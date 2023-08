Ônibus em São Paulo: SindMotoristas diz que viações aumentaram proposta para 5% de reajuste. Pedido inicial foi de 13%

Negociações se arrastam desde abril; Greve de ônibus em São Paulo não está descartada, mas sindicato diz que será último recurso

ADAMO BAZANI

O SindMotoristas, sindicato que representa os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo, informou nesta segunda-feira, 07 de agosto de 2023, que, na última semana, as empresas de transporte municipal aumentaram a proposta de reajuste salarial para 5%.

A entidade diz que segue negociando outros pontos da pauta deste ano.

No comunicado, não há menção à PLR (Participação nos Lucros e Resultados).

Inicialmente, os trabalhadores pediram 13% de reajuste salarial e em benefícios, PLR de R$ 3 mil e meia hora de refeição remunerada.

As negociações se arrastam desde abril de 2023.

Em nota, o sindicato diz que se for firmado um acordo, as empresas se comprometeram a pagar os direitos reajustados de forma retroativa a partir der maio de 2023, mês de data-base dos trabalhadores, incluindo aqueles que pegaram férias neste período.

O sindicato ainda afirmou que a Campanha Salarial segue para um “desfecho” .

Uma greve de ônibus em São Paulo ainda não está descartada, mas o sindicato diz que será último recurso.

HISTÓRICO:

As negociações entre trabalhadores e empresas de ônibus de São Paulo começaram em abril de 2023 e chegaram a ser suspensas.

Se arrastando há meses, as indefinições sobre a campanha salarial dos motoristas e cobradores têm incomodado parte da categoria.

Uma reunião havia ocorrido no dia 26 de junho de 2023 e a direção do SindMotoristas demorou mais de uma semana para comunicar à categoria sobre os resultados do encontro.

Isso deu margem para protestos e atos de vandalismo.

No dia 03 de julho de 2023, dois ônibus e um trólebus foram vandalizados Avenidas Celso Garcia e Alcântara Machado e no Viaduto Antônio Abdo.

Os veículos tiveram correias cortadas e pneus. Nos coletivos, foram deixados cartazes com as reivindicações dos trabalhadores.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/03/videos-onibus-e-trolebus-sao-vandalizados-em-sao-paulo-na-manha-desta-segunda-03-grupo-se-diz-insatisfeito-com-falta-de-respostas-do-sindmotoristas-sobre-campanha-salarial/

No dia 06 de julho de 2023, mais ações de vandalismo, todas também deixando mensagens nos coletivos sobre a Campanha Salarial.

No dia, foram atacados ao menos três ônibus superaticulados de 23 metros, sendo um na Rua comendador Cantinho, na Penha, zona Leste, e dois na Radial Leste, perto do Metrô Guilhermina-Esperança.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/06/video-mais-onibus-sao-vandalizados-nesta-quinta-06-em-meio-a-campanha-salarial-dos-motoristas-categoria-quer-13-de-aumento/

AS PROPOSTAS APROVADAS PELOS TRABALHADORES EM 11 DE ABRIL DE 2023:

– Reajuste salarial acima da inflação do período desde a última atualização dos valores com aumento real num total de 13%;

– Manutenção do emprego de 19 mil cobradores nos ônibus convencionais, padrons e articulados (empresas dos subsistemas de articulação regional e estrutural) – As empresas que surgiram de cooperativas e operam com micro-ônibus, ônibus mídis (micrões) e alguns convencionais e padrons (subsistema de distribuição local) operam sem cobradores desde 2014;

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 3 mil;

– Retorno dos 30 minutos remunerados do horário de refeição.

AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM 11 DE MAIO DE 2023:

(Rejeitadas em assembleia no dia 12 de maio de 2023)

– Reajuste salarial de 3,5%

– Reajuste de 3,5% no tíquete alimentação

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 800.

– Avaliar a uma hora de almoço não remunerada.

PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM 19 DE JULHO DE 2023:

– Reajuste salarial de 4,2%

– Reajuste de 4,2% no tíquete alimentação

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados): viações não mencionaram mais.

– Hora de almoço não remunerada: viações não mencionaram mais.

07 DE AGOSTO DE 2023:

O SindMotoristas, sindicato que representa os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo, informou nesta segunda-feira, 07 de agosto de 2023, que, na última semana, as empresas de transporte municipal aumentaram a proposta de reajuste salarial para 5%.

A entidade diz que segue negociando outros pontos da pauta deste ano.

No comunicado, não há menção à PLR (Participação nos Lucros e Resultados).

Inicialmente, os trabalhadores pediram 13% de reajuste salarial e em benefícios, PLR de R$ 3 mil e meia hora de refeição remunerada.

As negociações se arrastam desde abril de 2023.

Em nota, o sindicato diz que se for firmado um acordo, as empresas se comprometeram a pagar os direitos reajustados de forma retroativa a partir der maio de 2023, mês de data-base dos trabalhadores, incluindo aqueles que pegaram férias neste período.

O sindicato ainda afirmou que a Campanha Salarial segue para um “desfecho” .

Uma greve de ônibus em São Paulo ainda não está descartada, mas o sindicato diz que será último recurso.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes