DT na BusWorld 2023: Destaque em evento, eCitaro é adotado no transporte regional da Bélgica

Modelo da Mercedes-Benz é 100% elétrico; Governo local quer reduzir em 35% as emissões pelos transportes até 2030

Enquanto era exibido na BusWorld 2023, maior evento de ônibus do mundo que ocorreu em Bruxelas, na Bélgica, com cobertura presencial do Diário do Transporte, o modelo elétrico eCitaro, ganhava as ruas de um sistema de transportes no País.

De acordo com a fabricante do veículo, a Mercedes-Benz, cinco unidades foram compradas pela operadora de transportes regionais Ferry Cars, sediada na cidade de Eeklo, que fica ao norte da província belga da Flandres Oriental, na região de Meetjesland, entre Gante e Bruges.

O veículo, com piso baixo, tem capacidade para cerca de 80 pessoas e as baterias, de acordo com a fabricante, têm autonomia entre 250 km e 300 km.

A Ferry Cars é a primeira operadora “intermunicipal” a colocar em circulação o modelo cuja tecnologia é do tipo plugin, com carregamento por meio de “tomadas”.

Os ônibus eCitaro da Ferry Cars apresentam a mais recente geração de baterias, a NMC 3 (terceira geração do Níquel, Manganês e Cobalto), que possui maior “densidade energética” e promete maior duração da carga.

Os cinco novos ônibus elétricos são equipados com os sistemas de assistência Sideguard Assist e Preventive Brake Assist e dispõem de câmera de ré.

Como mostrou o Diário do Transporte, no evento, a Mercedes-Benz lançou uma versão nova do modelo que conta também com tanques de hidrogênio para ampliar a autonomia das baterias.

O hidrogênio gera energia e, com isso, uma recarga que habitualmente seria suficiente para até 300 km só com o sistema plugin, pode suprir uma operação por 400 km.

O modelo foi batizado como eCitaro Fuel Cell.

O governo local na Bélica quer reduzir em 35% as emissões pelos transportes até 2030.

As baterias NMC 3 (terceira geração do Níquel, Manganês e Cobalto) também equipam o ônibus elétrico brasileiro da Mercedes-Benz, eO500 U, que também foi exibido na BusWorld 2023, como mostrou o Diário do Transporte.

Outras cidades brasileiras também devem contar com o modelo em 2024, mas um dos objetivos é levar o ônibus montado em São Bernardo do Campo para diversos países, tornando a fábrica brasileira uma das maiores exportadoras de ônibus elétricos.

“Com o eO500 U, o Brasil se torna protagonista na eletromobilidade da América Latina. E o objetivo de trazer o chassi para a BusWorld é que passam por aqui empreendedores e formuladores de políticas públicas de todo o mundo. Na Europa, não é comum o encarroçamento em chassis, como o modelo brasileiro, mas em outras partes do mundo, é uma solução existente. O eO500 U está chamando bastante a atenção aqui” – disse Walter Barbosa, Diretor de Vendas e Marketing de ônibus da Mercedes-Benz.

