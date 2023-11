Passageiros voltam a registrar grande lotação e atrasos no Terminal Jardim Ângela, em segundo dia de eleição do sindicato dos motoristas nesta quarta (22)

Na terça-feira, houve demora na liberação dos ônibus, além de terminais fechados e um baleado em frente à garagem de empresa

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Pelo segundo dia seguido, nesta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, passageiros de ônibus do Terminal Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo, voltam a registrar superlotação no local, atraso na chegada dos ônibus e longa espera.

Na terça-feira (21), foi a mesma coisa.

O SindMotoristas, que é o Sindicato que representa os motoristas e cobradores de ônibus da cidade, está numa eleição para escolher a diretoria e o processo tem sido marcado por muito tumulto, indo parar até na Justiça e Polícia.

Ontem os passageiros do Terminal Jardim Ângela tiveram dificuldades pelo atraso da saída de ônibus de 32 linhas da empresa Viação Metrópole Paulista.

De acordo com a companhia, os funcionários só eram liberados pelos sindicalistas depois de votarem.

Também nesta terça-feira, foram bloqueados os terminais João Dias, Mercado, Campo Limpo, Capelinha, Santana, Pinheiros, Parque D. Pedro II, Santo Amaro e Vila Nova Cachoeirinha, afetando 530 mil pessoas entre 8h20 e 11h, aproximadamente.

E a Polícia investiga se há relação com as eleições do Sindicato os tiros disparados contra um homem na porta da garagem da Viação Campo Belo, na estrada de Itapecerica, região do Campo Limpo.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto passaram e realizaram os disparos.

A vítima é um homem de 78 anos, aposentado da empresa, e que declarava apoio a chapa de Valdevan Noventa, uma das chapas que disputam as eleições.

Atingido no ombro, o homem está fora de perigo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Arthur Ferrari