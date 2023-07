SPTrans diz nesta quinta (06) que foram trocados 32 mil dos 43 mil cartões do Bilhete Único bloqueados indevidamente

Tecnologia do Cartão TOP para o Bilhete Único de São Paulo pode ser implantada na cidade de São Paulo; Nunes disse que prefeitura cotou com responsável

A SPTrans (São Paulo Transporte) informou nesta quinta-feira, 06 de julho de 2023, que até o fim da manhã, foram trocados 32 mil dos 43 mil cartões do Bilhete Único bloqueados indevidamente.

Segundo a gerenciadora, na noite de sexta-feira, 30 de junho de 2023, por causa de uma falha técnica, os passageiros donos destes cartões não conseguiram passar pelas catracas. O bloqueio ocorreu nos validadores dentro dos ônibus.

É possível consultar pela internet se o cartão está ou não bloqueado: pelo link https://scapub.sbe.sptrans.com.br/sa/consultaCartao/

Caso haja o bloqueio serão exibidas as mensagens de “Situação: Inativo” e “Observação: Bilhete com erro de leitura”, além de um link com escrito “Saiba Mais” que leva para mais informações sobre o caso.

A consulta pode ser feita pela internet, mas o desbloqueio neste caso, somente de forma presencial, o que tem gerado filas nos postos da SPTrans.

A gerenciadora informou que excepcionalmente, no final de semana, dias 8 e 9 de julho, os 36 postos de atendimento localizados nos terminais municipais e nas estações Jabaquara e Santana ficarão abertos entre 6h e 22h.

“Aos passageiros afetados, a SPTrans pede desculpas e informa que todos os cartões serão trocados sem qualquer cobrança na emissão da segunda via. Os endereços dos postos de atendimento podem ser encontrados no site: http://www.sptrans.com.br/postos – informou na nota.

NUNES DETERMINOU COTAÇÃO DA TECNOLOGIA DO TOP:

As falhas no sistema de Bilhete Único são antigas e a tecnologia é a mesma desde quando o cartão foi implantado na cidade em 2004.

A prefeitura tenta atualizar a tecnologia desde 2019, mas sem sucesso.

Nesta quarta-feira, 05 de julho de 2023, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse determinou uma cotação da tecnologia usada no Cartão TOP, dos ônibus intermunicipais (EMTU) e dos trilhos, para o sistema de ônibus municipais gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte).

“A gente tem feito muitas ações porque o sistema é antigo, já pedi para a gente cotar um novo sistema, verificar este sistema que o Governo do Estado está fazendo, o TOP, que o Metrô implantou, para fazer uma cotação desse sistema, me parece que ele é melhor, mais preparado do ponto de vista tecnológico. A gente está constantemente em busca de melhoras” – disse Nunes.

O sistema do TOP é ainda alvo de críticas por parte de passageiros e os problemas técnicos, principalmente no início do funcionamento, motivaram o MP (Ministério Público de São Paulo), por meio da promotoria de Defesa do Consumidor, a abrir uma investigação.

Uma suposta venda casada da modalidade crédito nas Lojas Pernambucanas também é alvo das apurações.

Falhas em recargas, no QRCOde e no funcionamento do TOP diminuíram em relação aos primeiros meses de operação, mas ainda é comum achar diversas críticas dos passageiros, em especial nas redes sociais.

PRINCIPAIS DÚVIDAS:

Veja algumas das principais questões:

Quem teve o Bilhete Único bloqueado por esta falha o que deve fazer?

Deve ir a um posto da SPTrans levando o cartão bloqueado e o documento oficial original com foto

Vai ser cobrada a segunda via?

Não. Para este caso específico, a segunda via não será cobrada

O passageiro vai perder os créditos?

Não. A SPTrans diz que todos os créditos existentes no cartão bloqueado serão passados para o cartão novo

O passageiro pode usar na hora os créditos antigos no bilhete novo após a troca?

Nem sempre. O prazo para os créditos estarem disponíveis é de até 72 horas.

Quem perder horas ou dia de trabalho porque teve de ir a um posto da SPTrans vai ter atestado?

Sim. A SPTrans diz que emitirá um atestado de comparecimento referente a apenas as horas que o passageiro esteve no posto

Quem for passar o cartão e por causa dessa falha a catraca não liberou vai poder fazer a viagem?

Sim. Segundo a SPTrans, as empresas de ônibus foram orientadas para que os motoristas e cobradores permitam que o passageiro desembarque pela porta da frente desde que apareça a mensagem de bloqueio no validador. A STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) diz também que orientou os agentes do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) a liberarem as catracas nas estações de trens, metrô e monotrilho. A ViaQuatro e a ViaMobilidade disseram que também orientaram a liberação da passagem nas estações das linhas que operam

Os dados pessoais dos passageiros vazaram desta vez?

Não. Em 23 dezembro de 2022, a SPTrans admitiu que vazaram os dados pessoas de 13 milhões de usuários do Bilhete Único de uma base de dados de abril de 2020, mas desta vez, a gerenciadora diz que não foi este tipo de problema.

Relembre o vazamento: https://diariodotransporte.com.br/2022/12/23/sistema-do-bilhete-unico-e-invadido-e-dados-pessoais-de-13-milhoes-usuarios-vazam-nao-e-necesssario-correr-para-postos-da-sptrans-diz-gerenciadora/

Este problema tem a ver com fraude?

A SPTrans diz que não.

Este problema tem relação as dificuldades que os passageiros têm relatado na leitura dos cartões em alguns ônibus ou para fazer as recargas?

Não, segundo a SPTrans é outro problema

O que ocorreu então?

A SPTrans explica que aconteceu um erro de sintaxe em seu sistema que enviou aos validadores uma lista de cartões a serem cancelados. Erro de sintaxe é uma mensagem que ocorre na informática, muitas vezes disparada indevidamente.

Quando foi identificado o problema?

Desde a noite de sexta-feira, 30 de junho de 2023

Quantas pessoas foram prejudicadas?

Até o momento, 40 mil cartões foram bloqueados indevidamente e a SPTrans diz que tenta evitar que este número aumente.

O Bilhete Único está apresentando uma série de problemas: bloqueios indevidos, dificuldade de leitura e recarga, suspeitas de fraudes e vazamento de dados. A tecnologia vai ser aperfeiçoada?

A SPTrans não deu nenhuma data para que a tecnologia evolua, mas disse que o processo de modernização da rede do Bilhete Único está em fase de desenvolvimento do sistema pela fundação contratada.

Tem como consultar pela Internet?

HISTÓRICO DE PROBLEMAS E DEFASAGEM DO BILHETE ÚNICO:

O prefeito Ricardo Nunes voltou a admitir que a tecnologia do Bilhete Único dos ônibus de São Paulo e também aceito nos trilhos é defasada.

O sistema atual é de 2004, quando o Bilhete Único foi implantado e, desde então, não passou por uma modernização significativa.

O histórico de problemas do Bilhete Único é grande, com falhas na recarga, bloqueios e até o vazamento de dados pessoais de 13 milhões de usuários.

Em 2013 e 2017, houve até extravio de créditos, causando transtornos nos postos da SPTrans.

Em 2019, uma auditoria do TCM (Tribunal de Contas do Município) mostrava que a SPTrans tinha gastado até então mais de R$ 100 milhões para tentar mudar a tecnologia que foi considerada pelos técnicos da corte como falha e insegura.

Ainda em 2019, a prefeitura anunciou a contratação do Consórcio Bilhete SP para implantar um sistema mais seguro, mas depois desistiu poque o modelo apresentado pelo consórcio não atendia os requisitos mínimos de funcionalidade.

A prefeitura cobra desde 2019, R$ 30 milhões do consórcio, formado pelas empresas Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A e pela PC Service Tecnologia Ltda.

O contrato foi de R$ 85,4 milhões.

Em 2022, a prefeitura contratou a Fundação Ezute por R$ 27 milhões para atualizar o sistema de bilhetagem até fevereiro de 2025.

Como mostrou o Diário do Transporte em 23 de dezembro de 2022, a SPTrans informou que o sistema do Bilhete Único foi invadido e dados pessoais de 13 milhões usuários vazaram.

Os dados tinham como base o mês de abril de 2020.

Entre as informações vazadas estavam: nome, nome social, data de nascimento, CPF, RG, endereço, número de telefone, filiação, PIS, matrícula de aluno, estado civil, naturalidade, sexo, e-mail, além de login e senha do portal de serviços da SPTrans na internet.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/12/23/sistema-do-bilhete-unico-e-invadido-e-dados-pessoais-de-13-milhoes-usuarios-vazam-nao-e-necesssario-correr-para-postos-da-sptrans-diz-gerenciadora/

Em 30 de janeiro de 2023, a Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação para investigar o vazamento de dados de 13 milhões de usuários do Bilhete Único por causa de um ataque de hackers.

A ação foi da Delegacia de Crimes Cibernéticos do Deic, o departamento que investiga o crime organizado.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em dois endereços residenciais da capital paulista.

Os policiais chegaram aos locais por meio do identificador IP dos computadores.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/01/31/policia-civil-de-sao-paulo-faz-operacao-contra-hackers-que-vazaram-dados-de-13-milhoes-de-pessoas-que-usam-bilhete-unico/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes