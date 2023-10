ViaMobilidade registra mais um boletim de ocorrência após identificação de material que pode sugerir vandalismo

Cabo de aço que não faz parte do sistema foi encontrado entre as estações Presidente Altino e Osasco neste sábado (07). Na terça-feira (03), pane elétrica que interrompeu circulação em trecho também pode ter sido causada por ato de vandalismo

ADAMO BAZANI/ARTHUR FERRARI

A Polícia Civil de São Paulo vai investigar mais uma suspeita de ato de vandalismo nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade.

Neste sábado, 7 de outubro de 2023, a concessionária registrou um B.O. (Boletim de Ocorrência) no 27º DP (Distrito Policial), após funcionários encontrarem um cabo de aço na via dos trens da linha 9-Esmeralda entre as estações Presidente Altino e Osasco, por volta das 9h15.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a concessionária afirma que o objeto encontrado não faz parte do sistema.

Ainda na última terça-feira, 3 de outubro, enquanto uma greve de metroviários, ferroviários da CPTM e funcionários da Sabesp era desencadeada em São Paulo, causando a paralisação de todas as linhas estatais de trem e do Metrô, a linha 9-Esmeralda sofreu falha na rede elétrica, causando um caos no sistema. Os trens circularam em via única entre as estações Morumbi e Cidade Universitária por cerca de 27 horas, com 60 Ônibus do PAESE reforçando o atendimento aos passageiros.

Na ocasião a ViaMobilidade também registrou um Boletim de Ocorrência após funcionários encontrarem nos trilhos uma barra de ferro que não fazia parte do sistema.

Relembre:

Veja a nota da ViaMobilidade na íntegra:

“Ontem (7), por volta de 9h15, técnicos da ViaMobilidade identificaram a presença de um cabo de aço na via entre as estações Presidente Altino e Osasco, da Linha 9-Esmeralda. Por se tratar de um objeto que não faz parte do sistema, foi registrado Boletim de Ocorrência no 27º DP. Não houve impacto na operação da linha.”

Confira o Boletim de Ocorrência registrado pela ViaMobilidade no sábado (07) através do link: https://abrir.link/kgEun

Veja fotos do objeto encontrado nos trilhos da linha 9-Esmeralda:

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte