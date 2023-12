Governo do Estado de São Paulo divulga reajuste das tarifas das linhas intermunicipais da EMTU

Aumentos são para as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba / Litoral Norte

ADAMO BAZANI

O Governo do Estado de São Paulo definiu nesta quarta-feira (27) as tarifas de ônibus e trólebus gerenciados pela EMTU que vão entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

O reajuste médio é de 13,64%.

Os valores variam de acordo com a extensão das linhas e tipo de serviço, divididos entre comuns e seletivos.

No Corredor ABD, o valor irá de R$ 5,10 para R$ 5,80.

Quanto ao sistema de trilhos, o Governo do Estado já havia definido o valor, que passará em 1º de janeiro de R$ 4,40 para R$ 5.

Os ônibus municipais na capital paulista (SPTrans – São Paulo Transporte) não terão reajuste na tarifa, permanecendo em R$ 4,40 ao longo de 2024.

Segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), o aumento é inferior à inflação de 28,40%, acumulada desde a última revisão tarifária, em janeiro de 2020, segundo o IPC-Fipe. Além disso, o reajuste se deve também ao aumento dos combustíveis e outros bens de consumo de operação, como a elevação do custo de mão de obra e, no caso dos veículos elétricos, também a elevação do custo da energia elétrica.

A EMTU gerencia e fiscaliza mais de 900 linhas metropolitanas em 134 municípios de cinco regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. As tarifas das linhas variam de acordo com a região em que estão inseridas, trajeto percorrido e também o tipo de serviço prestado – comum, seletivo, especial, corredor e VLT, por exemplo.

As novas tarifas por linhas podem ser consultadas no site da EMTU.

https://www.emtu.sp.gov.br/emtu/itinerarios-e-tarifas/tarifas-em-formato-pdf.fss

TRILHOS E ÔNIBUS MUNICIPAIS DA CAPITAL PAULISTA E METROPOLITANOS:

Como mostrou o Diário do Transporte, a integração entre ônibus municipal da capital paulista (SPTrans) e sistema de trilhos por meio do Bilhete Único passou para R$ 8,20 pela modalidade comum e para R$ 9,84 no Vale-Transporte.

As integrações pelo Cartão TOP entre os sistemas de trilhos e ônibus metropolitanos gerenciados pela EMTU também tiveram reajustes.

O valor varia por linha, levando em conta a extensão do trajeto do ônibus e o tipo de coletivo (se é comum ou seletivo).

CORREDOR ABD E ÔNIBUS MUNICIPAIS:

O custo da transferência entre ônibus e trólebus do Corredor ABD e ônibus municipais nos terminais Piraporinha, Diadema e São Mateus passou de R$ 1,15 para R$ 1,30. Já a tarifa única do Corredor ABD foi para R$ 5,80

EMTU E ÔNIBUS DA CAPITAL PAULISTA NO GRAJAÚ E SACOMÃ:

Subiram os valores onde há tarifa integrada entre ônibus intermunicipais (EMTU) e municipais da capital paulista (SPTrans) nos terminais Grajaú e Sacomã, na capital paulista, e na Avenida Dona Belmira Marin, na zona Sul.

EMTU E LINHA 5-LILÁS:

Outras tarifas integradas que também tiveram reajuste são entre ônibus metropolitanos intermunicipais (EMTU) e a linha 5-Lilás de metrô nas estações Capão Redondo e Campo Limpo, na zona Sul de São Paulo.

Os valores da integração passaram a ser entre R$ 5,00 e R$ 6,65 para quem sai do ônibus e vai para o metrô.

Os preços diferem de acordo com a linha de ônibus.

EMTU E CPTM EM RIO GRANDE DA SERRA:

Foi reajustada a tarifa de integração em Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, entre a linha 10 Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e ônibus gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e operados pela empresa NEXT Mobilidade.

O valor desta conexão passou para R$ 8,30.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes