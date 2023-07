VÍDEO: Mais ônibus são vandalizados nesta quinta (06) em meio à campanha salarial dos motoristas; Categoria quer 13% de aumento

Ataques têm ocorrido principalmente na zona Leste

ADAMO BAZANI

Mais ônibus foram vandalizados na cidade de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 06 de julho de 2023, em meio a campanha salarial dos motoristas e cobradores.

Na Radial Leste, perto do Metrô Guilhermina- Esperança, homens em motos cercaram dois ônibus superarticulados da Viação Metrópole Paulista da linha 4310/10 (Terminal Itaquera/Terminal Parque Dom Pedro II).

De acordo com testemunhas, os homens mandaram os motoristas parar e esvaziaram os pneus, fugindo em seguida.

Os veículos ficaram parados no local, deixando o trânsito lento por aproximação.

Mais cedo, um ônibus superarticulado da linha 3301/10 Term. São Miguel – Term. Pq. D. Pedro II, também da empresa Metrópole Paulista, teve as correias cortadas e as chaves quebradas, ficando atravessado na Rua comendador Cantinho, 157, Penha, entre 5h45 e 6h50 desta quinta-feira (6).

Por causa da ação, 27 linhas e ônibus tiveram de ser desviadas até a remoção do veículo.

A SPTrans disse que serão registrados boletins de ocorrência e repudia os atos.

A SPTrans repudia atos de vandalismo e informa que o ônibus de prefixo 31.087, da linha 3301/10 Term. São Miguel – Term. Pq. D. Pedro II, da Metrópole, teve as correias cortadas e as chaves quebradas, ficando atravessado na Rua comendador Cantinho, 157, Penha, entre 5h45 e 6h50 desta quinta-feira (6). Em razão da ocorrência, os coletivos de 27 linhas foram desviados em ambos os sentidos.

Outros dois ônibus tiveram os pneus furados n Av. Conde de Frontin, 2.600, Vila Matilde, no sentido centro: prefixo 31.111 e 31.194, ambos da linha 4310/10 E.T. Itaquera – Terminal Pq. D. Pedro II (Metrópole), por volta das 6h40. Não houve desvio de linhas.

Será registrado boletim de ocorrência junto às autoridades policiais.

Na segunda-feira, houve ataque a ônibus na Avenida Celso Garcia e avenida Alcântara machado e a um trólebus no Viaduto Antônio Abdo

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/03/videos-onibus-e-trolebus-sao-vandalizados-em-sao-paulo-na-manha-desta-segunda-03-grupo-se-diz-insatisfeito-com-falta-de-respostas-do-sindmotoristas-sobre-campanha-salarial/

Em nota, o SindMotoristas, que representa a categoria, diz que continua em negociação com as empresas e repudia os ataques, classificando os atos como vandalismo.

A direção do Sindmotoristas repudia, uma vez mais, os atos de vandalismos cometidos com ônibus da Viação Metrópole Paulista na madrugada de hoje (06) na Rua Comendador Cantinho e Radial Leste (altura do metrô Guilhermina-Esperança), ambos na zona leste da capital.

Este tipo de atitude desmedida – promovida por pessoas irresponsáveis, inclusive com uso de motos – prejudica o atendimento aos usuários e aos paulistanos, que utilizam a via para deslocamento.

Eles devem ser identificados e responsabilizados por seus atos junto aos órgãos de segurança, como prevê a lei.

A direção do Sindmotoristas segue dialogando com o poder público e setor patronal as reivindicações da categoria na Campanha Salarial 2023, conforme informado anteriormente.

Toda e qualquer ação por parte do Sindicato será informada previamente nos canais oficiais e por meio de ofício aos órgãos competentes, respectivamente.

Sindicato e patronal retomam negociações

Após um período de interrupção por culpa dos empresários de ônibus que se negaram a colaborar para uma solução negociada referente às reivindicações econômicas dos trabalhadores em transportes, serão retomadas as negociações salariais.

O SPURBANUSS enviou ofício ao sindicato pedindo que fossem reabertas as negociações, cuja agenda de reuniões contempla as seguintes datas:

10/07 (segunda-feira) – 17/07 (segunda-feira) – 24/07 (segunda-feira)

O presidente do Sindmotoristas, Cristiano Porangaba (Crizinho), defendeu a continuidade da negociação para alcançar um entendimento, desde que todos os envolvidos estejam com disposição e comprometimento.

“Os patrões têm que mudar de atitude. Se não houver colaboração, não haverá acordo e os trabalhadores, na busca incansável pela valorização dos seus direitos, farão uso das ferramentas de luta”.

AS PROPOSTAS APROVADAS PELOS TRABALHADORES EM 11 DE ABRIL DE 2023:

– Reajuste salarial acima da inflação do período desde a última atualização dos valores com aumento real num total de 13%;

– Manutenção do emprego de 19 mil cobradores nos ônibus convencionais, padrons e articulados (empresas dos subsistemas de articulação regional e estrutural) – As empresas que surgiram de cooperativas e operam com micro-ônibus, ônibus mídis (micrões) e alguns convencionais e padrons (subsistema de distribuição local) operam sem cobradores desde 2014;

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 3 mil;

– Retorno dos 30 minutos remunerados do horário de refeição.

AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM 11 DE MAIO DE 2023:

(Rejeitadas em assembleia no dia 12 de maio de 2023)

– Reajuste salarial de 3,5%

– Reajuste de 3,5% no tíquete alimentação

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 800.

– Avaliar a uma hora de almoço não remunerada.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes