Tarifa de integração entre ônibus EMTU e Linha 5-Lilás irá para até R$ 6,65 a partir de 1º de janeiro de 2024

Transferência é feita nas estações Capão Redondo e Campo Limpo operadas pela ViaMobilidade

ADAMO BAZANI

As integrações entre ônibus gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e a linha 5-Lilás de metrô, operada pela ViaMobilidade, também vão ter aumento de tarifa a partir desta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024.

A transferência é feita nas estações Capão Redondo e Campo Limpo

Os valores serão entre R$ 5,00 e R$ 6,65 para quem sai do ônibus e vai para o metrô.

Os preços diferem de acordo com a linha de ônibus.

No sentido Metrô X Ônibus EMTU, os usuários que fizerem a integração na Estação Campo Limpo, pagarão a diferença de R$ 5 entre o valor da tarifa básica do metrô e mais uma tarifa de integração que vai variar, a partir do dia 1º, entre R$ 0,85 e R$ 1,85.

Em todos os casos, o passageiro da EMTU que acessar a linha 5-Lilás poderá, na estação Santo Amaro ir para a linha 9-Esmeralda sem custo.

Outras tarifas integradas também aumentam.

O Diário do Transporte mostrou que a integração entre ônibus e trólebus do Corredor ABD vai passar de R$ 1,15 para R$ 1,30 a partir do dia 1º nos terminais Diadema, Piraporinha e São Mateus. O valor é cobrado para as transferências entre os serviços do corredor metropolitano e os ônibus municipais de Diadema e da capital paulista.

Saiba mais detalhes em:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/29/integracao-entre-corredor-abd-e-onibus-municipais-nos-terminais-de-diadema-piraporinha-e-sao-mateus-vai-para-r-130/

