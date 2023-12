Integração entre Corredor ABD e ônibus municipais nos terminais de Diadema, Piraporinha e São Mateus vai para R$ 1,30

Tarifa cheia dos ônibus e trólebus operados pela NEXT Mobilidade passará para R$ 5,80

ADAMO BAZANI

Além da tarifa comum dos ônibus e trólebus do Corredor ABD, também haverá reajuste na integração entre estes serviços metropolitanos e os ônibus municipais nos terminais de Diadema e Piraporinha, na cidade de Diadema, e São Mateus, na capital paulista.

A partir de segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, o valor extra da integração, hoje em R$ 1,15, vai para R$ 1,30.

O preço foi divulgado em Diário Oficial nesta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

A tarifa cheia do ônibus e trólebus do Corredor ABD, operados pela NEXT Mobilidade, passa de R$ 5,10 para R$ 5,80, tanto nas modalidades comum e vale-transporte do Cartão TOP (ou cartão Bom para quem ainda tiver saldo).

A modalidade escolar vai para R$ 2,90, no caso dos estudantes que não contam com passe-livre.

A integração ocorre apenas pela bilhetagem eletrônica.

Sem este tipo de conexão, o passageiro teria de pagar duas tarifas cheias.

No caso de Diadema, seriam R$ 5,80 do Corredor mais a tarifa municipal (R$ 4,25 pelo Cartão SOU na modalidade comum, R$ 5,50 para os pagamentos em dinheiro e R$ 7 pelo Vale-Transporte), já pelos valores a partir de 1º de janeiro de 2024.

A prefeitura, entretanto, criou o aplicativo do Diadema Integra, que em forma de créditos devolve o valor pago na transferência aos passageiros no Cartão SOU Municipal.

As transferências entre Corredor ABD e ônibus municipais em Diadema, nos terminais Diadema e Piraporinha, foram de graça entre 1986 (inauguração do Corredor) e 2017, quando, apesar de muita polêmica e manifestações contrárias, foi instituído o valor de R$ 1.

Já na capital paulista, sem a integração, o passageiro teria de pagar a tarifa cheia de R$ 5,80 da NEXT Mobilidade e R$ 4,40 dos ônibus municipais gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte), isso também pelos valores a partir de 1º de janeiro de 2024.

Na capital paulista, pelo quarto ano consecutivo, não haverá aumento de tarifa praticada pela SPTrans.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes