Pedestre é atropelado por ônibus na Estrada do Campo Limpo (SP) na manhã desta quarta (05)

Coletivo envolvido atendia linha 8075/21 – Terminal Campo Limpo – Metrô Vila Sônia

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta quarta-feira, 05 de julho de 2023, por volta das 9h, uma pessoa foi atropelada por um ônibus na Estrada do Campo Limpo, altura do número 6245, no Jardim Umarizal, Zona Sul de São Paulo.

O coletivo administrado pela empresa Transpass possui o prefixo 8 1366 e atendia a linha 8075/21 – Terminal Campo Limpo – Metrô Vila Sônia.

Foi registrado um boletim de ocorrência referente ao acidente.

De acordo com a SPTrans, a concessionária foi orientada a prestar suporte à vítima.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte

HISTÓRICO DE ACIDENTES:

(Atropelamentos, problemas com “anjo da guarda”, queda no embarque e desembarque, passageiros arrastados – Não considera colisões com outros veículos)

05 de julho de 2023: Uma pessoa foi atropelada por um ônibus da Transpass, prefixo 8 1366, linha 8075/21 – Terminal Campo Limpo – Metrô Vila Sônia, na Estrada do Campo Limpo, no Jardim Umarizal, Zona Sul de São Paulo, por volta das 9h.

4 de julho de 2023: Um idoso de 92 anos foi atropelado por um ônibus na Rua Manuel Botelho, 366, próximo a Avenida Baronesa, no Bairro São Rafael. A vítima sofreu escoriações leves no rosto e o socorro do Corpo de Bombeiros foi recusado. O coletivo envolvido possui o prefixo 4 8973 e atendia a linha 4016/10, Term. São Mateus – Jd. Rodolfo Pirani, operado pela empresa Express. O boletim de ocorrência do acidente foi registrado com a seguinte numeração: BO 5871/2023.

29 de junho de 2023: Um homem foi atropelado na Avenida São João, 407, na região da República, por volta das 16h52, por um coletivo da empresa Santa Brígida, que possuía o prefixo 1 1978 e atendia a linha 8000/10 (Terminal Lapa – Praça Ramos de Azevedo). Rapaz sofreu traumas no rosto e no abdômen, e foi levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de São Paulo.

24 de junho de 2023: Um homem de 54 anos foi atingido pelo ônibus prefixo 2 1416, da linha 107T/10, Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros, operado pela empresa Sambaíba, por volta de 16h, na Av. Cruzeiro do Sul, 1709, próximo ao Terminal Rodoviário do Tietê, na zona Norte. Os Bombeiros foram chamados, mas informaram que quando chegaram ao local, encontram o homem já sem vida.

21 de junho de 2023: Uma idosa de 74 anos foi atropelada pelo ônibus prefixo 3 1286, da linha 4313/10 – Term. Cid. Tiradentes/Term. Pq. D. Pedro II, da Viação Metrópole, na Plataforma Quatro do Terminal Parque Dom Pedro II. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA Vergueiro, com uma contusão no ombro.

20 de junho de 2023: Um homem de 50 anos foi atropelado pelo ônibus 82.576, da linha 7267/10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo, da concessionária Gato Preto, às 9h40 na Rua da Consolação, 986, Consolação, na zona central da cidade de São Paulo. Ele foi encaminhado pelos Bombeiros a com uma fratura na perna e laceração e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa.

20 de junho de 2023: Um ciclista foi atingido por um ônibus às 22h45 na Praça Armando de Sales Oliveira, 100, em Moema, zona Sudoeste. Um homem de 34 anos teve fratura em uma das pernas. Ele foi encaminhado para um hospital de convênio da região.

02 de junho de 2023: Um homem foi atingido na faixa de pedestre por um ônibus urbano da empresa Pêssego Transportes na Av. Amador Bueno da Veiga, 1.835, Penha, sentido centro, às 7h15. A Polícia Civil vai investigar as causas. O rapaz foi socorrido. O veículo fazia a linha 342C/10 Jd. Marília – Penha. O caso ocorreu a poucos quarteirões onde no dia 23 de maio de 2023, uma mulher morreu atropelada por um ônibus da UPBus, do sistema municipal de São Paulo, também na faixa de pedestre. O motorista chegou a ser preso, mas no dia 31 de maio de 2023, conseguiu na Justiça o direito de responder em liberdade. Relembre:

29 de maio de 2023: Uma mulher foi atropelada por um ônibus da Viação Metrópole Paulista dentro do Terminal Parque Dom Pedro II por volta de 11h00. O veículo 31.489 fazia a linha 4312/10 Jd.Marília – Term. Pq. D. Pedro II. A mulher teve de ser hospitalizada.

17 de maio de 2023: Uma van do sistema RTO (Reserva Técnica Operacional), gerenciada pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) atropelou diversas pessoas que estavam em um ponto na Av Rio de Janeiro, 1119, cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O SAMU atendeu pelo menos duas pessoas, entre elas um idoso de 83 anos e uma mulher que morreram no HMU (Hospital Municipal de Urgências). Somente os Bombeiros atenderam duas vítimas, uma mulher de 51 anos com ferimentos sem gravidade, levada ao Hospital Padre Bento, mas outra mulher foi levada com quadro de PCR (parada cardiorrespiratória) ao HMU (Hospital Municipal de Urgências).

16 de maio de 2023: Um ciclista ficou ferido em um acidente envolvendo um ônibus na Av. Guilherme Cotching, Vila Maria, zona Norte da capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta de 06h45. A vítima, um homem, foi encontrado com contusão no tornozelo esquerdo. O ciclista foi encaminhado pela corporação ao PS Vermelhinho.Em nota, a SPTrans (São Paulo Transporte), gerenciadora do sistema municipal de transportes, informou que o acidente envolve o ônibus da Sambaíba, de prefixo 21.739, que operava pela linha 172N/10 Shop. Center Norte – Metrô Belém. A gerenciadora diz que apura as circunstâncias

10 de maio de 2023: Um homem foi atropelado por um ônibus e ficou preso embaixo do coletivo. O acidente ocorreu na Praça Marechal Deodoro, 426, no bairro Santa Cecília, região central de São Paulo, por volta de 17h. Diagnosticado com fratura e trauma no fêmur, o rapaz foi levado para o Pronto Socorro da Santa Casa em estado grave. Cinco viaturas e quinze oficiais atuaram no atendimento. O acidente envolveu o ônibus da Santa Brígida, de prefixo 1.1803, que operava pela linha 8677-10, Lgo. do Paissandú – Jd. Líbano

08 de maio de 2023: Um micro-ônibus de linha municipal de São Paulo invadiu a área de estacionamento de um supermercado na Vila Brasilândia, na zona noroeste da capital paulista na tarde desta segunda-feira, 08 de maio de 2023. O acidente ocorreu na Rua Domingos Veja. Testemunhas disseram que o veículo perdeu os freios. O local é uma descida. Ainda de acordo com os usuários, para evitar uma consequência mais grave, o motorista tentou controlar o veículo até encontrar a área do estacionamento. Mesmo assim, o micro-ônibus derrubou uma mureta, uma grade e atingiu balaústres de contenção de veículos na calçada. Os passageiros e o condutor tiveram ferimentos sem gravidade. A versão das testemunhas e do motorista será apurada pela Polícia Civil. O micro-ônibus da empresa Norte Buss fazia a linha 9785-10 Vila Terezinha – Barra Funda.

08 de maio de 2023: Uma idosa foi atropelada por um ônibus no centro da cidade de São Paulo no fim da tarde. Segundo os Bombeiros, o atropelamento ocorreu na Avenida Rio Branco com a Alameda Nothmann, em Santa Cecília. A vítima sofreu vários ferimentos, entre os quais, fratura no ombro esquerdo. A mulher teve de ser estabilizada no local antes de ser encaminhada para o Hospital, o PS Campo Limpo. O acidente envolveu um ônibus da empresa Via Sudeste, que fazia a linha 5144-10 Terminal Sapopemba / Terminal Princesa Isabel. Informações iniciais davam conta que ela teria se assustado com barulhos de bombas usadas em uma operação contra o fluxo de drogas no local e saiu correndo, sendo atingida pelo ônibus.

08 de maio de 2023: Um homem foi atropelado por um ônibus e morreu no início da tarde. Segundo os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 12h próximo ao número 5968 da Avenida Santo Amaro, na região do Itaim Bibi, zona Sul de São Paulo. Duas viaturas de resgate e duas motos foram encaminhadas para o local e encontraram o home sob o ônibus articulado com quadro de PCR (parada cardiorrespiratória). As equipes tentaram reanimá-lo, mas o homem não resistiu e morreu no local. O atropelamento envolveu o ônibus 7 1313 que operava pela linha 6505/10 Term. Guarapiranga – Term. Bandeira, pertencente à Viação Campo Belo.

06 de maio de 2023: Um ciclista foi atropelado por um micro-ônibus da Auto Viação Transcap às 22h50, na Rua Doutor Jesuíno Maciel com a Avenida Santo Amaro, nº 3338, sentido bairro, no Brooklin, zona Sul de São Paulo. Com um trauma na cabeça, o homem foi levado ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas. Segundo a SPTrans, o veículo envolvido no acidente foi o de prefixo 85.505, da linha 746K/10 Paraisópolis – Campo Belo.

05 de maio de 2023: Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 30 anos foi atropelado por um ônibus da empresa Sambaíba dentro do Terminal Santana, na Avenida Cruzeiro do Sul, 2300, na zona Norte da capital paulista. A corporação recebeu o chamado por volta de 23h30. Foram enviadas cinco viaturas para o resgate do homem que estava preso pela perna debaixo do ônibus e tinha sofrido parada cardíaca. A vítima estava inconsciente quando o resgate chegou. O homem foi encaminhado em estado grave para o Pronto Socorro do Mandaqui, na região. O local onde ocorreu o acidente dentro do terminal teve de ser isolado para o resgate. Ele não resistiu e morreu no dia 06.

28 de abril de 2023: Um homem foi atropelado por um ônibus no início da tarde dentro do Terminal Cidade Tiradentes, na zona Leste da Capital Paulista. Imagens que circulam em redes sociais mostram a vítima sendo atendida perto de uma faixa de travessia de pedestres, ainda ao lado do coletivo envolvido no atropelamento, da empresa Express Transportes Urbanos. O homem teve diversos ferimentos e foi encaminhado para um Pronto Socorro na região. A SPTrans (São Paulo Transporte), por meio de nota, informou que apura a ocorrência e orientou a empresa Express a prestar atendimento à vitima. O ônibus de prefixo 48.353 fazia a linha 312N/10 Term. Cidade Tiradentes – São Miguel Paulista

23 de abril de 2023: Um atropelamento por ônibus na manhã de domingo, 23 de abril de 2023, deixou uma pessoa ferida na região do Sacomã, em São Paulo. O acidente aconteceu às 7h22 na Avenida Padre Arlindo Vieira, 1919, no sentido centro. A vítima um homem, que não teve sua idade divulgada, foi encaminhado ao Pronto Socorro Saboya com ferimentos na cabeça. A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus municipais da capital paulista, informou que o acidente envolveu o ônibus de prefixo 5 1072, da linha 4709/10 Jd. São Savério – Metrô Vl. Mariana, da empresa Via Sudeste Ltda

18 de abril de 2023: Uma mulher de 64 anos morreu atropelada por um ônibus da empresa Santa Brígida, dentro do Terminal Casa Verde, na zona Norte de São Paulo, De acordo com o Corpo de Bombeiros, teve amputação traumática (perna direita abaixo do fêmur). Ela foi encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital Santa Casa e nçao resistiu. Em nota, a SPTrans (São Paulo Transporte) diz que apura o caso.Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) diz que testemuhas relataram que mulher teria corrido em direção ao coletivo, tentando alcança-lo, mas tropeçou na via, caindo na lateral do ônibus

16 de abril de 2023: Um idoso foi atropelado por um ônibus da empresa Express Transportes Urbanos, que fazia a linha 407H/10 Jd. São Francisco – Metrô Itaquera, na Av. Ragueb Chohfi, 3.386, Jardim Três Marias, sentido bairro, região de São Mateus, zona Leste de São Paulo. O homem foi atingido enquanto atravessava na faixa de pedestres. Ônibus fazia uma curva. O idoso foi atingido pela coluna dianteira direita do ônibus, parte da lataria que os motoristas dizem ser um ponto-cego do coletivo, em especial em curvas mais fechadas à direita. O motorista do ônibus não omitiu socorro e parou logo em seguida.

03 de abril de 2023: Na zona Norte de São Paulo, uma mulher foi atropelada por ônibus na Rua Aparecida do Taboado, 286., região da Vila Penteado. Segundo os Bombeiros, a vítima foi levada para o Pronto Socorro Penteado, consciente com contusão em uma das mãos e em um dos pés, sem fraturas. Este acidente ocorreu no início da madrugada de segunda-feira, 03 de abril de 2023.

25 de março de 2023: De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma gestante foi atingida por um coletivo pouco antes de 21h. O acidente ocorreu na Avenida Washington Luís, perto do número 3919, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Ainda de acordo com os Bombeiros, a vítima é uma mulher grávida.Ela foi levada para o Pronto Socorro Saboia com ferimentos no rosto.

23 de março de 2023: Uma mulher foi atropelada na tarde por um ônibus dentro do Terminal Parque Dom Pedro II, na região central da cidade de São Paulo. O caso ocorreu na plataforma 01 e envolveu o ônibus prefixo 77426 da empresa KBPX Administração e Participação Ltda, que fazia a linha 5185-10 Terminal Guarapiranga / Terminal Parque D Pedro II.

22 de março de 2023: Mais um atropelamento por ônibus matou uma pessoa na cidade de São Paulo. Desta vez, o acidente ocorreu na Estrada M Boi Mirim, 3631 – Jd São Luis, por volta de 22h desta quarta-feira, 22 de março de 2023. Segundo os Bombeiros, a vítima é um homem e, apesar da tentativa de reanimação, foi constatado óbito no local. De acordo com imagens do local, o atropelamento foi nas proximidades de uma faixa de pedestre. O acidente envolveu o ônibus prefixo 7 8461, da empresa Transwolff Transportes

22 de março de 2023: Um funcionário que prestava serviço de jardinagem no Terminal Varginha, na zona Sul de São Paulo, foi atingido por um ônibus enquanto trabalhava no local. De acordo com informações de testemunhas, o trabalhador terceirizado foi derrubado pelo coletivo na área do estacionamento dos veículos. O rapaz foi socorrido e hospitalizado, mas está fora de perigo. A ocorrência envolveu o ônibus de prefixo 6 1570, da linha 5370/10 Largo São Francisco – Terminal Varginha, da Viação Grajaú, que manobrava. Em nota, a SPTrans, diz que apura o caso e determinou que a Viação Grajaú preste apoio à vítima e à família. Também em nota, a Viação Grajaú diz que pagou os medicamentos da vítima.

21 de março de 2023: Um homem de 58 anos, que estava acompanhado da mãe, foi atropelado por um micro-ônibus da cooperativa Coopertrans – linha 791 que faz o itinerário Pimentas-Jardim Tupinambá, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O atropelamento ocorreu na Estrada do Caminho Velho, altura do nº 28. Segundo a prefeitura, o homem chegou a ser levado para o Hospital Pimentas Bonsucesso, onde foi medicado e liberado.

20 de março de 2023: De acordo com os Bombeiros, um homem de 50 anos foi atingido por um coletivo na Avenida Primavera de Caiena, 358, região de Sapopemba O homem foi levado ao PS Sapopemba com ferimentos em um dos pés. O ônibus, prefixo 52.562, fazia a linha 314J/10 Pq. Sta. Madalena – Pça. Almeida Jr, e pertence a Via Sudeste. A SPTrans determinou que a companhia preste assistência à vítima e família.

20 de março de 2023: Um homem morreu atropelado na Rua Demas Zitto, proximidades da Estrada Canal de Cocaia, no Parque Residencial Cocaia, região do Grajaú, na zona Sul da cidade. Segundo testemunhas, o senhor foi atingido enquanto tentava atravessar a rua. O Socorro foi chamado, mas foi constatado o óbito no local. O ônibus da empresa Transwolff Transportes e Turismo Ltda fazia a linha 6726-10 Terminal Grajaú / Jd. Gaivotas. Pelo tipo de linha e modelo, o ônibus não possui cobrador. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o homem tinha 68 anos e o motorista 61 anos. O condutor disse que não percebeu que atingiu o idoso. O exame para verificar consumo de álcool pelo motorista deu negativo.

18 de março de 2023 NO DESEMBARQUE: Uma idosa foi arrastada por um ônibus da linha 407J-10 Jardim Soares/Metrô Tatuapé, da Express Transportes Urbanos, na zona Leste de São Paulo. Ela não chegou a cair, mas por ter ficado com uma das mãos presas na porta, sofreu luxações e escoriações. A marido dela, também idosos, estava descendo, mas o ônibus fechou a porta antes dele desembarcar. Uma sacola que ele transportava chegou a ficar presa no veículo.

10 de março de 2023: Por volta de 01h45, ainda no início da madrugada, João Paulo da Silva Honorato de 28 anos morreu ao ser atropelado por um ônibus da empresa Via Sudeste, prefixo 5 2025, no Terminal Pq D Pedro II. Quatro viaturas foram deslocadas para o atendimento, mas o médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) constatou que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O jovem aguardava o ônibus na plataforma, se desequilibrou e foi atingido.

07 de março de 2023: De acordo com o Corpo de Bombeiros, um ciclista de 35 anos foi atropelado por ônibus na Av Interlagos com a Av Nossa Senhora do Sabará, região do Campo Grande, na zona Sul. O acidente ocorreu por volta de 04h45 desta terça-feira, 07 de março de 2023. O homem foi levado inconsciente pela equipe dos Bombeiros ao PS Pedreira. O motorista disse que o ciclista veio pelo lado esquerdo ao tentar mudar de faixa. O condutor disse ainda que a vítima estava fora da ciclovia e que tentou frear, mas não conseguiu a tempo. Segundo a SPTrans, o acidente envolveu o ônibus de prefixo 68.702, da linha 546T/10 Vl. Guacuri – Term. Sto. Amaro, da A2 Transportes

06 de março de 2023: Um homem de 23 anos ficou ferido após a bicicleta onde estava ter sido atingida por um ônibus por volta de 20h30. O acidente ocorreu na Avenida dos Bandeirantes, 181, Itaim Bibi; zona Sudoeste de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi levado em estado estável para o Pronto Socorro Santa Paula. Segundo a SPTrans, o acidente envolveu o ônibus de prefixo 63.008, da linha 607C/10 Jd. Miriam – Itaim Bibi, da Mobibrasil.

1º de março de 2023 NO DESEMBARQUE: Uma idosa de 72 anos foi atropelada por um ônibus na Zona Sul de São Paulo na quarta-feira, 1° de março de 2023, quando desembarcava do veículo por volta das 13h, na Avenida Alexandrina Malisano de Lima, no bairro Jardim Ângela. Policiais militares foram acionados e prestaram atendimento à vítima, que teve ferimentos graves em uma das pernas. Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o motorista do ônibus, de 25 anos, que pertence à empresa Transwolff, parou o coletivo para que os passageiros desembarcassem no ponto, mas não viu que a idosa, a última a descer, tropeçou e ficou com as pernas embaixo do veículo, partindo e causando o atropelamento.

1º de março de 2023: Pessoa atropelada por ônibus na Estrada do M’Boi Mirim com a Rua Daniel Klein, região do Jardim Ângela, zona Sul da capital paulista. Vítima foi internada

26 de fevereiro de 2023 NO DESEMBARQUE: Dalcy Cangussu, de 73 anos, é arrastado e atropelado pelo motorista do ônibus na Rua Elias de Almeida, no Tremembé, zona Norte, após uma discussão por uso de máscara. Morreu em 02 de março. (Sambaíba Transportes Urbanos)

13 de fevereiro de 2023: Idoso atropelado por ônibus na Avenida Padre José Maria, 569, em Santo Amaro, zona Sul da capital paulista. Vítima foi internada

13 de fevereiro de 2023: Idosa atropelada por ônibus na Avenida Vereador João de Luca, no bairro Cidade Ademar, zona Sul da capital paulista. Vítima foi internada

12 de fevereiro de 2023 NO DESEMBARQUE: Um motorista de ônibus da empresa A2 Transportes foi flagrado não acionando o elevador para um passageiro em cadeira de rodas e, o pior, quando, o usuário foi tirar satisfação, caiu e o condutor saiu com o ônibus sem prestar nenhum tipo de socorro, próximo ao número 3300 da Avenida Cupecê, na zona Sul da cidade de São Paulo.

08 de fevereiro de 2023 : Com base nos vídeos produzidos pelo Diário do Transporte, a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia as linhas municipais da capital paulista, inspecionou os veículos e lacrou dois ônibus por estarem sem bloqueadores de portas em operação. Foram os veículos de prefixos 3 6692 e 3 6594 da empresa Transunião, que foi multada.

06 de fevereiro de 2023 NO DESEMBARQUE: Policiais da 100ª delegacia investigam a queda de um passageiro de 76 anos, momento do desembarque, por volta das 12h35 do dia 6 de fevereiro, na Estrada da Baronesa, 4.443, mas o caso só foi divulgado em 03 de março de 2023. O homem desembarcava do ônibus de prefixo 73.374, da linha 7023/10, operado pela empresa Viação Metrópole Paulista S.A. O caso foi registrado no Distrito Policial de número 47, mas as investigações seguem pelo 100º DP. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o idoso foi socorrido. O motorista de 50 anos foi afastado, segundo a SPTrans (São Paulo Transporte) e está com o cadastro bloqueado não sistema de ônibus da cidade.

06 de fevereiro de 2023: Reportagem do Diário do Transporte revela, com vídeos, que empresas de ônibus de São Paulo estão descumprindo uma determinação da SPTrans (São Paulo Transporte) e coletivos são flagrados trafegando com portas abertas ou arrancando dos pontos sem ainda as portas estarem completamente fechadas, o que é um perigo, podendo causar graves acidentes, em especial no desembarque. A SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia os transportes na capital paulista, reconhece que o problema existe e diz que fiscaliza e multa as empresas de ônibus. Somente em 2022, foram aplicadas 60 autuações referentes à circulação de ônibus com as portas abertas. Em janeiro de 2023, foram três multas e em fevereiro, aos menos outras duas.

05 de fevereiro de 2023: Mulher de 38 anos atropelada por ônibus na Avenida José Américo de Almeida, no Parque Marengo, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Vítima foi internada

31 de janeiro de 2023 NO DESEMBARQUE: Um homem de 82 anos morreu na região do Aricanduva, na zona Leste de São Paulo, logo após desembarcar e cair sob a roda dianteira direita do ônibus da Allibus Transportes. Pelas imagens, não é possível ter plena certeza de que o coletivo já tinha fechado a porta dianteira, mas foi questão de segundos entre o desembarque, a queda e o motorista começar a sair com o ônibus e passar por cima do homem. A SPTrans apura as circunstâncias.

31 de janeiro de 2023: Mulher atropelada por um ônibus municipal da capital paulista fazendo uma curva na Avenida dos Autonomistas, entre São Paulo e Osasco; Motorista seguiu viagem, mas foi alertado por motoboy e depois parou – Morreu na hora (Viação Gato Preto)

22 de janeiro de 2023: O ciclista Rafael Mesquita Xavier, de 28 anos, na Avenida Doutor José Artur da Nova, em São Miguel Paulista, na Zona Leste; motorista fugiu – Morreu dois dias depois (Viação Metrópole Paulista).

No dia 15 de março de 2023, a SPTrans informou que enviou uma carta às concessionárias pedindo que segurança no transporte coletivo da capital paulista seja aprimorada.

No documento, a empresa pede que lacres ou etiquetas sejam instalados nos Anjos da Guarda, afim de evitar que os dispositivos sejam alterados ou violados.

A SPTrans reforça, na carta, que o uso do Anjo da Guarda é obrigatório.

17 de janeiro de 2023 NO DESEMBARQUE: A A2 Transportes, originária da antiga cooperativa de transportes CooperLíder, envolvida no caso do cadeirante no dia 12 de fevereiro, é a mesma empresa cujo motorista saiu do ponto enquanto uma mulher ainda descia no dia 17 de janeiro de 2023. O caso ocorreu também na avenida Cupecê, no dia. A mulher caiu na avenida, se machucou e o motorista foi embora sem prestar socorro.

ANJO DA GUARDA:

Além de treinamento, a tecnologia pode ajudar a evitar acidentes durante o embarque e desembarque.

Um dos equipamentos é chamado de “anjo da guarda”, que impede que os ônibus se movimentem com as portas abertas ou com as portas se abrindo ou se fechando.

No dia 06 de fevereiro de 2023, o Diário do Transporte, em primeira mão, revelou que as empresas de ônibus estão descumprindo uma determinação da SPTrans (São Paulo Transporte) e operam com o anjo da guarda desligado ou não funcionando adequadamente.

Somente no ano passado, a SPTrans aplicou 60 multas e penalizou 14 empresas por estarem com o equipamento desligado. Até fevereiro de 2023, foram cinco multas, pelo menos.

No dia 28 de fevereiro de 2023, o Diário do Transporte revelou que ônibus metropolitanos intermunicipais também estão operando sem o anjo da guarda funcionar.

O gerenciamento é da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), do Governo do Estado de São Paulo, que informou ao Diário do Transporte que em 2022 aplicou 30 multas e que em janeiro de 2023, foram duas penalizações.

Em 03 de março de 2023, o secretário de transportes, Ricardo Teixeira, em entrevista coletiva ao lado do prefeito Ricardo Nunes, disse que a SPTrans (São Paulo Transporte) iria rever os atuais treinamentos aos motoristas de ônibus. Segundo Teixeira, a reincidência de acidentes envolvendo idosos nos momentos de embarque e desembarque nunca aconteceu desta maneira como ultimamente e que, internamente, já estava sendo estudado novo procedimento de reciclagem de motoristas.

Já no dia 06 de março de 2023, o Diário do Transporte também mostrou que o não funcionamentos do dispositivo bloqueador de portas coloca em risco passageiros de ônibus municipais de Santo André, no ABC Paulista. Vários flagrantes foram feitos.

NOVO TREINAMENTO:

No dia 04 de abril de 2023, a SPTrans anunciou novo tipo de treinamento para os cerca de 30 mil motoristas de ônibus a partir de 17 de abril. Ao todo, serão 24 horas de capacitação divididas em três módulos de oito horas cada, com conceitos de prevenção de acidentes, relacionamento com idosos, pedestres e ciclistas, além de noções de cidadania e dos atuais contratos que regem a concessão dos coletivos.

INICIATIVAS:

ADAMO BAZANI

Colaborou Luana Coutinho

Após o Diário do Transporte e outros veículos de comunicação profissional denunciarem que vários ônibus da capital paulista e cidades vizinhas circulam com o anjo da guarda desligado, a SPTrans (São Paulo Transporte) e as empresas decidiram intensificar as ações para evitar as irregularidades.

O dispositivo impede movimentação de coletivo com as portas abertas ou se abrindo e fechando, o que pode evitar acidentes graves no embarque e principalmente, desembarque.

A Transwolff, que opera linhas na zona Sul de São Paulo, informou no dia 22 de março de 2023, que criou uma campanha, com uma série de vídeos e mensagens aos motoristas para que o dispositivo não seja desligado pelo condutor.

Segundo a empresa, a ideia é que os próprios colegas de empresa apareçam nas imagens para que seja uma espécie de bate papo entre profissionais, enfatizando mais a conscientização que a punição em si, muito embora, o ato de desligar o aparelho pode resultar até em demissão.

VÍDEO

No dia 15 de março de 2023, a SPTrans, que gerencia o sistema, informou que enviou carta às empresas recomendando a instalação de lacres para impedir a adulteração ou desabilitação do dispositivo.

Antes mesmo da carta, a empresa Sambaíba, que atua na zona Norte da cidade, passou a colocar estes lacres.

Fora da capital paulista, na região metropolitana de São Paulo, a Suzantur, unidade de Santo André, fez um treinamento especial em parceria com o Sest/Senat (Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional do Transporte), e a NEXT Mobilidade (linhas intermunicipais no ABC Paulista) vai reforçar o tema nos treinamentos e ainda começou a colocar nos coletivos comuns adesivos de indicação de ponto cego).

Como tem mostrado o Diário do Transporte, são várias as ocorrências envolvendo quedas e atropelamentos no desembarque, muitos dos quais, com os ônibus começando a se movimentar ainda com as portas abertas.

SPTrans obriga empresas de ônibus a dar um novo tipo de treinamento de segurança para mais de 30 mil motoristas; Viações devem continuar com atenção ao “anjo da guarda”

A partir de 17 de abril, todos os profissionais deverão ser submetidos a um novo conceito de capacitação voltada para direção segura e prevenção de acidentes; Companhias terão de enviar toda documentação de ocorrências

ADAMO BAZANI

A SPTrans (São Paulo Transporte) determinou nesta segunda-feira, 03 de abril de 2023, que as empresas de ônibus da capital paulista apliquem para os mais de 30 mil motoristas um novo tipo de treinamento voltado para direção segura e prevenção de acidentes.

Diante de reiterados acidentes envolvendo ônibus, em especial no embarque e desembarque, e também atropelamentos em vias convencionais e até mesmo dentro de terminais, no dia 03 de março de 2023, o secretário de transportes, Ricardo Teixeira, em entrevista coletiva ao lado do prefeito Ricardo Nunes, disse que a SPTrans iria rever os atuais treinamentos aos motoristas de ônibus.

As concessionárias de ônibus receberam nesta segunda-feira (03), carta com as diretrizes do treinamento que faz parte do Programa de Reciclagem – Prevenção de Sinistros preparado pela equipe de técnicos da SPTrans.

Os treinamentos começam em 17 de abril e são divididos em três módulos que somam 24 horas para cada condutor:

1) O primeiro módulo será aplicado entre 17 de abril e 30 de junho. São oito horas, sendo duas horas de teoria sobre valorização da vida e o papel do motorista de ônibus na sociedade e seis horas de treinamento prático de prevenção de sinistros, direção segura e respeito às leis de trânsito.

2) A segunda etapa ocorre entre os meses de julho e setembro e vai durar oito horas. Vão ser apresentados casos reais e ações tomadas com o intuito de prevenir novas ocorrências, além da relação específica com idosos, ciclistas, pessoas com deficiência e pedestres.

3) O terceiro e último módulo deve ocorrer até o dia 31 de dezembro deste ano de 2023. Vai ser detalhado aos motoristas a parte do contrato de concessão das empresas que contempla os procedimentos de qualificação dos condutores e como devem atuar na prevenção de acidentes, no respeito a passageiros, nos níveis de qualidade e segurança exigidos pela SPTrans a todos os operadores do sistema. Este é o único módulo em que será permitida a aplicação de conteúdo EaD (Ensino à Distância).

Segundo a SPTrans, cada turma não pode ultrapassar de 30 motoristas para os profissionais entenderem melhor e tirar dúvidas dos conteúdos.

“O novo treinamento é obrigatório e não exclui a necessidade de novos motoristas que eventualmente forem contratados neste período de receberem o curso obrigatório de ingresso, que também aborda a prevenção de sinistros, direção defensiva, leis de trânsito e qualidade no sistema” – explica a gerenciadora do sistema de ônibus por meio de nota.

ENVIO DE DOCUMENTOS DE OCORRÊNCIAS:

A SPTrans também determinou nesta segunda-feira, 03 de abril de 2023, que as empresas de ônibus enviem todos os documentos relacionados a acidentes que acontecerem, como boletim de ocorrências da polícia civil ou militar, relatório do sinistro produzido pela equipe operacional da concessionária e/ou outras evidências em imagens de circuitos internos, câmeras de ônibus e fotos quando disponíveis.

Este material vai utilizado pela equipe do PRAT (Programa de Redução de Acidentes de Transporte) da SPTrans na análise das ocorrências e determinação das medidas necessárias.

ANJO DA GUARDA

O Diário do Transporte mostrou que em 14 de março de 2023, a SPTrans mandou às empresas de ônibus um documento que recomenda que sejam colocados lacres para evitar adulteração do “anjo da guarda”.

“Anjo da Guarda” é um equipamento que bloqueia a movimentação dos ônibus com as portas abertas ou se abrindo e fechando.

A reportagem denunciou que as empresas operavam com vários ônibus sem o equipamento funcionando.

As novas recomendações reforçam que as empresas mantenham os cuidados com o funcionamento do “anjo da guarda”.

ENTREVISTA: Motoristas de ônibus estão sendo obrigados a fazer percurso em tempo menor com redução de frota em São Paulo, diz presidente do Sindmotoristas; SPTrans nega

De acordo com Cristiano Porangaba (Crizinho), novo treinamento para condutores anunciado pela gerenciadora de transportes não pode ser feito de qualquer maneira, como ocorre em algumas garagens atualmente

ADAMO BAZANI

OUÇA:

Após a redução da frota de ônibus na cidade de São Paulo, com a pandemia de covid-19, os motoristas estão sendo obrigados a fazer percursos com a mesma extensão, mas em um tempo maior. Com isso, conduzem mais estressados, precisam ficar menos tempo parados e correr mais.

A declaração é do novo presidente do SindMotoristas, sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista, Cristiano Porangaba (Crizinho), em entrevista ao Diário do Transporte nesta quinta-feira, 05 de abril de 2023.

Segundo o Sindicalista, a necessidade de correr mais e ficar menos tempo no ponto é para compensar a quantidade menor de ônibus, mas pode resultar em acidentes, principalmente atropelamentos e arrancadas antes do tempo no momento de embarque e desembarque.

“Antigamente, antes da pandemia, tínhamos linhas que a empresa dava uma hora para ir. Agora, são 50 minutos, cortou 10 minutos. Este problema de menor intervalo entre um ponto final e outro está fazendo os motoristas excederem um pouco mais a velocidade no viário, correndo mais risco de desenvolver acidentes. Dependendo da faixa horária, em média na cidade, os percursos dos ônibus devem ser feitos com 15 ou 20 minutos menos” – disse.

A frota que em algumas linhas chegou a ficar pouco maior que 50% do pico da pandemia, agora está em torno de 90%, o que, segundo Crizinho, faz a diferença no atendimento.

A SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da cidade, nega que os motoristas têm menos tempo para fazer os mesmos percursos.

A SPTrans programa cada linha da cidade considerando critérios técnicos como demanda de passageiros e tempo de viagem. As linhas podem ser e são ajustadas conforme a necessidade é detectada. Desta forma, a afirmação trazida não procede. Além disso, é exigido de todos os profissionais conduta exemplar no que diz respeito à segurança viária e direção defensiva.

NOVO CURSO:

No dia 04 de abril de 2023, a gestora anunciou novo tipo de treinamento para os cerca de 30 mil motoristas de ônibus a partir de 17 de abril. Ao todo, serão 24 horas de capacitação divididas em três módulos de oito horas cada, com conceitos de prevenção de acidentes, relacionamento com idosos, pedestres e ciclistas, além de noções de cidadania e dos atuais contratos que regem a concessão dos coletivos.

Crizinho diz que a SPTrans precisa fiscalizar estes treinamentos que não podem ser feitos de qualquer maneira, como ocorre em algumas garagens atualmente, segundo o sindicalista.

“O Sindicato oficiou a SPTrans, o secretário de transportes, porque quer também participar, saber de que forma se dará este treinamento.” – disse.

“Esses cursos ultimamente são pós jornada de trabalho, com uma hora hoje, 40 minutos amanhã, não são eficazes. Espero que agora este treinamento seja bem fiscalizado pela SPTrans, pelas empresas e com a participação do sindicato” – complementou.

CAMPANHA SALARIAL:

O sindicalista diz que a entidade já discute a nova campanha salarial que deve ser lançada na próxima semana. Os percentuais ainda não foram definidos, mas o intuito é pedir um índice superior ao da inflação.

Crizinho disse ainda que a categoria não deve abrir mão da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e de benefícios sociais.

A entidade também quer a filiação de motoristas e demais funcionários do subsistema local de ônibus, as antigas cooperativas de transportes que se tornaram empresas.

VÍDEO: Polícia investiga atropelamento e morte de funcionário de empresa de ônibus dentro de garagem na zona Sul de São Paulo

Acidente ocorreu no dia 04 dentro da Viação Campo Belo

ADAMO BAZANI

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias do atropelamento e morte de um funcionário de uma empresa de ônibus dentro da garagem na zona Sul da capital paulista.

Segundo o Sindmotoristas, sindicato que representa os motoristas e cobradores da cidade, o acidente ocorreu dentro da garagem da Viação Campo Belo na última terça-feira, 04 de abril de 2023.

A vítima é Orlando Bitencourt dos Santos, que foi prensado entre dois ônibus.

Pelas imagens de circuito interno da garagem, um dos coletivos do tipo articulado começou a se movimentar e o funcionário se coloca na frente para tentar evitar o deslocamento.

O coletivo só parou ao atingir outro ônibus.

O funcionário chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma das hipóteses apuradas é falha no acimento do freio de estacionamento.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans (São Paulo Transporte), que disse que pelo fato de o acidente ter ocorrido dentro da garagem, com ônibus fora de linha, era a Viação Campo Belo que responderia.

A reportagem tenta contato com a empresa de ônibus.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública), diz que o funcionário, de 63 anos, era motorista e realizava uma vistoria técnica na parte exterior do veículo, mas que havia esquecido de acionar o freio de mão e o veículo começou a descer.

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 63 anos, às 06h50 de terça-feira (4), na Estrada de Itapecerica, bairro Jardim São Luís, na zona sul.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, o pátio de uma garagem de ônibus, foram informados que a vítima trabalhava como motorista e realizava uma vistoria técnica na parte exterior do veículo, mas que havia esquecido de acionar o freio de mão e o veículo começou a descer.

A vítima teria tentado segurar o coletivo com o próprio corpo, mas não aguentou o peso do automóvel, que colidiu contra outro ônibus, esmangando-o. A vítima foi socorrida pelo Resgate ao P.S Campo Limpo, mas não resistiu.

O caso foi registrado como morte suspeita – morte acidental pelo 89º DP que solicitou perícia ao local.

Sindicato dos Motoristas se reúne com SPTrans e pede mais ônibus nas linhas dizendo que frota maior também é segurança

Segundo entidade, veículos estão mais lotados e viagens devem ser feitas em tempo menor, o que resulta em estresse maior de motoristas e passageiros e em mais acidentes

ADAMO BAZANI

Representantes do sindicato que representa os motoristas de ônibus da cidade de São Paulo pediram para a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia os ônibus municipais, ampliação da frota em circulação.

O encontro entre os dirigentes sindicais e a prefeitura ocorreu na última sexta-feira, 14 de abril de 2023, quando também foi entregue cópia da campanha salarial deste ano apresentada às empresas de ônibus.

A própria SPTrans admite que a frota de ônibus em circulação é menor que antes da pandemia, mas segundo a gerenciadora, está proporcionalmente maior que a demanda de passageiros.

Para o Sindmotoristas, a quantidade de ônibus interfere diretamente na segurança dos usuários. Segundo a entidade, em nota, os veículos estão mais lotados e asviagens devem ser feitas em tempo menor, o que resulta em estresse maior de motoristas e passageiros e em mais acidentes.

Além dos cursos de reciclagem e treinamentos, o sindicato defende urgentemente o aumento da frota de ônibus na cidade de São Paulo, uma vez que os motoristas cumprem uma jornada diária de trabalho estressante e no limite. Ainda, há de considerar que não há número suficiente de trabalhadores na reserva. – diz nota do sindicato que também sugeriu que a SPTrans faça um levantamento criterioso das linhas mais críticas.

No dia 06 de abril de 2023, o presidente do SindMotoristas, sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista, Cristiano Porangaba (Crizinho), em entrevista ao Diário do Transporte, disse que após a redução da frota de ônibus na cidade de São Paulo, com a pandemia de covid-19, os motoristas estão sendo obrigados a fazer percursos com a mesma extensão, mas em um tempo maior. Com isso, conduzem mais estressados, precisam ficar menos tempo parados e correr mais.

“Antigamente, antes da pandemia, tínhamos linhas que a empresa dava uma hora para ir. Agora, são 50 minutos, cortou 10 minutos. Este problema de menor intervalo entre um ponto final e outro está fazendo os motoristas excederem um pouco mais a velocidade no viário, correndo mais risco de desenvolver acidentes. Dependendo da faixa horária, em média na cidade, os percursos dos ônibus devem ser feitos com 15 ou 20 minutos menos” – disse.

A SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da cidade, negou na ocasião que os motoristas têm menos tempo para fazer os mesmos percursos.

A SPTrans programa cada linha da cidade considerando critérios técnicos como demanda de passageiros e tempo de viagem. As linhas podem ser e são ajustadas conforme a necessidade é detectada. Desta forma, a afirmação trazida não procede. Além disso, é exigido de todos os profissionais conduta exemplar no que diz respeito à segurança viária e direção defensiva.

No dia 04 de abril de 2023, a gestora anunciou novo tipo de treinamento para os cerca de 30 mil motoristas de ônibus a partir de 17 de abril. Ao todo, serão 24 horas de capacitação divididas em três módulos de oito horas cada, com conceitos de prevenção de acidentes, relacionamento com idosos, pedestres e ciclistas, além de noções de cidadania e dos atuais contratos que regem a concessão dos coletivos.

O Diário do Transporte tem recebido reclamações de passageiros sobre falta de ônibus e redução de frota em relação ao período de antes da pandemia.

No Jabaquara, zona Sul de São Paulo, a SPTrans reviu a programação de frota e aumentou a quantidade de ônibus em oito linhas após a reportagem exibir as reclamações dos usuários.

As novas tabelas entram em vigor nesta segunda-feira (17).

VÍDEO: Treinamento obrigatório da SPTrans a motoristas de ônibus tem início nesta segunda (17); Anjo da Guarda também é abordado

Metodologia foi desenvolvida após diversos acidentes envolvendo coletivos, principalmente atropelamentos e no momento de desembarque

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Teve início nesta segunda-feira, 17 de abril de 2023, o que a SPTrans (São Paulo Transporte) classificou como novo treinamento para os cerca de 30 mil motoristas de ônibus da capital paulista.

A metodologia foi desenvolvida após diversos acidentes envolvendo coletivos, principalmente atropelamentos e no momento de desembarque.

Somente na capital, foram mais de 20 ocorrências deste tipo com nove mortos.

O treinamento tem três módulos de oito horas cada, totalizando 24 horas.

1) O primeiro módulo será aplicado entre 17 de abril e 30 de junho. São oito horas, sendo duas horas de teoria sobre valorização da vida e o papel do motorista de ônibus na sociedade e seis horas de treinamento prático de prevenção de sinistros, direção segura e respeito às leis de trânsito.

2) A segunda etapa ocorre entre os meses de julho e setembro e vai durar oito horas. Vão ser apresentados casos reais e ações tomadas com o intuito de prevenir novas ocorrências, além da relação específica com idosos, ciclistas, pessoas com deficiência e pedestres.

3) O terceiro e último módulo deve ocorrer até o dia 31 de dezembro deste ano de 2023. Vai ser detalhado aos motoristas a parte do contrato de concessão das empresas que contempla os procedimentos de qualificação dos condutores e como devem atuar na prevenção de acidentes, no respeito a passageiros, nos níveis de qualidade e segurança exigidos pela SPTrans a todos os operadores do sistema. Este é o único módulo em que será permitida a aplicação de conteúdo EaD (Ensino à Distância).

Segundo a SPTrans, cada turma não pode ultrapassar de 30 motoristas para os profissionais entenderem melhor e tirar dúvidas dos conteúdos.

As empresas não têm data para começar o primeiro módulo, que vale a partir de hoje, mas precisam concluir até julho para o início do módulo 2.

O Diário do Transporte teve acesso a imagens do treinamento em uma das empresas, a Transwolff, na zona Sul de São Paulo.

As aulas foram em sala e em um dos ônibus, abordando questões como não desligar o anjo da guarda (um dispositivo que impede que os coletivos trafeguem de portas abertas), os pontos cegos da lataria (locais não visualizados na lataria pelo retrovisor) e velocidade nos terminais. Alguns atropelamentos neste ano ocorreram dentro dos terminais.

Relacionamento com idosos, pessoas com deficiência e ciclistas também fazem parte das aulas.

A SPTrans também determinou que as empresas de ônibus enviem todos os documentos relacionados a acidentes que acontecerem, como boletim de ocorrências da polícia civil ou militar, relatório do sinistro produzido pela equipe operacional da concessionária e/ou outras evidências em imagens de circuitos internos, câmeras de ônibus e fotos quando disponíveis.

Este material vai utilizado pela equipe do PRAT (Programa de Redução de Acidentes de Transporte) da SPTrans na análise das ocorrências e determinação das medidas necessárias.

O Diário do Transporte também ouviu o Sindmotoristas, que representa os trabalhadores.

De acordo com o presidente da entidade, Cristiano Porangaba (Crizinho), disse que o treinamento é importante, mas há outras questões.

O sindicalista diz que após a redução da frota de ônibus na cidade de São Paulo, com a pandemia de covid-19, os motoristas estão sendo obrigados a fazer percursos com a mesma extensão, mas em um tempo maior. Com isso, conduzem mais estressados, precisam ficar menos tempo parados e correr mais.

A SPTrans nega a redução tempo para fazer as viagens, mas diz que a frota está menor que a antes da pandemia porque a demanda de passageiros ainda não foi recuperada.

Para a gerenciadora, proporcionalmente, em média, a frota é maior que a demanda.

No dia 13 de abril de 2023, representantes do sindicato que representa os motoristas de ônibus da cidade de São Paulo pediram para a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia os ônibus municipais, ampliação da frota em circulação.

O pedido foi feito em encontro entre os dirigentes sindicais e a prefeitura ocorreu quando também foi entregue cópia da campanha salarial deste ano apresentada às empresas de ônibus.

ÁUDIO: Após denúncias e reportagens, casos de ônibus em São Paulo com anjo da guarda sem funcionar caem 70%, diz SPTrans

De acordo com o Superintendente de Operações,, Jeová Tenório, gerenciadora adotou política de tolerância zero para não permitir que os coletivos andem com as portas aberta ou se abrindo e fechando

ADAMO BAZANI

O número de ônibus flagrados em fiscalização pela SPTrans (São Paulo Transporte) com os equipamentos “anjo da guarda” desligados caiu 70% entre o início do ano e o dia 27 de abril de 2023.

“Anjo da Guarda” ´é um dispositivo que evita que os ônibus se desloquem com as portas abertas ou se abrindo e fechando.

Em fevereiro deste ano, o Diário do Transporte foi o primeiro veículo de imprensa profissional a abordar o assunto e a trazer casos de quedas de passageiros, alguns que resultaram em mortes, no momento do embarque e desembarque

Em reunião do CMTT (Conselho Municipal de Trânsito e Transporte) nesta sexta-feira, 27 de abril de 2023, o Superintendente de Operações, Jeová Tenório, disse que entre os dias 02 e 27 de abril de 2023, a fiscalização sobre o “anjo da guarda” abordou 1.939 ônibus. A frota total é de 13.251 coletivos municipais.

Destes 1.939 ônibus fiscalizados em abril, de acordo com Tenório, cinco veículos estavam com o “anjo da guarda” inoperante, seja por problemas técnicos ou por terem sido desligados de forma irregular. A SPTrans não faz esta diferenciação para aplicar as multas.

No início do ano, segundo Tenório, foram flagrados 16 ônibus com o “anjo da guarda” sem funcionar.

O superintendente disse que a gerenciadora adotou uma política de tolerância zero a partir das denúncias e reportagens.

“Nosso objetivo é zerar os ônibus com o anjo da guarda sem funcionar. A política é de tolerância zero para esta questão. Nós não vamos permitir que os veículos se desloquem com as portas abertas. As retenções dos veículos vão continuar se forem constatadas as irregularidades. O ônibus só pode ser liberado se o problema estiver resolvido” – disse Tenório.

TREINAMENTO:

Na reunião, a SPTrans também fez uma apresentação sobre o treinamento que diz ser novo destinado aos 30 mil motoristas de ônibus da cidade para evitar acidentes.

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 04 de abril de 2023, a SPTrans anunciou novo tipo de treinamento para os cerca de 30 mil motoristas de ônibus a partir de 17 de abril de 2023. Ao todo, serão 24 horas de capacitação divididas em três módulos de oito horas cada, com conceitos de prevenção de acidentes, relacionamento com idosos, pedestres e ciclistas, além de noções de cidadania e dos atuais contratos que regem a concessão dos coletivos.

Segundo a SPTrans, o número de sinistros (acidentes) aumentou e o treinamento de reciclagem, que antes era de oito horas para 24 horas.

O treinamento de ingresso de novos motoristas ao sistema de transportes da cidade de São Paulo continua o mesmo.

Os três módulos são os seguintes:

1) O primeiro módulo será aplicado entre 17 de abril e 30 de junho. São oito horas, sendo duas horas de teoria sobre valorização da vida e o papel do motorista de ônibus na sociedade e seis horas de treinamento prático de prevenção de sinistros, direção segura e respeito às leis de trânsito.

2) A segunda etapa ocorre entre os meses de julho e setembro e vai durar oito horas. Vão ser apresentados casos reais e ações tomadas com o intuito de prevenir novas ocorrências, além da relação específica com idosos, ciclistas, pessoas com deficiência e pedestres.

3) O terceiro e último módulo deve ocorrer até o dia 31 de dezembro deste ano de 2023. Vai ser detalhado aos motoristas a parte do contrato de concessão das empresas que contempla os procedimentos de qualificação dos condutores e como devem atuar na prevenção de acidentes, no respeito a passageiros, nos níveis de qualidade e segurança exigidos pela SPTrans a todos os operadores do sistema. Este é o único módulo em que será permitida a aplicação de conteúdo EaD (Ensino à Distância).

VÍDEO: Polícia investiga atropelamento e morte de funcionário de empresa de ônibus dentro de garagem na zona Sul de São Paulo

Acidente ocorreu no dia 04 dentro da Viação Campo Belo

ADAMO BAZANI

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias do atropelamento e morte de um funcionário de uma empresa de ônibus dentro da garagem na zona Sul da capital paulista.

Segundo o Sindmotoristas, sindicato que representa os motoristas e cobradores da cidade, o acidente ocorreu dentro da garagem da Viação Campo Belo na última terça-feira, 04 de abril de 2023.

A vítima é Orlando Bitencourt dos Santos, que foi prensado entre dois ônibus.

Pelas imagens de circuito interno da garagem, um dos coletivos do tipo articulado começou a se movimentar e o funcionário se coloca na frente para tentar evitar o deslocamento.

O coletivo só parou ao atingir outro ônibus.

O funcionário chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma das hipóteses apuradas é falha no acimento do freio de estacionamento.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans (São Paulo Transporte), que disse que pelo fato de o acidente ter ocorrido dentro da garagem, com ônibus fora de linha, era a Viação Campo Belo que responderia.

A reportagem tenta contato com a empresa de ônibus.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública), diz que o funcionário, de 63 anos, era motorista e realizava uma vistoria técnica na parte exterior do veículo, mas que havia esquecido de acionar o freio de mão e o veículo começou a descer.

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 63 anos, às 06h50 de terça-feira (4), na Estrada de Itapecerica, bairro Jardim São Luís, na zona sul.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, o pátio de uma garagem de ônibus, foram informados que a vítima trabalhava como motorista e realizava uma vistoria técnica na parte exterior do veículo, mas que havia esquecido de acionar o freio de mão e o veículo começou a descer.

A vítima teria tentado segurar o coletivo com o próprio corpo, mas não aguentou o peso do automóvel, que colidiu contra outro ônibus, esmangando-o. A vítima foi socorrida pelo Resgate ao P.S Campo Limpo, mas não resistiu.

O caso foi registrado como morte suspeita – morte acidental pelo 89º DP que solicitou perícia ao local.

CASOS CONTINUAM:

Mesmo com a SPTrans (São Paulo Transporte) dizendo que intensificou a fiscalização sobre os ônibus que circulam com as portas abertas, sem o bloqueador “anjo da guarda” funcionar, é possível ver coletivos das linhas municipais operando pela cidade ainda nestas condições.

Foi o que presenciou a repórter do Diário do Transporte, Luana Coutinho, na manhã desta segunda-feira, 26 de junho de 2023.

Por volta de 11h, foi flagrado sem o dispositivo e segurança em operação, o ônibus prefixo 5 1043 da empresa Via Sudeste, que fazia a Linha 4706/10 Vila Mariana – Jd. Maristela na zona Sul de São Paulo.

O coletivo seguia no sentido Maristela.

Em diversos pontos do trajeto, como na Avenida Nazaré, o veículo circulou com a porta traseira aberta, nitidamente sem o anjo da guarda funcionando (conforme vídeo)

Somente quando chegou na Avenida Dr. Gentil de Moura é que o veículo voltou a circular com portas fechadas.

Leitores do Diário do Transporte, relatam constantemente que veem diversos ônibus circulando em velocidade com as portas abertas.

A questão do “anjo da guarda” inoperante foi levantada pela primeira vez na imprensa pelo Diário do Transporte em 06 de fevereiro de 2023, quando revelou que diversos ônibus trafegavam com o equipamento desligado ou funcionando inadequadamente.

Muitos dos acidentes de pessoas, em especial idosos, caindo na hora do desembarque, poderiam sem evitados se o “anjo da guarda” estivesse funcionando.

Desde então, a SPTrans diz que intensificou a fiscalização e as empresas alegam ter feito campanhas com os funcionários e usado lacres para evitar a adulteração do “anjo da guarda”.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans e a Via Sudeste sobre o flagrante desta segunda-feira, 26 de junho de 2023.

Por meio de nota, a SPTrans, informou que já determinou a retirada de circulação do veículo da ViaSudeste, para conserto e nova vistoria. A multa pro anjo da guarda inoperante é de R$ 792

A SPTrans determinou que o veículo 5 1043, da concessionária Via Sudeste, seja retirado imediatamente de operação e volte a circular somente após a regularização do problema e nova vistoria.

Em março, a SPTrans enviou carta a todas as concessionárias determinando a instalação de lacres ou etiquetas a fim de evitar a violação do bloqueador de portas, evitando que ele seja avariado ou alterado. A carta reforça a todas as concessionárias que o uso do bloqueador, conhecido como “Anjo da Guarda” é obrigatório e deve impedir o ônibus de fazer qualquer movimento enquanto as portas não estiverem completamente fechadas. O funcionamento deste equipamento é fiscalizado de forma permanente pela SPTrans e quando encontradas irregularidades, o veículo é lacrado e impedido de operar até que tenha sido providenciado conserto. Além disso, a concessionária responsável é autuada em R$ 792, valor que dobra em caso de reincidência.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva. Além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem campanhas permanentes de segurança.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte