu do papel.

Entretanto, o início das obras do BRT-ABC foi prometido para novembro de 2021, mas até agora, as intervenções não começaram.

O sistema de ônibus elétricos deve ter 17,3 km de extensão, 20 estações e três terminais.

No processo público que baseou a decisão da Coordenadoria de Legislação de Uso e Ocupação do Solo (DEUSO), a ABC Sistema (NEXT Mobilidade) informa que o BRT-ABC terá cinco trechos.

Trecho 1 – Av. Aldino Pinotti

A partir do Terminal existente em São Bernardo do Campo, O BRT ABC ruma em direção à Avenida Aldino Pinotti com faixa exclusiva. A extensão desse trecho é da ordem de 1,7 km com a previsão de implantação de duas estações: Estação Metrópole e Estação Aldino Pinotti. Não estão previstas desapropriações nesse trecho.

Trecho 2 – Avenida Lauro Gomes

O Projeto do BRT ABC incorpora o projeto de duplicação da Av. Lauro Gomes, que prevê a implantação de uma nova via no lado de Santo André e São Caetano do Sul. A incorporação desse projeto possibilita que o BRT ABC opere em um binário de vias separadas pelo córrego e novas obras de arte especiais de transposição do Córrego, previstas para a adequação da circulação viária local. Em cada pista, a faixa destinada ao BRT ABC deverá ser de 3,50 metros de largura, restando 7,0 a 14,0 metros para a acomodação das faixas para o tráfego geral. Os passeios laterais serão variáveis. A extensão desse trecho é da ordem de 6 km com a previsão de implantação de sete estações unidirecionais: Estação Abrahão Ribeiro; Estação Senador Vergueiro; Estação Winston Churchil; Estação Vila Vivaldi; Estação Fund. do Abc; Estação Afonsina; Estação Rudge Ramos. Na Avenida Lauro Gomes, segundo informado, evitou-se desapropriações nos locais onde estão propostas as estações. A solução prevista avança sobre parte da área do Ribeirão dos Meninos, numa espécie de balanço, possibilitando assim que sejam instaladas a infraestrutura necessária e os equipamentos de apoio. Dessa forma também será possível manter as faixas de rolamento, de ultrapassagem e de estação nas dimensões do restante do corredor. O trecho prevê a implantação de via nova, em parte sobre área residencial e/ou comercial, e em parte devido a necessidade do alargamento da avenida existente. São previstas desapropriação de 11.246 m² de área construída e 2.320 m² de terrenos, serão utilizados 686 m² de área pública.

Trecho 3 – Traçado – Nova Via Segregada paralela à Av. Guido Aliberti . “Rumando no sentido São Paulo, a via proposta para o BRT ABC passará a contar com uma avenida marginal com duas faixas de tráfego, mais passeio lateral até atingir a confluência da Avenida Michel Saliba, trecho final dessa nova via proposta.

Na Vila Cristália, nas proximidades da Av. Michel Saliba a seção proposta para a nova via compreenderá duas seções, uma de cada lado do córrego do Ribeirão dos meninos, onde o BRT permanece à esquerda do ribeirão (no sentido são Paulo), com passeios de largura variável.

Essa nova via possui extensão da ordem de 5,2 km. Estão previstas 8 estações bidirecionais: Estação Inst. Mauá; Estação Vila Império; Estação Jd. São Caetano; Estação Est. Das Lágrimas; Estação Cerâmica; Estação CEU-Meninos; Estação Goiás; Estação Alm. Delamare.”

Trecho 4– Avenida Presidente Wilson. O BRT ABC irá circular na faixa de domínio da CPTM desde o viaduto que faz a travessia sobre a Avenida Presidente Wilson, até a Estação Tamanduateí da CPTM / METRÔ. Esse trecho possui uma extensão de 1,9 km, onde estão previstas duas estações bidirecionais: Estação Alcatis; Estação Albino De Morais.”

Trecho 5 – Terminal Tamanduateí – Terminal Sacomã. Esse trecho utiliza a Rua Aída e a Rua do Grito com a implantação de faixa exclusiva à esquerda em ambos os sentidos e posteriormente a Rua das Juntas Provisórias destinando-se ao Terminal Sacomã, através das vias Rua do Lago e Francisco Perez. A extensão total desse trecho é da ordem de 2,3 km. É proposta a implantação de uma estação bidirecional: Estação Rua do Grito”.

ABC Paulista terá mais 30 ônibus 0 km da NEXT Mobilidade nas linhas do sistema EMTU: veículos têm suspensão a ar

Ar-condicionado, preparação para wi-fi e tomadas USB para celulares estão entre os itens. Modelo é Caio Apache Vip 5 com chassis Mercedes-Benz

ADAMO BAZANI

A empresa NEXT Mobilidade, que opera linhas intermunicipais metropolitanas no ABC Paulista, recebeu mais um lote de ônibus zero quilômetro.

Desta vez, foram 30 unidades, que a exemplo de outros ônibus novos já trazidos pela companhia, contam com ar-condicionado; vidros colados com tratamento para redução da ação de raios ultravioleta; tomadas USB para os passageiros carregarem baterias de celulares; preparação para wi-fi (internet grátis) e motorização eletrônica, entre outros itens.

Os ônibus são de carroceria Caio, modelo Apache Vip 5 (o mais recente lançamento), com chassis Mercedes-Benz modelo OF-1724 L, com suspensão a ar, característica que amplia o conforto de motoristas e passageiros, além de facilitar a manutenção.

Quanto à acessibilidade, seguindo as leis sobre o tema, os novos ônibus oferecem elevadores, espaço para cão-guia e cadeira de rodas; botão de solicitação de parada especial para ser acionado pelas pessoas com deficiência; balaústres em relevo para pessoas com baixa ou sem visão e bancos especiais para idosos, gestantes, pessoas com deficiência ou pessoas que se recuperam de procedimentos cirúrgicos.

RENOVAÇÕES:

Dentro do contexto de reformulação do sistema gerenciado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista, a NEXT Mobilidade (ABC Sistema) tem realizado a assunção de linhas que estão sendo deixadas pelas empresas antigas permissionárias e renovado a frota.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 25 de janeiro de 2022, foram entregues pela empresa dez unidades do modelo Apache Vip 5, da Caio, com chassis são Mercedes-Benz OF-1519.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/01/25/next-mobilidade-recebe-10-das-primeiras-unidades-de-um-lote-de-onibus-0-km-para-o-abc-apache-vip-v/

Em 05 de outubro de 2021, a NEXT Mobilidade recebeu o primeiro novo Caio Apache Vip 5 do sistema EMTU em todo o Estado São Paulo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/10/05/next-mobilidade-recebe-o-novo-caio-apache-vip-5-e-e-a-primeira-empresa-do-sistema-emtu-ter-o-modelo-para-o-abc-paulista/

Em 02 de agosto de 2021, a empresa apresentou de uma só vez, em cerimônia com a presença do Governador João Doria, 116 ônibus zero quilômetro, do modelo Caio Apache Vip 4 e chassis Mercedes-Benz.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/08/01/doria-confirma-entrega-de-lote-de-116-onibus-zero-quilometro-para-o-abc-paulista/

Entre os dias 15 e 16 de agosto de 2022, chegaram mais 30 ônibus novos zero quilômetro, inclusive com suspensão a ar:

https://diariodotransporte.com.br/2022/02/15/abc-paulista-tera-mais-30-onibus-0-km-da-next-mobilidade-nas-linhas-do-sistema-emtu-veiculos-tem-suspensao-a-ar/

A empresa também trouxe ônibus seminovos também com ar-condicionado, wi-fi e acessibilidade.

EAOSA e Ribeirão Pires deixam de operar no ABC no domingo (20) e NEXT Mobilidade passa a atender linhas

São ao todo 14 linhas que eram prestadas pelas duas companhias

ADAMO BAZANI

A partir deste domingo, de 20 de fevereiro de 2022, em continuidade ao processo de reformulação do sistema gerenciada da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista, a EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e a Viação Pires deixam de operar as linhas metropolitanas entre as cidades da região e a capital paulista.

Os serviços passam a ser prestados pela NEXT Mobilidade, SPE (Sociedade de Propósito Específico), criada para esta reformulação.

As linhas são:

EAOSA

158 Mauá (Jardim Zaíra)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

158BI1 Mauá (Jardim Zaíra)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

160 Mauá (Jardim Adelina)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

160EX1 Mauá (Jardim Itapeva)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

382 Mauá (Bairro Feital)/ São Caetano do Sul ( Bairro Santo Antônio)

382EX1 Mauá (Jardim Itapeva)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

403 Mauá (Vila Nova Mauá)/ São Caetano do Sul (Santo Antônio)

RIBEIRÃO PIRES:

040 Santo André (Paranapiacaba)/ Santo André (Terminal Urbano de Prefeito Saladino)

040EX1 Santo André (Parque Andreense)/Santo André (Terminal Urbano de Prefeito Saladino)

063 Ribeirão Pires (Ouro Fino Paulista)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

063EX1 Rio Grande da Serra (Santa Tereza)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

064 Mauá (Jardim Guapituba)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

177 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)

424 Rio Grande da Serra (Centro)/ Santo André (Paranapiacaba)

Veja o que o passageiro precisa saber:

As linhas mudam de trajeto?

Não, os itinerários continuam os mesmos.

As linhas mudam de numeração?

Não, a numeração das linhas e a descrição nos letreiros permanecem as mesmas.

As tarifas mudam?

Não, as tarifas não sofrem alterações e o pagamento é da mesma forma: cartão do transporte (atualmente o BOM) ou dinheiro

Quais as empresas que saem?

EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires.

Os ônibus mudam?

Sim. Serão colocados ônibus mais novos, inclusive modelos com ar-condicionado, tomadas USB para carregar celulares, vidros colados e acessibilidade. Não será aproveitado nenhum ônibus das duas empresas.

As pinturas mudam?

Não

Os prefixos dos ônibus mudam?

Sim, passarão a ser iniciados com a numeração 8X.XXX

Até o momento, ocorreram as seguintes mudanças:

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da Next Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (Next Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a Next Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

– 15 de janeiro de 2022: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento do Grupo Baltazar: Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

– 20 de fevereiro de 2022: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da EAOSA e Ribeirão Pires

ENTREVISTA: Sindicato cobra posicionamento da EAOSA e Ribeirão Pires sobre rescisão e direitos dos funcionários

Orientação de entidade é que profissionais trabalhem normalmente neste sábado (19). NEXT Mobilidade começa a operar linhas neste domingo (20), mas só pode contratar depois de as duas empresas darem baixa na carteira dos empregados; Arrematante da EAOSA e Ribeirão Pires não deu ainda satisfações, de acordo com presidente do Sintetra, Leandro Mendes da Silva

ADAMO BAZANI

O Sintetra, sindicato dos trabalhadores em transporte coletivo no ABC Paulista, informou na noite desta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, que cobra da direção da EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires, um posicionamento sobre a rescisão dos contratos e direitos dos trabalhadores.

Só com isso, a NEXT Mobilidade, empresa que passa a operar as linhas da EAOSA e Ribeirão Pires a partir de domingo (20), poderá começar as contratações de parte dos trabalhadores.

O início das operações da NEXT Mobilidade será com funcionários próprios já contratados.

Em entrevista ao Diário do Transporte, o presidente do Sintetra, Leandro Mendes da Silva, disse que até a noite desta sexta-feira, a direção da EAOSA e da Ribeirão Pires não deu nenhuma sinalização ao sindicato.

“Eu tentei falar com o Airton (que arrematou a EAOSA e a Ribeirão Pires) ontem e hoje, não consegui. Ele falou que estava com uns problemas para resolver e disse que hoje ia dar um retorno, o que não aconteceu até agora. Mas, segundo eu conversei com a diretoria da NEXT [Mobilidade], a partir de domingo a empresa opera as linhas. O que a gente espera é que o Airton, dono da EAOSA e Ribeirão, que ele assuma a parte dele e pague esse pessoal, indenize esse pessoal, que há oito meses perdeu com o Dierly (filho de Baltazar José de Sousa, cujo grupo empresarial faliu). O Dierly fez um acordo de pagamento do direito destes funcionários, mas aí veio a falência e até agora não pagou” – disse.

Leandro Mendes da Silva disse que a orientação do sindicato é que os funcionários da EAOSA e Ribeirão Pires trabalhem normalmente neste sábado (19).

A partir de domingo (20), estes funcionários não trabalham mais, porém, segundo Leandro, a NEXT prometeu que vai contratar a maior parte destes trabalhadores.

De acordo com o sindicalista, a NEXT Mobilidade só pode começar a relacionar estes profissionais para contratação depois de a EAOSA e Ribeirão Pires fazerem a parte delas.

“Como que a NEXT vai registrar se não foi dada baixa na carteira pela EAOSA e Ribeirão?” – explicou Leandro que ainda garantiu que o sindicato “não vai deixar estes funcionários desamparados”

Como mostrou o Diário do Transporte, a partir deste domingo, de 20 de fevereiro de 2022, em continuidade ao processo de reformulação do sistema gerenciada da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista, a EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e a Viação Ribeirão Pires deixam de operar as linhas metropolitanas entre as cidades da região e a capital paulista.

Os serviços passam a ser prestados pela NEXT Mobilidade, SPE (Sociedade de Propósito Específico), criada para esta reformulação.

As linhas são:

EAOSA

158 Mauá (Jardim Zaíra)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

158BI1 Mauá (Jardim Zaíra)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

160 Mauá (Jardim Adelina)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

160EX1 Mauá (Jardim Itapeva)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

382 Mauá (Bairro Feital)/ São Caetano do Sul ( Bairro Santo Antônio)

382EX1 Mauá (Jardim Itapeva)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

403 Mauá (Vila Nova Mauá)/ São Caetano do Sul (Santo Antônio)

RIBEIRÃO PIRES:

040 Santo André (Paranapiacaba)/ Santo André (Terminal Urbano de Prefeito Saladino)

040EX1 Santo André (Parque Andreense)/Santo André (Terminal Urbano de Prefeito Saladino)

063 Ribeirão Pires (Ouro Fino Paulista)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

063EX1 Rio Grande da Serra (Santa Tereza)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

064 Mauá (Jardim Guapituba)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

177 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)

424 Rio Grande da Serra (Centro)/ Santo André (Paranapiacaba)

Segundo a EMTU, por meio de nota, a transição das linhas acompanhada da reorganização do sistema e modernização da frota são melhorias previstas no novo modelo de concessão do transporte metropolitano no ABC, que transporta diariamente cerca de 400 mil passageiros entre os sete municípios da região e a capital.

A frota das linhas circulará com veículos mais novos, proporcionando mais conforto e segurança às viagens metropolitanas, além de contribuir para o cumprimento dos padrões de qualidade exigidos pela fiscalização da EMTU. -diz a gerenciadora.

Já são atendidas pela Next Mobilidade 78 das 97 linhas na região, entre elas serviços que eram pestados pelas operadoras ABC, Expresso SBC, Mobibrasil, Publix, Transbus, Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo e Viação Riacho Grande.

Em outros 15 serviços, a operação neste momento continuará de responsabilidade das empresas Tucuruvi/Vipe e Rigras/Suzantur.

Veja o que o passageiro precisa saber:

As linhas mudam de trajeto?

Não, os itinerários continuam os mesmos.

As linhas mudam de numeração?

Não, a numeração das linhas e a descrição nos letreiros permanecem as mesmas.

As tarifas mudam?

Não, as tarifas não sofrem alterações e o pagamento é da mesma forma: cartão do transporte (atualmente o BOM) ou dinheiro

Quais as empresas que saem?

EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires.

Os ônibus mudam?

Sim. Serão colocados ônibus mais novos, inclusive modelos com ar-condicionado, tomadas USB para carregar celulares, vidros colados e acessibilidade. Não será aproveitado nenhum ônibus das duas empresas.

As pinturas mudam?

Não

Os prefixos dos ônibus mudam?

Sim, passarão a ser iniciados com a numeração 8X.XXX

O que é NEXT Mobilidade?

A NEXT Mobilidade é a marca da ABC Sistema, uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada para a reformulação do sistema de transportes metropolitanos (linhas intermunicipais da EMTU) no ABC Paulista determinada pelos decretos 65.574 e 65.575 do Governo do Estado de São Paulo. Esta reformulação inclui: – Construção de um BRT (Bus Rapid Transit) – corredor de ônibus rápidos elétricos entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (Terminais Tamanduateí e Sacomã); – Reforma e modernização do Corredor ABD (São Mateus/Jabaquara e Diadema/Brooklin) de ônibus e trólebus; modernização e reorganização das 97 linhas que integravam a extinta Área 5 da EMTU (correspondente ao ABC Paulista), com a modernização de frota e adequações em itinerários e horários.

Até o momento, ocorreram as seguintes mudanças:

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da Next Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (Next Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a Next Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

– 15 de janeiro de 2022: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento do Grupo Baltazar: Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

– 20 de fevereiro de 2022: A Next Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da EAOSA e Ribeirão Pires

Veja mais em:

https://diariodotransporte.com.br/2022/02/18/eaosa-e-ribeirao-pires-deixam-de-operar-no-abc-no-domingo-20-e-next-mobilidade-passa-a-atender-linhas/

Fim da EAOSA e Ribeirão Pires: o que o passageiro precisa saber

Empresas deixam de operar neste domingo (20) e linhas serão assumidas pela NEXT Mobilidade

ADAMO BAZANI

A partir deste domingo, 20 de fevereiro de 2022, deixam de operar linhas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), no ABC Paulista, as empresas EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires.

Os serviços passam a ser operados pela NEXT Mobilidade (ABC Sistema).

As duas empresas eram permissionárias de 14 linhas entre Paranapiacaba (Santo André), Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

De acordo com a EMTU, a NEXT Mobilidade vai colocar em operação ônibus mais novos no lugar, muitos dos quais comprados zero quilômetro e que possuem itens como acessibilidade, ar-condicionado, tomadas USB para carregar baterias de celulares e vidros colados.

Já são atendidas pela Next Mobilidade 78 das 97 linhas na região, entre elas serviços que eram prestados pelas operadoras ABC, Expresso SBC, Mobibrasil, Publix, Transbus, TCPN – Transportes Coletivos Parque das Nações e as companhias do Grupo Baltazar que entrou em falência: Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo e Viação Riacho Grande.

Em outros 15 serviços, a operação neste momento continuade responsabilidade das empresas Tucuruvi/Vipe e Rigras/Suzantur.

VEJA O QUE MUDA E O QUE NÃO MUDA PARA O PASSAGEIRO:

As linhas são:

EAOSA

158 Mauá (Jardim Zaíra)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

158BI1 Mauá (Jardim Zaíra)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

160 Mauá (Jardim Adelina)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

160EX1 Mauá (Jardim Itapeva)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

382 Mauá (Bairro Feital)/ São Caetano do Sul ( Bairro Santo Antônio)

382EX1 Mauá (Jardim Itapeva)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

403 Mauá (Vila Nova Mauá)/ São Caetano do Sul (Santo Antônio)

RIBEIRÃO PIRES:

040 Santo André (Paranapiacaba)/ Santo André (Terminal Urbano de Prefeito Saladino)

040EX1 Santo André (Parque Andreense)/Santo André (Terminal Urbano de Prefeito Saladino)

063 Ribeirão Pires (Ouro Fino Paulista)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

063EX1 Rio Grande da Serra (Santa Tereza)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

064 Mauá (Jardim Guapituba)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

177 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)

424 Rio Grande da Serra (Centro)/ Santo André (Paranapiacaba)

As linhas mudam de trajeto?

Não, os itinerários continuam os mesmos.

As linhas mudam de numeração?

Não, a numeração das linhas e a descrição nos letreiros permanecem as mesmas.

As tarifas mudam?

Não, as tarifas não sofrem alterações e o pagamento é da mesma forma: cartão do transporte (atualmente o BOM) ou dinheiro

Quais as empresas que saem?

EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires.

Os ônibus mudam?

Sim. Serão colocados ônibus mais novos, inclusive modelos com ar-condicionado, tomadas USB para carregar celulares, vidros colados e acessibilidade. Não será aproveitado nenhum ônibus das duas empresas.

As pinturas mudam?

Não

Os prefixos dos ônibus mudam?

Sim, passarão a ser iniciados com a numeração 8X.XXX

O que é NEXT Mobilidade?

A NEXT Mobilidade é a marca da ABC Sistema, uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada para a reformulação do sistema de transportes metropolitanos (linhas intermunicipais da EMTU) no ABC Paulista determinada pelos decretos 65.574 e 65.575 do Governo do Estado de São Paulo. Esta reformulação inclui: – Construção de um BRT (Bus Rapid Transit) – corredor de ônibus rápidos elétricos entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (Terminais Tamanduateí e Sacomã); – Reforma e modernização do Corredor ABD (São Mateus/Jabaquara e Diadema/Brooklin) de ônibus e trólebus; modernização e reorganização das 97 linhas que integravam a extinta Área 5 da EMTU (correspondente ao ABC Paulista), com a modernização de frota e adequações em itinerários e horários.

Até o momento, ocorreram as seguintes mudanças:

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da NEXT Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (NEXT Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a NEXT Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

– 15 de janeiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento do Grupo Baltazar: Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

– 20 de fevereiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da EAOSA e Ribeirão Pires

NEXT Mobilidade no lugar de EAOSA e Ribeirão Pires: passageiros aprovam ônibus, mas querem menores intervalos

Diário do Transporte acompanhou primeiro dia de operação em parte da manhã deste domingo (20); maioria dos ônibus tinha ar-condicionado e horários batiam com aplicativo da EMTU

ADAMO BAZANI

Boa receptividade quanto à frota, mas pedidos para redução de intervalos.

Foram estas as principais impressões dos passageiros na primeira manhã de operação da empresa NEXT Mobilidade que passou a atender neste domingo, 20 de fevereiro de 2022, as linhas que eram prestadas pela EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires no ABC Paulista.

A NEXT Mobilidade tem gradativamente assumido as linhas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC, no âmbito da reformulação dos transportes metropolitanos na região que inclui também a construção de um BRT (Bus Rapid Transit) – sistema de ônibus elétricos em corredores entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e os terminais Tamanduateí e Sacomã, na capital; além da modernização do Corredor ABD, de ônibus e trólebus, entre São Mateus e Jabaquara e entre Diadema e Brooklin.

A EAOSA e a Ribeirão Pires eram as empresas com piores avaliações dos passageiros de acordo com o IQT (Índice de Qualidade do Transporte) da EMTU.

A reportagem do Diário do Transporte ficou entre 7h20 e 9h00 na parada próxima ao número 801 da Rua Coronel Alfredo Fláquer (parte alta da Perimetral), na cidade de Santo André, no sentido centro.

A maior parte dos ônibus observada tinha ar-condicionado, vidros colados e tomadas USB para carregamento de celulares. Os veículos fazem parte de lotes de frotas compradas zero quilômetro pela empresa. (Veja abaixo as imagens)

Entretanto, a maior parte também era do tipo midi (micrão), mas por ser domingo, não havia lotação.

Os horários observados neste período estavam de acordo com o aplicativo da EMTU.

A enfermeira Tamires Rosa, que desceu na parada, veio de Mauá na linha 160 – Mauá (Jardim Adelina)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

“Percebi sim que o ônibus está melhor, nunca vi ar-condicionado nessa linha. Mas ela demora muito, precisa melhorar. Ela passa perto de casa e para perto de onde eu trabalho, só que às vezes eu tenho de pegar um ônibus de lá de Mauá, ir de trem e andar muito a pé porque o intervalo não vale a pena” – disse

O balconista Júlio Medeiros também percebeu a mudança de frota, mas se queixou dos intervalos da linha. Ele desceu do mesmo ônibus.

“Nem se compara com aquelas porcarias que a EAOSA punha, mais quebrava que andava. Mas tem de melhorar estes intervalos” – declarou.

Ao todo, a NEXT Mobilidade assumiu neste domingo 14 linhas e já opera 78 das 97 linhas metropolitanas no ABC. Além da NEXT Mobilidade, ainda operam duas empresas, a Rigras-Suzantur e a Tucuruvi-Vipe, mas de acordo com o decreto de março de 2021 do governador João Doria sobre a reformulação dos transportes, estas empresas têm até o fim de março deste ano de 2022 para deixarem o sistema e a NEXT Mobilidade passar a operar suas linhas também.

VEJA O QUE MUDA E O QUE NÃO MUDA PARA O PASSAGEIRO:

As linhas são:

EAOSA

158 Mauá (Jardim Zaíra)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

158BI1 Mauá (Jardim Zaíra)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

160 Mauá (Jardim Adelina)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

160EX1 Mauá (Jardim Itapeva)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

382 Mauá (Bairro Feital)/ São Caetano do Sul ( Bairro Santo Antônio)

382EX1 Mauá (Jardim Itapeva)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

403 Mauá (Vila Nova Mauá)/ São Caetano do Sul (Santo Antônio)

RIBEIRÃO PIRES:

040 Santo André (Paranapiacaba)/ Santo André (Terminal Urbano de Prefeito Saladino)

040EX1 Santo André (Parque Andreense)/Santo André (Terminal Urbano de Prefeito Saladino)

063 Ribeirão Pires (Ouro Fino Paulista)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

063EX1 Rio Grande da Serra (Santa Tereza)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

064 Mauá (Jardim Guapituba)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

177 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)

424 Rio Grande da Serra (Centro)/ Santo André (Paranapiacaba)

As linhas mudam de trajeto?

Não, os itinerários continuam os mesmos.

As linhas mudam de numeração?

Não, a numeração das linhas e a descrição nos letreiros permanecem as mesmas.

As tarifas mudam?

Não, as tarifas não sofrem alterações e o pagamento é da mesma forma: cartão do transporte (atualmente o BOM) ou dinheiro

Quais as empresas que saem?

EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André) e Viação Ribeirão Pires.

Os ônibus mudam?

Sim. Serão colocados ônibus mais novos, inclusive modelos com ar-condicionado, tomadas USB para carregar celulares, vidros colados e acessibilidade. Não será aproveitado nenhum ônibus das duas empresas.

As pinturas mudam?

Não

Os prefixos dos ônibus mudam?

Sim, passarão a ser iniciados com a numeração 8X.XXX

O que é NEXT Mobilidade?

A NEXT Mobilidade é a marca da ABC Sistema, uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada para a reformulação do sistema de transportes metropolitanos (linhas intermunicipais da EMTU) no ABC Paulista determinada pelos decretos 65.574 e 65.575 do Governo do Estado de São Paulo. Esta reformulação inclui: – Construção de um BRT (Bus Rapid Transit) – corredor de ônibus rápidos elétricos entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (Terminais Tamanduateí e Sacomã); – Reforma e modernização do Corredor ABD (São Mateus/Jabaquara e Diadema/Brooklin) de ônibus e trólebus; modernização e reorganização das 97 linhas que integravam a extinta Área 5 da EMTU (correspondente ao ABC Paulista), com a modernização de frota e adequações em itinerários e horários.

Até o momento, ocorreram as seguintes mudanças:

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da NEXT Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (NEXT Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a NEXT Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

– 15 de janeiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento do Grupo Baltazar: Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

– 20 de fevereiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da EAOSA e Ribeirão Pires

Doria dá início às obras do BRT-ABC nesta quinta (24)

Sistema de ônibus rápidos elétricos vai ligar São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo

ADAMO BAZANI

Finalmente as obras do BRT (Bus Rapid Transit) do ABC vão sair do papel.

Nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, o governador de São Paulo, João Doria, vai participar da cerimônia que marca o início dos trabalhos.

As obras começam na região do Terminal de São Bernardo do Campo, no ABC.

O sistema de ônibus rápidos elétricos vai ligar São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

As intervenções tinham previsão de começar em novembro de 2021.

Segundo o Governo do Estado, as obras receberão investimentos de R$ 860 milhões da empresa NEXT Mobilidade e, quando concluído, o novo sistema de transporte metropolitano terá capacidade para transportar 173 mil pessoas por dia.

A concessão, que faz parte da prorrogação do contrato do Corredor ABD, vai durar 25 anos e o contrato é de R$ 22,6 bilhões.

O BRT terá ônibus elétricos e faz parte da reformulação dos transportes do ABC Paulista.

O meio de transporte foi escolhido em substituição a um monotrilho, em trajeto semelhante, que não saiu do papel.

A NEXT Mobilidade é a marca da ABC Sistema, uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada para a reformulação do sistema de transportes metropolitanos (linhas intermunicipais da EMTU) no ABC Paulista determinada pelos decretos 65.574 e 65.575 do Governo do Estado de São Paulo. Esta reformulação inclui: – Construção de um BRT (Bus Rapid Transit) – corredor de ônibus rápidos elétricos entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (Terminais Tamanduateí e Sacomã); – Reforma e modernização do Corredor ABD (São Mateus/Jabaquara e Diadema/Brooklin) de ônibus e trólebus; modernização e reorganização das 97 linhas que integravam a extinta Área 5 da EMTU (correspondente ao ABC Paulista), com a modernização de frota e adequações em itinerários e horários.

Obra do BRT do ABC altera paradas e pontos finas de nove linhas intermunicipais de três empresas em São Bernardo do Campo, diz EMTU

Alguns serviços começam a parar do lado de fora do Terminal São Bernardo e também há extensão de linhas para o Terminal Ferrazópolis

ADAMO BAZANI

Quem usa ônibus gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista deve estar atento a mudanças de linhas a partir desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022.

Por causa das obras de construção do BRT-ABC, sistema de ônibus elétricos rápidos, parte do Terminal Metropolitano de São Bernardo do Campo foi fechada.

As obras começam nesta quinta-feira.

Pontos finais e paradas de linhas intermunicipais passaram por alterações.

Estas linhas ligam São Bernardo do Campo a outas cidades do ABC, à capital e a Osasco.

As mudanças envolvem as linhas operadas pelas empresas NEXT Mobilidade, Urubupungá e Rigras/Suzantur: 050, 050EX1, 165, 165BI1, 165EX1, 255, 280, 280BI1 e 359.

No caso das linhas 050, 050EX1 e 359, os itinerários foram prolongados até o Terminal Ferrazópolis.

Já as demais linhas param no entorno do Terminal São Bernardo do Campo.

Veja os itinerários:

050 São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/ São Paulo (Saúde)

050EX1 São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/ São Paulo (Campo Belo)

165 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/ São Bernardo do Campo (Terminal Paco – São Bernardo)

165BI1 Santo André (Parque Represa Billings)/ São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

165EX1 Rio Grande da Serra (Centro)/ São Bernardo Do Campo (Terminal Paco – São Bernardo)

255 Diadema (Jardim Padre Anchieta)/São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

280 Osasco (Centro)/ São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

280BI1 São Paulo (Cidade Universitária)/São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

359 São Bernardo do Campo (Terminal metropolitano Ferrazópolis)/ São Paulo (Saúde)

ÁUDIO: Governo de SP mantém promessa de entrega de BRT-ABC para 2023, mesmo com início das obras depois do previsto

Trabalhos começaram nesta quinta-feira (24); secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Gali, diz que outros canteiros de obras serão abertos na medida que forem obtidos licenciamentos

ADAMO BAZANI

Colaboraram Jessica Marques e Willian Moreira

O Governo de São Paulo manteve nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, a promessa de conclusão do BRT-ABC, sistema de ônibus rápidos elétricos, até 2023, mesmo com o início das obras quase três meses depois da primeira previsão de começo dos trabalhos, que era em novembro de 2021.

A informação é do secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Gali, em evento de início das obras que ocorreu no Terminal Metropolitano de São Bernardo do Campo, com a participação do governador João Doria.

“A gente acredita que no decorrer das obras, deve cumprir o prazo e, em 2023 nós teremos o BRT funcionando com todos os ônibus elétricos, isto é muito importante, extremamente moderno que serão embarcados, você vai embarcar em estações para que a gente possa atender, então é um BRT que não existe no Brasil hoje que será entregue aqui em São Paulo absolutamente moderno e inovador.” – disse Paulo Galli

O Terminal de São Bernardo do Campo será o “ponto inicial” do BRT e deve abrigar o CCO – Centro de Controle Operacional do sistema de BRT (Bus Rapid Transit), além de fazer a conexão com o Corredor ABD, de ônibus e trólebus, que liga São Mateus a Jabaquara, na capital, passando por cidades do ABC, e também faz a ligação do município de Diadema ao Brooklin, na zona Sul da capital paulista.

De acordo com Paulo Gali, o terminal no centro de São Bernardo do Campo é o primeiro canteiro de obras do BRT-ABC, mas outros devem ser abertos, quando forem emitidas as autorizações necessárias

“Nós conseguimos a primeira certidão de aprovação dos projetos, começamos pelo Terminal ABC, então a primeira obra se inicia aqui. Outras certidões saem a partir de agora e licenciamentos também e nós vamos ter vários canteiros abertos.”

O BRT-ABC foi escolhido pelo Governo do Estado no lugar de um monotrilho (sistema de trens leves de baixa ou média capacidade que circulam em elevados) da antiga linha 18-Bronze, que faria um trajeto semelhante.

“Estamos dando início às obras do BRT do ABC e 100% com investimento privado, sem custo para os cofres públicos. Um projeto grandioso com investimento de R$ 860 milhões. São 18 quilômetros percorridos por um corredor com estações modernas e climatizadas. Segurança e agilidade para melhorar a qualidade de vida da população, não apenas de São Bernardo mas de todos que precisam do transporte coletivo com melhor qualidade, conforto e segurança”, disse Doria.

Os investimentos privados são da NEXT Mobilidade, nome fantasia da SPE (Sociedade de Propósito Específico) ABC Sistema, criada com a prorrogação antecipada do contrato de 1997 da Metra pelo corredor ABD. O aditivo para esta prorrogação é de R$ 22,6 bilhões e o prazo de 25 anos, ou seja, com término em 2046, uma vez que os decretos que preveem este novo modelo de concessão foram assinados em março de 2021.

Até 23 de março de 2022, a NEXT Mobilidade precisa concluir a assunção das 97 linhas da antiga área 5, o lote da EMTU do ABC. A empresa já está com 78 linhas. Restam ainda em operação as empresas Tucuruvi/Vipe e a Rigras/Suzantur.

O BRT vai ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e a capital paulista, com os terminais Tamanduateí e Sacomã, na zona Sudeste.

A decisão de substituição se deu, segundo o Governo do Estado, porque o monotrilho sairia muito caro para a demanda limitada que poderia transportar, chegando a cerca de R$ 6 bilhões, dos quais R$ 1 bilhão apenas para as desapropriações. As obras do monotrilho foram contratadas em 2012, mas nunca saíram do papel.

Ainda de acordo com o Governo do Estado, um novo estudo de demanda mostrou que um sistema de BRT daria conta do volume de passageiros previsto.

MUDANÇAS DE PARADAS DE LINHAS:

Por causa das obras de construção do BRT-ABC, sistema de ônibus elétricos rápidos, parte do Terminal Metropolitano de São Bernardo do Campo foi fechada.

Com isso, linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) tiveram pontos finais e paradas com alteração.

Estas linhas ligam São Bernardo do Campo a outas cidades do ABC, à capital e a Osasco.

As mudanças envolvem as linhas operadas pelas empresas NEXT Mobilidade, Urubupungá e Rigras/Suzantur: 050, 050EX1, 165, 165BI1, 165EX1, 255, 280, 280BI1 e 359.

No caso das linhas 050, 050EX1 e 359, os itinerários foram prolongados até o Terminal Ferrazópolis.

Já as demais linhas param no entorno do Terminal São Bernardo do Campo.

280

O embarque e desembarque de passageiros na região do Paço Municipal de São Bernardo poderá ser realizado nos seguintes pontos:

Sentido Osasco: Avenida Senador Vergueiro (Parada Paço)

Sentido São Bernardo: Avenida Lucas Nogueira Garcez, altura do nº 225 (próximo ao Hospital Olhos)

050 e 50 EX1

Linhas serão prolongadas até o Terminal Ferrazópolis.

O embarque e desembarque de passageiros na região do Paço Municipal de São Bernardo poderá ser realizado nos seguintes pontos:

Sentido São Bernardo: Av. Maurício Caetano de Castro (ao lado da Rodoviária) Sentido São Paulo: Av. Brigadeiro Faria Lima, altura do n.º 181

156VP1

As viagens do serviço 156VP1 serão transferidas para a linha 156.

O embarque e desembarque de passageiros na região do Paço Municipal de São Bernardo poderá ser realizado nos seguintes pontos:

Sentido Diadema: Av. Jurubatuba (em frente à Rodoviária)

Sentido São Bernardo: Av. Brigadeiro Faria Lima, altura do n.º 181

255

O embarque e desembarque de passageiros na região do Paço Municipal de São Bernardo poderá ser realizado nos seguintes pontos:

Sentido São Bernardo: Av. Brigadeiro Faria Lima, altura do n.º 181

Sentido Diadema: Avenida Maurício Caetano de Castro (ao lado da Rodoviária)

359

O embarque e desembarque de passageiros na região do Paço Municipal de São Bernardo poderá ser realizado nos seguintes pontos:

Sentido São Paulo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura da nº 181

Sentido São Bernardo: Avenida Maurício Caetano de Castro (ao lado da Rodoviária)

165 e 165EX1

O embarque e desembarque de passageiros na região do Paço Municipal de São Bernardo poderá ser realizado nos seguintes pontos:

Sentido Ribeirão Pires/Rio Grande da Serra: Avenida Maurício Caetano de Castro (ao lado da Rodoviária)

Sentido São Bernardo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura da nº 181

Veja os itinerários:

050 São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/ São Paulo (Saúde)

050EX1 São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/ São Paulo (Campo Belo)

165 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/ São Bernardo do Campo (Terminal Paco – São Bernardo)

165BI1 Santo André (Parque Represa Billings)/ São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

165EX1 Rio Grande da Serra (Centro)/ São Bernardo Do Campo (Terminal Paco – São Bernardo)

255 Diadema (Jardim Padre Anchieta)/São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

280 Osasco (Centro)/ São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

280BI1 São Paulo (Cidade Universitária)/São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

359 São Bernardo do Campo (Terminal metropolitano Ferrazópolis)/ São Paulo (Saúde)

Justiça nega mandado de segurança de empresa de ônibus (Turucuvi) que queria impedir implantação do BRT-ABC e reformulação de linhas da EMTU com a NEXT Mobilidade

Faltam apenas duas empresas entregarem os serviços: Vipe/Tucuruvi e Rigras/Suzantur; obras do corredor começaram na última semana

ADAMO BAZANI

O juiz Luis Eduardo Medeiros Grisolia, da 8ª Vara de Fazenda Pública, negou mandado de segurança de uma empresa de ônibus do ABC Paulista que queria impedir a construção do BRT-ABC e a reformulação do sistema intermunicipal de ônibus na região, gerenciado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Com a decisão, as obras podem continuar bem como a transferência de linhas para uma nova empresa.

A decisão foi publicada no Diário Oficial de Justiça desta sexta-feira, 04 de março de 2022.

A Tucuruvi Transportes contestou o fato de, no âmbito da construção do BRT-ABC, serem repassadas todas as linhas intermunicipais do ABC para e empresa NEXT-Mobilidade, responsável pela obra e operação do corredor, sem licitação.

Como mostrou o Diário do Transporte, as obras tiveram início, com atraso, no último dia 24 de fevereiro de 2022. O sistema de transportes será atendido por ônibus elétricos de grande porte que vão ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

Relembre:

Quase todas a linhas de ônibus da EMTU foram assumidas pela NEXT Mobilidade, restando apenas duas companhias: Vipe/Tucuruvi e Rigras/Suzantur.

Estas linhas precisam ser transferidas até o dia 23 de março de 2022, conforme decreto do governador João Doria que prorrogou, sem licitação, até 2046 o contrato de 1997 da Metra que opera o Corredor ABD de ônibus e trólebus por R$ 22,6 bilhões.

No entendimento do magistrado, o repasse das linhas da EMTU de outras empresas para a NEXT Mobilidade sem licitação não ofende o direito líquido e certo da Tucuruvi Transportes. O fato de não ter havido licitação, neste caso, não é ilegal, por se tratar da prorrogação de um contrato de operação de transportes em troca de contrapartidas e investimentos na mesma área.

A forma de ação dos impetrados (agir sem licitação como dito na inicial) não afeta direito certo do autor de forma direta, pois haveria necessidade de se imaginar, que assim agindo, eventual direito de participar de concorrência, ainda sequer exercido, seria obstado. No mandado de segurança não se pode conhecer das questões do transporte público, eis que após a análise das provas das partes, chega-se a conclusão da forma correta de agir. Mas tal não é assunto de direito e certo e os fins da presente não podem ser alterado. Isto posto, denego a ordem.

Para o juiz, a empresa não comprovou, para concessão do mandado de segurança, que o direito líquido e certo foi ferido e que não é possível discutir de forma genérica sobre o ato do governador João Doria

“Percebe-se que as partes litigam sobre as vicissitudes do transporte público local, mas eventual erro ou acerto no atendimento de lei não significa dizer ofensa a direito líquido e certo. Para conhecimento da ilegalidade ou não já há demanda especifica, inclusive onde se pode, como feito por todos, debater os detalhes e problemas do transporte. Em ação como esta mister a demonstração inequívoca de ofensa a direito certo, e discussão sobre a legalidade de forma genérica não pode ser analisada nos presentes autos donde ser indevida a conexão”

Cabem ainda outras formas de recurso

Cetesb recebe pedido de licença ambiental para o BRT-ABC

Obras começaram em 24 de fevereiro, quase três meses depois da data prometida

ADAMO BAZANI

Colaborou Alexandre Pelegi

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) publicou nesta sexta-feira, 11 de março de 2022, que recebeu o pedido de Licença Ambiental Prévia, feito pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A.) para o BRT-ABC, sistema de ônibus elétricos articulados, para operar nos municípios de São Paulo (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP) e São Caetano do Sul (SP).

Para isso, a gerenciadora dos transportes apresentou Relatório Ambiental Preliminar (RAP).

Trata-se de mais uma fase para a implantação do sistema, que vai substituir um monotrilho que foi planejado para começar a operar em 2015 em trajeto semelhante, mas que nunca saiu do papel.

Foi aberto prazo de 30 dias para as manifestações sobre o pedido.

Como mostrou o Diário do Transporte, as obras do BRT-ABC começaram em 24 de fevereiro de 2022, por São Bernardo do Campo, quase três meses depois da data prometida, que era fevereiro de 2021.

Apesar do atraso, o Governo do Estado manteve a previsão de entrega de ao menos parte da obra em 2023.

https://diariodotransporte.com.br/2022/02/24/entrevista-governo-de-sp-mantem-promessa-de-entrega-de-brt-abc-para-2023-mesmo-com-inicio-das-obras-depois-do-previsto/

A construção e operação do BRT-ABC serão de responsabilidade da NEXT Mobilidade, que vai explorar o corredor e os terminais até março de 2046.

Trata-se da prorrogação antecipada do contrato de 1997 da Metra pelo Corredor ABD, cujo aditivo de 25 anos é de R$ 22,6 bilhões.

Essa prorrogação, feita sem licitação, mas por decreto do Governador João Doria com base em leis estaduais que permitem o instrumento, prevê também a modernização do Corredor ABD (de ônibus e trólebus) e a assunção pela NEXT Mobilidade de todas as linhas gerenciadas pela EMTU no ABC Paulista.

NEXT Mobilidade assume mais linhas de ônibus no ABC a partir de sábado (19) no lugar da Vipe/Tucuruvi

Com isso, companhia passa a ter todo o controle das operações gerenciadas pela EMTU na região

ADAMO BAZANI

Quem mora na região do ABC Paulista deve estar atento porque no sábado, 19 de março de 2022, vão ocorrer mudanças no transporte intermunicipal gerenciado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Haverá troca de empresas de ônibus. A empresa NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar seis linhas que são prestadas pelas empresas Vipe e Tucuruvi.

Tarifas e itinerários não mudam, mas os ônibus sim, que terão um novo nome na pintura (veja mais abaixo)

A mudança segue do governador João Doria, que determina que este processo de assunção dos serviços fosse concluído até 23 de março de 2022.

A Tucuruvi Transportes tentou na Justiça impedir o procedimento, mas teve os pedidos rejeitados.

O decreto ainda prevê a construção de um BRT (ônibus articulados rápidos elétricos) entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo) e a modernização do Corredor ABD de ônibus e trólebus, uma vez que toda esta reformulação é prevista na renovação antecipada do contrato de 1997 da Metra pelo Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, indo até 2046.

Veja a relação das linhas a serem assumidas pela NEXT Mobilidade:

Vipe (Viação Padre Eustáquio):

493 Santo André (Príncipe de Gales)/São Paulo (Terminal Sacomã)

493DV1 Santo André (Príncipe de Gales)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

Tucuruvi Transportes:

008 São Caetano do Sul (Nova Gerti)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

047 Santo André (Vila Palmares)/ São Paulo (Tamanduateí)

123 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

494 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Paulo (Terminal Sacomã)

NEXT Mobilidade já está operando as linhas que eram da Vipe/Tucuruvi; veja o que o passageiro precisa saber

São seis linhas entre Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo

ADAMO BAZANI

A NEXT Mobilidade começou a operar neste sábado, 19 de março de 2022, as linhas que até então eram prestadas em forma de permissão pelas companhias Vipe (Viação Padre Eustáquio) e Tucuruvi Transportes, ambas do mesmo grupo empresarial.

São seis itinerários entre Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

A mudança faz parte da reformulação dos transportes intermunicipais no ABC, prevista em decreto do governador João Doria, de março de 2021, que prorrogou de forma antecipada o contrato de 1997 do Corredor ABD de ônibus e trólebus, com a Metra, até março de 2046 por R$ 22,6 bilhões. Em troca, a concessionária ficou obrigada a assumir todas as linhas da EMTU na região e renovar a frota, reformar o Corredor ABD e construir um BRT (Bus Rapid Transit), corredor que ligará São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

O sistema metropolitano de ônibus no ABC transporta, em média, 400 mil passageiros por dia.

Já são atendidas pela Next Mobilidade 92 linhas na região, entre elas serviços que pertenciam às operadoras EAOSA, Viação Ribeirão Pires, ABC, Expresso SBC, Mobibrasil, Publix, Transbus, Parque das Nações, Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo e Viação Riacho Grande. Em outros 11 serviços, a operação neste momento continuará de responsabilidade da empresa Rigras, mas pelo decreto de Doria, a empresa terá de sair ou ser subcontratada pela NEXT Mobilidade.

Veja a relação das linhas a serem assumidas pela NEXT Mobilidade:

Vipe (Viação Padre Eustáquio):

493 Santo André (Príncipe de Gales)/São Paulo (Terminal Sacomã)

493DV1 Santo André (Príncipe de Gales)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

Tucuruvi Transportes:

008 São Caetano do Sul (Nova Gerti)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

047 Santo André (Vila Palmares)/ São Paulo (Tamanduateí)

123 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

494 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Paulo (Terminal Sacomã)

A maior parte dos funcionários destas empresas deve ser aproveitada na nova operadora das linhas.

O QUE O PASSAGEIRO DEVE SABER:

As linhas mudam de trajeto?

Não, os itinerários continuam os mesmos.

As linhas mudam de numeração?

Não, a numeração das linhas e a descrição nos letreiros permanecem as mesmas.

As tarifas mudam?

Não, as tarifas não sofrem alterações e o pagamento é da mesma forma: cartão do transporte (atualmente o BOM) ou dinheiro

Os ônibus mudam?

Sim. Serão colocados ônibus mais novos, inclusive modelos com ar-condicionado, tomadas USB para carregar celulares, vidros colados e acessibilidade.

As pinturas mudam?

Não

Os prefixos dos ônibus mudam?

Sim, passarão a ser iniciados com a numeração 8X.XXX

O que é NEXT Mobilidade?

A NEXT Mobilidade é a marca da ABC Sistema, uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada para a reformulação do sistema de transportes metropolitanos (linhas intermunicipais da EMTU) no ABC Paulista determinada pelos decretos 65.574 e 65.575 do Governo do Estado de São Paulo. Esta reformulação inclui: – Construção de um BRT (Bus Rapid Transit) – corredor de ônibus rápidos elétricos entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (Terminais Tamanduateí e Sacomã); – Reforma e modernização do Corredor ABD (São Mateus/Jabaquara e Diadema/Brooklin) de ônibus e trólebus; modernização e reorganização das 97 linhas que integravam a extinta Área 5 da EMTU (correspondente ao ABC Paulista), com a modernização de frota e adequações em itinerários e horários.

Até o momento, ocorreram as seguintes mudanças:

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da NEXT Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (NEXT Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a NEXT Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

– 15 de janeiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento do Grupo Baltazar: Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

– 20 de fevereiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da EAOSA e Ribeirão Pires

– 19 de março de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da Vipe (Viação Padre Eustáquio) e Tucuruvi Transportes, ambas do mesmo grupo empresarial

NEXT Mobilidade no lugar da Vipe/Tucuruvi: ar-condicionado agrada, mas passageiros querem maior frequência de ônibus

Empresa assumiu seis linhas entre Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo

ADAMO BAZANI

Os passageiros que usam as linhas que eram operadas no ABC Paulista pelas companhias Vipe (Viação Padre Eustáquio) e Tucuruvi sentiram neste sábado, 19 de março de 2022, melhoria na frota com a entrada da NEXT Mobilidade nos serviços.

Além dos ônibus um pouco maiores que parte dos coletivos que operava nas ligações, itens como ar-condicionado e tomadas USB agradaram nos veículos da nova empresa nestes itinerários.

Porém, a queixa ainda permanece em relação ao tempo de espera em alguns horários, inclusive nas faixas de pico.

O pedido recorrente é maior frequência dos coletivos.

O Diário do Transporte esteve na avenida Goiás, nas proximidades do Rua Amazonas, no sentido São Paulo por volta de 11h30, em São Caetano do Sul.

Ao menos os ônibus estavam seguindo as tabelas horárias que constam no aplicativo da EMTU.

Todos os ônibus registrados pela reportagem tinham equipamento de refrigeração, sendo algumas unidades compradas zero quilômetro pela NEXT Mobilidade e outros seminovos que vieram do Rio de Janeiro.

Como mostrou o site, a NEXT Mobilidade começou a operar neste sábado, 19 de março de 2022, as linhas que até então eram prestadas em forma de permissão pelas companhias Vipe (Viação Padre Eustáquio) e Tucuruvi Transportes, ambas do mesmo grupo empresarial.

São seis itinerários entre Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

A mudança faz parte da reformulação dos transportes intermunicipais no ABC, prevista em decreto do governador João Doria, de março de 2021, que prorrogou de forma antecipada o contrato de 1997 do Corredor ABD de ônibus e trólebus, com a Metra, até março de 2046 por R$ 22,6 bilhões. Em troca, a concessionária ficou obrigada a assumir todas as linhas da EMTU na região e renovar a frota, reformar o Corredor ABD e construir um BRT (Bus Rapid Transit), corredor que ligará São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

O sistema metropolitano de ônibus no ABC transporta, em média, 400 mil passageiros por dia.

Já são atendidas pela Next Mobilidade 92 linhas na região, entre elas serviços que pertenciam às operadoras EAOSA, Viação Ribeirão Pires, ABC, Expresso SBC, Mobibrasil, Publix, Transbus, Parque das Nações, Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo e Viação Riacho Grande. Em outros 11 serviços, a operação neste momento continuará de responsabilidade da empresa Rigras, mas pelo decreto de Doria, a empresa terá de sair ou ser subcontratada pela NEXT Mobilidade.

Veja a relação das linhas assumidas pela NEXT Mobilidade:

Vipe (Viação Padre Eustáquio):

493 Santo André (Príncipe de Gales)/São Paulo (Terminal Sacomã)

493DV1 Santo André (Príncipe de Gales)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

Tucuruvi Transportes:

008 São Caetano do Sul (Nova Gerti)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

047 Santo André (Vila Palmares)/ São Paulo (Tamanduateí)

123 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

494 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/São Paulo (Terminal Sacomã)

A maior parte dos funcionários destas empresas deve ser aproveitada na nova operadora das linhas.

O QUE O PASSAGEIRO DEVE SABER:

As linhas mudam de trajeto?

Não, os itinerários continuam os mesmos.

As linhas mudam de numeração?

Não, a numeração das linhas e a descrição nos letreiros permanecem as mesmas.

As tarifas mudam?

Não, as tarifas não sofrem alterações e o pagamento é da mesma forma: cartão do transporte (atualmente o BOM) ou dinheiro

Os ônibus mudam?

Sim. Serão colocados ônibus mais novos, inclusive modelos com ar-condicionado, tomadas USB para carregar celulares, vidros colados e acessibilidade.

As pinturas mudam?

Não

Os prefixos dos ônibus mudam?

Sim, passarão a ser iniciados com a numeração 8X.XXX

O que é NEXT Mobilidade?

A NEXT Mobilidade é a marca da ABC Sistema, uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada para a reformulação do sistema de transportes metropolitanos (linhas intermunicipais da EMTU) no ABC Paulista determinada pelos decretos 65.574 e 65.575 do Governo do Estado de São Paulo. Esta reformulação inclui: – Construção de um BRT (Bus Rapid Transit) – corredor de ônibus rápidos elétricos entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (Terminais Tamanduateí e Sacomã); – Reforma e modernização do Corredor ABD (São Mateus/Jabaquara e Diadema/Brooklin) de ônibus e trólebus; modernização e reorganização das 97 linhas que integravam a extinta Área 5 da EMTU (correspondente ao ABC Paulista), com a modernização de frota e adequações em itinerários e horários.

Até o momento, ocorreram as seguintes mudanças:

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da NEXT Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (NEXT Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a NEXT Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

– 15 de janeiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento do Grupo Baltazar: Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

– 20 de fevereiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da EAOSA e Ribeirão Pires

– 19 de março de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da Vipe (Viação Padre Eustáquio) e Tucuruvi Transportes, ambas do mesmo grupo empresarial

ABC recebe mais 14 ônibus zero quilômetro da NEXT Mobilidade para linhas da EMTU

Veículos se somam a outros lotes que fazem parte da renovação dos transportes da região

ADAMO BAZANI

O ABC Paulista contará nos próximos dias com mais 14 ônibus zero quilômetro comprados pela empresa NEXT Mobilidade para operar em linhas metropolitanas da região, gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Um lote dos veículos chegou à garagem da companhia neste sábado, 19 de março de 2022.

A exemplo do que a empresa tem padronizado nas renovações de frota para o sistema de transportes do ABC, os novos ônibus possuem acessibilidade por meio de elevador, ar-condicionado, vidro colocado e com tratamento fotovoltaico, ar-condicionado, tomadas USB para celulares, wi-fi, entre outros itens.

Estes novos ônibus, apesar de serem urbanos, possuem suspensão a ar, o que, segundo a empresa, permite maior conforto aos passageiros e motoristas, além de manutenção mais fácil.

As carrocerias foram fabricadas pela indústria Caio, modelo Apache Vip V (a geração mais nova da linha de produção) e os chassis são Mercedes-Benz OF-1721L

Agora as unidades seguem para emplacamento e finalização de equipamentos eletrônicos e de bilhetagem.

Veja mais imagens

RENOVAÇÕES:

Dentro do contexto de reformulação do sistema gerenciado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista, a NEXT Mobilidade (ABC Sistema) tem realizado a assunção de linhas que estão sendo deixadas pelas empresas antigas permissionárias e renovado a frota.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 25 de janeiro de 2022, foram entregues pela empresa dez unidades do modelo Apache Vip 5, da Caio, com chassis são Mercedes-Benz OF-1519.

https://diariodotransporte.com.br/2022/01/25/next-mobilidade-recebe-10-das-primeiras-unidades-de-um-lote-de-onibus-0-km-para-o-abc-apache-vip-v/

Em 05 de outubro de 2021, a NEXT Mobilidade recebeu o primeiro novo Caio Apache Vip 5 do sistema EMTU em todo o Estado São Paulo.

https://diariodotransporte.com.br/2021/10/05/next-mobilidade-recebe-o-novo-caio-apache-vip-5-e-e-a-primeira-empresa-do-sistema-emtu-ter-o-modelo-para-o-abc-paulista/

Em 02 de agosto de 2021, a empresa apresentou de uma só vez, em cerimônia com a presença do Governador João Doria, 116 ônibus zero quilômetro, do modelo Caio Apache Vip 4 e chassis Mercedes-Benz.

https://diariodotransporte.com.br/2021/08/01/doria-confirma-entrega-de-lote-de-116-onibus-zero-quilometro-para-o-abc-paulista/

Entre os dias 15 e 16 de fevereiro de 2022, chegaram mais 30 ônibus novos zero quilômetro, inclusive com suspensão a ar:

https://diariodotransporte.com.br/2022/02/15/abc-paulista-tera-mais-30-onibus-0-km-da-next-mobilidade-nas-linhas-do-sistema-emtu-veiculos-tem-suspensao-a-ar/

No dia 19 de março de 2022, foram mais 14 ônibus zero quilômetro OF-1721L (suspensão a ar) – Apache Vip V

A empresa também trouxe ônibus seminovos também com ar-condicionado, wi-fi e acessibilidade.

NEXT Mobilidade inicia as operações das linhas da Rigras no ABC e passa a deter 100% dos serviços da EMTU na região

Próximos passos da reformulação dos transportes serão construção de BRT e reforma do Corredor ABD (ônibus e trólebus)

ADAMO BAZANI

A NEXT Mobilidade assumiu neste sábado, 26 de março de 2022, 11 linhas que até então eram operadas por meio de permissão pela Rigras Transportes e Turismo (Suzantur).

Para o passageiro, os ônibus mudaram, mas linhas, itinerários, tarifas e horários continuam sem alteração.

O Diário do Transporte esteve neste sábado (26) acompanhado o primeiro dia de operação.

A reportagem ficou no Terminal Turístico de Ribeirão Pires, de onde saem as linhas para diferentes destinos, entre 07h15 e 07h45.

Todos os ônibus que pararam no local neste período são novos, comprados zero quilômetro pela empresa entre o ano passado e o início deste ano.

Todos estes veículos têm ar-condicionado, vidros colados, tomadas USB para carregar celular e notebooks, wi-fi para internet grátis, além de acessibilidade.

Havia, inclusive, alguns ônibus do modelo Caio Apache Vip V, a mais recente geração da fabricante de carrocerias, em produção.

Os passageiros perceberam a mudança, mas a exemplo do que ocorreu quando a NEXT Mobilidade passou a operar linhas que eram prestadas por outras empresas, o pedido foi para diminuir os intervalos.

“O ônibus é bem melhor mesmo. Tem ar, é mais novo, faz menos barulho dentro. É alguma coisa, mas precisa melhorar intervalo, principalmente em fim de semana” – disse a esteticista Carina Flosano, que desceu de um veículo da linha 165 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo).

“Gostei do ônibus. Novo, mais silencioso, sacode menos. Mas precisa de mais. Na semana demora muito pra vir depois do almoço. Tem que ver isso também porque ônibus novos é bom, mas não é só isso que precisa melhorar” – contou o analista de exames clínicos, Ricardo Lopes, usuário da linha 215 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Suzano (Centro).

A Rigras/Suzantur foi a última empresa do modelo de permissão que deixou de operar no ABC, num processo que começou em março de 2021 (veja o cronograma mais abaixo). Com isso, todas as 103 linhas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região passaram a ser de responsabilidade operacional da NEXT Mobilidade, nome fantasia da SPE (Sociedade de Propósito Específico) ABC Sistema, criada no âmbito da reformulação dos transportes da região, que inclui também investimentos de R$ 860 milhões para a construção de um BRT (Bus Rapid Transit) – corredores de ônibus rápidos – com coletivos elétricos entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo. Também estão previstos mais R$237 milhões na reforma do Corredor ABD (de ônibus e trólebus), incluindo intervenções como manutenção profunda das escadas rolantes, reconfiguração dos terminais metropolitanos (melhorias na iluminação, instalação de gradis, implantação de rampas acessíveis), modernização dos pontos de paradas com implantação do sistema pré-embarque, restauração do pavimento rígido, entre outras melhorias.

As empresas que deixaram o sistema do ABC, muitas tradicionais na região, foram EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André), Viação Ribeirão Pires, Viação ABC, Expresso SBC, Mobibrasil, Publix, Trans-Bus, Parque das Nações, Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Tucuruvi e Vipe (Viação Padre Eustáquio).

O ABC correspondia a área 5 da EMTU, que foi extinta pelo decreto do governador João Doria que prorrogou o contrato com a Metra pelo Corredor ABD até 2046 por R$ 22,6 bilhões, e determinou os investimentos para a reformulação dos transportes metropolitanos no ABC. A área 5 operava por meio de contratos de permissões a título precário e os serviços dos ônibus no ABC eram alvos de constantes reclamações dos passageiros, recebendo as piores notas quanto à frota, operação, satisfação dos usuários e viabilidade econômica no IQT (Índice de Qualidade do Transporte) da EMTU.

As linhas que passaram a ser operadas pela NEXT Mobilidade neste sábado (26) no lugar da Rigras/Suzantur são:

041 Rio Grande da Serra (Centro)/Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)

117 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Santo André (Elclor)

165 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

165BI1 Santo André (Parque Represa Billings)/São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

165EX1 Rio Grande da Serra (Centro)/São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

215 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Suzano (Centro)

336 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Mauá (Capburgo)

374 Rio Grande da Serra (Sitio Maria Joana)/Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)

381 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Suzano (Baruel)

381BI1 Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Suzano (Vila Fatima)

402 Rio Grande da Serra (Centro)/Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)

CRONOGRAMA DE SAÍDA DE EMPRESAS:

A substituição das empresas ocorreu em diferentes datas, de forma gradativa.

– 19 de março de 2021: governador João Doria publica em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as 97 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos.

– 15 de maio de 2021: passaram a ser operadas pelo grupo empresarial da NEXT Mobilidade as linhas que eram prestadas pela MobiBrasil Diadema, que saiu do sistema da EMTU

– 21 de agosto de 2021: formalizado pelo Governo do Estado de São Paulo o cadastro da ABC Sistema de Transporte (NEXT Mobilidade) para operação definitiva na região metropolitana de São Paulo, após publicação em Diário Oficial

– 25 de setembro de 2021: a NEXT Mobilidade passa operar as linhas do sistema EMTU que eram prestadas até então pela Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda e TCPN (Transportes Coletivos Parque das Nações Ltda).

– 15 de outubro de 2021: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar as linhas que eram servidas pela Expresso SBC (Expressinho) entre São Bernardo do Campo e Diadema, gerenciadas pela EMTU

– 15 de janeiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento do Grupo Baltazar: Urbana, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Viação Imigrantes e Viação Triângulo.

– 20 de fevereiro de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da EAOSA e Ribeirão Pires

– 19 de março de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passa a operar o sistema que era de atendimento da Vipe (Viação Padre Eustáquio) e Tucuruvi Transportes, ambas do mesmo grupo empresarial

– 26 de março de 2022: A NEXT Mobilidade (ABC Sistema) passar a operar as linhas de ônibus metropolitanos no ABC Paulista até então servidas pela Rigras/Suzantur.

Com operação integral no ABC, NEXT Mobilidade soma 771 ônibus e tem 109 linhas registradas

Dados são da mais recente atualização da EMTU, no último sábado, grupo de 11 linhas remanescentes marcou o fim do processo do fim da Área 5 do ABC

ADAMO BAZANI

A NEXT Mobilidade (ABC Sistema), criada no âmbito de um novo modelo de concessão de transportes metropolitanos de São Paulo, soma uma frota cadastrada de 771 ônibus, considerando comuns e trólebus, e um universo de 109 linhas registradas.

As operações são no ABC Paulista e envolvem 400 mil passageiros das linhas comuns e seletivas mais cerca de 300 mil usuários do Corredor ABD (de ônibus e trólebus). – números de antes da pandemia de covid-19.

Os dados são da mais recente atualização da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que gerencia o sistema.

Mais alguns ônibus novos que estão em fase de licenciamento e a transferência de veículos usados de outras empresas podem fazer esta frota aumentar ainda mais, isso sem contar 82 ônibus articulados 100% elétricos que estão previstos para um BRT (Bus Rapid Transit) entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

O número foi alcançado depois de, no último sábado, 26 de março de 2022, quando o último grupo de 11 linhas, até então operadas pela Rigras/Suzantur, passou a ser atendido pela NEXT Mobilidade.

O processo de troca de empresas foi gradual tendo início prático em 15 de maio de 2021.

Saíram as empresas EAOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André), Viação Ribeirão Pires, Viação ABC, Expresso SBC, Mobibrasil, Publix, Trans-Bus, Parque das Nações, Auto Viação Triângulo, Empresa Urbana Santo André, Viação Imigrantes, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, Tucuruvi e Vipe (Viação Padre Eustáquio).

A concentração de toda uma área de região metropolitana em um grupo empresarial foi formalizado em 19 de março de 2021, quando o governador João Doria publicou em Diário Oficial os decretos 65.574 e 65.575, que prorrogaram até 2046 o contrato da Metra, da família Setti e Braga, pela operação do Corredor ABD, por R$ 22,6 bilhões, com as condicionantes de modernizar o corredor atual de ônibus e trólebus, construir um BRT (Bus Rapid Transit) elétrico entre o ABC e a capital e assumir as mais de 100 linhas remanescentes da EMTU, referentes à Área 5 que foi extinta pelos mesmos decretos. O BRT foi escolhido como alternativa a um monotrilho, da linha 18-Bronze, que deveria ter ficado pronto em 2015, mas nunca saiu do papel.

Para o Governo do Estado, o monotrilho custaria muito por ser de média capacidade: R$ 6 bilhões, sendo R$ 1 bilhão somente em desapropriações, com parte vinda de recursos públicos, enquanto que o BRT custará menos, cerca de R$ 900 milhões, com todo o valor vindo da NEXT Mobilidade, que vai construir e operar o sistema que vai passar por São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul até os terminas Tamanduateí e Sacomã, na zona Sudeste de São Paulo.

A Área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), correspondente às sete cidades do ABC sempre operou por permissões e jamais foi licitada. As tentativas de licitação eram esvaziadas pelos empresários de ônibus da região (os que saíram e o grupo que ficou) e, em um dos casos, o empresário Baltazar José de Sousa conseguiu barrar na Justiça de Manaus uma das concorrências do ABC porque estava em recuperação judicial e alegou que a disputa pública prejudicaria as empresas que tentavam se reerguer. O Grupo Baltazar José de Sousa, com dívidas superiores a R$ 1 bilhão, teve a falência decretada em 25 de janeiro de 2022.

As operações da Área 5, que contavam com mais de 20 empresas de ônibus eram consideradas as piores da Grande São Paulo, com veículos velhos, linhas desatualizadas e baixo índice de cumprimento de horários.

No IQT (Índice de Qualidade do Transporte) da EMTU, a Área 5 tinha as piores notas em relação a satisfação do passageiro, frota, viabilidade econômica e operação.

Com a NEXT Mobilidade, a frota tem melhorado, com a colocação de cerca de 200 ônibus novos com ar-condicionado e acessibilidade, além de tomadas USB para o passageiro carregar baterias de celulares.

Mas ainda há reclamações sobre intervalos e a necessidade de ampliação de frota e de partidas em várias linhas.

Empresa e EMTU dizem que estudam mudanças para melhorias.

Todo esse processo de concessão do BRT e de todas as linhas metropolitanas ocorreu sem licitação, por meio decretos, o que gerou diferentes ações na Justiça e representações no TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo.

Até o momento, a Justiça deu ganho de causa para a gestão estadual, que sustenta que os decretos que criaram essa rede de transportes foram baseados em leis estaduais que não conflitam com dispositivos legais federais e que foi possível encampar construção do BRT e a assunção de todas as linhas dentro da prorrogação do contrato da Metra porque o objeto era o mesmo: transporte coletivo numa mesma base territorial. A discussão jurídica prossegue, mas com todos os investimentos já feitos até agora, tanto na compra dos ônibus como nos projetos do BRT, torna-se mais distante (mas não impossível) a chance de o modelo implantado pela gestão Doria ser revertido. Nestes casos, a Justiça tem levado em conta os impactos indenizatórios aos cofres públicos sobre os investimentos já feitos e os riscos de interrupção de serviços essenciais.

O Consórcio VemABC, que seria responsável pelo monotrilho, também pode cobrar do Estado indenização. O risco fiscal pode ser de R$ 1 bilhão, porém, de fato, o próprio Consórcio disse que desembolsou pouco mais de R$ 5 milhões. Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2019/02/26/consorcio-vemabc-ja-gastou-mais-de-r-5-milhoes-em-linha-18-e-diz-que-pode-entregar-monotrilho-seis-meses-antes-do-projeto-original/

Somente em frota, os investimentos da NEXT Mobilidade já foram bem superiores, R$ 90,2 milhões, segundo a EMTU.

A questão dos trabalhadores do sistema de ônibus do ABC é outro capítulo.

A NEXT Mobilidade e o Sintetra, que é o sindicato que representa a categoria, fizeram acordos para que a maior parte destes trabalhadores seja contratada nas novas operações.

Porém, o Diário do Transporte recebe relatos de profissionais que estariam enquadrados no acordo e ainda não foram chamados, mesmo depois de semanas ou meses até de as empresas em que atuavam terem parado com as linhas metropolitana.

Empresa e sindicato dizem que as contratações estão sendo feitas e que, pelo alto número de trabalhadores, o processo é gradativo.

Como modelo de concessão, o mercado olha de perto o que vai ocorrer no ABC, uma vez que, com exceção do BRT de Sorocaba, no interior paulista, não há modelos semelhantes em execução no qual o operador de ônibus também constrói a infraestrutura, algo que já é mais comum no transporte metroferroviário, que habitualmente requer investimentos maiores.

Outra dúvida é: a concentração em um grupo numa operação tão grande pode criar problemas como extrema racionalização com cortes de linhas e mais fragilidade do Estado frente à iniciativa privada, ou pode trazer benefícios, como a integração do planejamento olhando a região como uma rede única, e garantir a viabilidade econômica do todo para manter as linhas deficitárias, mas de relevância social, que seriam bancadas pelas linhas mais lucrativas Como é algo novo em termos de transportes metropolitanos por ônibus na Grande São Paulo, ninguém sabe ao certo.

No Litoral Sul Paulista (Baixada Santista), guardadas as proporções e modelo de contrato, algo semelhante ocorreu. Todas as 59 linhas da EMTU são controladas pela BR Mobilidade, do Grupo Comporte, de Constantino de Oliveira. A frota é de 488 veículos.

A BR Mobilidade opera também o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) entre Santos e São Vicente, mas, diferentemente do BRT ABC, o sistema foi construído com recursos públicos e depois a operação foi concedida.

NEXT Mobilidade trará 10 ônibus 0 km Busscar El Buss 320 para linhas seletivas da EMTU no ABC

Além disso, outros dez ônibus para linhas comuns do lote de renovação já estão na garagem

ADAMO BAZANI

Além da renovação de frota de ônibus de linhas metropolitanas comuns da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), a empresa NEXT Mobilidade vai trazer um lote de dez ônibus zero quilômetro para linhas seletivas.

Segundo a NEXT Mobilidade, ao Diário do Transporte na manhã desta terça-feira, 24 de maio de 2022, serão 10 unidades do modelo El Buss 320 com chassis da Mercedes-Benz, OF 1721L, de motor dianteiro e suspensão a ar.

Ônibus seletivos no sistema da EMTU são aqueles de cor cinza, parecidos com modelos rodoviários que têm bancos reclináveis.

Os veículos terão ar-condicionado, acessibilidade, tomadas USB para carregadores de celulares, internet grátis, entre outros itens.

Os chassis ainda não passaram pelo processo de encarroçamento.

Entre os serviços seletivos operados pela NEXT Mobilidade estão linhas entre o ABC e o Terminal Rodoviário Tietê.

Além destes novos ônibus seletivos, a renovação da frota de ônibus comum continua, segundo a NEXT Mobilidade.

Dez unidades zero quilômetro já estão na garagem.

São mais ônibus OF-1519, Apache Vip V, também com ar-condicionado, acessibilidade, tomadas USB para carregadores de celulares, internet grátis, entre outros itens.

A NEXT Mobilidade se tornou a única operada das cerca de 100 linhas metropolitanos no ABC Paulista no âmbito da reformulação do sistema de transportes da região, o que inclui a construção de um BRT (Bus Rapid Transit – sistema de corredores de ônibus rápidos elétricos) ligando as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo. Também é prevista a reforma do Corredor ABD de ônibus e trólebus, que liga São Mateus, na zona Leste da capital paulista, ao Jabaquara, na zona Sul, passando por Santo André, Mauá (Terminal Sônia Maria), São Bernardo do Campo e Diadema em 33 km e mais 15 km entre Diadema e a região da Berrini, na zona Sul de São Paulo.

RENOVAÇÕES:

A compra de ônibus novos está prevista em contrato.

Já ocorreu a aquisição de cerca de 200 ônibus zero quilômetro desde o segundo semestre de 2021.

Em 02 de agosto de 2021, a empresa apresentou de uma só vez, em cerimônia com a presença do ex-governador João Doria, 116 ônibus zero quilômetro, do modelo Caio Apache Vip 4 e chassis Mercedes-Benz.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/08/01/doria-confirma-entrega-de-lote-de-116-onibus-zero-quilometro-para-o-abc-paulista/

Em 05 de outubro de 2021, a NEXT Mobilidade recebeu o primeiro novo Caio Apache Vip 5 do sistema EMTU em todo o Estado São Paulo. O modelo era inédito na região e trazia itens mais modernos.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/10/05/next-mobilidade-recebe-o-novo-caio-apache-vip-5-e-e-a-primeira-empresa-do-sistema-emtu-ter-o-modelo-para-o-abc-paulista/

Como mostrou o Diário do Transporte, em 25 de janeiro de 2022, foram entregues pela empresa dez unidades do modelo Apache Vip 5, da Caio, com chassis são Mercedes-Benz OF-1519.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/01/25/next-mobilidade-recebe-10-das-primeiras-unidades-de-um-lote-de-onibus-0-km-para-o-abc-apache-vip-v/

Entre os dias 15 e 16 de fevereiro de 2022, chegaram mais 30 ônibus novos zero quilômetro, inclusive com suspensão a ar:

https://diariodotransporte.com.br/2022/02/15/abc-paulista-tera-mais-30-onibus-0-km-da-next-mobilidade-nas-linhas-do-sistema-emtu-veiculos-tem-suspensao-a-ar/

No dia 19 de março de 2022, foram mais 14 ônibus zero quilômetro OF-1721L (suspensão a ar) – Apache Vip V

https://diariodotransporte.com.br/2022/03/19/abc-recebe-mais-14-onibus-zero-quilometro-da-next-mobilidade-para-linhas-da-emtu/

No dia 24 de maio de 2022, a NEXT Mobilidade confirmou ao Diário do Transporte a compra de 10 unidades do modelo El Buss 320 com chassis da Mercedes-Benz, OF 1721L, de motor dianteiro e suspensão a ar.

Ônibus seletivos no sistema da EMTU são aqueles de cor cinza, parecidos com modelos rodoviários que têm bancos reclináveis.

Os veículos terão ar-condicionado, acessibilidade, tomadas USB para carregadores de celulares, internet grátis, entre outros itens.

BRT-ABC da NEXT consegue licenças ambientais e obras na rua começam em julho

Anúncio foi feito pelo Governador Rodrigo Garcia em agenda em evento em São Bernardo do Campo; promessa inicial era de que pelo menos uma parte do sistema de transportes estaria funcionando até o fim de 2022

ADAMO BAZANI

O BRT-ABC, sistema de ônibus rápidos de alta capacidade escolhido no lugar do monotrilho da linha 18, conseguiu todas as licenças ambientais prévias na noite desta quinta-feira, 02 de junho de 2022, e as obras na rua do primeiro trecho de cerca de 4km em São Bernardo do Campo começam a sair do papel a partir de 1º de julho.

O anúncio foi feito pelo Governador Rodrigo Garcia no evento “Governo na Área”, em São Bernardo do Campo na manhã desta sexta-feira, 03 de junho de 2022.

A promessa inicial era de que pelo menos uma parte do sistema de transportes estaria funcionando até o fim deste ano.

“Agora o BRT ABC vai deslanchar sem parar” – disse Garcia.

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, também no evento, disse que para o trecho de São Bernardo do Campo já foram obtidas as licenças prévia e de instalação e, nos demais, a licença prévia apenas.

“As obras na rua começam por São Bernardo do Campo e vão avançando na direção de São Paulo“, explicou Galli, que ainda informou que foram feitas pequenas alterações, mas todas dentro do trajeto previsto.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 24 de fevereiro de 2022, o ex-governador João Doria “inaugurou” o início das obras no Terminal de São Bernardo do Campo.

Na prática, o evento foi apenas simbólico, porque sem as licenças ambientais na época, o empreendimento não tinha como avançar.

O BRT-ABC foi escolhido pelo Governo do Estado no lugar de um monotrilho (sistema de trens leves de baixa ou média capacidade que circulam em elevados) da antiga linha 18-Bronze, que faria um trajeto semelhante.

Os investimentos privados são da NEXT Mobilidade, nome fantasia da SPE (Sociedade de Propósito Específico) ABC Sistema, criada com a prorrogação antecipada do contrato de 1997 da Metra pelo corredor ABD. O aditivo para esta prorrogação é de R$ 22,6 bilhões e o prazo de 25 anos, ou seja, com término em 2046, uma vez que os decretos que preveem este novo modelo de concessão foram assinados em março de 2021.

O BRT vai ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e a capital paulista, com os terminais Tamanduateí e Sacomã, na zona Sudeste.

A decisão de substituição se deu, segundo o Governo do Estado, porque o monotrilho sairia muito caro para a demanda limitada que poderia transportar, chegando a cerca de R$ 6 bilhões, dos quais R$ 1 bilhão apenas para as desapropriações. As obras do monotrilho foram contratadas em 2012, mas nunca saíram do papel.

Ainda de acordo com o Governo do Estado, um novo estudo de demanda mostrou que um sistema de BRT daria conta do volume de passageiros previsto.

EMTU abre licitação para contratação de empresa que fiscalizará implantação do BRT-ABC

Governo do Estado transferiu R$ 39 milhões à STM para supervisão e acompanhamento da construção do corredor de ônibus rápido; Garcia prometeu que obras começam em julho deste ano

ALEXANDRE PELEGI

A EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo abriu licitação para a contratação de empresa especializada de Engenharia e Consultoria para apoio da estatal nas atividades de gerenciamento, supervisão e fiscalização do cumprimento do contrato de construção do BRT-ABC.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial deste sábado, 04 de junho de 2022.

A empresa contratada deverá apoiar a EMTU também na fiscalização do contrato que ampliou até 2046 a concessão da Metra no Corredor ABD de trólebus em troca de investimentos como a modernização do sistema, assim como a troca de frota das linhas fora do corredor.

Como mostrou o Diário do Transporte, o governo do Estado de São Paulo transferiu R$ 39 milhões (R$ 38.734.786,20) à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e à EMTU, para supervisionar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato de Concessão EMTU/SP 20/1997 e o Termo Aditivo 13/2021. Estes documentos dizem respeito à concessão da Metra no Corredor ABD de trólebus e a construção do BRT-ABC. O extrato de convênio foi publicado no Diário Oficial em 26 de maio de 2022.

A licitação da EMTU lançada neste sábado define que os serviços abrangem a fiscalização e supervisão das obras e do Projeto de Gestão Ambiental tanto do sistema de transporte existente, do remanescente e do futuro sistema Corredor BRT-ABC.

A sessão pública será realizada no dia 11 de agosto de 2022 às 10h30min, e o edital completo está disponível na Internet (www.emtu.sp.gov.br).

Como noticiou o Diário do Transporte, a gestão do ex-governador João Doria formalizou em março de 2021 o contrato de R$ 22,6 bilhões com a empresa Metra que ampliou a concessão da companhia no Corredor ABD de trólebus em troca de investimentos como a modernização do sistema e a construção do BRT-ABC (Bus Rapid Transit).

Este contrato refere-se ao 13º aditamento da concessão obtida pela Metra para operar o corredor ABD em 1997.

O BRT-ABC vai ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul até o Terminal Sacomã, na zona Sudeste da capital paulista.

Os valores incluem os investimentos que serão realizados pela concessionária e são para o período de 25 anos.

A contratação autorizando o prolongamento da concessão e a implantação do BRT-ABC foi assinada em 23 de março de 2021, com duração de 25 anos, valendo assim até 23 de março de 2046.

O BRT ABC foi escolhido pela gestão Doria para substituir o projeto do monotrilho da linha 18-Bronze, que nunca saiu do papel.

BRT-ABC COMEÇA EM JULHO

Em anúncio feito pelo Governador Rodrigo Garcia no evento “Governo na Área”, em São Bernardo do Campo na manhã desta sexta-feira, 03 de junho de 2022, o BRT-ABC conseguiu todas as licenças ambientais prévias, e as obras na rua do primeiro trecho de cerca de 4km em São Bernardo do Campo começam a sair do papel a partir de 1º de julho.

A promessa inicial era de que pelo menos uma parte do sistema de transportes estaria funcionando até o fim deste ano.

“Agora o BRT ABC vai deslanchar sem parar” – disse Garcia.

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, também no evento, disse que para o trecho de São Bernardo do Campo já foram obtidas as licenças prévia e de instalação e, nos demais, a licença prévia apenas.

“As obras na rua começam por São Bernardo do Campo e vão avançando na direção de São Paulo”, explicou Galli, que ainda informou que foram feitas pequenas alterações, mas todas dentro do trajeto previsto. Relembre: BRT-ABC da NEXT consegue licenças ambientais e obras na rua começam em julho

Cetesb publica licenciamento ambiental para implantação do BRT-ABC da NEXT Mobilidade

Promessa do Governo do Estado é de início das obras ao longo do trajeto para o mês de julho

ADAMO BAZANI

A CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) publicou nesta quinta-feira, 16 de junho de 2022, o licenciamento ambiental para a implantação do BRT-ABC, um meio de transporte rápido de maior capacidade por ônibus elétricos para ligar as cidades de São Paulo, São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo.

As obras no trajeto do corredor devem começar em julho e o Governo do Estado prevê que todo o sistema seja inaugurado até o fim de 2023. A primeira promessa era de um trecho ao menos até o fim de 2022, o que não será possível mais.

A licença para implantação tem validade de cinco anos.

No dia 03 de junho de 2022, o ex-secretário do Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, e o governador Rodrigo Garcia, em uma agenda em São Bernardo do Campo, anunciaram o início das obras no trajeto para julho.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/06/03/brt-abc-da-next/

Em 24 de fevereiro de 2022, o ex-governador João Doria “inaugurou” o início das obras no Terminal de São Bernardo do Campo.

Na prática, o evento foi apenas simbólico, porque sem as licenças ambientais na época, o empreendimento não tinha como avançar.

O BRT-ABC foi escolhido pelo Governo do Estado no lugar de um monotrilho (sistema de trens leves de baixa ou média capacidade que circulam em elevados) da antiga linha 18-Bronze, que faria um trajeto semelhante.

Os investimentos privados são da NEXT Mobilidade, nome fantasia da SPE (Sociedade de Propósito Específico) ABC Sistema, criada com a prorrogação antecipada do contrato de 1997 da Metra pelo corredor ABD. O aditivo para esta prorrogação é de R$ 22,6 bilhões e o prazo de 25 anos, ou seja, com término em 2046, uma vez que os decretos que preveem este novo modelo de concessão foram assinados em março de 2021.

O BRT vai ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e a capital paulista, com os terminais Tamanduateí e Sacomã, na zona Sudeste.

A decisão de substituição se deu, segundo o Governo do Estado, porque o monotrilho sairia muito caro para a demanda limitada que poderia transportar, chegando a cerca de R$ 6 bilhões, dos quais R$ 1 bilhão apenas para as desapropriações. As obras do monotrilho foram contratadas em 2012, mas nunca saíram do papel.

Ainda de acordo com o Governo do Estado, um novo estudo de demanda mostrou que um sistema de BRT daria conta do volume de passageiros previsto.

Após anos sem renovação na frota de seletivos da EMTU, ABC terá ônibus zero quilômetro da NEXT Mobilidade neste tipo de serviço intermunicipal

Primeiras dez unidades já estão em uma das garagens da NEXT Mobilidade e devem prestar serviços nas próximas semanas

ADAMO BAZANI

Já estão em uma das garagens da empresa NEXT Mobilidade os dez primeiros ônibus zero quilômetro para linhas intermunicipais seletivas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) que ligam a região do ABC Paulista à cidade de São Paulo.

O Diário do Transporte havia antecipado a aquisição das 10 unidades

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/05/24/next-mobilidade-trara-10-onibus-0-km-busscar-el-buss-320-para-linhas-seletivas-da-emtu-no-abc/

Neste sábado, 30 de julho de 2022, a NEXT Mobilidade informou que, além destes ônibus, serão colocados mais cinco ao lote, totalizando 15 coletivos zero quilômetro.

Os ônibus são do modelo Busscar EL BUSS FT, chassi Mercedes-Benz 1721 L, com motor dianteiro e suspensão a ar.

Os veículos possuem ar-condicionado, entradas USB para os passageiros carregarem celulares e notebooks, acessibilidade e outros itens de conforto e segurança.

Linhas seletivas são aquelas prestadas com ônibus padrão rodoviário entre diferentes municípios da região metropolitana, no caso da EMTU.

A última compra expressiva de ônibus 0 km para estes serviços na região ocorreu em 2011.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2011/08/20/uma-extensao-do-escritorio-publix-torna-linha-de-aeroporto-verdadeiramente-seletiva-sem-aumento-de-passagem/

Cetesb recebe pedido da NEXT Mobilidade de licença ambiental para instalação do BRT-ABC em São Bernardo do Campo

Licença prévia já havia sido concedida para a EMTU em São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo

ADAMO BAZANI

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) publicou em Diário Oficial nesta quarta-feira, 31 de agosto de 2022, que recebeu da empresa NEXT Mobilidade (ABC Sistema de Transporte SPE – S.A.) o pedido de licença ambiental para a instalação do BRT ABC, um corredor de ônibus elétricos escolhido pelo Governo do Estado para substituir o projeto de monotrilho da linha 18-Bronze.

A promessa inicial do Governo do Estado é de que no início de 2023, ao menos uma parte do corredor de 17 km no total já estive em operação. Mas até agora, muito pouco foi feito, havendo dúvidas em relação ao cumprimento desta promessa.

O pedido se refere ao trecho de São Bernardo do Campo e, sem a aprovação, não há como de fato avançar nas obras.

Em 16 de junho de 2022, como mostrou o Diário do Transporte, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) a Cetesb já havia concedido a licença prévia para o corredor em todos os municípios: São Paulo, São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/06/16/cetesb-publica-licenciamento-ambiental-para-implantacao-do-brt-abc-da-next-mobilidade/

O BRT-ABC faz parte da renovação até 2046 por R$ 22,6 bilhões de um contrato de 1997 pelo Corredor ABD de trólebus firmado, na ocasião com a empresa Metra.

Esta prorrogação contratual contempla a construção do BRT e ainda concedeu, sem licitação, a operação de mais de 100 linhas e quase 800 ônibus do sistema da EMTU no ABC.

Quando pronto, o BRT-ABC deve transportar 173 mil passageiros por dia. O custo da obra será de R$ 850 milhões bancados pela empresa de ônibus. Segundo o Governo do Estado, no mesmo trajeto, o monotrilho custaria R$ 6 bilhões, a maior parte com verba pública.

São Bernardo do Campo cede uso de vias públicas para a implantação do BRT-ABC da NEXT Mobilidade

Decreto formaliza vias que vão receber corredores e estações de meio de transporte que contará com ônibus articulados elétricos até a capital paulista

ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, publicou na sexta-feira, 09 de agosto de 2022, lei municipal que permite que o município ceda o direito de uso de trechos de vias públicas para a implantação do BRT-ABC, um sistema de corredores de ônibus rápidos elétricos que vai ligar a cidade à capital paulista passando pelos municípios de Santo André e São Caetano do Sul.

A lei é fruto de um projeto de lei da própria prefeitura que foi aprovado pela Câmara Municipal.

O direito de uso das vias públicas é um dos passos considerados essenciais para a implantação do meio de transporte que está atrasada. A promessa inicial do Governo do Estado era começar as obras no início do segundo semestre de 2022 e entregar ao menos um trecho no início de 2023.

O decreto deixa claro que toda a infraestrutura implantada do BRT-ABC em território de São Bernardo do Campo passa a ser de propriedade do município.

As eventuais obras realizadas pela concessionária EMTU-SP nas áreas públicas assinaladas no art. 1º e no caput deste artigo desta Lei passarão a integrar em definitivo o patrimônio público municipal, sem nenhuma espécie de indenização ou recomposição.

Ainda de acordo com a lei, o direito ao uso será de 25 anos, mas pode haver prorrogação. Não haverá nenhuma cobrança de outorga da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e da NEXT Mobilidade, concessionária que vai construir o BRT e operar os ônibus. A NEXT Mobilidade atualmente opera todas as linhas da EMTU no ABC e os ônibus e trólebus do Corredor ABD.

A concessão de direito real de uso é outorgada a título gratuito por 25 (vinte e cinco) anos, podendo ser renovada por razões de interesse público, desde que mantida em sua finalidade original.

Outro aspecto destacado na lei municipal é que não haverá trecho exclusivo para ônibus e trólebus na Praça Samuel Sabatini, no centro, junto ao Paço Municipal.

Fica o Município autorizado a compartilhar vias públicas com o BRT- ABC no entorno da Praça Samuel Sabatini para acesso ao terminal estadual de trólebus local.

Ainda de acordo com a lei municipal, o Terminal de São Bernardo do Campo, que fica no centro, poderá ser ampliado, com o prefeito cedendo áreas apenas com um ato do executivo.

O Terminal Metropolitano de São Bernardo do Campo poderá ser objeto de ampliação e expansão com a implantação do BRT ABC, podendo ser estabelecida a desafetação da área pública eventualmente necessária, por ato do próprio Poder Executivo.

As vias e as faixas que serão cedidas em São Bernardo do Campo para o corredor são:

I – 2 (duas) faixas de rolamento (uma em cada sentido junto ao canteiro central), na Avenida Aldino Pinotti entre a Rua Takeo Ino e a Avenida Lauro Gomes, com aproximadamente 820,00m (oitocentos e vinte metros) de extensão;

II – 2 (duas) faixas de rolamento na Avenida Lauro Gomes, no trecho compreendido entre o entroncamento com a Avenida Aldino Pinotti até a Estrada das Lágrimas, com aproximadamente 5.900,00m (cinco mil e novecentos metros) de extensão; e

III – trecho necessário à construção de 2 (duas) faixas de rolamento no prolongamento da Avenida Lauro Gomes, paralelamente à Avenida Guido Aliberti entre a Estrada das Lágrimas e o Município de São Paulo (Córrego dos Couros) com aproximadamente 1.100,00m (mil e cem metros) de extensão, com 7.880,81 m2 (sete mil, oitocentos e oitenta metros e oitenta e um decímetros quadrados).

O BRT-ABC faz parte da renovação até 2046 por R$ 22,6 bilhões de um contrato de 1997 pelo Corredor ABD de trólebus firmado, na ocasião com a empresa Metra.

Esta prorrogação contratual contempla a construção do BRT e ainda concedeu, sem licitação, a operação de mais de 100 linhas e quase 800 ônibus do sistema da EMTU no ABC.

Quando pronto, o BRT-ABC deve transportar 173 mil passageiros por dia. O custo da obra será de R$ 850 milhões bancados pela empresa de ônibus. Segundo o Governo do Estado, no mesmo trajeto, o monotrilho custaria R$ 6 bilhões, a maior parte com verba pública.

Cármen Lúcia vota pela inconstitucionalidade de decretos do BRT-ABC, mas ainda restam votos de outros ministros e a possibilidade de vistas

Partido político quer anular concessão de reorganização dos transportes metropolitanos no ABC Paulista

ADAMO BAZANI

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, relatora da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7048, votou nesta sexta-feira, 07 de outubro de 2022, pela inconstitucionalidade de dois decretos de março de 2021 do ex-governador João Doria sobre transportes metropolitanos no ABC Paulista.

Ainda não se trata de decisão tomada. Resta a conclusão dos votos de mais 11 ministros.

Se a maioria seguir a relatora, os decretos podem ser anulados e criada uma nova concessão de transportes. Se a minoria votar de acordo com Cármen Lúcia, as mudanças nos transportes do ABC seguem normalmente.

O prazo para a conclusão destes votos é 17 de outubro de 2022. Mas qualquer um dos ministros do Supremo pode pedir vistas, ou seja, mais tempo para analisar melhor o processo.

Se isso for feito, o julgamento fica suspenso por tempo indeterminado até que o ministro que pediu vistas, vote. Não há prazo para isso.

A ADI foi movida pelo partido Solidariedade que contesta a prorrogação de um contrato de 1997 com empresa Metra, operadora de ônibus e trólebus do Corredor ABD, até 2046 por R$ 22,6 bilhões.

Os decretos que são contestados judicialmente possibilitaram que fosse criada a SPE (Sociedade de Propósito Específico) ABC Sistema, cuja marca fantasia é NEXT Mobilidade, que, pela prorrogação do contrato, se comprometeu a construir um sistema de ônibus rápidos elétricos ligando os municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo. A SPE também recebeu pelo mesmo período o direito de operar mais de 111 linhas intermunicipais metropolitanas a partir do ABC Paulista gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) que operam foram do Corredor ABD.

O partido político contesta o fato de a concessão da construção e operação do BRT e o repasse de linhas à NEXT Mobilidade terem sido feitos sem licitação.

A ministra votou para que a eficácia dos decretos dure por mais 12 meses após a conclusão do julgamento e que neste período seja realizada uma licitação para o Corredor ABD e para as 111 linhas da EMTU que trafegam fora do Corredor. Cármem Lúcia também abriu a possibilidade de o próprio Estado de São Paulo assumir as operações dos ônibus e trólebus.

Pelo exposto, voto no sentido de a) conhecer a presente ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental; b) julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos Decretos n. 65.574/2021 e n. 65.575/2021 do Governador de São Paulo; c) modular os efeitos da decisão para assegurar a persistência dos atos administrativos praticados com base nos Decretos n. 65.574/2021 e n. 65.575/2021 pelo prazo de doze meses, a contar da data em que concluído o julgamento desta ação, período em que o Estado de São Paulo deverá assumir diretamente ou licitar os serviços de transporte coletivo do Corredor Metropolitano São Mateus/Jabaquara, Sistema BRT /ABC e Sistema Remanescente.

JUSTIÇA PAULISTA ENTENDEU QUE MODELO É LEGAL:

A Justiça Paulista entendeu que o modelo criado pela então gestão João Doria é legal e negou as ações que quiseram barrar a implantação do novo sistema de transportes.

Segundo o Governo do Estado de São Paulo, leis estaduais garantem a prorrogação antecipada do contrato com a Metra, além disso, lei federais, como a chamada “relicitação”, permitem que contratos tenham seu tempo ampliado em troca de investimentos.

Foi o que ocorreu com a MRS Logística, operadora de trens de carga, que teve o contrato prorrogado por 30 anos em 29 de julho de 2022, também sem licitação.

A MRS opera a Malha Sudeste, que tem 1.643 km de extensão, passando pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com operação nos portos de Santos, Itaguaí, Sudeste, Guaíba e Rio de Janeiro.

Em troca desta prorrogação, a empresa terá de fazer investimentos de R$ 21 bilhões para toda a concessão em manutenção e ampliação da capacidade de transporte.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/07/28/antt-aprova-prorrogacao-antecipada-de-concessao-da-mrs-por-mais-30-anos/

O mesmo ocorreu com a renovação do contrato da Rumo, também transportadora ferroviária de carga, na Malha Paulista.

Na sessão virtual concluída em 04 de dezembro de 2020, o colegiado do STF (Supremo Tribunal Federal) julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5991, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a lei.

O Diário do Transporte mostrou em 27 de maio de 2020 que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deliberou, em Reunião de Diretoria a prorrogação do contrato de concessão da Malha Paulista, administrada pela concessionária Rumo S.A.

O Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Ministro Augusto Nardes, indeferiu em 20 de maio de 2020, uma medida cautelar que visava suspender a renovação do contrato de concessão das linhas férreas no Estado de São Paulo, destinadas ao transporte de carga.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2020/05/27/antt-aprova-e-contrato-que-prorroga-a-concessao-da-malha-paulista-sera-assinado-hoje-em-brasilia/

MELHORIAS COM NEXT MOBILIDADE:

Além disso, o Governo do Estado de São Paulo alega que as mais de 100 linhas de ônibus no ABC, correspondentes à antiga área 5 da EMTU nunca foram licitadas.

Os empresários da região boicotaram as seis tentativas da EMTU de licitar as linhas, operando com contratos a título precário.

As linhas metropolitanas do ABC eram as que recebiam as piores avaliações por parte dos passageiros de acordo com o IQT (Índice de Qualidade do Transporte) da EMTU. Os ônibus eram velhos, apenas parte da frota tinha acessibilidade e não havia cumprimento pleno de horários e itinerários por parte das antigas empresas de ônibus que foram retiradas do ABC.

Ainda de acordo com o Governo do Estado de São Paulo, entre 2021 e setembro de 2022, a NEXT Mobilidade comprou mais de 200 ônibus zero quilômetro, com ar-condicionado, carregadores USB para baterias de celulares, wi-fi, vidros colados e acessibilidade. Os horários em diversas linhas foram ampliados e, depois de mais de 10 anos sem renovação, os serviços seletivos receberam frota zero quilômetro.

Sobre o BRT-ABC, foram apresentadas intervenções no Terminal central em São Bernardo do Campo, mas as obras de construção das pistas para os ônibus ainda não começaram.

AGU e PGR se manifestam pela legalidade de contrato de R$ 22,6 bilhões do BRT-ABC e das linhas da NEXT Mobilidade

Segundo órgãos federais, lei prevê prorrogação antecipada de contrato; Carmém Lúcia votou pela inconstitucionalidade, mas em ação sobre ferrovias, aprovou modelo semelhante; restam mais ministros

ADAMO BAZANI

Colaborou Alexandre Pelegi

A AGU (Advocacia Geral da União) e a PGR (Procuradoria Geral da Repíblica) se manifestaram pela legalidade da prorrogação do contrato em 25 anos, no valor de R$ 22,6 bilhões, da Metra pelo Corredor ABD de ônibus e trólebus em troca da construção do BRT-ABC e assunção com renovação da frota de 111 linhas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Como mostrou do Diário do Transporte, o partido político Solidariedade moveu no STF (Supremo Tribunal Federal) a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7048, alegando que são inconstitucionais os decretos assinados pelo então governador de São Paulo, João Doria, em março de 2021, que permitiram a prorrogação deste contrato da Metra sem licitação.

O Solidariedade diz que a construção e operação do BRT ABC, bem como a assunção das 111 linhas pela NEXT Mobilidade (criada a partir destes decretos) deveriam ocorrer por meio de licitação e não por prorrogação de contrato.

O Diário do Transporte mostrou que, na sexta-feira, 07 de outubro de 2022, a ministra Cármen Lúcia, relatora do processo, acolheu os argumentos do partido político e votou pela inconstitucionalidade. Restam os votos de mais 11 ministros, sendo que pode haver pedido de vistas, ou seja, um dos ministros pode pedir para analisar melhor o processo. Se isso ocorrer, o julgamento é suspenso, sem prazo para ser retomado.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/10/07/carmen-lucia-vota-pela-inconstitucionalidade-de-decretos-do-brt-abc-mas-ainda-restam-votos-de-outros-ministros-e-a-possibilidade-de-vistas/

A AGU destacou que a licitação não é a única forma de concessão e que a prorrogação antecipada é um instrumento garantido por lei.

O dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal não é absoluto, uma vez que tal dever convive com a possibilidade de se promover a prorrogação antecipada do prazo de vigência de contratos de concessão, cabendo à Administração Pública acolher, em cada caso, com motivação e transparência, a possibilidade do elastecimento do prazo contratual sem a necessidade de nova licitação. Não é possível concluir que as normas estaduais impugnadas teriam sido editadas com o propósito de favorecer, indevidamente, uma única empresa

Ainda de acordo com a Advocacia Geral da União, não cabe ao STF interferir em um assunto administrativo.

Ademais, não cabe a essa Corte Suprema, em sede de controle abstrato, perquirir o mérito decisão administrativa de prorrogação de contratos versus a realização de novos procedimentos licitatórios em situações concretas. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo indeferimento do pedido cautelar

Já a Procuradoria Geral da República diz que não há provas de que os decretos de Doria sobre a reformulação nos transportes do ABC tenham ferido Constituição.

Não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra decreto regulamentar, por se tratar de ato normativo secundário, não sindicável pela via do controle concentrado de constitucionalidade. 2. Inviável proceder-se, em controle concentrado de constitucionalidade, à análise de fatos e provas. — Parecer pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade

Se não houver pedido de vistas, o julgamento virtual que começou na sexta-feira (07) deve ser concluído em 17 de outubro de 2022.

Os ministros podem ou não seguir a relatora Cármen Lúcia.

O Governo do Estado de São Paulo disse na defesa da ADI que os decretos e as leis estaduais seguem a Lei Federal da Relicitação (Lei 13.448/2017), que flexibiliza os critérios para a prorrogação antecipada de contratos de concessão de ferrovias sem a necessidade de licitação.

A própria ministra Carmén Lúcia, relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5991, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), votou em dezembro de 2020 pela constitucionalidade da lei que permite o modelo de prorrogação antecipada.

Na ocasião, Carmén Lúcia não verificou qualquer inconstitucionalidade na previsão de “investimento cruzado”. Nessa modalidade, não se tem alteração do objeto da concessão, mas alteração contratual para adequação às necessidades mutáveis do interesse público. “O investimento cruzado está compreendido na autonomia política do ente federado, ao qual compete avaliar a vantagem ou não da substituição da outorga pelo pagamento em dinheiro sobre novos investimentos na infraestrutura da malha ferroviária brasileira”, concluiu.

A decisão foi de Plenário e o único a divergir foi o ministro Edson Fachin por considerar que a redução do prazo e o abrandamento dos requisitos para a chamada relicitação ferem princípios constitucionais da eficiência, da impessoalidade, da moralidade e do interesse público.

Segundo o Governo do Estado de São Paulo, leis estaduais garantem a prorrogação antecipada do contrato com a Metra, além disso, lei federais, como a chamada “relicitação”, permitem que contratos tenham seu tempo ampliado em troca de investimentos.

Foi o que ocorreu com a MRS Logística, operadora de trens de carga, que teve o contrato prorrogado por 30 anos em 29 de julho de 2022, também sem licitação.

A MRS opera a Malha Sudeste, que tem 1.643 km de extensão, passando pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com operação nos portos de Santos, Itaguaí, Sudeste, Guaíba e Rio de Janeiro.

Em troca desta prorrogação, a empresa terá de fazer investimentos de R$ 21 bilhões para toda a concessão em manutenção e ampliação da capacidade de transporte.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/07/28/antt-aprova-prorrogacao-antecipada-de-concessao-da-mrs-por-mais-30-anos/

O mesmo ocorreu com a renovação do contrato da Rumo, também transportadora ferroviária de carga, na Malha Paulista.

Na sessão virtual concluída em 04 de dezembro de 2020, o colegiado do STF (Supremo Tribunal Federal) julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5991, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a lei.

O Diário do Transporte mostrou em 27 de maio de 2020 que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deliberou, em Reunião de Diretoria a prorrogação do contrato de concessão da Malha Paulista, administrada pela concessionária Rumo S.A.

O Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Ministro Augusto Nardes, indeferiu em 20 de maio de 2020, uma medida cautelar que visava suspender a renovação do contrato de concessão das linhas férreas no Estado de São Paulo, destinadas ao transporte de carga.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2020/05/27/antt-aprova-e-contrato-que-prorroga-a-concessao-da-malha-paulista-sera-assinado-hoje-em-brasilia/

GOVERNO DE SP ALEGA MELHORIAS COM NEXT MOBILIDADE:

Além disso, o Governo do Estado de São Paulo alega que as mais de 100 linhas de ônibus no ABC, correspondentes à antiga área 5 da EMTU nunca foram licitadas.

Os empresários da região boicotaram as seis tentativas da EMTU de licitar as linhas, operando com contratos a título precário.

As linhas metropolitanas do ABC eram as que recebiam as piores avaliações por parte dos passageiros de acordo com o IQT (Índice de Qualidade do Transporte) da EMTU. Os ônibus eram velhos, apenas parte da frota tinha acessibilidade e não havia cumprimento pleno de horários e itinerários por parte das antigas empresas de ônibus que foram retiradas do ABC.

Ainda de acordo com o Governo do Estado de São Paulo, entre 2021 e setembro de 2022, a NEXT Mobilidade comprou mais de 200 ônibus zero quilômetro, com ar-condicionado, carregadores USB para baterias de celulares, wi-fi, vidros colados e acessibilidade. Os horários em diversas linhas foram ampliados e, depois de mais de 10 anos sem renovação, os serviços seletivos receberam frota zero quilômetro.

Sobre o BRT-ABC, foram apresentadas intervenções no Terminal central em São Bernardo do Campo, mas as obras de construção das pistas para os ônibus ainda não começaram, apesar da promessa de entrega de um trecho em operação no primeiro trimestre de 2023.

STF tem mais um voto contra o BRT-ABC e linhas para a NEXT Mobilidade

Edson Fachin acompanhou o entendimento da relatora Cármen Lúcia pela inconstitucionalidade de contrato de R$ 22,6 bilhões de Doria nos transportes o ABC Paulista; Restam nove ministros para votar

ADAMO BAZANI

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, acompanhou na tarde desta segunda-feira, 10 de outubro de 2022, a relatora Cármen Lúcia e decidiu pela inconstitucionalidade de um contrato sem licitação por 25 anos, no valor de R$ 22,6 bilhões, assinado na gestão do então governador de São Paulo, Joao Doria, sobre transportes por ônibus no ABC Paulista.

Como mostrou o Diário do Transporte, na sexta-feira (07), começou o julgamento da

Cármen Lúcia acatou as argumentações do Solidariedade que sustenta, em resumo, que a concessão tanto da construção e operação do BRT do ABC como a concessão das 111 linhas fora do Corredor ABD deveria ser precedida de uma licitação.

Ainda restam mais nove ministros e o julgamento está marcado para acabar no dia 17 de outubro de 2022, mas há também a possibilidade de um deles pedir vistas, ou seja, para analisar melhor o processo, suspendendo o julgamento sem um prazo para a retomada.

Os ministros são:

Ministra Rosa Weber – Presidente – ainda não votou

Ministro Roberto Barroso – Vice-Presidente – ainda não votou

Ministro Gilmar Mendes – Decano – ainda não votou

Ministro Ricardo Lewandowski – ainda não votou

Ministra Cármen Lúcia – relatora que votou pela inconstitucionalidade

Ministro Dias Toffoli – ainda não votou

Ministro Luiz Fux – ainda não votou

Ministro Edson Fachin- acompanhou a relatora que votou pela inconstitucionalidade

Ministro Alexandre de Moraes – ainda não votou

Ministro Nunes Marques– ainda não votou

Ministro André Mendonça – ainda não votou

O Diário do Transporte mostrou que tanto a AGU (Advocacia Geral da União) e a PGR (Procuradoria Geral da República) se manifestaram pela legalidade dos decretos que possibilitaram a prorrogação contratual em troca de investimentos para a construção e operação do BRT-ABC, além de renovação de frota das linhas assumidas pela NEXT Mobilidade.

O Governo do Estado de São Paulo alegou que existem leis estaduais que permitem a prorrogação antecipada; que a Lei Federal da Relicitação (Lei 13.448/2017), que flexibiliza os critérios para a prorrogação antecipada de contratos de concessão de ferrovias sem a necessidade de licitação, pode ser aplicada ao transporte público de passageiros; e que a entrada da NEXT Mobilidade no sistema representou melhoria de frota e atendimento em relação às antigas empresas que também operavam sem licitação.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/10/10/agu-e-pgr-se-manifestam-pela-legalidade-de-contrato-de-r-226-bilhoes-do-brt-abc-e-das-linhas-da-next-mobilidade-julgamenrto-prossegue/

Gilmar Mendes pede vistas e julgamento do BRT-ABC e linhas para a NEXT Mobilidade é suspenso no STF

Pelas regras, não há prazo para retomada até que ministro se sinta apto a votar

ADAMO BAZANI

Foi suspenso por tempo indeterminado na tarde desta terça-feira, 11 de outubro de 2022, o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) de dois decretos do ex-governador de São Paulo, João Doria, que permitiram a prorrogação de um contrato de transportes por ônibus no ABC Paulista por 25 anos, pelo valor de R$ 22,6 bilhões, sem licitação.

O ministro Gilmar Mendes pediu vistas, ou seja, se viu na necessidade de analisar melhor o processo antes de dar o voto. Pelas normas do Supremo, não há um prazo limite para o ministro votar.

Após Gilmar Mendes se sentir apto e votar, outros ministros também podem pedir vistas se acharem necessário.

Como mostrou o Diário do Transporte, na sexta-feira (07), começou o julgamento da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7048 movida pelo partido político Solidariedade contra a prorrogação antecipada do contrato de 1997 da empresa Metra pelo Corredor ABD (de ônibus e trólebus) até 2046 em troca da construção de um sistema de ônibus elétricos rápidos em corredores entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo, denominado BRT-ABC (Bus Rapid Transit do ABC Paulista).

Além disso, todas as mais de 100 linhas intermunicipais metropolitanas no ABC Paulista que eram operadas por diferentes empresas foram repassadas para a NEXT Mobilidade, nome fantasia da SPE – Sociedade de Propósito Específico ABC Sistema, criada a partir de dois decretos de março de 2021, assinados por Doria e pelo então secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy.

Estas linhas são gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Tinham votado pela inconstitucionalidade, acatando a argumentação do partido político, a relatora, ministra Cármen Lúcia, e o ministro Edson Fachin.

Até agora, a votação é a seguinte:

Os ministros são:

Ministra Rosa Weber – Presidente – ainda não votou

Ministro Roberto Barroso – Vice-Presidente – ainda não votou

Ministro Gilmar Mendes – Decano – pediu vistas, suspendendo o julgamento, em 11/10/22

Ministro Ricardo Lewandowski – ainda não votou

Ministra Cármen Lúcia – relatora que votou pela inconstitucionalidade em 07/10/22

Ministro Dias Toffoli – ainda não votou

Ministro Luiz Fux – ainda não votou

Ministro Edson Fachin- acompanhou a relatora que votou pela inconstitucionalidade em 10/10/22

Ministro Alexandre de Moraes – ainda não votou

Ministro Nunes Marques– ainda não votou

Ministro André Mendonça – ainda não votou

O Diário do Transporte mostrou que tanto a AGU (Advocacia Geral da União) e a PGR (Procuradoria Geral da República) se manifestaram pela legalidade dos decretos que possibilitaram a prorrogação contratual em troca de investimentos para a construção e operação do BRT-ABC, além de renovação de frota das linhas assumidas pela NEXT Mobilidade.

O Governo do Estado de São Paulo alegou que existem leis estaduais que permitem a prorrogação antecipada; que a Lei Federal da Relicitação (Lei 13.448/2017), que flexibiliza os critérios para a prorrogação antecipada de contratos de concessão de ferrovias sem a necessidade de licitação, pode ser aplicada ao transporte público de passageiros; e que a entrada da NEXT Mobilidade no sistema representou melhoria de frota e atendimento em relação às antigas empresas que também operavam sem licitação.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/10/10/agu-e-pgr-se-manifestam-pela-legalidade-de-contrato-de-r-226-bilhoes-do-brt-abc-e-das-linhas-da-next-mobilidade-julgamenrto-prossegue/

Garcia aposta que BRT-ABC será aprovado no STF e mantém cronograma para construção de meio de transporte da NEXT Mobilidade

Nesta semana, ministro Gilmar Mendes pediu vistas, interrompendo julgamento

ADAMO BAZANI

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse na manhã desta sexta-feira, 14 de outubro de 2022, que acredita que o STF (Supremo Tribunal Federal) vai concluir pela legalidade e constitucionalidade de dois decretos do seu antecessor, João Doria, que prorrogaram por 25 anos e R$ 22,5 bilhões um contrato de transportes de 1997 no ABC Paulista sem licitação.

Em troca desta prorrogação, a empresa Metra, originalmente contratada para operar e manter o Corredor ABD de Ônibus e Trólebus terá de construir um sistema de ônibus elétricos rápidos em corredores denominado BRT ABC (Bus Rapid Transit do ABC) que vai ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo, em quase 18 km de extensão.

Em decorrência destes dois decretos de março de 2021, foi criada a SPE (Sociedade de Propósito Específico) ABC Sistema, cujo nome fantasia é NEXT Mobilidade. A SPE também sem licitação passou a operar todas as mais de 100 linhas intermunicipais no ABC Paulista gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). A frota destas linhas está sendo renovada.

O partido político Solidariedade entrou com ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7048 contestando a ausência de licitação.

Para Garcia, em resposta ao jornalista Leandro Amaral, do Repórter Diário, é comum que não haja ainda o pleno entendimento por parte da sociedade quanto ao modelo chamado de prorrogação antecipada, já que é inédito nos transportes de passageiros, mas que tem base em leis estaduais e uma lei federal.

“O Estado está defendendo a legitimidade da prorrogação deste contrato que foi feito com total transparência e com vantajosidade para o Estado. A gente espera convencer o Supremo Tribunal Federal da legalidade. Aliás, existe uma lei federal similar a do Estado e com base nela foram realizadas várias renovações antecipadas e o BRT-ABC é o único caso de São Paulo. Então, nós estamos defendendo com a Procuradoria, com a esperança que nós vamos vencer” – disse.

O governador disse que, por enquanto, o cronograma de obras e renovação de frota.

“Por enquanto, não muda o cronograma, seguem as previsões de implantação de BRT-ABC” – concluiu.

A declaração foi feita durante evento de aniversário de 52 anos da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na capital paulista.

O Diário do Transporte noticiou que foi suspenso por tempo indeterminado na tarde desta terça-feira, 11 de outubro de 2022, o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) após o ministro Gilmar Mendes ter pedido vistas, ou seja, para analisar melhor o processo.

Tinham votado pela inconstitucionalidade, acatando a argumentação do partido político, a relatora, ministra Cármen Lúcia, e o ministro Edson Fachin.

Até agora, a votação é a seguinte:

Os ministros são:

Ministra Rosa Weber – Presidente – ainda não votou

Ministro Roberto Barroso – Vice-Presidente – ainda não votou

Ministro Gilmar Mendes – Decano – pediu vistas, suspendendo o julgamento, em 11/10/22

Ministro Ricardo Lewandowski – ainda não votou

Ministra Cármen Lúcia – relatora que votou pela inconstitucionalidade em 07/10/22

Ministro Dias Toffoli – ainda não votou

Ministro Luiz Fux – ainda não votou

Ministro Edson Fachin- acompanhou a relatora que votou pela inconstitucionalidade em 10/10/22

Ministro Alexandre de Moraes – ainda não votou

Ministro Nunes Marques– ainda não votou

Ministro André Mendonça – ainda não votou

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/10/11/gilmar-mendes-pede-vistas-e-julgamento-do-brt-abc-e-linhas-para-a-next-mobilidade-e-suspenso-no-stf/

Linhas seletivas da EMTU recebem mais cinco ônibus 0 km da NEXT Mobilidade no ABC Paulista

Outras 10 unidades já foram colocadas em operação

ADAMO BAZANI

Começaram a operar nesta quarta-feira, 19 de outubro de 2022, mais cinco ônibus zero quilômetro em linhas seletivas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) a partir do ABC Paulista.

Os veículos foram comprados pela operadora dos serviços, NEXT Mobilidade.

Como mostrou o Diário do Transporte, em julho deste ano, a empresa já havia trazido dez unidades do mesmo modelo para este tipo de linha.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/07/30/apos-anos-sem-renovacao-na-frota-de-seletivos-da-emtu-abc-tera-onibus-zero-quilometro-neste-tipo-de-servico-intermunicipal/

Linhas seletivas são aquelas prestadas com ônibus padrão rodoviário entre diferentes municípios da região metropolitana, no caso da EMTU.

Os ônibus são do modelo Busscar EL BUSS FT, chassi Mercedes-Benz 1721 L, com motor dianteiro e suspensão a ar.

A última compra expressiva de ônibus 0 km para estes serviços na região ocorreu em 2011.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2011/08/20/uma-extensao-do-escritorio-publix-torna-linha-de-aeroporto-verdadeiramente-seletiva-sem-aumento-de-passagem/

Nova garagem da NEXT Mobilidade em Santo André deve beneficiar passageiros de 17 linhas, promete empresa

Com isso, companhia que controla todas as linhas intermunicipais do ABC passa a ter três garagens

ADAMO BAZANI

A empresa de ônibus NEXT Mobilidade, que opera todas as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) no ABC Paulista, inaugurou na última terça-feira (27), uma garagem no Jardim Milena, em Santo André, na antiga garagem da Viação Alpina, empresa que também faz parte do Grupo ABC.

Segundo a companhia, com o novo espaço, passageiros de 17 linhas devem ser beneficiados porque a soltura dos ônibus será mais facilitada.

O espaço vai contar com 220 empregados, que foram transferidos da unidade localizada no bairro Aricanduva, em São Paulo.

O novo endereço facilitará a distribuição de frota, em 17 linhas que sairão do local.

INFRAESTRUTURA:

A NEXT Mobilidade diz que a nova garagem vai possibilitar maior infraestrutura para a manutenção dos veículos, com cinco valetas para os trabalhos de mecânica, além de funilaria e pintura, borracharia, almoxarifado, plantão e setores administrativos como Recursos Humanos.

Com a nova unidade em Santo André, a NEXT Mobilidade passa a ter garagens, uma em Ribeirão Pires, a nova unidade em Santo André e a matriz em São Bernardo do Campo.

TCE pede documentação ao Governo do Estado para esclarecer BRT do ABC da NEXT Mobilidade em contrato de R$ 22,6 bilhões sem licitação

Julgamento no STF está parado após Gilmar Mendes pedir vistas

ADAMO BAZANI

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) pediu uma série de documentos e estudos para a STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) e para a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) para esclarecer a prorrogação de um contrato de 1997 referente a transportes por ônibus no ABC Paulista por 25 anos, sem licitação, no valor de R$ 22,6 bilhões (R$ 22.606.486.668,96)

A determinação do TCE foi publicada oficialmente nesta sexta-feira, 21 de outubro de 2022.

A Assessoria Técnica da corte de contas quer saber os embasamentos técnicos, legais e financeiros de dois decretos de março de 2021, assinados pelo então governador João Doria e o então secretário dos transportes metropolitanos, Alexandre Baldy, que possibilitaram essa prorrogação contratual. O TCE ainda quer planos operacionais do sistema de transportes, relatórios de licença ambiental e relação de desapropriações para a construção de um corredor de ônibus (BRT) de maior capacidade que os corredores comuns.

O STF (Supremo Tribunal Federal) também analisa o assunto, mas o julgamento foi paralisado por tempo indeterminado após o ministro Gilmar Mendes pedir vistas em 11 de outubro de 2022. O julgamento teve início em 07 de outubro de 2022.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/10/11/gilmar-mendes-pede-vistas-e-julgamento-do-brt-abc-e-linhas-para-a-next-mobilidade-e-suspenso-no-stf/

Tanto a ação no Supremo quanto a representação no TCE são contra a prorrogação antecipada do contrato de 1997 da empresa Metra pelo Corredor ABD (de ônibus e trólebus) até 2046 em troca da construção de um sistema de ônibus elétricos rápidos em corredores entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo, denominado BRT-ABC (Bus Rapid Transit do ABC Paulista).

Além disso, todas as mais de 100 linhas intermunicipais metropolitanas no ABC Paulista que eram operadas por diferentes empresas foram repassadas para a NEXT Mobilidade, nome fantasia da SPE – Sociedade de Propósito Específico ABC Sistema, criada a partir de dois decretos de março de 2021.

O Diário do Transporte mostrou que tanto a AGU (Advocacia Geral da União) e a PGR (Procuradoria Geral da República) se manifestaram pela legalidade dos decretos que possibilitaram a prorrogação contratual em troca de investimentos para a construção e operação do BRT-ABC, além de renovação de frota das linhas assumidas pela NEXT Mobilidade.

O Governo do Estado de São Paulo alegou que existem leis estaduais que permitem a prorrogação antecipada; que a Lei Federal da Relicitação (Lei 13.448/2017), que flexibiliza os critérios para a prorrogação antecipada de contratos de concessão de ferrovias sem a necessidade de licitação, pode ser aplicada ao transporte público de passageiros; e que a entrada da NEXT Mobilidade no sistema representou melhoria de frota e atendimento em relação às antigas empresas que também operavam sem licitação.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/10/10/agu-e-pgr-se-manifestam-pela-legalidade-de-contrato-de-r-226-bilhoes-do-brt-abc-e-das-linhas-da-next-mobilidade-julgamenrto-prossegue/

A ação no Supremo foi movida pelo partido político Solidariedade e a representação no TCE pela pessoa jurídica Alan Pinheiro Leal (CNPJ 31.454.458/0001-44), uma empresa registrada como de fretamento em Picos, cidade do Piauí com 78 mil habitantes (dados do IBGE)

A população total da cidade onde está registrada a empresa Alan Pinheiro Leal é praticamente a metade da demanda prevista apenas para o BRT que é de 173.110 mil passageiros por dia; sendo 62.230 no semi-expresso; 13.680 no expresso e 97.200 no parador, segundo estimativa do Governo do Estado de São Paulo.

Para a STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) e EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), o TCE solicitou os seguintes documentos e esclarecimentos:

– Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental EVTA – em sua última versão, ou que disponibilize eletronicamente em seu próprio site;

– Os estudos técnicos de engenharia que quantificaram os investimentos;

– O CAPEX (capital expenditure – despesas de capital/investimentos em bens de capital) negociado e a sua precificação mínima que demonstre a fonte, data-base e referencias utilizadas para a formação dos preços dos investimentos em infraestrutura, outros equipamentos e frota, com a indicação de investimentos novos (contrato) e investimentos decorrentes do Termo;

– OPEX (operational expenditure – custo associado à manutenção dos equipamentos/despesas operacionais) negociado acompanhado de suas premissas, justificativas, data base e referências de preços;

– Os Fluxos de Caixa estimados, considerando os CAPEX e OPEX apurados; Esclarecimentos sobre a segregação dos investimentos, especificando quais e em que montante serão incorporados ao plano de Negócios e quais restarão como obrigação de fazer;

– Esclarecer quais são os investimentos referentes ao bloco 1 que os modelo Econômico-Financeiro apenas considera;

– Apresentar o relatório de engenharia que contém e discrimina os valores dos investimentos nos demais blocos;

– Apresentar o Plano de Investimentos de forma valorada e quantificada;

– Listar e estimar as Licenças Ambientais que serão necessárias;

– Listar e estimar as desapropriações que deverão ser realizadas;

– Apresentar a Matriz de Risco do Termo;

– Apresentar os novos cronogramas físico-financeiros de implantação e seus impactos relativos à matriz de risco,

– Apresentar o Plano Operacional Inicial (a ser entregue em 180 dias após a assinatura do Termo)

– Apresentar o Plano Operacional Modernizado (de implantação do BRT).

Obras do BRT ABC da NEXT Mobilidade avançam e Av. Lauro Gomes tem um dos sentidos interditado a partir desta segunda (20)

Uma das pistas da Avenida funciona em ambas direções

ADAMO BAZANI

As obras do BRT-ABC, sistema de ônibus elétricos rápidos que deve ligar parte da região do ABC à capital paulista, entraram em nova fase a partir desta segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023.

Para isso, de acordo com a prefeitura de São Bernardo do Campo, duas faixas da Avenida Lauro Gomes no sentido São Paulo/Rudge Ramos (trecho de 200 metros, entre a ligação com a Avenida Aldino Pinotti até a altura da rua José Setti) foram parcialmente interditadas.

As obras são de responsabilidade da NEXT-Mobilidade com a supervisão da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Em nota, a prefeitura de São Bernardo do Campo explica que a alternativa para o acesso à Avenida Lauro Gomes (sentido São Paulo/Rudge Ramos) para os motoristas que vêm de Santo André (via Avenida Pereira Barreto) é a Avenida Senador Vergueiro (via Rua Dr. Marcel Preotesco).

Já o motorista que costuma acessar a Avenida Lauro Gomes pelaAvenida Aldino Pinotti, a alternativa é fazer conversão à esquerda para entrar na Rua Dr. Marcel Preotesco e, em seguida, acessar a Avenida Senador Vergueiro.

A prefeitura ainda destaca que a Avenida Lauro Gomes, no sentido São Bernardo/Santo André, permanece em funcionamento, com a diferença de que vai operar em mão dupla (uma faixa de rolamento para cada sentido).

INTERDIÇÃO GRADATIVA:

A administração municipal destaca que a interdição da Avenida Lauro Gomes se dá de forma gradativa e parcial e são previstas cinco fases em cinco trechos:

O primeiro trecho, entre a ligação com a Avenida Aldino Pinotti e na altura da rua José Setti (cerca de 200 metros) será segregado a partir desta segunda-feira. Em seguida, uma nova etapa se iniciará (prevista para o dia 20 de março), e a interdição atingirá mais aproximadamente 300 metros (até a altura da rua Luiz Ferreira da Silva) e deverá durar mais 30 dias, e assim sucessivamente. A quinta e última fase da interdição, na altura da Avenida Winston Churchil, está prevista para ser concluída até dezembro, quando as duas faixas da Avenida Lauro Gomes no sentido São Paulo/Rudge Ramos darão lugar ao corredor exclusivo do BRT ABC.

BRT-ABC da NEXT Mobilidade: Trecho da Lauro Gomes em SBC é liberado; Obras devem ser concluídas no 2º semestre de 2023

Sistema de ônibus elétricos em corredores deve atender 173 mil passageiros por dia

ADAMO BAZANI

Os engenheiros do BRT-ABC, sistema de ônibus elétricos em corredores deve atender 173 mil passageiros por dia entre a capital paulista e a região do ABC, informaram que liberaram ao tráfego normal de veículos, no final da tarde desta terça-feira 21 de fevereiro de 2023, duas faixas do primeiro trecho de 200 metros da Avenida Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, agora com mão dupla, entre a Avenida Aldino Pinotti e Travessa José Setti.

Segundo a NEXT Mobilidade, empresa responsável pela implantação e operação do sistema de transportes, a interdição parcial tinha começado na segunda-feira (20), para início das obras de construção da pista de concreto do BRT-ABC nas duas faixas remanescentes da Lauro Gomes. O trecho liberado tem nova sinalização indicativa de mão dupla e balizadores.

As interdições na Avenida Lauro Gomes estão previstas em cinco etapas para diminuir o impacto no trânsito, dar tempo de os motoristas se adequarem e para a maturação das intervenções civis em cada trecho.

Veja as cinco etapas na Lauro Gomes:

1º Dias 20 e 22 de fevereiro: 200 metros entre a Avenida Aldino Pinotti e Travessa José Setti

2º No final de março, trecho de 350 metros entre a Travessa José Setti e Rua Luís Ferreira da Silva.

3º Em abril, as obras começam no trecho de 400 metros entre a Rua Luiz Ferreira e o acesso do estacionamento Carrefour.

4º Em maio, mais 400 metros, do Carrefour até a Termomecânica.

5º Em junho, outros 400 metros, da Termomecânica até a Avenida Winston Churchill.

Segundo a NEXT Mobilidade, as intervenções na Avenida Lauro Gomes, somam 1.750 metros entre o centro de São Bernardo do Campo (Paço Municipal) e Rudge Ramos, perto do limite com São Caetano do Sul.

Estas obras são para a construção do pavimento em concreto armado da pista onde circularão os ônibus elétricos do BRT-ABC.

Os trabalhos incluem remoção do asfalto, drenagem do solo, reforço do muro de contenção do Ribeirão dos Meninos e preparo da sub-base do pavimento.

A NEXT Mobilidade também detalha as principais características do BRT-ABC:

Demanda: Inicial de 173 mil passageiros/dia, com possibilidade de aumento conforme a necessidade;

Operação: 82 ônibus elétricos, com wi-fi e ar condicionado, fabricados no Brasil, com tecnologia nacional, inclusive baterias, por meio de parceria entre empresas como Eletra, Mercedes-Benz, WEG, Caio entre outras;

Veículos: são de piso baixo, não poluentes, silenciosos e confortáveis;

Trajeto: em via segregada, com 20 estações/pontos de parada fechados, embarque em nível e ampla acessibilidade;

Bilhetagem: realizada nas estações/pontos de parada, antes do embarque nos veículos, facilitando o acesso;

Custo total: estimado em R$ 858 milhões – sete vezes menos do que o previsto para o monotrilho da Linha 18-Bronze (projeto substituído pelo BRT- ABC);

Ampla economia aos cofres públicos com desapropriações;

Serviço disponível à população em curto prazo – cerca de dois anos de obras;

Previsão de início de operação: segundo semestre de 2024;

Trajeto de 17,3 km, atendendo diretamente três municípios do Grande ABC (São Bernardo, Santo André e São Caetano), mais Diadema e Mauá (via Corredor ABD).

Interligação com três terminais: São Bernardo (Paço Municipal), Tamanduateí (Linha 2-Verde do Metrô e Linha 10 Turquesa da CPTM) e Sacomã (Linha 2-Verde do metrô e Expresso Tiradentes).

Três opções de parada: Linha Paradora (20 estações), Semiexpressa (oito estações) e Expressa (só os terminais São Bernardo, Tamanduateí e Sacomã);

Tempos do percurso completo, do Terminal São Bernardo ao Terminal Sacomã: 52 min (Linha Paradora), 43 min (Semiexpressa) e 40 min (Expressa).

Ônibus comuns intermunicipais da NEXT Mobilidade no ABC começam a receber adesivos de alerta de pontos cegos

Implantação está sendo gradual; No Corredor ABD, coletivos já possuem indicador nas partes da lataria para aumentar segurança de pedestres, ciclistas e motociclistas

ADAMO BAZANI

Os ônibus intermunicipais comuns da NEXT Mobilidade no ABC Paulista começaram a receber adesivos indicadores de pontos cegos na lataria.

Pontos cegos são partes dos ônibus que não são bem visualizadas pelo motorista pelo fato de este tipo de veículo ser muito grande.

Os adesivos estão sendo afixados nestas áreas do ônibus com o alerta: Atenção: Ponto Cego – O motorista pode não estar vendo você.

Em forma curcular e na cor amarela, os adesivos ainda têm uma imagem de um olho cortada, indicando justamente a visualização prejudicada pelo motorista.

De acordo com a empresa, a implantação está sendo gradual.

No Corredor ABD (de ônibus e trólebus), os coletivos já possuem indicador nas partes da lataria para aumentar segurança de pedestres, ciclistas e motociclistas.

Sempre que possível (e nem sempre é possível), a permanência nas proximidades destas áreas demarcadas deve ser evitada.

Ainda segundo a empresa, não se trata de responsabilizar os passageiros, pedestres e ciclistas pelos acidentes, mas se trata de um recurso a mais para segurança.

“Treinamentos constantes de motoristas e demais operadores, manutenção em dia e o pleno funcionamento de equipamentos de segurança, como o anjo da guarda, dispositivo que impede a movimentação dos ônibus, são fundamentais e insubstituíveis, mas os adesivos servem para alerta para que todos ajudem a fazer um transporte mais seguro”

Na Grande São Paulo, adesivos semelhantes podem ser encontrados, por exemplo, em todos os ônibus municipais da capital paulista (é obrigatório), nos municipais de Diadema e de Guarulhos, entre outros.

Os pontos-cegos em ônibus variam de acordo com os modelos, mas em geral, ficam nos seguintes locais:

– Da porta da frente até a porta traseira do ônibus, na parte de baixo (saia).

– Do lado oposto da janela do motorista

– Logo atrás do ônibus

– Na frente, na parte de baixo, perto dos retrovisores

– Entre a roda traseira e a porta traseira

Sempre que possível, pedestres, ciclistas e motociclistas devem evitar permanecer muito tempo nestes pontos.

O motorista de ônibus ou de caminhão deve zelar pela segurança dos menores, mas as ações em prol de um trânsito mais seguro é dever de todos.

Tarcísio de Freitas conversa com ministros do STF para tentar convencer sobre a legalidade do BRT-ABC da NEXT Mobilidade

Supremo decide sobre constitucionalidade de decretos de Doria que geraram contratos a partir da ampliação da concessão do Corredor ABD de trólebus e ônibus

ADAMO BAZANI

O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve nesta terça-feira, 21 de março de 2023, com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília, e um dos assuntos foi o BRT do ABC, sistema de ônibus elétricos rápidos em corredores entre as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo que começou a ter as pistas construídas neste ano.

A primeira previsão de entrega da obra que seria no fim de 2022 foi mudada para o fim de 2024.

Os corredores terão 17,3 km de extensão e custo total estimado em R$ 858 milhões – sete vezes menos do que o previsto para o monotrilho da Linha 18-Bronze (projeto substituído pelo BRT- ABC); meio de transporte que foi planejado inicialmente para o trajeto.

A demanda inicial é de 173 mil passageiros/dia, com possibilidade de aumento conforme a necessidade.

O objetivo foi tentar convencer a corte sobre a legalidade de dois decretos do ex-governador João Doria que geraram o contrato a partir da ampliação da concessão do Corredor ABD de trólebus e ônibus, sem licitação.

O Supremo julga desde 07 de outubro de 2022, a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7048 movida pelo partido político Solidariedade contra a prorrogação antecipada do contrato de 1997 da empresa Metra pelo Corredor ABD (de ônibus e trólebus) até 2046 em troca da construção de um sistema de ônibus elétricos rápidos em corredores entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo, denominado BRT-ABC (Bus Rapid Transit do ABC Paulista).

Além disso, todas as mais de 100 linhas intermunicipais metropolitanas no ABC Paulista que eram operadas por diferentes empresas foram repassadas para a NEXT Mobilidade, nome fantasia da SPE – Sociedade de Propósito Específico ABC Sistema, criada a partir de dois decretos de março de 2021, assinados por Doria e pelo então secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy.

Estas linhas são gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

O contrato prevê também a modernização do corredor ABD, cujo projeto é dos anos 1980 e há vários pontos desatualizados.

O julgamento foi suspenso em 10 de outubro de 2022 porque o Ministro Gilmar Mendes (Decano, o mais velho), pediu vistas.

Tinham votado pela inconstitucionalidade, acatando a argumentação do partido político, a relatora, ministra Cármen Lúcia, e o ministro Edson Fachin.

Até agora, a votação é a seguinte:

Os ministros são:

Ministra Rosa Weber – Presidente – ainda não votou

Ministro Roberto Barroso – Vice-Presidente – ainda não votou

Ministro Gilmar Mendes – Decano – pediu vistas, suspendendo o julgamento, em 11/10/22

Ministro Ricardo Lewandowski – ainda não votou

Ministra Cármen Lúcia – relatora que votou pela inconstitucionalidade em 07/10/22

Ministro Dias Toffoli – ainda não votou

Ministro Luiz Fux – ainda não votou

Ministro Edson Fachin- acompanhou a relatora que votou pela inconstitucionalidade em 10/10/22

Ministro Alexandre de Moraes – ainda não votou

Ministro Nunes Marques– ainda não votou

Ministro André Mendonça – ainda não votou

O Diário do Transporte mostrou que tanto a AGU (Advocacia Geral da União) e a PGR (Procuradoria Geral da República) se manifestaram pela legalidade dos decretos que possibilitaram a prorrogação contratual em troca de investimentos para a construção e operação do BRT-ABC, além de renovação de frota das linhas assumidas pela NEXT Mobilidade.

O Governo do Estado de São Paulo alegou que existem leis estaduais que permitem a prorrogação antecipada; que a Lei Federal da Relicitação (Lei 13.448/2017), que flexibiliza os critérios para a prorrogação antecipada de contratos de concessão de ferrovias sem a necessidade de licitação, pode ser aplicada ao transporte público de passageiros; e que a entrada da NEXT Mobilidade no sistema representou melhoria de frota e atendimento em relação às antigas empresas que também operavam sem licitação.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/10/10/agu-e-pgr-se-manifestam-pela-legalidade-de-contrato-de-r-226-bilhoes-do-brt-abc-e-das-linhas-da-next-mobilidade-julgamenrto-prossegue/

Contrato de R$ 22,6 bilhões pelo BRT-ABC, da NEXT-Mobilidade, volta a ser julgado em 05 de maio de 2023 pelo STF

Partido político questiona constitucionalidade de decretos de João Doria que concederam a grupo empresarial do ABC prorrogação de contrato de 1997 e assunção de mais de 100 linhas da EMTU sem licitação

ADAMO BAZANI

O STF (Supremo Tribunal Federal) volta a julgar se são constitucionais ou não dois decretos do ex-governador João Doria que viabilizaram a construção do BRT-ABC (sistema de ônibus rápidos e elétricos) e concederam ao grupo empresarial da NEXT Mobilidade a operação de mais de 100 linhas de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) sem licitação.

Os decretos envolvem um contrato de R$ 22,6 bilhões válido até 2046.

O julgamento será retomado em 05 de maio de 2023 e, na forma virtual, vai até o dia 12 de maio.

A nova pauta foi inserida no sistema do STF nesta quinta-feira, 20 de abril de 2023.

O Supremo começou o julgamento em 07 de outubro de 2022 da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7048 movida pelo partido político Solidariedade contra a prorrogação antecipada do contrato de 1997 da empresa Metra pelo Corredor ABD (de ônibus e trólebus) até 2046 em troca da construção de um sistema de ônibus elétricos rápidos em corredores entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo, denominado BRT-ABC (Bus Rapid Transit do ABC Paulista).

Além disso, todas as mais de 100 linhas intermunicipais metropolitanas no ABC Paulista que eram operadas por diferentes empresas foram repassadas para a NEXT Mobilidade, nome fantasia da SPE – Sociedade de Propósito Específico ABC Sistema, criada a partir de dois decretos de março de 2021, assinados por Doria e pelo então secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy.

O contrato prevê também a modernização do corredor ABD, cujo projeto é dos anos 1980 e há vários pontos desatualizados.

O BRT do ABC, sistema de ônibus elétricos rápidos em corredores, vai ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo. O trajeto começou a ter as pistas construídas neste ano.

A primeira previsão de entrega da obra que seria no fim de 2022 foi mudada para o fim de 2024.

Os corredores terão 17,3 km de extensão e custo total estimado em R$ 858 milhões – sete vezes menos do que o previsto para o monotrilho da Linha 18-Bronze (projeto substituído pelo BRT- ABC); meio de transporte que foi planejado inicialmente para o trajeto.

A demanda inicial é de 173 mil passageiros/dia, com possibilidade de aumento conforme a necessidade.

O julgamento foi suspenso em 10 de outubro de 2022 porque o Ministro Gilmar Mendes (Decano, o mais velho), pediu vistas.

Tinham votado pela inconstitucionalidade, acatando a argumentação do partido político, a relatora, ministra Cármen Lúcia, e o ministro Edson Fachin.

Até agora, a votação é a seguinte:

Os ministros são:

Ministra Rosa Weber – Presidente – ainda não votou

Ministro Roberto Barroso – Vice-Presidente – ainda não votou

Ministro Gilmar Mendes – Decano – pediu vistas, suspendendo o julgamento, em 11/10/22

Ministro Ricardo Lewandowski – ainda não votou

Ministra Cármen Lúcia – relatora que votou pela inconstitucionalidade em 07/10/22

Ministro Dias Toffoli – ainda não votou

Ministro Luiz Fux – ainda não votou

Ministro Edson Fachin- acompanhou a relatora que votou pela inconstitucionalidade em 10/10/22

Ministro Alexandre de Moraes – ainda não votou

Ministro Nunes Marques– ainda não votou

Ministro André Mendonça – ainda não votou

O Diário do Transporte mostrou que tanto a AGU (Advocacia Geral da União) e a PGR (Procuradoria Geral da República) se manifestaram pela legalidade dos decretos que possibilitaram a prorrogação contratual em troca de investimentos para a construção e operação do BRT-ABC, além de renovação de frota das linhas assumidas pela NEXT Mobilidade.

O Governo do Estado de São Paulo alegou que existem leis estaduais que permitem a prorrogação antecipada; que a Lei Federal da Relicitação (Lei 13.448/2017), que flexibiliza os critérios para a prorrogação antecipada de contratos de concessão de ferrovias sem a necessidade de licitação, pode ser aplicada ao transporte público de passageiros; e que a entrada da NEXT Mobilidade no sistema representou melhoria de frota e atendimento em relação às antigas empresas que também operavam sem licitação.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/10/10/agu-e-pgr-se-manifestam-pela-legalidade-de-contrato-de-r-226-bilhoes-do-brt-abc-e-das-linhas-da-next-mobilidade-julgamenrto-prossegue/

Caio conclui primeiro dos 30 novos ônibus “superarticulados” para o Corredor ABD

Veículo pode transportar cerca de 170 pessoas e dá início a um processo de renovação de frota o sistema

ADAMO BAZANI

Há mais de cinco anos sem uma renovação significativa, a frota do Corredor Metropolitano ABD receberá novos ônibus.

Serão 30 veículos de 22,87 metros de comprimento, do tipo “superarticulados”, com carroceria Caio Millennium V e chassis Mercedes-Benz O 500 UDA – piso baixo e com dois eixos no “carro” após a articulação.

A capacidade aproximada é de 170 passageiros em cada veículo.

A compra foi feita pela operadora do corredor, NEXT Mobilidade (ABC Sistema), que vai substituir veículos mais antigos a ampliar a atual frota com os novos veículos.

A previsão é de que o lote completo seja entregue até o final de maio, com possibilidade de alteração no prazo.

Piso baixo, ar-condicionado, corredores mais largos para os passageiros (uma das características do modelo de carroceria), tomadas USB para celulares e vidros com tratamento anti raios UV (ultravioleta) estão entre os itens.

A primeira unidade já foi concluída pela Caio e está na sede da fabricante em Botucatu, no interior paulista.

Prefeitura de São Paulo e EMTU assinam convênio para implantação do BRT-ABC da NEXT Mobilidade

Enquanto isso, na sexta-feira (05) deve ser retomado no STF julgamento que avalia se modelo de contrato de R$ 22,6 bilhões é legal ou não

ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Paulo e a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) assinaram um convênio de cooperação técnica para a implantação do BRT-ABC, que vai ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul até a capital paulista,

A autorização foi publicada na edição desta terça-feira, 02 de maio de 2023, do Diário Oficial da cidade de São Paulo.

Os corredores do BRT-ABC serão operados por ônibus elétricos e terão 17,3 km de extensão e custo total estimado em R$ 858 milhões – sete vezes menos do que o previsto para o monotrilho da Linha 18-Bronze; meio de transporte que foi planejado inicialmente para o trajeto. A demanda inicial é de 173 mil passageiros/dia, com possibilidade de aumento conforme a necessidade.

De acordo com a publicação oficial, o convênio é para o desenvolvimento e a execução conjunta das ações necessárias para a implantação do BRT-ABC e, na capital, o sistema de transporte vai passar pela Avenida Almirante Delamare e Avenida Presidente Wilson, seguindo pela faixa de domínio da CPTM até o Terminal Tamanduateí junto à estação Tamanduateí do Metrô/CPTM daí seguindo pela Rua Aida, Rua do Grito e Avenida das Juntas Provisórias até o Terminal Sacomã.

À vista dos elementos de convicção que instruem o presente processo, em especial Assessoria Jurídica desta pasta, que acolho,

AUTORIZO a celebração de CONVÊNIO entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (PMSP), por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO (SMT) e a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS S.A- EMTU/SP, que tem como objetivo a Cooperação Técnica e Apoio Recíproco para o desenvolvimento e a execução conjunta das ações necessárias para a implantação do BRT-ABC, parte integrante do Sistema Integrado Metropolitano da Região Metropolitana de São Paulo – SIM RMSP, que compreende o trecho do novo viário a ser implantado na margem esquerda do Ribeirão dos Meninos (no sentido São Bernardo do Campo – São Paulo) entre a junção do Ribeirão dos Couros com o Ribeirão dos Meninos, onde se encontra a divisa dos municípios de São Bernardo do Campo e São Paulo, transpondo a Avenida Almirante Delamare e Avenida Presidente Wilson, seguindo pela faixa de domínio da CPTM até o Terminal Tamanduateí junto à estação Tamanduateí do Metrô/CPTM daí seguindo pela Rua Aida, Rua do Grito e Avenida das Juntas Provisórias até o Terminal Sacomã.

JULGAMENTO:

Enquanto as obras e os andamentos burocráticos são colocados em execução, nesta sexta-feira, 05 de maio de 2023, o STF (Supremo Tribunal Federal) retoma o julgamento do contrato para a implantação do sistema. O valor total deste contrato é de R$ 22,6 bilhões e vale até 2046, sendo assinado em dezembro de 2021 pelo então governador João Doria.

Por meio de uma ação, o Partido Solidariedade contesta o fato de o contrato ter sido firmado sem licitação.

O Governo do Estado diz que se trata da renovação de um contrato com a empresa Metra pelo Corredor ABD de maio de 1997 já existente e que este modelo de extensão contratual é permitido por lei. O contrato envolve ainda 100 linhas da EMTU no ABC que trafegam fora do corredor de trólebus que deve ser reformado. Para esta operação, foi criada a empresa NEXT Mobilidade.

O julgamento começou em 07 de outubro de 2022 e foi interrompido três dias depois orque o Ministro Gilmar Mendes (Decano, o mais velho), pediu vistas.

Tinham votado pela inconstitucionalidade, acatando a argumentação do partido político, a relatora, ministra Cármen Lúcia, e o ministro Edson Fachin.

Até agora, a votação é a seguinte:

Os ministros são:

Ministra Rosa Weber – Presidente – ainda não votou

Ministro Roberto Barroso – Vice-Presidente – ainda não votou

Ministro Gilmar Mendes – Decano – pediu vistas, suspendendo o julgamento, em 11/10/22

Ministro Ricardo Lewandowski – ainda não votou

Ministra Cármen Lúcia – relatora que votou pela inconstitucionalidade em 07/10/22

Ministro Dias Toffoli – ainda não votou

Ministro Luiz Fux – ainda não votou

Ministro Edson Fachin- acompanhou a relatora que votou pela inconstitucionalidade em 10/10/22

Ministro Alexandre de Moraes – ainda não votou

Ministro Nunes Marques– ainda não votou

Ministro André Mendonça – ainda não votou

BRT-ABC da NEXT Mobilidade: Alexandre de Moraes pede vistas e novamente julgamento de contrato de R$ 22,6 bilhões é suspenso

Já ministro Gilmar Mendes que havia pedido vistas anteriormente, votou pela legalidade dos decretos que possibilitaram a implantação do meio de transporte com ônibus elétricos

ADAMO BAZANI

Foi suspenso novamente o julgamento do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre um contrato de R$ 22,6 bilhões para implantação do BRT do ABC, um sistema ônibus elétricos em corredores rápidos que vai ligar cidades do ABC Paulista à capital. O contrato tem duração até 2046.

A sessão virtual foi retomada nesta sexta-feira, 05 de maio de 2023, mas ainda na madrugada, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, o que suspendeu de novo o julgamento. Assim, as obras e a compra dos ônibus podem continuar enquanto a decisão final não é dada. É a segunda suspensão deste julgamento. O ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vistas anteriormente, votou pela legalidade dos decretos que possibilitaram a implantação do meio de transporte com ônibus elétricos

Moares tem 90 dias para dar uma decisão. Pedido de vistas ocorre quando o ministro pede mais tempo para analisar o assunto.

Os corredores do BRT-ABC serão operados por ônibus elétricos e terão 17,3 km de extensão e custo total estimado em R$ 858 milhões – sete vezes menos do que o previsto para o monotrilho da Linha 18-Bronze; meio de transporte que foi planejado inicialmente para o trajeto. A demanda inicial é de 173 mil passageiros/dia, com possibilidade de aumento conforme a necessidade. O sistema vai atender as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e os terminais Tamanduateí e Sacomã, na zona Sudeste da capital paulista.

O partido Solidariedade moveu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contestando o fato de a concessão das obras e da operação do BRT do ABC ter sido feita sem licitação, por meio da renovação de um contrato de 1997 da empresa Metra referente ao Corredor ABD. O contrato também engloba a operação de mais de 100 linhas de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e a reforma do “corredor de trólebus” atual.

Os decretos que possibilitaram este contrato são de 2021 e foram assinados pelo ex-governador João Doria.

O atual governador Tarcísio de Freitas esteve no dia 21 de março de 2023 no STF e defendeu o modelo de contrato do BRT-ABC. Segundo o Governo do Estado, a lei permite que um contrato existente seja prorrogado sem licitação desde que em troca de novos investimentos, como diz ser o caso do BRT do ABC.

O julgamento começou em 07 de outubro de 2022 e foi suspenso em 10 de outubro de 2022, quando o Ministro Gilmar Mendes pediu vistas.

A sessão virtual foi retomada em 05 de maio de 2023, com Gilmar Mendes votando agora favoravelmente aos decretos de Doria que permitiram o contrato.

Até agora, a votação é a seguinte:

Os ministros são:

Ministra Rosa Weber – Presidente – ainda não votou

Ministro Roberto Barroso – Vice-Presidente – ainda não votou

Ministro Gilmar Mendes – Decano – pediu vistas, suspendendo o julgamento, em 11/10/22 – em 05/05/23 votou favoravelmente.

Ministro Ricardo Lewandowski – ainda não votou

Ministra Cármen Lúcia – relatora que votou pela inconstitucionalidade em 07/10/22

Ministro Dias Toffoli – ainda não votou

Ministro Luiz Fux – ainda não votou

Ministro Edson Fachin- acompanhou a relatora que votou pela inconstitucionalidade em 10/10/22

Ministro Alexandre de Moraes – pediu vistas em 05/05/2023, suspendendo pela segunda vez o julgamento.

Ministro Nunes Marques– ainda não votou

Ministro André Mendonça – ainda não votou

Novos ônibus articulados da NEXT Mobilidade começam a circular no Corredor ABD nesta segunda (19)

Ao todo, lote tem 30 unidades

ADAMO BAZANI

Teve início nesta segunda-feira, 19 de junho de 2023, a circulação de novos ônibus articulados no Corredor Metropolitano ABD pela empresa operadora NEXT Mobilidade.

As primeiras unidades de um lote total de 30 veículos foram colocadas na linha 287 Diadema/Santo André Oeste.

A ampliação desta nova frota será gradativa.

Cada ônibus possui 22,87 metros de comprimento, do tipo “superarticulado”, com carroceria Caio Millennium V e chassis Mercedes-Benz O 500 UDA (Euro 5)– piso baixo e com dois eixos no “carro” após a articulação.

A capacidade aproximada é de 170 passageiros em cada veículo.

Piso baixo, ar-condicionado, corredores mais largos para os passageiros (uma das características do modelo de carroceria), tomadas USB para celulares e vidros com tratamento anti raios UV (ultravioleta) estão entre os itens.

O Diário do Transporte já havia noticiado a compra.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/04/19/caio-conclui-primeiro-dos-30-novos-onibus-superarticulados-para-o-corredor-abd/

ABC Paulista recebeu neste mês de junho, 35 ônibus 0 km, diz EMTU

Concessionária NEXT Mobilidade deve prosseguir com renovação de frota na região

ADAMO BAZANI

Parte das linhas intermunicipais metropolitanas que circulam no ABC Paulista recebeu ao todo neste mês, 35 ônibus zero quilômetro.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023, pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) por meio de nota.

Segundo a gerenciadora, deste total, 28 unidades são de ônibus convencionais com motor dianteiro que circulam nas linhas comuns (Caio Apache Vip 5/Mercedes-Benz) e sete são do tipo articulado para o Corredor Metropolitano ABD (Caio Millennium 5/Mercedes-Benz).

As renovações devem continuar na região por parte da concessionária NEXT Mobilidade.

O Diário do Transporte mostrou que o lote de ônibus articulados para o corredor que liga as zonas Sul e Leste da cidade de São Paulo por municípios do ABC é de 30 unidades.

As primeiras entraram em operação oficial no último 19 de junho de 2023.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/19/novos-onibus-articulados-da-next-mobilidade-comecam-a-circular-no-corredor-abd-nesta-segunda-19/

Segundo a EMTU, na nota desta sexta-feira (23), para a liberação desta frota, foram analisados 938 itens em cada ônibus.

A inspeção veicular da EMTU considera 938 pontos a serem verificados, em conformidade com as legislações ambientais, de acessibilidade e de acordo com as determinações do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), resoluções da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, além de considerar o surgimento de novas tecnologias.

Prefeitura de São Paulo e EMTU publicam convênio para implantação do BRT ABC da NEXT Mobilidade em trecho da capital

Modelo de concessão é contestado no STF, Governo promete inaugurar uma parte do sistema de ônibus elétricos em 2024

ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Paulo e a EMTU, do Governo Estado, publicaram nesta terça-feira, 04 de julho de 2023, em diário oficial, convênio de cooperação técnica para implantação do trecho referente a capital paulista do sistema BRT-ABC.

Este convênio viabiliza o uso pela EMTU e pela concessionária NEXT Mobilidade, que está construindo este sistema de ônibus elétricos, de área municipal, envolvendo ruas e calçadas, para a implantação das faixas exclusivas de rolamento (corredor) e paradas do BRT-ABC.

Os corredores vão sair de São Bernardo do Campo, passar por Santo André e São Caetano do Sul. Na capital, os corredores vão da junção do Ribeirão dos Couros com o Ribeirão dos Meninos, seguem pela Avenida Almirante Delamare e Avenida Presidente Wilson, pegam uma área de domínio da CPTM, passam pelo Terminal Tamanduateí e depois pela Rua Aida, Rua do Grito e Avenida das Juntas Provisórias até o Terminal Sacomã.

O sistema, escolhido para substituir um monotrilho que não se mostrou viável segundo o Governo do Estado, deveria ter um trecho inaugurado no início deste ano, mas vai ficar para 2024. As obras estão em execução.

Devem ser atendidos em 17,3 km, cerca de 180 mil passageiros por dia. As obras vão custar pouco mais de R$ 950 milhões com recursos da iniciativa privada. O monotrilho custaria R$ 7,3 bilhões, com parte dos recursos sendo públicos.

O contrato de R$ 22,6 bilhões até 2046 é contestado no STF (Supremo Tribunal Federal) por ter sido feito sem licitação. Trata-se de uma extensão de um contrato de 1997 referente ao Corredor ABD de trólebus e contemplou também todas as linhas da EMTU no ABC.

O tema está parado no Supremo porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas em 05 de maio de 2023. O julgamento começou em 07 de outubro de 2022 e é a segunda vez que parou, já que no dia 10 de outubro o ministro Gilmar Mendes também pediu vistas.

O Consórcio VEM ABC, que era responsável pelo monotrilho da linha 18-Bronze, pediu em 2021 uma indenização de cerca de R$ 500 milhões na Justiça porque alega que o rompimento de contrato foi unilateral por parte do Governo do Estado.

Diretor Presidente – Sr. Marcos Assalve e Secretário Executivo (respondendo pelo Expediente da Secretaria dos Transportes Metropolitanos) – Sr. Paulo José Galli

Assunto: Ref. ao Ofício DP/493/2021 que trata de solicitação de providências, inclusive junto ao Poder Legislativo, para viabilizar a concessão de direito real de uso de área municipal, envolvendo ruas e calçadas, para a implantação das faixas exclusivas de rolamento (corredor) e paradas do BRT-ABC.

Inf. nº 3533/21

DESPACHO:

À vista dos elementos de convicção que instruem o presente processo, em especial Assessoria Jurídica desta pasta, que acolho, AUTORIZO a celebração de CONVÊNIO entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (PMSP), por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO (SMT) e a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS S.A- EMTU/SP, que tem como objetivo a Cooperação Técnica e Apoio Recíproco para o desenvolvimento e a execução conjunta das ações necessárias para a implantação do BRT-ABC, parte integrante do Sistema Integrado Metropolitano da Região Metropolitana de São Paulo – SIM RMSP, que compreende o trecho do novo viário a ser implantado na margem esquerda do Ribeirão dos Meninos (no sentido São Bernardo do Campo – São Paulo) entre a junção do Ribeirão dos Couros com o Ribeirão dos Meninos, onde se encontra a divisa dos municípios de São Bernardo do Campo e São Paulo, transpondo a Avenida Almirante Delamare e Avenida Presidente Wilson, seguindo pela faixa de domínio da CPTM até o Terminal Tamanduateí junto à estação Tamanduateí do Metrô/CPTM daí seguindo pela Rua Aida, Rua do Grito e Avenida das Juntas Provisórias até o Terminal Sacomã. APROVO, por conseguinte, a minuta do Termo de Convênio e Plano de Trabalho acostados aos autos.

III. PUBLIQUE-SE.

Após a SIURB-GAB, diante da designação como gestora e subscritora do presente convênio.

São Paulo, 28 de abril de 2023

RICARDO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito

STF agenda retomada do julgamento da legalidade de contrato de R$ 22,6 bilhões do BRT-ABC, da NEXT Mobilidade

Sistema foi concedido sem licitação ainda na época da gestão do ex-governador João Doria; Alexandre de Moraes havia pedido vistas

ADAMO BAZANI

O STF (Supremo Tribunal Federal) vai retomar em 11 de agosto de 2023, o julgamento da legalidade do contrato de R$ 22,6 bilhões pelo BRT-ABC (corredor de ônibus elétricos entre o ABC e a capital), que inclui também a concessão de 111 linhas de ônibus da EMTU na região e a reforma do Corredor ABD, de ônibus e trólebus. O fim do julgamento foi marcado para 21 de agosto de 2023, se não houver nova suspensão. Por pedido de vistas dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, já foram duas interrupções desde 07 de outubro de 2022, quando começou o julgamento de uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) movida pelo partido Solidariedade que contesta o fato de o contrato ser assinado sem licitação.

O reinício do julgamento foi publicado nesta terça-feira, 25 de julho de 2023 no sistema do STF.

As obras e a compra dos ônibus podem continuar enquanto a decisão final não é dada.

O contrato foi assinado em 2021 pelo então governador João Doria e vai até 2046.

O atual governador Tarcísio de Freitas defende a legalidade do contrato e chegou a ter audiências com ministros do Supremo, em Brasília, para tratar do assunto.

O Governo do Estado diz que o modelo é legal por se tratar da prorrogação antecipada do contrato de maio de 1997 com a empresa Metra, responsável pelo corredor ABD de trólebus, em troca de investimentos. Para a contratação, foi instituída a SPE (Sociedade de Propósito Específico) NEXT Mobilidade.

O BRT-ABC foi escolhido pela gestão Doria para substituir o monotrilho da linha 18-Bronze por, na versão do governo do Estado, ser um meio de transporte caro e limitado.

Os corredores do BRT-ABC serão operados por ônibus elétricos e terão 17,3 km de extensão e custo total estimado em R$ 970 milhões – sete vezes menos do que o previsto para o monotrilho da Linha 18-Bronze; meio de transporte que foi planejado inicialmente para o trajeto. A demanda inicial é de 173 mil passageiros/dia, com possibilidade de aumento conforme a necessidade. O sistema vai atender as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e os terminais Tamanduateí e Sacomã, na zona Sudeste da capital paulista.

SUSPENSÕES DO JULGAMENTO:

Foram duas suspensões até agora por pedidos de vistas, que é quando um ministro pede mais tempo para analisar um processo.

O julgamento começou em 07 de outubro de 2022 e foi suspenso em 10 de outubro de 2022, quando o Ministro Gilmar Mendes pediu vistas.

A sessão virtual foi retomada em 05 de maio de 2023, com Gilmar Mendes votando agora favoravelmente aos decretos de Doria que permitiram o contrato.

Mas também em 05 de maio de 2023, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, o que suspendeu de novo o julgamento.

Em 25 de julho de 2023, o STF (Supremo Tribunal Federal) incluiu a retomada do julgamento para 11 de agosto de 2023. O fim do julgamento foi marcado para 21 de agosto de 2023.

Cetesb recebe pedido de licença ambiental para implantação da 2ª fase do BRT-ABC da NEXT Mobilidade

Trecho pega parte das cidades de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo

ADAMO BAZANI

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) publicou nesta segunda-feira, 31 de julho de 2023, em Diário Oficial, o pedido de licença ambiental para a implantação da Fase-2 do BRT-ABC, um sistema de ônibus elétricos rápidos em corredores que vai ligar o ABC Paulista à capital no lugar do monotrilho da linha 18-Bronze, cujo projeto foi descontinuado.

O trecho pega parte das cidades de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo, englobando todas estações que passam pelas fundações do ABC (Instituto Mauá, Fundação Santo André e Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC) até o Tamanduateí, na capital.

Já está em obras a fase 1, que compreende a região da Avenida Lauro Gomes, entre o Paço Municipal de São Bernardo do Campo e o bairro de Rudge Ramos, também em São Bernardo do Campo.

A previsão da entrega do sistema, que deve ter aproximadamente 18 km e atender a 200 mil pessoas por dia, é agora até o fim de 2024. Pela previsão inicial, a fase 1 deveria estar em operação já no primeiro semestre de 2023.

Enquanto as obras avançam, o STF (Supremo Tribunal Federal) retoma no próximo dia 11 de agosto de 2033 se o contrato que envolve o BRT-ABC é legal ou não.

Isso porque o contrato de R$ 22,6 bilhões, válido até 2046, foi feito sem licitação, se tratando de uma prorrogação de um contrato de 1997 referente ao corredor ABD, de ônibus e trólebus.

Além da construção do BRT-ABC, a renovação contratual engloba a reforma do Corredor ABD e a operação de mais de 100 linhas de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região do ABC.

O Governo do Estado diz que este modelo de prorrogação de contrato é legal por se tratar da prorrogação antecipada do contrato de maio de 1997 com a empresa Metra, responsável pelo corredor ABD de trólebus, em troca de investimentos. Para a contratação, foi instituída a SPE (Sociedade de Propósito Específico) NEXT Mobilidade.

O reinício do julgamento foi publicado nesta terça-feira, 25 de julho de 2023 no sistema do STF.

As obras e a compra dos ônibus podem continuar enquanto a decisão final não é dada.

O contrato foi assinado em 2021 pelo então governador João Doria e vai até 2046.

O BRT-ABC foi escolhido pela gestão Doria para substituir o monotrilho da linha 18-Bronze por, na versão do governo do Estado, ser um meio de transporte caro e limitado.

Os corredores do BRT-ABC serão operados por ônibus elétricos e terão 17,3 km de extensão e custo total estimado em R$ 970 milhões – sete vezes menos do que o previsto para o monotrilho da Linha 18-Bronze; meio de transporte que foi planejado inicialmente para o trajeto. A demanda inicial é de 173 mil passageiros/dia, com possibilidade de aumento conforme a necessidade. O sistema vai atender as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e os terminais Tamanduateí e Sacomã, na zona Sudeste da capital paulista.

SUSPENSÕES DO JULGAMENTO:

Foram duas suspensões até agora por pedidos de vistas, que é quando um ministro pede mais tempo para analisar um processo.

O julgamento começou em 07 de outubro de 2022 e foi suspenso em 10 de outubro de 2022, quando o Ministro Gilmar Mendes pediu vistas.

A sessão virtual foi retomada em 05 de maio de 2023, com Gilmar Mendes votando agora favoravelmente aos decretos de Doria que permitiram o contrato.

Mas também em 05 de maio de 2023, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, o que suspendeu de novo o julgamento.

Em 25 de julho de 2023, o STF (Supremo Tribunal Federal) incluiu a retomada do julgamento para 11 de agosto de 2023. O fim do julgamento foi marcado para 21 de agosto de 2023.

Até agora, a votação é a seguinte:

Os ministros são:

Ministra Rosa Weber – Presidente – ainda não votou

Ministro Roberto Barroso – Vice-Presidente – ainda não votou

Ministro Gilmar Mendes – Decano – pediu vistas, suspendendo o julgamento, em 11/10/22 – em 05/05/23 votou favoravelmente.

Ministro Ricardo Lewandowski – ainda não votou

Ministra Cármen Lúcia – relatora que votou pela inconstitucionalidade em 07/10/22

Ministro Dias Toffoli – ainda não votou

Ministro Luiz Fux – ainda não votou

Ministro Edson Fachin- acompanhou a relatora que votou pela inconstitucionalidade em 10/10/22

Ministro Alexandre de Moraes – pediu vistas em 05/05/2023, suspendendo pela segunda vez o julgamento.

Ministro Nunes Marques– ainda não votou

Ministro André Mendonça – ainda não votou

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes