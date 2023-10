Linha 9: ViaMobilidade registra boletim de ocorrência e diz que pane pode ter sido vandalismo com uma barra de ferro sendo lançada nos fios

Trecho chegou a ser interrompido e problema tem reflexo nesta quarta-feira (04)

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

A concessionária ViaMobilidade registrou um Boletim de Ocorrência no 27º Distrito Policial de São Paulo e alega que pode ter sido vandalismo a falha que ocorreu por volta de 14h desta terça-feira, 03 de setembro de 2023, na linha 9-Esmeralda, interrompendo a circulação entre as estações Morumbi e Villa Lobos-Jaguaré completamente até 18h55 e depois com operação em via única.

A linha amanheceu com problemas ainda nesta quarta-feira (04) com via única entre as estações Morumbi e Cidade Universitária e 60 ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) atendem.

No Boletim de Ocorrência a ViaMobilidade diz ter encontrado um fio de aço e uma barra metálica estranhos ao sistema entre as estações Pinheiros e Cidade Jardim, na lateral da via (canaleta) e sugere que o material foi lançado contra a rede aérea.

Havia também cinco gradis abertos e pedras “estranhas” ao sistema, além de marcas de fogo em trilhos.

Foi designada uma perícia.

Questionado, FUNCIONÁRIO informou que é supervisor de estações da empresa Via Mobilidade, exercendo suas funções na linha 09 Esmeralda. No dia de hoje, por volta das 14 horas, estava na plataforma da estação Vila Olímpia quando foi irradiado indício de faísca na rede aérea dessa estação. Assim, desceu para a via a fim de fazer constatações e, com a passagem do trem, sentido cidade jardim, notou que o trem passou arrancando toda a rede aérea de energia elétrica. Com isso, a rede chicoteou da Vila Olímpia até a estação USP, danificando toda a rede e causando a paralisação de Morumbi até Jaguaré. Imediatamente, noticiou esse fato via rádio para a rede de controle e solicitou equipe de manutenção de rede aérea para verificar o que ocorreu. Rapidamente, a equipe de manutenção compareceu ao local e posteriormente a equipe de rede aérea (responsável pela manutenção de alta tensão) também compareceu, onde ainda permanece para conserto dessa rede (ainda sem previsão de término). Explica que, no momento desse fato, o trem estava cheio, tendo sido necessária uma evacuação de urgência na Estação Cidade Jardim. Não houve notícia de ninguém lesionado. Deseja salientar que, no dia de hoje, por volta das 15h40min, também foram constatados danos na rede elétrica da Estação Autódromo, especificamente nas máquinas que controlam mudança de via, cujos danos forQuestionado, RAFAEL informou que é gerente de engenharia da parte elétrica da empresa Via Mobilidade, exercendo

suas funções nas linhas 08 e 09. No dia de hoje, por volta das 14h25min, recebeu informações de avarias na rede aérea do trecho entre as estações Vila Olímpia até um pouco além da estação Cidade Universitária. Durante seu deslocamento, quando chegou na Estação Pinheiros, notou que a rede aérea estava consideravelmente danificada e de uma forma anormal para o sistema, tendo em vista a extensão muito grande. Sua equipe começou a procurar a origem do problema ingressando na EMAE de carro para acessar a ciclofaixa e percorrer o trecho danificado. Sua equipe notou que os consoles que ficam nos postes sustentando os cabos estavam soltos em todo o trecho citado, compreendendo as seguintes estações: Vila Olímpia, Cidade Jardim, Hebraica Rebouças, Pinheiros e Cidade Universitária, se estendendo um pouco além desta última. Nesse trecho, especificamente na Marginal Pinheiros, altura do numeral 7037, sua equipe encontrou pedras estranhas ao sistema (grandes e não britas) próximas ao posteamento onde o console se soltou. Nessa mesma altura da marginal, dentro do trecho de aproximadamente 90 (noventa) metros, foram encontrados cinco gradis abertos. Nesse ponto, a equipe começou a trabalhar para fazer a normalização da via. Explica que, de início, todas as vias dessa linha foram danificadas e neste momento a via 01 já foi restabelecida, de forma que o trem está em circulação de forma singela. A equipe está trabalhando neste momento, com previsão de restabelecimento da normalidade para amanhã de manhã. Assevera que, entre a estação Pinheiros e Cidade Jardim, na lateral da via (canaleta) foi encontrado um objeto metálico (composto por um tubo metálico e um cabo de aço) estranho ao sistema. Questionado sobre a extensão do dano e o encontro de alguns objetos estranhos em um ponto determinado, explica que, no momento, não consegue explicar como se deu esse dano, mas assevera que algo pode ter sido jogado sobre o trem ou sobre a rede aérea, sendo arrastado pelo trem por conta da inércia após o dano na rede, colapsando o sistema

Tomando conhecimento do fato, a Autoridade Policial determinou o registro do presente sob a rubrica do artigo 260, do Código Penal, e requisitou perícias IC-local, tanto para o trecho da linha 09 Esmeralda, entre as estações Vila Olímpia e Cidade Universitária (onde há danos na rede elétrica e nos gradis), quanto para a Estação Autódromo (onde foram danificados dispositivos de mudança de via )- MSG 9840. Também foi requisitada perícia IIRGD-Afis (MSG 9841).

