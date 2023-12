Greve de ônibus em São Paulo é suspensa, Chapa 4 chegou a anunciar paralisação para esta sexta (1º)

Decisão dos sindicalistas ocorreu diante da expectativa de audiência na Justiça do Trabalho

ADAMO BAZANI

Foi suspensa a paralisação de ônibus na cidade de São Paulo que foi anunciada para esta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, pela chapa 4 que disputa as eleições.

Na noite desta quinta-feira (30), segundo a assessoria da Chapa, a decisão ocorreu diante da expectativa de audiência na Justiça do Trabalho também nesta sexta-feira (1º).

ANÚNCIO ANTERIOR QUE FOI SUSPENSO:

O anúncio da possibilidade de paralisação foi feito pela Chapa 4, liderada por Edivaldo Santiago, que ganhou as eleições que ocorreram de forma conturbada nos dias 21 e 22 de novembro.

Ocorre que a Justiça atendeu pedido da Chapa 1, de Manoel Matheus Portela (Preguinho), e suspendeu as eleições, determinando que fosse realizada nova votação, desta vez com urnas eletrônicas.

Alegação é de que há suspeitas de fraudes no processo eleitoral e de que a Chapa 4 também havia concordado com o uso de urnas eletrônicas, depois se ausentando de um acordo entre as chapas.

Já a Chapa 4 reclama do não julgamento de um recurso contra decisão que suspendeu as eleições e defende que o processo eleitoral foi limpo e legítimo.

Na última semana, a população já sofreu por causa dessa disputa pelo poder no sindicato, com atrasos de partidas das garagens, ônibus depredados de fechamento de terminais.

Em nota, o SindMotoristas, atualmente presidido por Valdevan Noventa, que tenta a reeleição pela chapa 2, diz que não foi a entidade de convocou a paralisação, sendo a convocação de responsabilidade da Chapa 4.

SINDICALISTAS BRIGAM E SOBRA PARA QUEM PAGA O SALÁRIO DE TODO O MUNDO: OS PASSAGEIROS

O resultado das eleições havia sido anunciado no fim da noite de quarta-feira, 22 de novembro de 2023, com a apuração tendo sido realizada na sede da entidade, na região central.

Mas no mesmo dia, uma decisão judicial atendendo a uma das chapas suspendeu as eleições. A suspensão foi confirmada depois por outras decisões.

De acordo com o anúncio feito, Edivaldo Santiago (Chapa 4 Resgate Raiz) obteve 14.028 votos, contra 3.114 de Valdevan Noventa (Chapa 2 Resistência e Ação), 853 de Marcos Antônio (Chapa 3 Renovação Conlutas) e 510 de Manoel Portela (Chapa 1 Oposição e Luta), respectivamente. Brancos somaram 326 e nulos 1182.

As chapas são:

Chapa 1 – Oposição e Luta: Manoel Matheus Portela (Preguinho)

Chapa 2 – Resistência e Ação: José Valdevan de Jesus Santos (Valdevan Noventa)

Chapa 3 Renovação (CONLUTAS): Marcos Antônio Coutinho da Silva

Chapa 4 – Resgate Raiz: Edivaldo Santiago da Silva

O processo eleitoral foi marcado por violência, tumultos e transtornos aos passageiros. Um motorista aposentado foi baleado, há suspeita de roubo de urnas, terminais foram fechados, ônibus vandalizados e saídas das garagens tiveram atrasos.

A votação ocorreu em garagens na segunda-feira (21) e até o meio dia de terça-feira (22).

Antes mesmo destes dois dias, a população já sentia os transtornos provocados pela disputa de poder por um dos maiores e mais ricos sindicatos do País, com atrasos nas saídas dos coletivos de diversas garagens.

Mas foi nos dois dias de votação que os passageiros foram mais prejudicados.

Entre os problemas e ocorrências registradas na eleição do SindMotoristas estão:

21/11/23 – Atrasos no Jardim Ângela: Passageiros de ônibus do Terminal Jardim Ângela, na zona Sul de São Paulo, relataram dificuldades na manhã desta terça-feira, 21 de novembro de 2023. A Viação Metrópole Paulista informou ao Diário do Transporte que o sindicato dos motoristas estava em eleição e que os sindicalistas só permitiam que os trabalhadores saíssem com os ônibus após votarem. O Diário do Transporte procurou a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da cidade, que informou que 32 linhas foram afetadas.

21/11/23 – Diversos terminais fechados: Foram bloqueados os terminais João Dias, Mercado, Campo Limpo, Capelinha, Santana, Pinheiros, Parque D. Pedro II, Santo Amaro e Vila Nova Cachoeirinha, afetando 530 mil pessoas entre 8h20 e 11h, aproximadamente. A SPTrans registrou um Boletim de Ocorrência e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) suspendeu o rodízio municipal para carros e caminhões.

21/11/23 – Motorista baleado em frente à Campo Belo: O motorista de ônibus aposentado, Antônio José Ferreira, de 68 anos, apoiador da chapa de Valdevan Noventa, foi baleado por dois homens que passavam em uma moto enquanto estava em frente à garagem 1 da Viação Campo Belo, na Estrada de Itapecerica, região do Campo Limpo, na zona Sul de São Paulo. Os atiradores fugiram em seguida e a polícia investiga a possível relação do crime com o processo eleitoral do SindMotoristas.

21/11/23 – Suposto Roubo de Urnas: A Polícia Civil de São Paulo investiga um suposto roubo de urnas das eleições do SindMotoritas, sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus, que ocorreu nesta terça-feira, 21 de novembro de 2023, na garagem da Viação Campo Belo, na zona Sul de São Paulo. Foi na porta desta garagem que um motorista da empresa aposentado foi baleado momentos antes. Nas imagens, aparece muita discussão e uma chapa acusa a outra pelo roubo. A outra diz que como o motorista aposentado foi baleado, não havia condições de prosseguimento das votações no local. O homem que fez a gravação disse na imagem que não consentiu a retirada das urnas.

22/11/23 – Mais atraso no Jardim Ângela: Pelo segundo dia seguido, nesta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, passageiros de ônibus do Terminal Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo, voltaram a registrar superlotação no local, atraso na chegada dos ônibus e longa espera bem no início das operações. Por volta de 6h30, a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da cidade, disse que a situação estava normal na região.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

A chapa 4, de Edivaldo Santiago, que disputa a presidência do sindicato, anunciou a possibilidade de paralisação porque não foi julgado um recurso contra a decisão judicial que suspendeu as eleições que apontaram Edivaldo como vencedor.

As outras chapas dizem que o chamamento de possibilidade de paralisação não representa toda a categoria.

O fato é que há risco de a população mais uma vez sofrer sem transporte.

Em nota, o SPUrbanuss, sindicato que representa as empresas de ônibus, diz que a população e as viações não podem ser prejudicadas e que não têm nada a ver com as disputas internas do SindMotoristas.

O SPUrbanuss – Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo informa que desconhece motivos para paralisação de motoristas dos ônibus urbanos. E se, como divulgado, o motivo é uma disputa interna sindical, além de questões judiciais, a população usuária dos serviços de transporte de passageiros e as empresas nada têm a ver com esses problemas, para serem prejudicadas, tanto na operação como no direito à mobilidade.

Em nota, a atual presidência do sindicato dos motoristas, comandada por Valdevan Noventa, diz que a possibilidade de paralisação não é uma convocação oficial de greve.

Veja a nota na íntegra:

“O SINDIMOTORISTAS, através de seu presidente, cujo mandato foi prorrogado em total

consonância com o art. 92 do Estatuto Social, informa toda população em geral e as

autoridades competentes que NÃO CONVOCOU A REALIZAÇÃO DE

GREVE/PROTESTO que está sendo noticiada, que ocorrerá no dia 01/12/2023. A

paralisação está sendo convocada pela extinta comissão eleitoral e pelo encabeçador da

Chapa 4 que concorreu na eleição do sindicato, eleição esta que teve seus efeitos suspensos

pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Essas pessoas buscam coagir o Poder

Judiciário para validarem de qualquer maneira uma eleição viciada e fraudulenta, obtendo

vantagem manifestamente indevida e ilícita.

Qualquer paralisação no sistema de transporte urbano de São Paulo NÃO terá a participação

do SINDIMOTORISTAS e será considerada exploração politica de uma chapa de oposição

que busca afrontar o Poder Judiciário e obter vantagens indevidas explorando a boa fé da

categoria profissional. O SINDIMOTORISTAS tomará todas as medidas judiciais e extra

judiciais cabiveis para assegurar que os direitos dos trabalhadores , a ordem e a legalidade,

inclusive requerendo a imediata aplicação de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil

reais), determinada pelo TRT da 2ª Região a cada integrante da comissão eleitoral e ao

encabeçador da Chapa 4, e, na insistência de interferirem no sistema de transporte coletivo

urbano de São Paulo para obtenção de fins escusos, será pedida a prisão dos responsáveis por

esta paralisação ilegal e indevida, uma vez em que a população não pode ser penalizada.

Salientando, inclusive, que as pessoas que estão convocando esta paralisação NÃO

POSSUEM QUAISQUER PODERES LEGAIS PARA TAL ATO.”

