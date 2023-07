Secretaria de Segurança Pública de São Paulo realiza operação na Cracolândia e prende 15 pessoas neste domingo (30)

Motoristas do transporte coletivo relatam constante medo durante circulação pela região central da capital

ARTHUR FERRARI

Uma operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) através da Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana neste domingo, 30 de julho de 2023, acabou prendendo 15 criminosos na região da Cracolândia, no centro de São Paulo.

Os presos cometiam delitos como associação ao tráfico de drogas e receptação. Segundo a SSP, um dos detidos era procurado pela Justiça e outro foi preso pela segunda vez em apenas dois dias.

Com foco na Rua dos Gusmões, a operação contou com 60 policiais civis em 30 viaturas, com agentes se infiltrando na concentração de usuários para prender criminosos apontados como envolvidos no tráfico de drogas em um relatório de inteligência.

As ações da secretaria visam levar mais segurança para a região central da capital, que vem sofrendo com constantes ataques de usuários de drogas nos últimos meses.

Como noticiou o Diário do Transporte, motoristas do transporte coletivo municipal enfrentam um medo constante ao circular pela região, já que os coletivos são frequentemente atacados pelos dependentes químicos.

Ainda no último dia 11 de julho seis ônibus foram depredados e um motorista do sistema ficou ferido, sem gravidade.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte