Manifestação na região da “cracolândia” no fim da tarde desta quinta (10): Moradores, comerciantes e funcionários do sistema de ônibus voltam a relatar medo

Manifestantes dizem não suportar mais fluxo de usuários e traficantes de drogas; Motoristas e cobradores de ônibus citam ataques aos coletivos

ADAMO BAZANI

Colaborou Willian Moreira

Moradores, comerciantes e trabalhadores da região central da capital paulista bloquearam no fim da tarde desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, parcialmente ou totalmente vias da área chamada de “cracolândia”.

Vias como Avenida Rio Branco e Rua dos Gusmões foram ocupadas pelos manifestantes, havendo impacto no trânsito e nos transportes coletivos.

Os participantes do protesto dizem não suportar mais fluxo de usuários e traficantes de drogas, que interfere na circulação com segurança e nos negócios.

Alguns comerciantes afirmam que tiveram de fechar estabelecimentos e mandar funcionários embora porque com o crescimento da violência no local, com medo, grande parte dos clientes deixou de frequentar a região.

Roubos, furtos e assaltos também são registrados na região.

“Não somos higienistas. Os dependentes químicos precisam ser tratados, mas não suportamos mais a situação. Estamos expostos e tem sido muito perigoso viver aqui. Uma solução precisa ser tomada” – disse um dos comerciantes que pediu para não se identificar.

A situação é ruim também para quem passa pelo local, mas não necessariamente fica estabelecido na região.

É o caso de motoristas, cobradores e passageiros de ônibus.

No dia 11 de julho de 2023, quando seis ônibus foram depredados por usuários e traficantes de drogas, o Diário do Transporte conversou com motoristas e cobradores.

Os profissionais relataram que quase todos os dias há um ou mais atos de depredações contra ônibus e falaram que sentem medo quando o coletivo se aproxima da região.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/11/videos-motoristas-de-onibus-tem-medo-de-transitar-pelo-centro-de-sao-paulo-e-sindicato-diz-que-pm-e-gcm-devem-dar-mais-protecao-ao-transporte-coletivo/

O Diário do Transporte mostrou que mais cedo, uma manifestação realizada por comerciantes da Rua Santa Efigênia e sindicato, afetou o trânsito e 27 linhas de ônibus na região central de São Paulo desde às 11h desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023.

No ato os lojistas reivindicraam ações do Governo do Estado e autoridades para combater a Cracolândia e retirar os dependentes químicos da região.

Os manifestantes alegam uma queda brusca na arrecadação e movimento de clientes, impactando na saúde das empresas e na geração de empregos.

O ato seguiu em direção a Câmara Municipal junto do Terminal Bandeira de ônibus, passando pelas Avenidas Ipiranga, São Luís, e redondezas.

Em nota, a SPTrans disse que, na ocasião, as linhas que trafegam pela Av. Ipiranga com a Praça da República, no sentido centro, tiveram de utilizar a faixa da direita para realizar o atendimento aos passageiros.

Veja a nota da SPTrans:

A SPTrans informa que, em razão de interferência viária, desde as 11h desta quinta-feira (10), 27 linhas de ônibus que trafegam pela Av. Ipiranga com a Praça da República, no sentido centro, estão utilizando a faixa da direita para realizar o atendimento aos passageiros.

Confira as linhas:

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

4111/10 Vl. Monumento – Pça. da República

4115/10 Shop. Plaza Sul – Pça. da República

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena

701U/10 Metrô Santana – Cid. Universitária

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

702U/10 Cid. Universitária – Term. Pq. D. Pedro II

702U/22 Metrô Butantã – Term. Pq. D. Pedro II

7267/10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo

7272/10 Mercado da Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7282/10 Pq. Continental – Pça. Ramos de Azevedo

7411/10 Cid. Universitária – Pça. da Sé

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

7545/21 CDHU Butantã – Pça. Ramos de Azevedo

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo

805L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

8700/1 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/10 Shop. Continental – Anhangabaú

8705/51 Pq. Continental – Anhangabaú

8707/10 Rio Pequeno – Term. Princ. Isabel

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

909T/1 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

909T-10 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Willian Moreira, para o Diário do Transporte