Passageiros enfrentam problemas na recarga do Cartão TOP após instabilidade em terminais de auto atendimento nesta quinta (20)

Administradora da plataforma diz que equipe técnica atua para resolver intercorrência

ARTHUR FERRARI

Passageiros enfrentam dificuldades para recarregar o Cartão TOP nos totens de auto atendimento das estações Tucuruvi, da linha 1-Azul do Metrô, e Dom Bosco, da linha 11-Coral da CPTM, nesta quinta-feira, 20 de julho de 2023.

De acordo com a Autopass, empresa responsável pela administração da Plataforma TOP, o problema ocorre após uma instabilidade no sistema.

A equipe técnica da administradora já atua para solucionar o problema.

Em caso de impossibilidade de recarga, em nota enviada ao Diário do Transporte a empresa orienta o passageiro a recorrer as bilheterias das estações, a um dos oito mil pontos comerciais distribuídos pela Região Metropolitana e Capital ou aos canais digitais como WhatsApp.

Veja a nota na íntegra:

A Autopass, empresa que administra a Plataforma TOP, pede desculpas aos passageiros e informa que há uma intermitência sistêmica em algumas ATMs, entre elas da Estação Tucuruvi e Dom Bosco. A equipe técnica já atua para correção deste problema.

Reforçamos, que além das máquinas de autoatendimento, os passageiros também podem comprar os bilhetes por canais digitais, via WhatsApp TOP (11 3888-2200) e pelo APP TOP, além de 8 mil pontos comerciais parceiros distribuídos pela Região Metropolitana e Capital, que podem ser conferidos no site boradetop.com.br. Essas estações contam também com bilheterias.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte