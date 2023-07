Ônibus em São Paulo: Negociações entre SindMotoristas e SPUrbanuss são retomadas, mas ainda não há acordo sobre pedidos de reajustes; Trabalhadores querem 13%

Foi a primeira das três reuniões agendadas; Campanha salarial se arrasta desde abril

ADAMO BAZANI

Integrantes do SindMotoristas, sindicato que representa os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo, e do SPUrbanuss, que reúne as empresas de transportes coletivos, se reuniram nesta segunda-feira, 10 de julho de 2023, e voltaram a discutir a campanha salarial os trabalhadores.

As negociações começaram em abril de 2023 e chegaram a ser suspensas.

No encontro desta segunda-feira (10), ainda não houve acordo.

Foi a primeira das três reuniões agendadas depois da retomada das conversas entre as partes.

Os próximos encontros foram agendados para ocorrer nos dias 17 e 24 de julho, duas segundas-feiras.

Por meio de nota, o presidente interino do SindMotoristas, Cristiano Porangaba (Crizinho) disse nesta segunda-feira, 10 de julho de 2023, que os condutores não vão abrir mão do reajuste salarial acima da inflação do período (ganho real), PLR (Participação nos Lucros e Resultado) e os 30 minutos de intervalo remunerado para refeição.

“Essas conquistas são pilares da nossa campanha salarial. Não reivindicamos o impossível, queremos apenas o que é nosso por justiça e sermos valorizados enquanto profissionais que transportam milhares de passageiros todos os dias”.

HISTÓRICO:

As negociações entre trabalhadores e empresas de ônibus de São Paulo começaram em abril de 2023 e chegaram a ser suspensas.

Se arrastando há meses, as indefinições sobre a campanha salarial dos motoristas e cobradores têm incomodado parte da categoria.

Uma reunião havia ocorrido no dia 26 de junho de 2023 e a direção do SindMotoristas demorou mais de uma semana para comunicar à categoria sobre os resultados do encontro.

Isso deu margem para protestos e atos de vandalismo.

No dia 03 de julho de 2023, dois ônibus e um trólebus foram vandalizados Avenidas Celso Garcia e Alcântara Machado e no Viaduto Antônio Abdo.

Os veículos tiveram correias cortadas e pneus. Nos coletivos, foram deixados cartazes com as reivindicações dos trabalhadores.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/03/videos-onibus-e-trolebus-sao-vandalizados-em-sao-paulo-na-manha-desta-segunda-03-grupo-se-diz-insatisfeito-com-falta-de-respostas-do-sindmotoristas-sobre-campanha-salarial/

No dia 06 de julho de 2023, mais ações de vandalismo, todas também deixando mensagens nos coletivos sobre a Campanha Salarial.

No dia, foram atacados ao menos três ônibus superaticulados de 23 metros, sendo um na Rua comendador Cantinho, na Penha, zona Leste, e dois na Radial Leste, perto do Metrô Guilhermina-Esperança.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/06/video-mais-onibus-sao-vandalizados-nesta-quinta-06-em-meio-a-campanha-salarial-dos-motoristas-categoria-quer-13-de-aumento/

AS PROPOSTAS APROVADAS PELOS TRABALHADORES EM 11 DE ABRIL DE 2023:

– Reajuste salarial acima da inflação do período desde a última atualização dos valores com aumento real num total de 13%;

– Manutenção do emprego de 19 mil cobradores nos ônibus convencionais, padrons e articulados (empresas dos subsistemas de articulação regional e estrutural) – As empresas que surgiram de cooperativas e operam com micro-ônibus, ônibus mídis (micrões) e alguns convencionais e padrons (subsistema de distribuição local) operam sem cobradores desde 2014;

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 3 mil;

– Retorno dos 30 minutos remunerados do horário de refeição.

AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM 11 DE MAIO DE 2023:

(Rejeitadas em assembleia no dia 12 de maio de 2023)

– Reajuste salarial de 3,5%

– Reajuste de 3,5% no tíquete alimentação

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 800.

– Avaliar a uma hora de almoço não remunerada.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes