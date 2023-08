Instalação de portas de plataforma causa velocidade reduzida em toda a linha 3 e operação em via única na Estação Carrão neste domingo (06)

Metrô comprou 88 fachadas destes equipamentos que reduzem queda de pessoas e objetos nos trilhos

ADAMO BAZANI

Por causa da instalação de portas de plataforma na estação Carrão-Assaí Atacadista, os trens operam com velocidade reduzida em toda a linha 3-Vermelha do Metrô neste domingo, 06 de agosto de 2023.

Além disso, na área da estação, o atendimento aos passageiros se dá em apenas uma plataforma.

Os trens operam em via única na região da estação intercalando os sentidos pela plataforma disponível aos passageiros.

De acordo com o Metrô, foi contratada a instalação de 88 fachadas de plataformas em estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

As portas de plataforma ajudam a diminuir os riscos de queda de pessoas e objetos nos trilhos.

O Metrô diz que comunica nos canais oficiais da companhia e com agentes na linha sobre a mudança operacional neste domingo.

HISTÓRICO DE UM DOS CONTRATOS:

Apesar do tom otimista do anúncio, a instalação de portas de plataforma poderia estar mais avançada se não houvesse problemas em relação a um dos contratos.

O Diário do Transporte acompanha o tema desde setembro de 2018 quando o Governo do Estado lançou a licitação para a compra e instalação de 88 painéis para as três linhas estatais de metrô (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha). A linha 15-Prata é de monotrilho.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2018/09/03/metro-lanca-licitacao-para-portas-de-plataforma-em-36-estacoes-das-linhas-12-e-3/

Em março de 2019, a companhia homologou como vitorioso o Consórcio Kobra.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2019/03/23/metro-de-sp-seleciona-consorcio-kobra-em-licitacao-de-portas-de-plataforma-para-linhas-operadas-pela-estatal/

Em maio de 2019, a estatal negou recursos de outros três participantes.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2019/05/14/metro-de-sp-nega-recursos-e-confirma-consorcio-kobra-como-vencedor-de-licitacao-de-portas-de-plataforma-para-linhas-operadas-pela-estatal/

Em novembro de 2019, a estimativa era de conclusão da entrega de portas de plataforma nas três linhas até o fim de 2023, considerando dois contratos, com a Alstom e com a Kobra.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2019/12/27/metro-de-sao-paulo-planeja-concluir-cbtc-em-2021-e-portas-de-plataforma-em-linhas-estatais-ate-2023/

Em maio de 2020, os consórcios PSD-SP e Telar que foram derrotados na licitação conseguiram judicialmente suspender o contrato com o Consórcio Kobra.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2020/05/19/tj-suspende-contrato-do-metro-de-sp-com-consorcio-kobra-para-instalacao-de-88-portas-de-plataforma/

Em 15 de maio de 2021, após reverter a suspensão do contrato em nova decisão judicial, o Metrô anunciou a retomada do contrato assinado com o Consórcio Kobra para instalação das portas de plataforma em estações do sistema.

https://diariodotransporte.com.br/2021/05/15/metro-sp-suspende-processo-de-anulacao-e-retoma-contrato-com-consorcio-kobra-para-instalacao-de-portas-de-plataforma/

As estações previstas no contrato com a Kobra são:

Linha 1-Azul – (46)

Parada Inglesa – 2

Jardim São Paulo – 2

Santana – 2

Carandiru – 2

Portuguesa-Tietê – 2

Armênia – 2

Tiradentes – 2

Luz – 4

São Bento – 2

Sé (plataformas das linhas 1-azul e 3-Vermelha) – 4

Liberdade – 2

São Joaquim – 2

Vergueiro – 2

Paraíso (plataformas das linhas 1-Azul e 2-Verde) – 2

Ana Rosa (linha 1-Azul) – 2

Vila Mariana – 2

Santa Cruz – 2

Praça da Árvore – 2

Saúde – 2

São Judas – 2

Conceição – 2

Linha 2-Verde – (4)

Consolação – 2

Paraíso – 2

Linha 3-Vermelha – (38)

Marechal Deodoro – 2

Santa Cecília – 2

República – 4

Anhangabaú – 2

Praça da Sé – 4

Pedro II – 2

Brás -4

Bresser-Mooca – 2

Belém – 2

Tatuapé – 4

Carrão – 2

Penha – 2

Guilhermina-Esperança – 2

Patriarca – 2

Artur Alvim – 2

Total = 88

As estações previstas no contrato com a Alstom são:

Linha 1: 6 fachadas

Jabaquara e Tucuruvi

Linha 2: – 2 fachadas

Vila Madalena

Linha 3: – 8 fachadas

Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera

Total = 16

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes