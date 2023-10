Manutenção avança e trens da linha 9-Esmeralda circulam em via única entre Vila Olímpia e Cidade Universitária

Operação é afetada após suposto ato de vandalismo na tarde de terça (03); PAESE atende passageiros

ARTHUR FERRARI

Os trens da linha 9-Esmeralda estão circulando em via única entre as estações Vila Olímpia e Cidade Universitária desde às 9h18 desta quarta-feira, 04 de outubro de 2023, após o avanço da manutenção emergencial promovida após problemas na rede aérea na tarde de terça-feira (03).

Como mostrou o Diário do Transporte, a concessionária ViaMobilidade, responsável pela operação do serviço, registrou um boletim de ocorrência afirmando que o problema pode ter sido causado por um suposto ato de vandalismo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/04/linha-9-viamobilidade-registra-boletim-de-ocorrencia-e-diz-que-pane-pode-ter-sido-vandalismo-com-uma-barra-de-ferro-sendo-lancada-nos-fios/

Em nota, a concessionária diz que o trabalho de manutenção envolve cinco frentes formadas por cerca de 40 colaboradores, que priorizam a solução do problema para que a linha possa voltar a operar normalmente o quanto antes.

Os passageiros seguem sendo atendidos por 70 ônibus da operação PAESE no trecho entre Vila Olimpia e Pinheiros. Os trens percorrem toda a extensão da linha.

Veja nota da ViaMobilidade na íntegra:

“Técnicos da ViaMobilidade atuam desde ontem (3) para corrigir uma falha no sistema elétrico que afeta a operação da Linha 9-Esmeralda. O trabalho de manutenção envolve cinco frentes de trabalho formadas por cerca de 40 colaboradores, que priorizam a solução do problema para que a linha possa operar normalmente o quanto antes.

Hoje, desde as 4h, devido à manutenção no sistema afetado, a circulação de trens acontece por via única entre as estações Vila Olimpia e Cidade Universitária. Ao todo, 70 ônibus da operação PAESE atendem o trecho entre Vila Olimpia e Pinheiros. O restante da linha segue com operação normal. Os passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) nos trens e estações.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte