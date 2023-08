VÍDEO: Ônibus atacados na região da Ragueb Chohfi na zona Leste de São Paulo na manhã desta terça (29)

Em um dos coletivos foi deixada uma mensagem contra atual presidente de sindicato

ADAMO BAZANI

Um ônibus da linha 354M-10 Term. São Miguel / Term. São Mateus, da empresa Metrópole Paulista, foi parado e atacado na região da Avenida Ragueb Chohfi, na zona Leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 29 de agosto de 2023.

No coletivo, foi deixado foi deixada uma mensagem contra atual presidente de sindicato.

Também um ônibus da Express Transportes teve pneu esvaziado

Segundo a SPTrans, houve prejuízo à operação das linhas que circulam na Av. Ragueb Chohfi, próximo ao cruzamento com a Av. Jacu Pêssego, na Zona Leste, após um veículo ser vandalizado e atravessado na via às 5h55. A SPTrans acionou guincho para remoção do veículo.

No início da manhã, dois ônibus foram atacados em garagens da empresa Sambaíba, na zona Norte.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/29/video-atraso-na-saida-de-onibus-da-sambaiba-afeta-passageiros-na-zona-norte-de-sao-paulo-nesta-terca-29-apos-ataquesa-a-onibus/

Em nota, o Sindicato diz que repudia os atos

A direção do Sindicato repudia veementemente a ação da vândalos, que impediram a saída dos ônibus nas Viações Sambaíba e Metrópole Paulista na manhã de (29).

Não temos qualquer relação com tais ações, que estamos em conversas com o patronal na Campanha Salarial deste ano.

Colocamo-nos à disposição dos órgãos de segurança para providências e punição aos vândalos.

HISTÓRICO:

As negociações entre trabalhadores e empresas de ônibus de São Paulo começaram em abril de 2023 e chegaram a ser suspensas.

Se arrastando há meses, as indefinições sobre a campanha salarial dos motoristas e cobradores têm incomodado parte da categoria.

Uma reunião havia ocorrido no dia 26 de junho de 2023 e a direção do SindMotoristas demorou mais de uma semana para comunicar à categoria sobre os resultados do encontro.

Isso deu margem para protestos e atos de vandalismo.

No dia 03 de julho de 2023, dois ônibus e um trólebus foram vandalizados Avenidas Celso Garcia e Alcântara Machado e no Viaduto Antônio Abdo.

Os veículos tiveram correias cortadas e pneus. Nos coletivos, foram deixados cartazes com as reivindicações dos trabalhadores.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/03/videos-onibus-e-trolebus-sao-vandalizados-em-sao-paulo-na-manha-desta-segunda-03-grupo-se-diz-insatisfeito-com-falta-de-respostas-do-sindmotoristas-sobre-campanha-salarial/

No dia 06 de julho de 2023, mais ações de vandalismo, todas também deixando mensagens nos coletivos sobre a Campanha Salarial.

No dia, foram atacados ao menos três ônibus superaticulados de 23 metros, sendo um na Rua comendador Cantinho, na Penha, zona Leste, e dois na Radial Leste, perto do Metrô Guilhermina-Esperança.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/06/video-mais-onibus-sao-vandalizados-nesta-quinta-06-em-meio-a-campanha-salarial-dos-motoristas-categoria-quer-13-de-aumento/

Um ônibus urbano da cidade de São Paulo foi atravessado na Avenida Celso Garcia perto da R. Dr. Clementino na manhã desta sexta-feira, 11 de outubro de 2023.

A ocupação é total e a informação é de protesto ligado à campanha salarial de motoristas e cobradores.

Um guincho foi acionado.

O ônibus fazia a linha 5144/1 Terminal Princesa Isabel/Terminal Sapopemba, da Companhia Via Sudeste.

AS PROPOSTAS APROVADAS PELOS TRABALHADORES EM 11 DE ABRIL DE 2023:

– Reajuste salarial acima da inflação do período desde a última atualização dos valores com aumento real num total de 13%;

– Manutenção do emprego de 19 mil cobradores nos ônibus convencionais, padrons e articulados (empresas dos subsistemas de articulação regional e estrutural) – As empresas que surgiram de cooperativas e operam com micro-ônibus, ônibus mídis (micrões) e alguns convencionais e padrons (subsistema de distribuição local) operam sem cobradores desde 2014;

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 3 mil;

– Retorno dos 30 minutos remunerados do horário de refeição.

AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM 11 DE MAIO DE 2023:

(Rejeitadas em assembleia no dia 12 de maio de 2023)

– Reajuste salarial de 3,5%

– Reajuste de 3,5% no tíquete alimentação

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 800.

– Avaliar a uma hora de almoço não remunerada.

PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM 19 DE JULHO DE 2023:

– Reajuste salarial de 4,2%

– Reajuste de 4,2% no tíquete alimentação

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados): viações não mencionaram mais.

– Hora de almoço não remunerada: viações não mencionaram mais.

07 DE AGOSTO DE 2023:

O SindMotoristas, sindicato que representa os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo, informou nesta segunda-feira, 07 de agosto de 2023, que, na última semana, as empresas de transporte municipal aumentaram a proposta de reajuste salarial para 5%.

A entidade diz que segue negociando outros pontos da pauta deste ano.

No comunicado, não há menção à PLR (Participação nos Lucros e Resultados).

Inicialmente, os trabalhadores pediram 13% de reajuste salarial e em benefícios, PLR de R$ 3 mil e meia hora de refeição remunerada.

As negociações se arrastam desde abril de 2023.

Em nota, o sindicato diz que se for firmado um acordo, as empresas se comprometeram a pagar os direitos reajustados de forma retroativa a partir der maio de 2023, mês de data-base dos trabalhadores, incluindo aqueles que pegaram férias neste período.

O sindicato ainda afirmou que a Campanha Salarial segue para um “desfecho” .

Uma greve de ônibus em São Paulo ainda não está descartada, mas o sindicato diz que será último recurso.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes