VÍDEOS: Motoristas de ônibus têm medo de transitar pelo centro de São Paulo e sindicato diz que PM e GCM devem dar mais proteção ao transporte coletivo

Nesta terça-feira (11), atos foram extremos, mas vandalismo e ataque são constantes, dizem trabalhadores

ADAMO BAZANI

“Hoje foi o extremo, o que apareceu na mídia, mas quase todo o dia tem um ônibus que é alvo no centro. Coisa pequena, não dá mídia, mas chama a atenção e é perigosa: uma pedra, uma paulada na lataria, algo que jogam no ônibus” – disse ao Diário do Transporte, pedindo para não ser identificado, o motorista da empresa Campo Belo, de uma das linhas que passam pela região central de São Paulo, na área onde há o chamado fluxo da droga, conhecida como cracolândia.

A conversa, rápida, por telefone, foi nesta terça-feira, 11 de julho de 2023, logo depois das ações de violência que resultaram em ao menos seis ônibus depredados, estabelecimentos comerciais saqueados e outros veículos danificados por usuários de drogas na região da Avenida Rio Branco e Praça Júlio de Mesquita, no centro, por volta de 13h.

O motorista não estava nos ônibus atingidos, tinha passado antes.

“É hipocrisia dizer que eu não tenho medo. Tenho sim, de levar pedrada. Eu trabalhei na CMTC (empresa pública da cidade que foi extinta), nos monoblocos (modelo de ônibus antigo). O centrão nunca foi tranquilo, tá? Mas agora, tá bem pior” – disse um cobrador da Santa Brígida, outra empresa que tem linha na região.

Como mostrou o Diário do Transporte, no início da tarde, durante a ação atribuída aos dependentes químicos, ao menos seis ônibus foram depredados e um motorista ficou ferido, sem gravidade.

A SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus na capital paulista, diz que repudia os atos de violência e fornece informações para o setor de inteligência das autoridades policiais.

A gestora informou os ônibus atacados, linhas e empresas nesta terça-feira (11)

Santa Brígida:

Prefixo: 1 1516 – Linha: 9500/10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

Prefixo: 1 1711 – Linha: 9653/10 Pedra Branca – Pça. do Correio

Transppass:

Prefixo: 8 1588 – Linha: 8707/10 Rio Pequeno – Term. Princ. Isabel

Campo Belo:

Prefixo: 7 1859 – Linha: 609F/10 Chác. Santana – Term. Princ. Isabel

Prefixo: 7 1860 – Linha: 609F/10 Chác. Santana – Term. Princ. Isabel

Prefixo: 7 1868 – Linha: 609F/10 Chác. Santana – Term. Princ. Isabel

O que o motorista e o cobrador falaram ao Diário do Transporte, o SindMotoristas, em uma nota, confirmou: hoje foi uma das ocasiões que chamaram a atenção, mas que a violência é constante.

“Os ataques a ônibus têm sido recorrentes na região central. Nossos companheiros e passageiros estão com medo de transitar sob o risco de serem roubados ou atacados pelos grupos de viciados. Solicitamos à Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar que adotem medidas efetivas para coibir os ataques e prover segurança”, afirmou o presidente do Sindicato, Cristiano Porangaba (Crizinho).

A entidade sindical diz que fará levantamento das ocorrências e as informações serão oficiadas junto aos órgãos de segurança pública para providências cabíveis.

MATÉRIA ANTERIOR:

VÍDEOS e Relação de veículos: Ataques a ao menos seis ônibus e a estabelecimentos comerciais causam pânico no centro de São Paulo no início da tarde desta terça (11)

Motorista foi ferido em ação de usuáios e entorpecentes. Situação fugiu do controle das autoridades no momento

ADAMO BAZANI

Colaboraram Arthur Ferrari, Willian Moreira e Vinícius de Oliveira

Situação bastante tensa no início da tarde desta terça-feira, 11 de julho de 2023, na região central da cidade de São Paulo.

De acordo com as primeiras informações, usuários de drogas começaram a atacar veículos e estabelecimentos comerciais.

Na praça Júlio de Mesquita, um ônibus foi depredado.

Pedras, entulhos e até móveis foram arremessados contra o coletivo.

O motorista foi ferido. Não foi detalhado ainda o estado de saúde do profissional.

Estabelecimentos comerciais foram depredados também e alguns saqueados na região da Avenida Rio Branco.

A polícia cerca a região e há impactos no trânsito e linhas de ônibus.

Em nota, a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da cidade, traz a relação dos veículos danificados

A SPTrans repudia os atos de vandalismo ocorridos com ao menos seis ônibus na região central no dia de hoje (11) por volta das 13h.

A SPTrans mantém contato com a Polícia Militar em relação às ocorrências de violência no transporte público e esclarece que todos os registros que recebe de usuários são comunicados ao setor de inteligência das autoridades policiais.

Segue a lista de veículos depredados, suas respectivas linhas e concessionárias:

Santa Brígida:

Prefixo: 1 1516 – Linha: 9500/10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

Prefixo: 1 1711 – Linha: 9653/10 Pedra Branca – Pça. do Correio

Transppass:

Prefixo: 8 1588 – Linha: 8707/10 Rio Pequeno – Term. Princ. Isabel

Campo Belo:

Prefixo: 7 1859 – Linha: 609F/10 Chác. Santana – Term. Princ. Isabel

Prefixo: 7 1860 – Linha: 609F/10 Chác. Santana – Term. Princ. Isabel

Prefixo: 7 1868 – Linha: 609F/10 Chác. Santana – Term. Princ. Isabel

