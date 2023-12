Confira onde há tarifa integrada entre linhas de ônibus da EMTU e da SPTrans e quanto ficará o valor depois do reajuste de 1º de janeiro de 2024

Há conexões tarifárias nos terminais Grajaú e Sacomã e com linha municipal na Avenida Belmira Marin

ADAMO BAZANI

Nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, também terão reajustes as poucas tarifas integradas que existem entre linhas de ônibus municipais da capital paulista, gerenciadas pela SPTrans (São Paulo Transporte), as linhas de ônibus metropolitanas sob gestão estadual da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Segundo as resoluções sobre os reajustes de 13,64%, publicadas pela STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) nesta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, há tarifas integradas entre o sistema municipal da capital paulista e o sistema metropolitano no terminal Grajaú, na zona Sul da capital paulista, e no terminal Sacomã, na zona Sudeste.

As tarifas integradas vão aumentar por cauda da parte metropolitana já os ônibus municipais da capital paulista não terão reajuste em 2024, por mais um ano, permanecendo em R$ 4,40.

Vale ressaltar que ocorre é que as linhas metropolitanas adotam um valor de tarifa integrada para reduzir o custo de deslocamento total da viagem que precisa, para ser completada, dos serviços municipais.

De acordo com resolução 57 da STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), no Terminal Grajaú, são duas linhas da EMTU para Embu-Guaçu que possuem tarifa integrada com a SPTrans.

O valor da tarifa integrada irá para R$ 5,75, o valor da tarifa também para quem pega somente as linhas metropolitanas.

Também há tarifa integrada partir da Avenida Dona Belmira Marin, das linhas metropolitanas 012 Embu Guaçu (Cipó)/Terminal Grajaú e 226 Embu Guaçu (Chácara Flórida)/Terminal Grajaú com a linha municipal da SPTrans, 675G-10 Parque Residencial Cocaia – Metrô Jabaquara.

A tarifa vai para R$ 5,75.

Já a resolução 58 da STM aprova o reajuste tarifário da integração física e tarifária entre linhas da EMTU e da SPTrans do Expresso Tiradentes, no Terminal Sacomã, na zona Sudeste.

São 17 linhas metropolitanas que vão para cidades do ABC e terão tarifas entre R$ 5,90 e R$ 8,65.

Originalmente, a maior parte destas linhas, até a primeira década do ano 2000 ia para o Parque Dom Pedro II, mas com a implantação definitiva do Expresso Tiradentes, estas linhas foram encurtadas no Sacomã.

Veja abaixo as resoluções:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes