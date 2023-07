Mulher é atropelada por ônibus na região do Ipiranga (SP) na tarde desta segunda-feira (24)

Vítima foi socorrida em estado de parada cardiorrespiratória e levada ao Pronto Socorro do Hospital do Ipiranga

VINICIUS DE OLIVEIRA

No início da tarde desta segunda-feira, 24 de julho de 2023, por volta das 14h, uma mulher foi atropelada por um ônibus da empresa Movebuss no cruzamento das ruas Comandante Taylor e Silva Bueno, no Ipiranga (SP).

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado de parada cardiorrespiratória, e na sequência, levada para o Pronto Socorro do Hospital do Ipiranga.

O coletivo envolvido possui o prefixo 5 5174 e atendia a linha 5032/10 Vila Arapuá – Terminal Sacomã.

A SPTrans comunicou que seu Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência e que a concessionária foi orientada a prestar apoio à família da vítima.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte