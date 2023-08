Instalação de portas de plataforma muda operação da linha 3-Vermelha neste domingo (06)

Metrô comprou 88 fachadas destes equipamentos que reduzem queda de pessoas e objetos nos trilhos

ADAMO BAZANI

Por causa da instalação de portas de plataforma na estação Carrão-Assaí Atacadista, os trens vão operar com velocidade reduzida em toda a linha 3-Vermelha do Metrô neste domingo, 06 de agosto de 2023.

Além disso, na área da estação, o atendimento aos passageiros vai ocorrer em apenas uma plataforma.

Os trens vão operar em via única na região da estação intercalando os sentidos pela plataforma disponível aos passageiros.

De acordo com o Metrô, foi contratada a instalação de 88 fachadas de plataformas em estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

As portas de plataforma ajudam a diminuir os riscos de queda de pessoas e objetos nos trilhos.

O Metrô diz que comunica nos canais oficiais da companhia e com agentes na linha sobre a mudança operacional neste domingo.

HISTÓRICO DE UM DOS CONTRATOS:

Apesar do tom otimista do anúncio, a instalação de portas de plataforma poderia estar mais avançada se não houvesse problemas em relação a um dos contratos.

O Diário do Transporte acompanha o tema desde setembro de 2018 quando o Governo do Estado lançou a licitação para a compra e instalação de 88 painéis para as três linhas estatais de metrô (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha). A linha 15-Prata é de monotrilho.

https://diariodotransporte.com.br/2018/09/03/metro-lanca-licitacao-para-portas-de-plataforma-em-36-estacoes-das-linhas-12-e-3/

Em março de 2019, a companhia homologou como vitorioso o Consórcio Kobra.

https://diariodotransporte.com.br/2019/03/23/metro-de-sp-seleciona-consorcio-kobra-em-licitacao-de-portas-de-plataforma-para-linhas-operadas-pela-estatal/

Em maio de 2019, a estatal negou recursos de outros três participantes.

https://diariodotransporte.com.br/2019/05/14/metro-de-sp-nega-recursos-e-confirma-consorcio-kobra-como-vencedor-de-licitacao-de-portas-de-plataforma-para-linhas-operadas-pela-estatal/

Em novembro de 2019, a estimativa era de conclusão da entrega de portas de plataforma nas três linhas até o fim de 2023, considerando dois contratos, com a Alstom e com a Kobra.

https://diariodotransporte.com.br/2019/12/27/metro-de-sao-paulo-planeja-concluir-cbtc-em-2021-e-portas-de-plataforma-em-linhas-estatais-ate-2023/

Em maio de 2020, os consórcios PSD-SP e Telar que foram derrotados na licitação conseguiram judicialmente suspender o contrato com o Consórcio Kobra.

https://diariodotransporte.com.br/2020/05/19/tj-suspende-contrato-do-metro-de-sp-com-consorcio-kobra-para-instalacao-de-88-portas-de-plataforma/

Em 15 de maio de 2021, após reverter a suspensão do contrato em nova decisão judicial, o Metrô anunciou a retomada do contrato assinado com o Consórcio Kobra para instalação das portas de plataforma em estações do sistema.

https://diariodotransporte.com.br/2021/05/15/metro-sp-suspende-processo-de-anulacao-e-retoma-contrato-com-consorcio-kobra-para-instalacao-de-portas-de-plataforma/

As estações previstas no contrato com a Kobra são:

Linha 1-Azul – (46)

Parada Inglesa – 2

Jardim São Paulo – 2

Santana – 2

Carandiru – 2

Portuguesa-Tietê – 2

Armênia – 2

Tiradentes – 2

Luz – 4

São Bento – 2

Sé (plataformas das linhas 1-azul e 3-Vermelha) – 4

Liberdade – 2

São Joaquim – 2

Vergueiro – 2

Paraíso (plataformas das linhas 1-Azul e 2-Verde) – 2

Ana Rosa (linha 1-Azul) – 2

Vila Mariana – 2

Santa Cruz – 2

Praça da Árvore – 2

Saúde – 2

São Judas – 2

Conceição – 2

Linha 2-Verde – (4)

Consolação – 2

Paraíso – 2

Linha 3-Vermelha – (38)

Marechal Deodoro – 2

Santa Cecília – 2

República – 4

Anhangabaú – 2

Praça da Sé – 4

Pedro II – 2

Brás -4

Bresser-Mooca – 2

Belém – 2

Tatuapé – 4

Carrão – 2

Penha – 2

Guilhermina-Esperança – 2

Patriarca – 2

Artur Alvim – 2

Total = 88

As estações previstas no contrato com a Alstom são:

Linha 1: 6 fachadas

Jabaquara e Tucuruvi

Linha 2: – 2 fachadas

Vila Madalena

Linha 3: – 8 fachadas

Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera

Total = 16

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes