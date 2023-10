Hipótese de vandalismo contra a linha 9-Esmeralda ganha força, de acordo com as apurações da Polícia Civil até agora

No dia da greve contra privatização do sistema de trilhos, linha chegou a ter um trecho paralisado; A nova informação é que a polícia verificou que cerca de duas horas após a primeira pane, uma pessoa desconhecida teria subtraído os cabos de conexão da “Máquina de Chave” na Estação Autódromo de Interlagos. A pessoa chegou até a realizar o corte da fiação de maneira que propositadamente retardaria o seu reparo, segundos policiais

Os policiais civis que investigam o encontro de materiais estranhos e danos ao sistema de trens nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, concedidas à ViaMobilidade, avançaram as apurações e dizem agora que os indícios verificados até agora reforçam a hipótese de atos de vandalismo conta as operações.

Novas informações obtidas nas investigações apontam que ocorreram ações combinadas que resultaram em prejuízo à circulação de trens e até mesmo à segurança dos passageiros.

No dia, 03 de outubro de 2023, quando ocorreu a greve de funcionários do Metrô de São Paulo, da Sabesp e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a linha 9-Esmeralda teve um grave problema na rede elétrica que interrompeu a circulação de trens entre as estações Morumbi e Cidade Universitária.

Na ocasião, foram registradas por passageiros imagens de focos de fogo e fumaça nos trens, fiação e trilhos. A ViaMobilidade registrou um boletim de ocorrência relatando o encontro de materiais estranhos ao sistema, como cabos de aço e barras de ferro que teriam sido lançados contra a linha, e de gradis arrombados, o que indicaria a possibilidade de atentado contra os serviços.

O dano causado é sentido até hoje pelos passageiros, já que no trecho os trens operam a 40 km/h em vez de 90 km/h para a realização de manutenção.

A nova informação é que a polícia verificou que cerca de duas horas após a primeira pane, uma pessoa desconhecida teria subtraído os cabos de conexão da “Máquina de Chave” na Estação Autódromo de Interlagos.

A pessoa chegou até a realizar o corte da fiação de maneira que propositadamente retardaria o seu reparo.

Como mostrou o Diário do Transporte, no sábado, 07 de outubro de 2023, a concessionária registrou um B.O. (Boletim de Ocorrência) no 27º DP (Distrito Policial), após funcionários encontrarem um cabo de aço na via dos trens da linha 9-Esmeralda entre as estações Presidente Altino e Osasco, por volta das 9h15.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a concessionária afirma que o objeto encontrado não faz parte do sistema.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou ainda que os atos contra a linha ocorreram quase simultaneamente

O caso citado segue sob investigação por meio de inquérito policial instaurado pelo 27° DP (Campo Belo). A autoridade policial identificou pontos da linha férrea onde houve o arrombamento do gradil de contenção e locais onde foram atirados objetos estranhos nos trilhos nas imediações da ponte Eusébio Matoso, Estação Pinheiros e Estação Cidade Universitária Tais atos ocorreram em horários próximos, de forma quase concomitante. A perícia também identificou a subtração dos cabos de conexão da “Máquina de Chave” na Estação Autódromo de Interlagos e o corte proposital da fiação. A equipe de investigação analisa as imagens extraídas das composições da ViaMobilidade e as diligências prosseguem visando o esclarecimento dos fatos e a identificação dos autores.

