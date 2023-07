Monotrilho de SP apresenta dificuldades para os passageiros na manhã desta segunda (10)

Velocidade é reduzida e tempo de parada é maior

ADAMO BAZANI

Dificuldades para os passageiros da linha 15-Prata de monotrilho de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 10 de julho de 2023.

Desde 8h30, o tempo de parada nas estações ficou maior e a velocidade foi reduzida.

Nos canais aos passageiros, a Companhia do Metropolitano diz que ocorreu uma “interferência” na via entre as estações Vila Prudente e Oratório, trecho onde a operação acontece somente por uma via.

O Diário do Transporte entrou em contato com a Companhia, que disse por meio de nota que a equipe de manutenção atua para resolver o problema num equipamento de via.

Em todo o sábado (08) e até pouco antes de domingo (09), o monotrilho não operou entre as estações Vila União e Vila Prudente, na zona Leste de São Paulo para manutenção de um aparelho de mudança de via.

O serviço foi feito por ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) para o trecho.

Relembre:

Nota do Metrô:

Desde 8h24, a equipe de manutenção da Linha 15- Prata está atuando para resolver uma interferência na via entre as estações Vila Prudente e Oratório. Neste trecho, os trens estão circulando em via singela (por uma única via). Entre as estações Oratório e São Mateus e no trecho entre São Mateus e Jardim Colonial a circulação ocorre conforme programado.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes