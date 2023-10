DT na BusWorld 2023 – VÍDEO: Ônibus elétrico com hidrogênio como caminho para maior autonomia

Modelo eCitaro Fuel Cell é exemplo da busca para que ônibus não poluentes consigam fazer rotas maiores com mais tranquilidade por parte do operador

ADAMO BAZANI

Um dos muitos desafios dos ônibus elétricos é a autonomia das baterias.

Na BusWorld 2023, que ocorre em Bruxelas, na Bélgica, a Mercedes-Benz apresentou o inédito eCitaro Fuel Cell, um ônibus de propulsão elétrica com duas fontes de energia, três pacotes de baterias, que carregam no sistema conectado ao carregador, e um tanque de célula de combustível de hidrogênio, que gera energia para recarga das baterias enquanto o veículo está em operação.

Segundo a Mercedes-Benz, a autonomia pode chegar a 400 quilômetros com apenas uma carga, o que possibilita que o ônibus circule por rotas mais longas.

O gerente sênior de exportações da Mercedes-Benz, Maurício Yamamoto, explica que além de maior autonomia, o modelo traz a vantagem de necessitar de uma quantidade menor de baterias, ficando mais leve e com maior espaço para os passageiros, o que a Europa busca, por exemplo.

Uma das metas debatidas no continente é de 100% de eletrificação nos ônibus urbanos até 2030 e 20% nos “intercidades” .

No caso, dos “intercidades”, a meta até poderia ser mais ousada se não fosse o obstáculo da infraestrutura ainda carente de avanços.

Em relação aos ônibus somente com bateria do tipo plug in (de recarga na rede elétrica externa), as fabricantes falam em uma média de 250 km de autonomia com uma única carga, mas na prática, sempre fica entre 180 km e 190 km, dependendo do tipo de operação, da fabricante e até mesmo da forma que o motorista dirige.

Seja 180 km ou 250 km, é um número até razoável para uma parcela das operações urbanas. Mas em rotas intermunicipais e até interestaduais? Os ônibus continuarão contando somente com o diesel? Por exigência de governos, opinião pública e até por parte do mercado, não.

Mas como atender a esta exigência mais política que técnica.

Os especialistas da marca apontaram no evento o hidrogênio como caminho, mas dessa forma, mesclado com as baterias e não só sendo a única forma de alimentação.

O eCitaro Fuel Cell promete, neste aspecto, contribuir já na prática para este desenvolvimento

Entrevista com Maurício Yamamoto, Gerente Sênior de Exportações de ônibus da Mercedes-Benz:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes