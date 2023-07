ENTREVISTA: Nunes mandou cotar tecnologia do Cartão TOP para o sistema de ônibus da cidade de São Paulo e diz que todos Bilhetes Únicos bloqueados devem ser substituídos até sexta (06)

Por “prevenção”, entretanto, postos vão atender no fim de semana; 28 mil de 43 mil cartões bloqueados indevidamente foram trocados de acordo com a SPTrans

ADAMO BAZANI

Colaborou Willian Moreira

OUÇA:

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse na manhã desta quarta-feira, 05 de julho de 2023, que determinou uma cotação da tecnologia usada no Cartão TOP, dos ônibus intermunicipais (EMTU) e dos trilhos, para o sistema de ônibus municipais gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte).

“A gente tem feito muitas ações porque o sistema é antigo, já pedi para a gente cotar um novo sistema, verificar este sistema que o Governo do Estado está fazendo, o TOP, que o Metrô implantou, para fazer uma cotação desse sistema, me parece que ele é melhor, mais preparado do ponto de vista tecnológico. A gente está constantemente em busca de melhoras” – disse Nunes.

O sistema do TOP é ainda alvo de críticas por parte de passageiros e os problemas técnicos, principalmente no início do funcionamento, motivaram o MP (Ministério Público de São Paulo), por meio da promotoria de Defesa do Consumidor, a abrir uma investigação.

Uma suposta venda casada da modalidade crédito nas Lojas Pernambucanas também é alvo das apurações.

Falhas em recargas, no QRCOde e no funcionamento do TOP diminuíram em relação aos primeiros meses de operação, mas ainda é comum achar diversas críticas dos passageiros, em especial nas redes sociais.

Nunes ainda disse que que todos Bilhetes Únicos bloqueados indevidamente desde 30 de junho de 2023 devem ser substituídos até sexta (06).

Por “prevenção”, entretanto, os postos vão atender no fim de semana. Um total 28 mil de 43 mil cartões bloqueados indevidamente foram trocados de acordo com a SPTrans até o início desta quarta-feira (05.

HISTÓRICO DE PROBLEMAS E DEFASAGEM DO BILHETE ÚNICO:

O prefeito Ricardo Nunes voltou a admitir que a tecnologia do Bilhete Único dos ônibus de São Paulo e também aceito nos trilhos é defasada.

O sistema atual é de 2004, quando o Bilhete Único foi implantado e, desde então, não passou por uma modernização significativa.

O histórico de problemas do Bilhete Único é grande, com falhas na recarga, bloqueios e até o vazamento de dados pessoais de 13 milhões de usuários.

Em 2013 e 2017, houve até extravio de créditos, causando transtornos nos postos da SPTrans.

Em 2019, uma auditoria do TCM (Tribunal de Contas do Município) mostrava que a SPTrans tinha gastado até então mais de R$ 100 milhões para tentar mudar a tecnologia que foi considerada pelos técnicos da corte como falha e insegura.

Ainda em 2019, a prefeitura anunciou a contratação do Consórcio Bilhete SP para implantar um sistema mais seguro, mas depois desistiu poque o modelo apresentado pelo consórcio não atendia os requisitos mínimos de funcionalidade.

A prefeitura cobra desde 2019, R$ 30 milhões do consórcio, formado pelas empresas Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A e pela PC Service Tecnologia Ltda.

O contrato foi de R$ 85,4 milhões.

Em 2022, a prefeitura contratou a Fundação Ezute por R$ 27 milhões para atualizar o sistema de bilhetagem até fevereiro de 2025.

Como mostrou o Diário do Transporte em 23 de dezembro de 2022, a SPTrans informou que o sistema do Bilhete Único foi invadido e dados pessoais de 13 milhões usuários vazaram.

Os dados tinham como base o mês de abril de 2020.

Entre as informações vazadas estavam: nome, nome social, data de nascimento, CPF, RG, endereço, número de telefone, filiação, PIS, matrícula de aluno, estado civil, naturalidade, sexo, e-mail, além de login e senha do portal de serviços da SPTrans na internet.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/12/23/sistema-do-bilhete-unico-e-invadido-e-dados-pessoais-de-13-milhoes-usuarios-vazam-nao-e-necesssario-correr-para-postos-da-sptrans-diz-gerenciadora/

Em 30 de janeiro de 2023, a Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação para investigar o vazamento de dados de 13 milhões de usuários do Bilhete Único por causa de um ataque de hackers.

A ação foi da Delegacia de Crimes Cibernéticos do Deic, o departamento que investiga o crime organizado.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em dois endereços residenciais da capital paulista.

Os policiais chegaram aos locais por meio do identificador IP dos computadores.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/01/31/policia-civil-de-sao-paulo-faz-operacao-contra-hackers-que-vazaram-dados-de-13-milhoes-de-pessoas-que-usam-bilhete-unico/

No dia 05 de julho de 2023, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse determinou uma cotação da tecnologia usada no Cartão TOP, dos ônibus intermunicipais (EMTU) e dos trilhos, para o sistema de ônibus municipais gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte).

“A gente tem feito muitas ações porque o sistema é antigo, já pedi para a gente cotar um novo sistema, verificar este sistema que o Governo do Estado está fazendo, o TOP, que o Metrô implantou, para fazer uma cotação desse sistema, me parece que ele é melhor, mais preparado do ponto de vista tecnológico. A gente está constantemente em busca de melhoras” – disse Nunes.

O sistema do TOP é ainda alvo de críticas por parte de passageiros e os problemas técnicos, principalmente no início do funcionamento, motivaram o MP (Ministério Público de São Paulo), por meio da promotoria de Defesa do Consumidor, a abrir uma investigação.

Uma suposta venda casada da modalidade crédito nas Lojas Pernambucanas também é alvo das apurações.

Falhas em recargas, no QRCOde e no funcionamento do TOP diminuíram em relação aos primeiros meses de operação, mas ainda é comum achar diversas críticas dos passageiros, em especial nas redes sociais.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/05/entrevista-nunes-mandou-cotar-tecnologia-do-cartao-top-para-o-sistema-de-onibus-da-cidade-de-sao-paulo-e-diz-que-todos-bilhetes-unicos-bloqueados-devem-ser-substituidos-ate-sexta-06/

CONFIRA A FALA COMPLETA:

“Eu não eu não fingiria que sejam tantas falhas, mas a gente transporta sete milhões de passageiros por dia na nessa cidade e país. Qualquer falha a gente precisa apurar e fazer ações pra que ela não ocorra, o ideal é ter falha zero.

Foram 43 mil bilhetes que tiveram esse problema, a gente está corrigindo. Já corrigimos 28 mil bilhetes, vamos ter agora a previsão de que até sexta-feira resolva todos os 43 mil, mas por de forma preventiva, sábado e domingo a gente vai estar também com os nossos guichês da SPTrans abertos para as pessoas poderem fazer a substituição.

Já foi orientado tanto o ônibus, como na CPTM, Metrô de que os cartões que tiveram problemas não vai causar prejuízo a pessoa, ela vai poder utilizar o transporte sem pagar e agora acho que é apurar, o que que teve foi uma atualização do sistema a gente sabe o tão é o tão complexo é esse software toda a questão de informática e nessa atualização do sistema acabou gerando esse problema em 43 mil bilhetes.

Eeu já pedi para o presidente da SPTrans, o Levi apurar, a gente está apurando, ver com relação a questão da integridade do sistema que a gente possa ir fazendo ações para mitigar e evitar que tenha esse problema. Agora, dizer que vai ter problema zero, eu nunca vi nada, né? Assim, nada, nada, nada, que sempre vai ter problema zero. A gente pode até dizer que o nosso sistema, ele precisa sempre ser melhorado, mas pelo volume 7 milhões de passageiros por dia, 13 mil ônibus, a gente até que pode considerar que não é algo gravíssimo, é grave, não seria gravíssimo, é grave e que a gente está procurando sempre melhorar o sistema pra poder evitar essas situações, mas dizer assim que nunca vai acontecer, voce sabe como é que funciona esse essas questões onde de informatização, essas questões tecnológicas, nós estamos caminhando pra tentar minimizar o quanto mais.

É, eu acho que a gente precisa observar isso que voce está colocando, a ação imediata para dizer que quem tava com o bilhete e não conseguia passar que ele não perderia o direito de fazer o uso do transporte coletivo, que ele poderia fazer uso sem pagar descendo pela porta da frente, mas evidentemente a gente vai estar sempre melhorando.

Agora a gente precisa ter muita clareza, às vezes eu fico preocupado com com é como é que vocês vão receber as coisas que eu falo, mas não tem como dizer que você vai ter 100% de qualquer sistema no mundo, nem na NASA, que é 100% é que você não vai ter alguma intercorrência nessas questões, foi uma readequação do sistema e que na readequação de cima acabou gerando problema nesses quarenta e 43 bilhetes, agora o que que a gente tá fazendo? Trabalhando intensamente para poder melhorar e não acontecer. Até falei com o Levi parece que a hora com que nos vendeu um sistema que foi fazer essa atualização. O que eu pedi pra que a gente possa fazer é o seguinte, vamos identificar quem foi o responsável para gente poder responsabilizar e mais do que isso, identificar como é que se cria mecanismos para fazer a correção e não ter reincidencia, mas a gente sabe, eu sempre posso ser sincero, dizer que num sistema que transporta 7 milhões de passageiros por dia, você tá imune de ter algum problema é muito difícil a gente poder garantir isso.

Eu posso dizer que a gente tem feito muitas ações, investimento do sistema antigo, já pedi inclusive poder cotar uma um novo sistema para poder verificar esse sistema que o Governo do Estado tá fazendo que chama, tem até um nome TOP, é um o Metrô implantou para poder fazer uma cotação desse sistema também me parece que ele é melhor preparado do ponto de vista tecnológico enfim, que a gente está é constantemente na busca de de melhoras.

Agora é pedir desculpa aos 43 mil usuários que tiveram esse esse problema e que a gente está intensificando, você falou muito bem, poderia ter tido uma ação mais rápida de ficar até às 22 horas, mas acho que assim que a ação mais eficiente foi dizer você não será prejudicado. Não é porque deu problema na recarga que está sendo o seu transporte, né? Você pode usar o transporte, a prefeitura vai arcar com isso e a gente vai fazendo a substituições dos bilhetes. Mas o que eu queria deixar de encerrado é desculpa aos usuários e que a gente está monitorando e fazendo, agora dizer que a gente tem condições de garantir 100% que nunca vai ter falha em nada, hoje eu tô sem relógio, meu relógio quebrou, né? Então, acontece as coisas

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes