Carga diária de trabalho dos maquinistas da ViaMobilidade será reduzida para oito horas até 2024

Segundo presidente da concessionária, atualmente os profissionais atuam 12 horas por dia



WILLIAN MOREIRA



O diretor-presidente da ViaMobilidade Francisco Pierrini, em depoimento para os parlamentares paulistas da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, informou que a carga horária diária de trabalho na condução dos trens da concessionária será reduzida.



De acordo com o executivo, atualmente os operadores maquinistas, que atuam nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda dos trens metropolitanos em São Paulo, trabalham em escala de 12 horas em um dia. A medida visa evitar o desgaste dos profissionais, portanto será realizada uma reformulação na atuação.



De acordo com Pierrini, até abril de 2024 as escalas serão reduzidas para 8 horas por dia, além de intensificar cursos de reciclagem para otimizar o trabalho, inclusive com a reciclagem na operação do trem.



Além disso, Pierrini afirma que devido a ausência de um simulador de trens para treinamento dos profissionais, a concessionária desenvolveu, através do uso de óculos de realidade virtual, um meio para simular tarefas que podem ser executadas durante a condução dos trens, visando eliminar falhas.



Outra medida adotada pela ViaMobilidade foi inserir uma doutrina de repetição das ordens executadas, cortejando e repetindo em voz alta o que vai ser feito, diminuindo ocorrências de erros operacionais.



Vale ressaltar que, atualmente, o quadro de operadores de trens que formam os maquinistas das linhas 8 e 9, corresponde a funcionários vindos das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô, ex-funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e metroviários da CCR Metrô Bahia.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte