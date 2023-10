Ministério Público de São Paulo vai solicitar informações à ViaMobilidade e Estado para concluir se falha na linha 9-Esmeralda foi causada por sabotagem

Polícia Civil investiga suposto crime doloso de perigo de desastre ferroviário

ARTHUR FERRARI

O Ministério Público de São Paulo, através da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, anunciou que vai solicitar informações à ViaMobilidade, operadora das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens urbanos de São Paulo, e ao Estado, pela Comissão de Monitoramento de Concessões Permissões e Secretaria de Parcerias em Investimento, para concluir se o problema ocorrido na linha 9-Esmeralda na tarde de terça-feira, 03 de outubro de 2023, se tratou de falha por parte da concessionária ou sabotagem.

De acordo com o MPSP, um ofício também será enviado ao delegado de Polícia Pablo Baccin, responsável pela investigação do suposto “crime doloso de perigo de desastre ferroviário”, descrito no art. 260 do Código Penal.

Como mostrou o Diário do Transporte, a ViaMobilidade registrou um Boletim de Ocorrência ainda nesta quarta-feira (04), após dizer que falha pode ter sido ocasionada por ato de vandalismo.

Relembre:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte