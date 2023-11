Terminal Jardim Ângela, na zona Sul de São Paulo, registra atrasos e acúmulo de passageiros na manhã desta terça (21) em meio às eleições de sindicato

Usuários relatam longas filas e dificuldades para acessar os coletivos

ADAMO BAZANI

Passageiros de ônibus do Terminal Jardim Ângela, na zona Sul de São Paulo, relatam dificuldades na manhã desta terça-feira, 21 de novembro de 2023.

Segundo os usuários, longas filas e dificuldades para acessar os coletivos.

Imagens recebidas pelo Diário do Transporte mostram aglomeração nas plataformas, passageiros sem informações e com celulares nas mãos avisando os chefes que chegarão atrasados ao local de trabalho.

No local, alguns funcionários dizem que o transtorno é impacto das eleições dos Sindicato dos Motoristas e Cobradores, que vive uma disputa pelo poder que foi além do processo eleitoral interno e foi parar nos tribunais.

A Viação Metrópole Paulista informou ao Diário do Transporte que o sindicato dos motoristas está em eleição e que os sindicalistas só permitiam que os trabalhadores saíssem com os ônibus após votarem.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da cidade, que diz que apura e que vai multar a empresa Metrópole Paulista, responsável por 32 linhas afetadfas.

A SPTrans informa que a frota disponível está nas ruas desde o início da operação nesta terça-feira (21). As equipes de campo da SPTrans estão verificando os motivos de atrasos em algumas das 32 linhas que operam na região do Jardim Ângela e M’Boi Mirim e a concessionária Metrópole, responsável por essas linhas, está sendo multada por todas as viagens não realizadas nesta manhã.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes