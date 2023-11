VÍDEO: Polícia investiga suposto roubo de urnas em garagem onde homem foi baleado na Viação Campo Belo, na zona Sul de São Paulo

Eleições no SindMotoristas têm sido marcadas por tumulto e até mesmo violência

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

A Polícia Civil de São Paulo vai investigar um suposto roubo de urnas das eleições do SindMotoritas, sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus, que ocorreu nesta terça-feira, 21 de novembro de 2023, na garagem da Viação Campo Belo, na zona Sul de São Paulo.

Foi na porta desta garagem que um motorista da empresa aposentado foi baleado momentos antes. O homem de 68 anos foi atingido em um dos ombros por uma dupla que passou em uma moto.

Ele é apoiador de uma das quatro chapas que tentam a presidência do sindicato, que é um dos maiores e mais ricos do País.

Nas imagens, aparece muita discussão e uma chapa acusa a outra pelo roubo.

A outra diz que como o motorista aposentado foi baleado, não havia condições de prosseguimento das votações no local.

O homem que fez a gravação disse na imagem que não consentiu a retirada das urnas.

O SindMotoristas, que é o Sindicato que representa os motoristas e cobradores de ônibus da cidade, está numa eleição para escolher a diretoria e o processo tem sido marcado por muito tumulto, indo parar até na Justiça e Polícia.

Nesta terça-feira (21) e quarta-feira (22), os passageiros do Terminal Jardim Ângela tiveram dificuldades pelo atraso da saída de ônibus de 32 linhas da empresa Viação Metrópole Paulista.

De acordo com a companhia, os funcionários só eram liberados pelos sindicalistas depois de votarem.

Também nesta terça-feira, foram bloqueados os terminais João Dias, Mercado, Campo Limpo, Capelinha, Santana, Pinheiros, Parque D. Pedro II, Santo Amaro e Vila Nova Cachoeirinha, afetando 530 mil pessoas entre 8h20 e 11h, aproximadamente.

A Polícia investiga se há relação entre as eleições do Sindicato e os tiros e, agora, será verificado se o suposto roubo de urnas das eleições sindicais também é relacionado com os disparos.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/21/em-1a-mao-homem-e-baleado-em-frente-a-garagem-de-onibus-da-viacao-campo-belo-na-zona-sul-de-sao-paulo-em-dia-tenso-de-eleicao-de-sindicato/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Arthur Ferrari