OUÇA: Linhas 8 e 9 vão ter problemas mais graves resolvidos até o fim de agosto e tempo de viagem vai voltar ao normal, promete presidente da ViaMobilidade na Alesp

Francisco Pierrini falou também sobre Estado oferendo da linha 17 de monotrilho e falhas e descarrilamento na linha 5 de metrô; Escala de 12 horas para maquinistas cairá para 8 horas por dia até abril de 2024

ADAMO BAZANI

Colaboram Luana Coutinho e Willian Moreira

Os problemas mais críticos relacionados aos trilhos, dormentes, sinalização e equipamentos nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos estarão resolvidos até o fim de agosto deste ano.

A promessa é do presidente do Consórcio ViaMobilidade (CCR e RuasInvest), Francisco Pierrini, que foi ouvido nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, por deputados da Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para falar das constantes falhas, descarrilamentos, morte de funcionário eletrocutado e batida de trem nas linhas 8-Diamente e 9-Esmeralda.

Ambas começaram a ser operadas unicamente pela ViaMobilidade no dia 27 de janeiro de 2022, em um contrato de concessão de 30 anos.

Segundo Pierrini, as ocorrências nas linhas 8 e 9 foram reduzidas em cerca de 80% entre o ano passado e este semestre.

Como já foi acertado com o Ministério Público de São Paulo, numa tentativa de a concessionária evitar um processo judicial no qual os promotores pediriam rompimento de contrato, foram identificados 60 pontos mais críticos em ambas as linhas para solução emergencial.

Aos deputados, Pierrini disse que 32 destes pontos já estão resolvidos e que até o fim de agosto, com a solução completa, as duas linhas vão voltar a ter velocidade normalizada.

O Diário do Transporte foi o primeiro veículo de comunicação profissional a divulgar a redução de velocidade por causa destes problemas no dia 20 de março de 2023

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/03/20/em-primeira-mao-viamobilidade-diminui-em-ate-75-velocidade-de-trens-ao-trocar-de-via-apos-descarrilamento-segundo-funcionarios-velocidade-geral-tambem-com-reducao-concessionaria-confirma-revisao/

Segundo o presidente da ViaMobilidade, resolvendo todos estes problemas, o tempo de viagem na linha 8 e na linha 9 deve voltar aos patamares de antes, sendo entre sete e oito minutos menor que atualmente.

“Nós detectamos, através de verificação, com um sistema robotizado, que determinou os pontos de problemas das vias, tanto da Linha 8, quanto da Linha 9. Foram encontrados 60 pontos com problemas, levantados por essa inspeção. E aí, então, nós implementamos um plano de ataque, bastante determinado, que até o final de agosto nós teremos, então, todos estes pontos resolvidos. E aí lembrando, só um pouquinho, estes pontos nos levaram a tomar a decisão de reduzir a velocidade das operações tanto na Linha 8 quanto na Linha 9, por questão de segurança. E aí, então, baixando a velocidade, evidentemente, a gente mitigou sensivelmente a questão de segurança e aí o plano de ataque para resolver e restabelecer a velocidade anterior, que já em 32 pontos foi resolvida nas linhas 8 e 9, e que os 60 pontos serão resolvidos até o final de agosto.” – disse Pierrini.

Ao longo do dia, o Diário do Transporte trouxe outros pontos do depoimento:

PONTOS DO DEPOIMENTO QUE CHAMARAM A ATENÇÃO DOS PARLAMENTARES – NOS LINKS, VOCÊ ACESSA OS ÁUDIOS:

– Linhas 8 e 9 vão ter problemas mais graves resolvidos até o fim de agosto e tempo de viagem vai voltar ao normal: resolvendo todos os 60 pontos na via, o tempo de viagem na linha 8 e na linha 9 deve voltar aos patamares de antes, sendo entre sete e oito minutos menor que atualmente. Pierrini disse que 32 foram resolvidos

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/27/ouca-linhas-8-e-9-vao-ter-problemas-mais-graves-resolvidos-ate-o-fim-de-agosto-e-tempo-de-viagem-vai-voltar-ao-normal-promete-presidente-da-viamobilidade-na-alesp/

– Escala atual de 12 horas para maquinistas das linhas 8 e 9 cairá para 8 horas por dia até abril de 2024.

Veja detalhes em:

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/27/carga-diaria-de-trabalho-dos-maquinistas-da-viamobilidade-sera-reduzida-para-oito-horas-ate-2024/

– Linha 5-Lilás tem maiores problemas no “trecho antigo” e solução será gradativa em 12 meses, diz presidente da ViaMobilidade a deputados

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/27/ouca-linha-5-lilas-tem-maiores-problemas-no-trecho-antigo-e-solucao-sera-gradativa-em-12-meses-diz-presidente-da-viamobilidade-a-deputados/

– Foi Estado que pediu para ViaMobilidade assumir a construção do monotrilho da linha 17, confirma presidente da concessionária a deputados; De acordo com Francisco Pierrini, ViaMobilidade faz avaliações sobre a solicitação; gestão Tarcísio também pediu extensão da linha 5 até o Jardim Ângela

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/27/ouca-foi-estado-que-pediu-para-viamobilidade-assumir-a-construcao-do-monotrilho-da-linha-17-confirma-presidente-da-concessionaria-a-deputados/

HISTÓRICO DE PROBLEMAS E RECLAMAÇÕES:

(ADAMO BAZANI)

Nas redes sociais e em estações, passageiros se manifestam constantemente dizendo que os serviços com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) já não eram bons, mas que a situação piorou com a ViaMobilidade que é comandada majoritariamente pelo gigante de concessões CCR e tem a participação da Ruas Invest, ligada à família Ruas, que controla parcela significativa dos ônibus municipais da capital paulista, tem linhas de ônibus da capital para o litoral (empresas Ultra e Rápido Brasil), a Busscar (fabricante de carrocerias de ônibus rodoviários), a Caio (fabricante de carrocerias de ônibus urbanos), o Banco Luso Brasileiro (que financia ônibus), e tem participação na Otima (que cuida de mobiliário urbano, inclusive tem a concessão de 6,5 mil abrigos e 12,5 mil pontos de ônibus na capital paulista – a sócia majoritária é a Eletromídia S.A.). A Ruas Invest é sócia da CCR também na linha 5-Lilás e 4-Amarela de metrô em São Paulo.

O MP vai acrescentar as mais recentes falhas nas duas linhas, muitas das quais não comunicadas aos passageiros, no inquérito.

Nesta terça-feira, 31 de janeiro de 2023, o CSPM (Conselho Superior do Ministério Público) decidiu por unanimidade rejeitar o recurso da ViaMobilidade que queria impedir a continuidade das investigações.

Em 12 de dezembro de 2022, o relator do recurso no CSMP, Antônio Carlos da Ponte, havia liberado as investigações, mas de forma provisória, sendo ainda necessária a votação de todo o Conselho.

Por causa desse recurso da ViaMobilidade, as investigações ficaram paradas entre os dias 05 e 12 de dezembro de 2022.

Com isso, as promotorias do Patrimônio e do Consumidor devem pedir à Justiça que haja este rompimento.

Na recomendação, a qual o Diário do Transporte teve acesso, o MP diz que empresa tenta jogar de forma inverídica culpa na CPTM (Companhia Paulista Trens Metropolitanos) pelos problemas desde o início das operações únicas da ViaMobildiade, a partir de 27 de janeiro de 2022, indo desde falhas em trens, atrasos, defeitos em estruturas até acidentes, como em 10 de março de 2022, com a morte de um funcionário eletrocutado na estação Pinheiros da linha 9-Esmeralda, na zona oeste de São Paulo, e, no mesmo dia, a batida de um trem da linha 8-Diamante no batoque (que é limite da plataforma) na estação Júlio Prestes, na região central. Nesta batida, ninguém se feriu e o maquinista, acusado pela empresa de ser o culpado, foi demitido.

O descarrilamento de um trem que ocorreu no dia 07 de dezembro de 2022 por volta de 07h na estação Domingos de Moraes, sentido Itapevi, da linha 8-Diamante, ainda não foi incluída na investigação que estava suspensa porque a ViaMobilidade recorreu ao CSMP (Conselho Superior do Ministério Público). Foi mesmo trem que em 10 de março de 2022 bateu contra a plataforma da estação Júlio Prestes. Imagens mostraram que o trem já chegou descarrilhado à estação.

No dia 16 de janeiro de 2023, ocorreu outro descarrilamento, desta vez nas imediações da Estação Lapa, da linha 8.

Ônibus da Operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para atender o trecho entre as estações Lapa e Júlio Prestes.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/01/16/descarrilamento-na-linha-8-onibus-paese-acionados-e-operacao-parcial/

Em 28 de fevereiro de 2023, por volta de 19h, um dos carros (vagões) de um trem da linha 9-Esmeralda descarrilou por falha de operação no aparelho de mudança de via, nas proximidades da estação Bruno Covas Mendes-Vila Natal.

A empresa só confirmou a informação cerca de duas horas depois. Passageiros nas redes sociais já denunciavam o problema, inclusive reproduzindo áudios e vídeos do sistema de som dos outros trens.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/02/28/videos-trem-descarrilha-na-linha-9-as-19h-desta-terca-28-viamobilidade-so-confirma-duas-horas-depois/

No dia deste descarrilamento, em 28 de fevereiro de 2023, o governador Tarcísio de Freitas, mais cedo durante a entrega do primeiro trem novo nos 36 previstos em contrato, saiu em defesa da ViaMobilidade e atacou o MP:

“Estou enxergando o que é melhor para o meu usuário, para o meu cidadão, pois é essa a preocupação que tenho e vou perseguir o que for melhor o tempo todo e aí, o governador do estado sou eu, o executivo está aqui e no dia que você permitir que o Ministério Público governe o estado para você, aí você está morto”, disparou o gestor estadual sobre os pedidos do MP-SP.

O procurador geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, que chefia o MP, respondeu e disse que é dever do órgão fiscalizar e investigar, o que não deve ser confundido com pretensão de governar, como disse Tarcísio.

A AGONIA DE MAIS UM DESCARRILAMENTO:

Passageiros da ViaMobilidade relataram que usuários passaram mal em 18 de março de 2023, após mais um descarrilamento de um dos trens que ocorreu nas imediações da estação Itapevi, por volta de 10h.

Nas imagens é possível ver uma jovem sendo atendida nos trilhos. O vídeo mostra apenas um agente uniformizado e o restante eram outros passageiros que ajudavam no socorro.

Outro vídeo mostra uma mulher sendo carregada também por passageiros pelos trilhos.

Já em mais uma imagem, é possível ver a aflição de usuários dentro de um dos carros (vagões) tentando acionar dispositivos de emergência com dificuldade.

Em seguida, os passageiros desesperados tentam forçar a abertura da porta do trem parado.

NO MESMO LOCAL, JÁ OCORREU OUTRO DESCARRILAMENTO:

Em 15 de maio de 2022 neste AMV (Aparelho de Mudança de Via) um trem descarrilou no mesmo local. À época, a ViaMobilidade negou descarrilamento. Como era uma manhã de domingo, o impacto na operação foi menor em relação aos dias úteis em que o movimento de passageiros é maior.

Os dois problemas em um mesmo local com intervalo menor de um ano chamam a atenção e os constantes descarrilamentos nas operações da ViaMobilidade (Grupos CCR e Ruas Invest) fazem parte da investigação pelo Ministério Público de uma série de problemas e acidentes que ocorrem na linha 8-Diamante e 9-Esmeralda desde que a concessionária passou a operar sozinha, a partir de 27 de janeiro de 2022. Foram ao menos sete descarrilamentos, sendo seis na linha 8 e um na linha 9.

Além disso, no dia 10 de março de 2022, dois graves acidentes marcaram a operação da ViaMobilidade: um trem bateu contra a plataforma na estação Júlio Prestes da linha 8 pela manhã, ninguém se feriu; mas na madrugada do mesmo dia, um funcionário morreu eletrocutado na estação Pinheiros da linha 9.

VAGÕES DE CARGA DA VIAMOBILIDADE ANDAM SOZINHOS E INVADEM LINHA ONDE ESTAVA TREM DE PASSAGEIRO SE APROXIMANDO:

Como não bastasse, o descarrilamento do trem nas proximidades da Estação Itapevi, outra ocorrência representou risco real à vida de passageiros.

Dois vagões tipo gôndola, de pedra brita usada nos trilhos, passaram desgovernados, sozinhos, sem nenhuma locomotiva e numa velocidade relativamente alta pela estação Osasco, também da linha 8.

Assustados, passageiros gravaram a cena.

O pior é que estes vagões de carga usados para manutenção e da própria ViaMobilidade invadiram os trilhos por onde vinha um trem com passageiros dentro no sentido contrário.

Três imagens mostram a sequência das ações: os dois vagões juntos passando descontrolados pela plataforma, um funcionário correndo e depois os vagões bem pertos do trem com passageiros.

A própria ViaMobilidade, por meio de nota, admitiu que houve falha de procedimento e que os vagões acabaram “por ocupar a via principal da Linha 8-Diamante” e que a “segurança do sistema de sinalização funcionou como esperado e os vagões foram retirados”.

Testemunhas no local disseram ao Diário do Transporte que os vagões de carga pararam sozinhos ao perderem a força de movimento naturalmente.

NOTAS RESPOSTAS COMPLETAS DA VIAMOBILIDADE:

Sobre o descarrilamento

São Paulo, 18 de março de 2023 – A Linha 8-Diamante opera em via única, entre as estações Sagrado Coração e Itapevi, causando maiores intervalos no trecho entre Barueri e Itapevi. Às 10h02 deste sábado, em decorrência de falha em equipamento de via, ocorreu o descarrilamento de um trem, com imediato acionamento dos sistemas de segurança. Não houve feridos e todos os passageiros desembarcaram em segurança e foram conduzidos à Estação Itapevi com o auxílio dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). As equipes técnicas e de engenharia da ViaMobilidade atuam para normalizar a operação o mais rápido possível. A concessionária lamenta e pede desculpas pelos transtornos causados.

Sobre os vagões que andaram sozinhos:

São Paulo, 18 de janeiro de 2023 – Por volta de 11h23 deste sábado, durante uma falha no procedimento de manobra de manutenção no pátio, um trem de manutenção acabou por ocupar a via principal da Linha 8-Diamante. A segurança do sistema de sinalização funcionou como esperado e os vagões foram retirados.

MP investiga redução de velocidade das linhas 8 e 9 noticiada em primeira mão pelo Diário do Transporte após descarrilamento e nesta semana decide se pede ou não rescisão de contrato da ViaMobilidade

Velocidade máxima dos trens foi reduzida de 90 km/h para 70 km/h e na troca de trilhos de 40 km/h para 25 km/h e, às vezes, 10 km/h

ADAMO BAZANI/WILLIAN MOREIRA

Os promotores Silvio Antônio Marques e Luiz Ambra Neto, do Ministério Público de São Paulo, investigam a redução de velocidade dos trens da linha 8-Diamante e 9-Esmeralda noticiada em primeira mão pelo Diário do Transporte nesta segunda-feira, 20 de março de 2023.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/03/20/em-primeira-mao-viamobilidade-diminui-em-ate-75-velocidade-de-trens-ao-trocar-de-via-apos-descarrilamento-segundo-funcionarios-velocidade-geral-tambem-com-reducao-concessionaria-confirma-revisao/

A velocidade máxima dos trens foi reduzida de 90 km/h para 70 km/h e na troca de trilhos de 40 km/h para 25 km/h e, às vezes, 10 km/h, segundo funcionários ouvidos pelo Diário do Transporte.

A medida foi tomada após mais um descarrilamento, que ocorreu na linha 8, na região da estação Itapevi o último sábado, 18 de março de 2023.

A ViaMobilidade admitiu a redução da velocidade e atribuiu isso às condições dos trilhos dos AMVs (Aparelhos de Mudança de Via) recebidas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Na prática, o tempo de viagem e os intervalos ficaram maiores para os passageiros.

MAIS UM: Linha 8-Diamante (ViaMobilidade) tem novo descarrilamento nesta quinta (30); App mostrava operação normal

Operações da concessionária têm sido marcadas por descarrilamentos constantes e outras falhas operacionais que, segundo MP, aumentaram com a saída da CPTM

ADAMO BAZANI/WILLIAN MOREIRA

Mais um descarrilamento marca a realidade dos passageiros da linha 8-Diamante operada pela ViaMobildiade nesta quinta-feira, 30 de março de 2023. O aplicativo

Desta vez, o novo acidente ocorreu entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda, por volta de 7h, horário de pico.

Foi o quarto descarrilamento da ViaMobilidade em pouco mais de três meses, sem contar a ocorrência dos vagões de carga que andaram sozinhos em Osasco.

Descarrilamento em:

Lapa (linha 8)

Bruno Covas Mendes-Vila Natal (linha 9)

Itapevi (linha 8)

Júlio Prestes (linha 8)

Enquanto isso, o aplicativo da ViaMobilidade mostrava “Operação Normal”, mas não é normal descarrilar um trem.

As operações já não são normais há um tempo. Desde 20 de março de 2023, os trens nas linhas 8 e 9 estão operando com velocidade menor que o normal depois de um descarrilamento em 18 de março de 2023, também na linha 8.

Só depois a concessionária apontou como falha em equipamento de via no aplicativo e admitiu o descarrilamento à imprensa

Por volta das 7h de hoje (30) ocorreu um descarrilamento de um trem na Linha 8-Diamante em decorrência de uma falha em um equipamento chamado Assistente de Mudança de Via (AMV). A ocorrência aconteceu na região de Júlio Prestes. Não houve feridos e todos os passageiros que estavam no trem desembarcaram em segurança com o auxílio dos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança), da ViaMobilidade. A Linha opera normalmente entre Barra Funda e Itapevi. Passageiros com destino a Júlio Prestes devem descer na estação Barra Funda e utilizar a Linha 7-Rubi. – diz a concessionária em nota.

De acordo com a concessionária, havia cerca de 50 passageiros no trem e não houve feridos

DESLOCAMENTO A PÉ:

A ViaMobilidade não acionou ônibus da Operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), o que facilitaria muito a situação do passageiro.

Na prática, quem está na estação Júlio Prestes, foi obrigado a andar a pé para pegar o trem, o que dificulta se for um idoso ou pessoa com deficiência por exemplo.

O passageiro caminhar até a estação Luz, embarcar em um trem da Linha 7-Rubi sentido Jundiaí e descer na estação Palmeiras-Barra Funda.

De lá, a linha 8-Diamante funciona normalmente

MP decide pedir extinção de contrato da ViaMobilidade pelas linhas 8 e 9 de trens

Segundo promotores, concessionária formada pela CCR e RuasInvest não mostrou capacidade de operação e de melhorias em tempo satisfatório

ADAMO BAZANI/WILLIAN MOREIRA

O Ministério Público de São Paulo decidiu pedir a rescisão de contrato da ViaMobilidade pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos.

Medidas judiciais e administratitvas serão tomadas pelo MP nos próximos 15 dias.

Inicialmente, será formalizado um pedido à gestão Tarcísio de Freitas para que haja caducidade do contrato.

Fazem parte da investigação os promotores Silvio Antonio Marques (Patrimônio Público e Social) e Luiz Ambra Neto (Consumidor).

Os promotores tomaram a decisão de não mais negociar com a concessionária após análises do CAEx (Centro de Apoio à Execução), órgão do MP formado por técnicos, em diligências nas duas linhas e nas documentações enviadas pela própria ViaMobilidade e pelo Governo do Estado de São Paulo.

As operações únicas da ViaMobilidade, após transição com a estatal CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), começaram em 27 de janeiro de 2022.

Desde então, segundo os promotores, a situação dos passageiros das linhas 8 e 9 piorou, com falhas e descarrilamentos constantes, além de acidentes, e a concessionária não só teria demonstrado incapacidade operacional bem como para melhorar o atendimento em tempo esperado.

Segundo o promotor Silvio Antonio Marques, em entrevista coletiva a qual o Diário do Transporte participou, as investigações avançaram, ficaram prontos os laudos do CAEx (Centro de Apoio à Execução), braço do MP formado por diversos técnicos de diferentes áreas, e, segundo entendimentos das promotorias, há provas de descumprimento de contato.

O descarrilamento que ocorreu nesta quinta-feira (30) foi levado em consideração, segundo Silvio Marques.

Em nota, ao Diáro do Transporte, a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI-SP) diz que prestará os esclarecimentos e diferentmente do tom do governador Tarcísio de Freitas contra o MP, disse que entende que o MP cumpre sua missão institucional

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI-SP) entende que o MP cumpre sua missão institucional e prestará todos os esclarecimentos necessários dentro do prazo estipulado e adotando as medidas cabíveis. A Pasta reitera seu compromisso na fiscalização dos contratos para a melhoria contínua da prestação do serviço de transporte à população.

A ViaMobilidade também por meio de nota disse que prestará esclarecimentos e que o Estado não é obrigado a seguir o que o MP determina

A ViaMobilidade informa que não teve acesso ao conteúdo do relatório do MP-SP, portanto não vai se manifestar neste momento. Vale ressaltar que a manifestação do MP é independente, deverá cumprir todas as etapas de direito e não obriga o Estado a qualquer providência imediata. A ViaMobilidade, a exemplo do que já fez anteriormente, prestará esclarecimentos junto aos órgãos competentes, incluindo o MP.

A concessionária reforça que vem investindo em melhorias nas linhas 8 e 9 desde o início da concessão em janeiro de 2022. O plano de investimentos prevê R$ 3,8 bilhões em investimentos somente nos três primeiros anos, dos quais mais de R$ 1 bilhão já foi investido somente no primeiro ano, além de mais de R$ 950 milhões pagos em outorga.

Neste ano, a ViaMobilidade vai investir mais R$ 1,5 bilhão, o que inclui o pagamento dos 36 novos trens adquiridos junto à Alstom. O primeiro trem já está em fase de testes para entrar em operação comercial em maio. Em relação ao valor previsto inicialmente para os três primeiros anos de contrato, a ViaMobilidade vai aportar mais R$ 500 milhões ao investimento nas linhas 8 e 9.

ViaMobilidade diz que vai adequar plataformas para novos trens das linhas 8 e 9 que são mais altos

Segundo operadora, redução do vão está em contrato. Assim como os modelos atuais, portas de novas composições ficam num nível mais alto que as plataformas de diversas estações

ADAMO BAZANI/WILLIAN MOREIRA

O novo modelo de trens adquiridos pela ViaMobilidade para as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda também tem as portas em nível mais alto que as plataformas de diversas estações, formando uma espécie de degrau, que dificulta o acesso principalmente de pessoas com mobilidade reduzida. As atuais composições apresentam as mesmas características.

Leitores do Diário do Transporte apontaram a situação e a reportagem procurou a concessionária.

Em nota, a ViaMobilidade informou que o problema será resolvido, uma vez que existe um cronograma de adequação de plataformas previsto em contrato.

A ViaMobilidade seguirá o cronograma previsto no contrato de concessão, que contempla adequações para reduzir o vão entre o trem e a plataforma das estações das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. A concessionária também reforça que a altura do novo trem da Série 8900 é a mesma utilizada em outra série que já circula nas Linhas 8 e 9 , diz em nota.

Na resposta a empresa não informou prazos, mas num documento enviado ao Ministério Público de São Paulo, que investiga os problemas operacionais nas duas linhas e já declarou que pedirá a rescisão do contrato, a ViaMobilidade detalhou alguns prazos de adequações.

O Diário do Transporte teve acesso ao documento em primeira mão.

Estação Santa Terezinha para 2023 • Cobertura da passarela de acesso à estação, novos sanitários públicos e nova edificação anexa à existente contemplando áreas operacionais, incluindo também novas salas técnicas, além das adequações de acessibilidade; • Evolução obra: 32%.

Estação Sagrado Coração para 2023 • Obras de adequações e melhorias civis e de acessibilidade, com a implantação de 2 elevadores, requalificação das salas operacionais e entorno da estação, além da construção de edificação para novas salas técnicas; • Evolução obra: 12%

Estação Imperatriz Leopoldina para 2024• Obras de ampliação do mezanino e adequações de acessibilidade, além de uma nova edificação comportando novas salas operacionais, além de 3 novos elevadores; • Evolução obra: 7%

Estação Santo Amaro para 2023 • Reforma do mezanino e plataforma e adequações de acessibilidade, além de melhorias civis nas áreas operacionais da estação; • Evolução obra: 56%.

Estação Lapa para 2024 • Construção de passarela com 2 elevadores para transposição da via, adequações de acessibilidade, além de novas salas técnicas e melhorias nas áreas operacionais e de acesso à estação; • Evolução obra: 8%

Estação Comandante Sampaio para 2024• Obras de adequações e melhorias civis e de acessibilidade incluindo a implantação de 3 elevadores e 6 escadas rolantes, além da requalificação do entorno da estação; • Evolução obra: 5%.

Estação Grajaú para 2023 • Revitalização dos vestiários e sanitários e adequações de acessibilidade, além de melhorias civis nas áreas operacionais da estação; • Evolução obra: 82%.

Novo CCO – Pátio Pres. Altino para 2023 • Revitalização de edificação para as novas instalações do CCO, contemplando novos sistemas: energia, detecção e combate a Incêndio, ar condicionado, iluminação e elevador, além dos requisitos de acessibilidade; • Evolução obra: 62%.

Reforma de Cabines de Energia para 2023 • Adequações civis das cabines seccionadoras de Ceasa, Grajaú e Santo Amaro, para as novas instalações do sistema de energia; • Evolução obra: Ceasa 94% / Grajaú 41% / Santo Amaro 77%

Passarela Av. Brasil – Sesi para 2023 • Obras civis e estruturas metálicas; • Fabricação de estrutura metálica em andamento; • Evolução obra: 7%.

Passarela Parque Villa Lobos para 2023• Obras civis e de estruturas metálicas, sendo parte das estruturas metálicas disponibilizadas pela CPTM; • Fabricação de estrutura metálica complementar em andamento; • Evolução obra: 27%.

Passarela Estrada do Prado para 2023 • Obras civis e estruturas metálicas; • Fabricação de estrutura metálica em andamento; • Andamento, aguardando liberação de ASV para início das obras; • Evolução obra: 0%

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/02/17/viamobilidade-entrega-plano-de-melhoria-para-mp-que-ja-analisa-e-vai-decidir-se-pede-na-justica-rompimento-de-contrato-pelas-linhas-8-e-9-stm-respondeu-questionamentos/

ViaMobilidade ganha mais uma chance do MP e tem até segunda (17) para apresentar um novo plano de melhorias das linhas 8 e 9

Promessa é de antecipação de investimentos para agosto e estação Antonio João volta aos planos; Estado e concessionária querem evitar processo para rompimento de contrato

ADAMO BAZANI

A ViaMobilidade deve apresentar ao MPSP (Ministério Público de São Paulo) até segunda-feira, 17 de abril de 2023, um novo plano de melhorias na operação e na segurança das linhas 8-Diamante e 9_Esmeralda de trens metropolitanos.

O plano deve ser factível e prever ações urgentes, com antecipação de investimos.

Este é um dos resultados da reunião entre o governador Tarcísio de Freitas, secretários de Estado, o procurador-geral, Mario Sarrubo, o promotor Silvio Antônio Marques e responsáveis pela ViaMobilidade, realizada nesta quinta-feira, 13 de abril de 2023.

Com isso, a concessionária formada pelos grupos CCR e RuasInvest, ganha mais uma chance para tentar escapar de uma ação judicial do MPSP pedindo o rompimento do contrato pelas duas linhas que, desde que foram assumidas pela ViaMobilidade integralmente em 27 de janeiro de 2022, registraram aumento em panes e falhas no atendimento e acidentes como colisão de trem e diversos descarrilamentos.

Ainda como resultado da reunião, a ViaMobilidade deve antecipar para agosto investimentos previstos inicialmente em prazos maiores.

Estas intervenções são relacionadas principalmente à segurança e contempla aproximadamente 60 pontos físicos das vias permanentes (trilhos, dormentes e equipamentos) nas duas linhas, sendo 40 na linha 8 e 20 na linha 9.

MP, Governo do Estado e concessionária discutiram também nesta quinta-feira (13) apontamentos do CAEx (Centro de Apoio à Execução), órgão técnico do MPSP, para as melhorias urgentes.

Cálculos da ViaMobilidade, apresentados no encontro, mostram que para cumprir estes apontamentos seria necessário um aporte extra de R$ 103 milhões, considerando em especial, a troca de todos os dormentes, compra de equipamentos mais modernos e investimentos nos AMVs (Aparelhos de Mudança de Via), que permitem com que os trens troquem de trilhos.

Mesmo que não haja um pedido de rompimento de contrato pelo MP, diante das propostas que serão apresentadas, não está descartada uma indenização que a ViaMobilidade será cobrada.

A concessionária quer trocar uma eventual indenização por investimentos.

Neste âmbito, foi discutida, por exemplo, a retomada dos planos de construção da estação Antonio João, prevista anteriormente e depois retirada das obrigações da companhia.

A estação integraria a linha 8.

Para a construção, seria necessário o uso de um terreno (ou parte) do Exército. Tarcísio prometeu intermediar o diálogo com as Forças Armadas, se for o caso.

O governo quer a todo custo evitar uma judicialização pedindo rompimento do contrato por diversos fatores:

O desgaste político

O desgaste jurídico

O fato de o governo entender não ter condições de receber novamente as duas linhas

Não espantar investidores em novas concessões. O governo já deu a ordem para os estudos para privatizar as outras linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos)

Entretanto, se os problemas nas duas linhas continuarem também haverá desgaste para o governo, fora um risco real aos passageiros, o que é mais importante.

Assim, na reunião, o governo disse que se após um eventual acordo as soluções não avançarem, o próprio Estado não descarta a possibilidade de romper o contrato.

VÍDEO: ViaMobilidade entrega ao MP novo plano de melhorias das linhas 8 e 9 e promete R$ 87 milhões de investimentos a mais

Documento foi protocolado na manhã desta segunda-feira (17); Governo do Estado e concessionária querem evitar ação judicial dos promotores pedindo rompimento do contrato

ADAMO BAZANI

A ViaMobilidade entregou na manhã desta segunda-feira, 17 de abril de 2023, ao MP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e à gestão Tarcísio de Freitas novo plano de melhorias das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos e promete, no documento, R$ 87 milhões de investimentos a mais em relação ao previsto inicialmente no contrato.

Como mostrou o Diário do Transporte, após reunião com o MP e com Tarcísio, na quinta-feira (13), concessionária ganhou mais uma chance para tentar escapar da ação judicial dos promotores pedindo rompimento de contrato.

Segundo a ViaMobilidade, os R$ 87 milhões contemplam:

– Modernização da estação Antônio João (linha 8), envolvendo novas escadas rolantes, elevadores, um novo mezanino, novos sanitários e um bicicletário;

– Ampliação do mezanino da estação Barra Funda e instalação de escadas rolantes;

– instalação de passarelas nas extremidades das plataformas da estação Presidente Altino, melhorando a integração do fluxo de passageiros das linhas 8 e 9;

– Ampliação do número de bloqueios de acesso (catracas) e da cobertura externa da estação Primavera Interlagos e,

– implantação de tecnologia ao longo das linhas para dar informações em tempo real aos clientes sobre os horários de chegada e partida das composições por meio da leitura de QR Code.

Nestas frentes não é contemplada a troca de dormentes e modernização dos AMVs (Aparelhos de Mudança de Via)

Cada uma tem um prazo específico de cumprimento.

Segundo a ViaMobilidade, além de recursos adicionais, o acordo prevê a antecipação de etapas previstas originalmente no edital de licitação.

“Esta proposta de acordo é mais um movimento para recuperar rapidamente a infraestrutura central e acessória das duas linhas”, disse, em nota, o presidente da CCR Mobilidade, Marcio Hannas.

Agora, o Ministério Público vai analisar toda a documentação e as propostas.

Se a equipe técnica do MP não achar satisfatórias as propostas, deve continuar com a intenção de pedir o rompimento de contrato.

Os promotores alegam que desde que foram assumidas pela ViaMobilidade integralmente em 27 de janeiro de 2022, aas duas linhas registraram aumento em panes e falhas no atendimento e acidentes como colisão de trem e diversos descarrilamentos.

Em nota, nesta segunda-feira (17), a ViaMobidade ainda disse que em fevereiro se comprometeu ao MP a antecipar R$ 519 milhões em investimentos.

Em fevereiro deste ano, a ViaMobilidade já havia se comprometido a antecipar investimentos de R$ 519 milhões por meio do Plano de Ação apresentado ao Governo do Estado. Além desse montante, e para atender a recomendações mais recentes do CAEX/MP (Centro de Apoio à Execução do Ministério Público), a ViaMobilidade apresentou, no dia 13 de abril, proposta adicional de investimentos no valor de R$ 117 milhões a serem quase integralmente destinados à recuperação das vias permanentes (trilhos e dormentes).

A empresa assumiu a operação das linhas 8 e 9 no dia 27 de janeiro de 2021 e, desde então, já investiu mais de R$ 1 bilhão em melhorias. No total, a concessionária irá investir cerca de R$ 4 bilhões no transcorrer do contrato de concessão. “Estivemos no Palácio dos Bandeirantes no último dia 13, juntamente com representantes do Ministério Público e, naquele encontro, pudemos definir novas iniciativas que melhorarão muito o cotidiano de nossos clientes”, diz Hannas. “Foi fundamental o entendimento conjunto com o Palácio e com o MP – ambos com participação ativa em todas as discussões – para que chegássemos à proposta agora apresentada”, complementa.

Confira o plano completo da ViaMobilidade entregue ao MP para melhorar linhas 8 e 9 e evitar rompimento de contrato

Investimentos totalizam R$ 87 milhões em quatro estações e em sistema para informar localização do próximo trem ao usuário



ADAMO BAZANI/WILLIAN MOREIRA



O Diário do Transporte teve acesso ao plano de ação apresentado pela ViaMobilidade para o Ministério Público de São Paulo nesta segunda-feira, 17 de abril de 2023, visando uma melhoria na operação e atendimento das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens urbanos.



Segundo o documento, os R$ 87 milhões anunciados são investimentos adicionais ao contrato de concessão, ou seja, não fazem parte dos prometidos R$ 3,8 bilhões em melhorias no decorrer dos 30 anos de administração da empresa do Grupo CCR e da Ruas Invest (ligado a ônibus de São Paulo).

a proposta de indenização atual é inferior àquela apresentada há cerca de dois meses ao Ministério Público”

Os locais onde tal aporte será usado são as estações Palmeiras-Barra Funda, Presidente Altino, Autódromo e Antônio João, além de um sistema para o passageiro saber a posição do próximo trem.



Na estação Palmeiras-Barra Funda a concessionária investirá R$ 26 milhões para efetuar o retrofit de quatro escadas rolantes que serão substituídas por outras mais modernas com maior velocidade, resultando em um melhor fluxo dos passageiros, além da construção de um mezanino com a instalação de très novas escadas.



Já em Presidente Altino os investimentos são de R$ 20 milhões na construção de duas passarelas metálicas nas extremidades das plataformas para permitir a troca de linhas entre os usuários e uma circulação mais ágil, criando duas rotas de passagem adicionais à atual existente.



Na estação Autódromo, da Linha 9-Esmeralda, a ViaMobilidadepromete investir R$ 4 milhões para instalar mais quatro bloqueios e ampliar a cobertura da plataforma.



Outro ponto com aporte de R$ 7 milhões é o denominado “Projeto Próximo Trem”, pelo qual, com o uso de QR Code escaneável em cada estação, o usuário pode encontrar informações do tempo para a chegada do próximo trem, assegurando maior previsibilidade ao tempo de viagem de cada pessoa.



A última parte dos investimentos citados no documento é a modernização e reforma completa da estação Antônio João na Linha 8-Diamante, entretanto isso depende de uma conversa e resolução junto ao Exército Brasileiro que deve ceder/liberar parte de um terreno para que a obra aconteça. Na prática, não será uma nova estação como previsto anteriormente.



Neste local está prevista a instalação de quatro escadas rolantes, quatro elevadores, novo mezanino, cobertura para sol e chuva em toda a plataforma, construção de bicicletário, paraciclo e novos sanitários, além de colocar piso de granito em toda a estação.



Desta forma, a atual e perigosa travessia pelos trilhos com passagem em nível que é monitorada dos dois lados durante toda a operação pela concessionária, seria eliminada, resultando em maior segurança, com investimento total de R$ 30 milhões.



Como mostrou o Diário do Transporte, este investimento informado é uma maneira da concessionária atender às recomendações do Ministério Público e evitar uma ação na Justiça para o rompimento do contrato da concessão entre ViaMobilidade e Governo do Estado de São Paulo.



Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2023/04/17/video-viamobilidade-entrega-ao-mp-novo-plano-de-melhorias-das-linhas-8-e-9-e-promete-r-87-milhoes-de-investimentos-a-mais/

O Ministério Público diz que os promotores e equipe técnica vão analisar o material. A reposta deve sair nos próximos dias

“O MPSP recebeu nesta tarde (17/4/2023) a proposta da concessionária ViaMobilidade sobre eventual acordo com vistas à resolução dos graves problemas nas Linhas 8 e 9 dos trens metropolitanos e pagamento de indenização. A documentação será analisada pelos promotores de Justiça que atuam no caso e pelos engenheiros do Centro de Apoio à Execução (CAEx). Em especial, serão verificadas as propostas sobre as medidas tendentes à eliminação de riscos de acidentes e conforto dos usuários, bem como o valor da indenização. Nos próximos dias, os advogados da empresa serão informados sobre o resultado da análise técnica”.

Adamo Bazani jornalista especializado em transportes