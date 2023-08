Tumulto na cracolândia tem mais um ônibus atacado, comércios invadidos e suspeito baleado

Confusão teria começado depois de policial evitar uma tentativa de assalto a um carro

ADAMO BAZANI

Mais um ônibus foi atacado em outra confusão na chamada cracolândia, na região central da capital paulista, além de comércios serem invadidos pelos dependentes químicos. Um suspeito foi baleado.

O tumulto ocorreu por volta de 22h desta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, após um policial civil ter evitado a tentativa de assalto a um carro.

O agente estava em seu veículo particular parado em um semáforo, quando, de acordo com a Polícia Civil, viu que três homens abordaram um carro.

O policial desceu do veículo e deu ordem para que os três se rendessem.

Um dos suspeitos teria apontado uma arma (que depois foi constado que era uma imitação).

O policial atirou e os três tentaram escapar.

Diante do barulho, os dependentes químicos iniciaram uma onda de violência no centro.

Uma farmácia foi invadida e saqueada. Outros estabelecimentos comercias tiveram as fachadas danificadas e um ônibus urbano teve os vidros quebrados após ser atingido por pedras e paus.

Mais de 300 usuários de drogas, segundo agentes da GCM (Guarda Civil Municipal), em poucos minutos tomaram divididos em grupos vias como rua dos Gusmões, avenida Rio Branco, rua Santa Ifigênia, alameda Dino Bueno, praça Júlio Prestes, rua Vitória e rua Conselheiro Nébias.

Um suspeito de ter assaltado o carro, de 36 anos, foi encontrado baleado. Outro suspeito, de 46 anos, foi preso e um terceiro homem conseguiu escapar.

Um homem de 62 anos, que só passava pelo local, foi ferido na perna diante do tumulto.

No ônibus e nos estabelecimentos comerciais, não houve registros de feridos.

Além de moradores, funcionários e proprietários de comércios; motoristas, cobradores e passageiros de ônibus relatam medo constante da região.

No dia 11 de julho de 2023, quando seis ônibus foram depredados por usuários e traficantes de drogas, o Diário do Transporte conversou com motoristas e cobradores.

Os profissionais relataram que quase todos os dias há um ou mais atos de depredações contra ônibus e falaram que sentem medo quando o coletivo se aproxima da região.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/11/videos-motoristas-de-onibus-tem-medo-de-transitar-pelo-centro-de-sao-paulo-e-sindicato-diz-que-pm-e-gcm-devem-dar-mais-protecao-ao-transporte-coletivo/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes