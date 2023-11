Rodízio municipal de veículos é suspenso para carros e caminhões nesta terça-feira (21) por causa de bloqueios sindicais em terminais de ônibus

Segundo prefeitura, medida vale para os picos da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h)

ADAMO BAZANI

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o Rodízio Municipal de Veículos tanto para carros como para caminhões nesta terça-feira 21 de novembro de 2023, por causa da confusão gerada pelos fechamentos de terminais de ônibus na manhã.

Como mostrou o Diário do Transporte, está tendo briga eleitoral interna no SindMotoristas (Sindicato dos Motoristas e Cobradores) e quem pagou pela disputa de poder foi a população com as paralisações surpresas.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/21/terminais-de-onibus-de-sao-paulo-sao-liberados-apos-fechamentos-causados-por-brigas-pelo-comando-do-sindicato-dos-motoristas/

Ainda de acordo com a prefeitura, a suspensão do Rodízio vale para os picos da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h).

As demais restrições existentes na cidade estão mantidas em vigor hoje:

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

Faixas e corredores exclusivos de ônibus;

Zona Azul.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes