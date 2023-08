Ônibus é atravessado na Avenida Celso Garcia e impede circulação na manhã desta sexta (11)

Informação inicial foi de protesto ligado à campanha salarial de motoristas e cobradores, mas depois foi confirmado que veículo travou em uma curva

ADAMO BAZANI

Um ônibus urbano da cidade de São Paulo foi atravessado na Avenida Celso Garcia perto da R. Dr. Clementino na manhã desta sexta-feira, 11 de outubro de 2023.

A ocupação é total e a informação inicial foi de de protesto ligado à campanha salarial de motoristas e cobradores, mas depois foi confirmado que veículo travou em uma curva.

Um guincho foi acionado e a siruação está sendo normalizada. Ao todo, 22 linhas municpais foram afetadas.

O ônibus fazia a linha 5144/1 Terminal Princesa Isabel/Terminal Sapopemba, da Companhia Via Sudeste.

Veja um vídeo:

Nota da SPTrans:

A SPTrans acionou um guincho para retirada do ônibus de prefixo 5 2709, que opera na linha 5144/10 Term. Sapopemba – Term. Princ. Isabel e ficou travado no cruzamento da Avenida Celso Garcia com a Rua Dr. Clementino, no Belém, ao realizar uma manobra. A operação das 22 linhas que trafegam pela via já está sendo normalizada.

Confira as linhas afetadas:

172N/10 Shop. Center Norte – Metrô Belém

172R/10 Jaçanã – Metrô Belém

208V/10 Term. A. E. Carvalho – Term. Pq. D. Pedro II

213E/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Belém

2290/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

2363/10 Jd. Danfer – Term. Pq. D. Pedro II

2551/10 Term. A. E. Carvalho – Term. Pq. D. Pedro II

2552/10 Vl. Mara – Term. Pq. D. Pedro II

2582/10 Vl. Nova Curuçá – Term. Pq. D. Pedro II

2590/10 União se Vl. Nova – Pq. D. Pedro II

2626/10 Jd. Nazaré – Term. Pq. D. Pedro II

2666/10 Jd. Camargo Velho – Term. Pq. D. Pedro II

2678/10 Oliveirinha – Term. Pq. D. Pedro II

271F/10 Center Norte – Metrô Belém

271P/10 Cangaíba – Pça so Correio

274P/10 Penha – Metrô Vl. Mariana

278A/10 Metrô Santana – Penha

3301/10 Term. São Miguel – Term. Pq. D. Pedro II

390E/10 Term. Penha – Term. Pq. D. Pedro II

407A/10 Shop. Aricanduva – Lgo. sa Concórdia

4210/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq. D. Pedro II

513L/10 Term. Sacomã – Pq. Belém

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes