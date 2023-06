Idosa é atropelada por ônibus no Terminal Parque Dom Pedro II, na noite desta quarta-feira (21)

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro

LUANA COUTINHO

Na noite desta quarta-feira, 21 de junho de 2023, uma mulher foi atropelada por um ônibus, dentro do Terminal Parque Dom Pedro II.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima é uma idosa de 74 anos.

O acidente aconteceu na Plataforma Quatro do Terminal, com o ônibus prefixo 3 1286, da linha 4313/10 – Term. Cid. Tiradentes/Term. Pq. D. Pedro II, da Viação Metrópole.

A mulher foi socorrida e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vergueiro, com uma contusão no ombro.

Procurada pelo Diário do Transporte, a SPTrans enviou uma nota sobre o acidente, confira:

“A SPTrans informa que seu Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência das 18h49 desta quarta-feira (21), no Term. Pq. D. Pedro II, envolvendo o ônibus de prefixo 3 1286, da linha 4313-10, Term. Cid. Tiradentes / Term. Pq. D. Pedro II, da Viação Metrópole. Será registrado um Boletim de Ocorrência junto às autoridades policiais.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.”

Luana Coutinho para o Diário do Transporte

HISTÓRICO DE ACIDENTES:

(Atropelamentos, problemas com “anjo da guarda”, queda no embarque e desembarque, passageiros arrastados – Não considera colisões com outros veículos)

21 de junho de 2023: Uma idosa de 74 anos foi atropelada pelo ônibus prefixo 3 1286, da linha 4313/10 – Term. Cid. Tiradentes/Term. Pq. D. Pedro II, da Viação Metrópole, na Plataforma Quatro do Terminal Parque Dom Pedro II. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA Vergueiro, com uma contusão no ombro.

20 de junho de 2023: Um homem de 50 anos foi atropelado pelo ônibus 82.576, da linha 7267/10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo, da concessionária Gato Preto, às 9h40 na Rua da Consolação, 986, Consolação, na zona central da cidade de São Paulo. Ele foi encaminhado pelos Bombeiros a com uma fratura na perna e laceração e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa.

20 de junho de 2023: Um ciclista foi atingido por um ônibus às 22h45 na Praça Armando de Sales Oliveira, 100, em Moema, zona Sudoeste. Um homem de 34 anos teve fratura em uma das pernas. Ele foi encaminhado para um hospital de convênio da região.

02 de junho de 2023: Um homem foi atingido na faixa de pedestre por um ônibus urbano da empresa Pêssego Transportes na Av. Amador Bueno da Veiga, 1.835, Penha, sentido centro, às 7h15. A Polícia Civil vai investigar as causas. O rapaz foi socorrido. O veículo fazia a linha 342C/10 Jd. Marília – Penha. O caso ocorreu a poucos quarteirões onde no dia 23 de maio de 2023, uma mulher morreu atropelada por um ônibus da UPBus, do sistema municipal de São Paulo, também na faixa de pedestre. O motorista chegou a ser preso, mas no dia 31 de maio de 2023, conseguiu na Justiça o direito de responder em liberdade. Relembre:

29 de maio de 2023: Uma mulher foi atropelada por um ônibus da Viação Metrópole Paulista dentro do Terminal Parque Dom Pedro II por volta de 11h00. O veículo 31.489 fazia a linha 4312/10 Jd.Marília – Term. Pq. D. Pedro II. A mulher teve de ser hospitalizada.

17 de maio de 2023: Uma van do sistema RTO (Reserva Técnica Operacional), gerenciada pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) atropelou diversas pessoas que estavam em um ponto na Av Rio de Janeiro, 1119, cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O SAMU atendeu pelo menos duas pessoas, entre elas um idoso de 83 anos e uma mulher que morreram no HMU (Hospital Municipal de Urgências). Somente os Bombeiros atenderam duas vítimas, uma mulher de 51 anos com ferimentos sem gravidade, levada ao Hospital Padre Bento, mas outra mulher foi levada com quadro de PCR (parada cardiorrespiratória) ao HMU (Hospital Municipal de Urgências).

16 de maio de 2023: Um ciclista ficou ferido em um acidente envolvendo um ônibus na Av. Guilherme Cotching, Vila Maria, zona Norte da capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta de 06h45. A vítima, um homem, foi encontrado com contusão no tornozelo esquerdo. O ciclista foi encaminhado pela corporação ao PS Vermelhinho.Em nota, a SPTrans (São Paulo Transporte), gerenciadora do sistema municipal de transportes, informou que o acidente envolve o ônibus da Sambaíba, de prefixo 21.739, que operava pela linha 172N/10 Shop. Center Norte – Metrô Belém. A gerenciadora diz que apura as circunstâncias

10 de maio de 2023: Um homem foi atropelado por um ônibus e ficou preso embaixo do coletivo. O acidente ocorreu na Praça Marechal Deodoro, 426, no bairro Santa Cecília, região central de São Paulo, por volta de 17h. Diagnosticado com fratura e trauma no fêmur, o rapaz foi levado para o Pronto Socorro da Santa Casa em estado grave. Cinco viaturas e quinze oficiais atuaram no atendimento. O acidente envolveu o ônibus da Santa Brígida, de prefixo 1.1803, que operava pela linha 8677-10, Lgo. do Paissandú – Jd. Líbano

08 de maio de 2023: Um micro-ônibus de linha municipal de São Paulo invadiu a área de estacionamento de um supermercado na Vila Brasilândia, na zona noroeste da capital paulista na tarde desta segunda-feira, 08 de maio de 2023. O acidente ocorreu na Rua Domingos Veja. Testemunhas disseram que o veículo perdeu os freios. O local é uma descida. Ainda de acordo com os usuários, para evitar uma consequência mais grave, o motorista tentou controlar o veículo até encontrar a área do estacionamento. Mesmo assim, o micro-ônibus derrubou uma mureta, uma grade e atingiu balaústres de contenção de veículos na calçada. Os passageiros e o condutor tiveram ferimentos sem gravidade. A versão das testemunhas e do motorista será apurada pela Polícia Civil. O micro-ônibus da empresa Norte Buss fazia a linha 9785-10 Vila Terezinha – Barra Funda.

08 de maio de 2023: Uma idosa foi atropelada por um ônibus no centro da cidade de São Paulo no fim da tarde. Segundo os Bombeiros, o atropelamento ocorreu na Avenida Rio Branco com a Alameda Nothmann, em Santa Cecília. A vítima sofreu vários ferimentos, entre os quais, fratura no ombro esquerdo. A mulher teve de ser estabilizada no local antes de ser encaminhada para o Hospital, o PS Campo Limpo. O acidente envolveu um ônibus da empresa Via Sudeste, que fazia a linha 5144-10 Terminal Sapopemba / Terminal Princesa Isabel. Informações iniciais davam conta que ela teria se assustado com barulhos de bombas usadas em uma operação contra o fluxo de drogas no local e saiu correndo, sendo atingida pelo ônibus.

08 de maio de 2023: Um homem foi atropelado por um ônibus e morreu no início da tarde. Segundo os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 12h próximo ao número 5968 da Avenida Santo Amaro, na região do Itaim Bibi, zona Sul de São Paulo. Duas viaturas de resgate e duas motos foram encaminhadas para o local e encontraram o home sob o ônibus articulado com quadro de PCR (parada cardiorrespiratória). As equipes tentaram reanimá-lo, mas o homem não resistiu e morreu no local. O atropelamento envolveu o ônibus 7 1313 que operava pela linha 6505/10 Term. Guarapiranga – Term. Bandeira, pertencente à Viação Campo Belo.

06 de maio de 2023: Um ciclista foi atropelado por um micro-ônibus da Auto Viação Transcap às 22h50, na Rua Doutor Jesuíno Maciel com a Avenida Santo Amaro, nº 3338, sentido bairro, no Brooklin, zona Sul de São Paulo. Com um trauma na cabeça, o homem foi levado ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas. Segundo a SPTrans, o veículo envolvido no acidente foi o de prefixo 85.505, da linha 746K/10 Paraisópolis – Campo Belo.

05 de maio de 2023: Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 30 anos foi atropelado por um ônibus da empresa Sambaíba dentro do Terminal Santana, na Avenida Cruzeiro do Sul, 2300, na zona Norte da capital paulista. A corporação recebeu o chamado por volta de 23h30. Foram enviadas cinco viaturas para o resgate do homem que estava preso pela perna debaixo do ônibus e tinha sofrido parada cardíaca. A vítima estava inconsciente quando o resgate chegou. O homem foi encaminhado em estado grave para o Pronto Socorro do Mandaqui, na região. O local onde ocorreu o acidente dentro do terminal teve de ser isolado para o resgate. Ele não resistiu e morreu no dia 06.

28 de abril de 2023: Um homem foi atropelado por um ônibus no início da tarde dentro do Terminal Cidade Tiradentes, na zona Leste da Capital Paulista. Imagens que circulam em redes sociais mostram a vítima sendo atendida perto de uma faixa de travessia de pedestres, ainda ao lado do coletivo envolvido no atropelamento, da empresa Express Transportes Urbanos. O homem teve diversos ferimentos e foi encaminhado para um Pronto Socorro na região. A SPTrans (São Paulo Transporte), por meio de nota, informou que apura a ocorrência e orientou a empresa Express a prestar atendimento à vitima. O ônibus de prefixo 48.353 fazia a linha 312N/10 Term. Cidade Tiradentes – São Miguel Paulista

23 de abril de 2023: Um atropelamento por ônibus na manhã de domingo, 23 de abril de 2023, deixou uma pessoa ferida na região do Sacomã, em São Paulo. O acidente aconteceu às 7h22 na Avenida Padre Arlindo Vieira, 1919, no sentido centro. A vítima um homem, que não teve sua idade divulgada, foi encaminhado ao Pronto Socorro Saboya com ferimentos na cabeça. A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus municipais da capital paulista, informou que o acidente envolveu o ônibus de prefixo 5 1072, da linha 4709/10 Jd. São Savério – Metrô Vl. Mariana, da empresa Via Sudeste Ltda

18 de abril de 2023: Uma mulher de 64 anos morreu atropelada por um ônibus da empresa Santa Brígida, dentro do Terminal Casa Verde, na zona Norte de São Paulo, De acordo com o Corpo de Bombeiros, teve amputação traumática (perna direita abaixo do fêmur). Ela foi encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital Santa Casa e nçao resistiu. Em nota, a SPTrans (São Paulo Transporte) diz que apura o caso.Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) diz que testemuhas relataram que mulher teria corrido em direção ao coletivo, tentando alcança-lo, mas tropeçou na via, caindo na lateral do ônibus

16 de abril de 2023: Um idoso foi atropelado por um ônibus da empresa Express Transportes Urbanos, que fazia a linha 407H/10 Jd. São Francisco – Metrô Itaquera, na Av. Ragueb Chohfi, 3.386, Jardim Três Marias, sentido bairro, região de São Mateus, zona Leste de São Paulo. O homem foi atingido enquanto atravessava na faixa de pedestres. Ônibus fazia uma curva. O idoso foi atingido pela coluna dianteira direita do ônibus, parte da lataria que os motoristas dizem ser um ponto-cego do coletivo, em especial em curvas mais fechadas à direita. O motorista do ônibus não omitiu socorro e parou logo em seguida.

03 de abril de 2023: Na zona Norte de São Paulo, uma mulher foi atropelada por ônibus na Rua Aparecida do Taboado, 286., região da Vila Penteado. Segundo os Bombeiros, a vítima foi levada para o Pronto Socorro Penteado, consciente com contusão em uma das mãos e em um dos pés, sem fraturas. Este acidente ocorreu no início da madrugada de segunda-feira, 03 de abril de 2023.

25 de março de 2023: De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma gestante foi atingida por um coletivo pouco antes de 21h. O acidente ocorreu na Avenida Washington Luís, perto do número 3919, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Ainda de acordo com os Bombeiros, a vítima é uma mulher grávida.Ela foi levada para o Pronto Socorro Saboia com ferimentos no rosto.

23 de março de 2023: Uma mulher foi atropelada na tarde por um ônibus dentro do Terminal Parque Dom Pedro II, na região central da cidade de São Paulo. O caso ocorreu na plataforma 01 e envolveu o ônibus prefixo 77426 da empresa KBPX Administração e Participação Ltda, que fazia a linha 5185-10 Terminal Guarapiranga / Terminal Parque D Pedro II.

22 de março de 2023: Mais um atropelamento por ônibus matou uma pessoa na cidade de São Paulo. Desta vez, o acidente ocorreu na Estrada M Boi Mirim, 3631 – Jd São Luis, por volta de 22h desta quarta-feira, 22 de março de 2023. Segundo os Bombeiros, a vítima é um homem e, apesar da tentativa de reanimação, foi constatado óbito no local. De acordo com imagens do local, o atropelamento foi nas proximidades de uma faixa de pedestre. O acidente envolveu o ônibus prefixo 7 8461, da empresa Transwolff Transportes

22 de março de 2023: Um funcionário que prestava serviço de jardinagem no Terminal Varginha, na zona Sul de São Paulo, foi atingido por um ônibus enquanto trabalhava no local. De acordo com informações de testemunhas, o trabalhador terceirizado foi derrubado pelo coletivo na área do estacionamento dos veículos. O rapaz foi socorrido e hospitalizado, mas está fora de perigo. A ocorrência envolveu o ônibus de prefixo 6 1570, da linha 5370/10 Largo São Francisco – Terminal Varginha, da Viação Grajaú, que manobrava. Em nota, a SPTrans, diz que apura o caso e determinou que a Viação Grajaú preste apoio à vítima e à família. Também em nota, a Viação Grajaú diz que pagou os medicamentos da vítima.

21 de março de 2023: Um homem de 58 anos, que estava acompanhado da mãe, foi atropelado por um micro-ônibus da cooperativa Coopertrans – linha 791 que faz o itinerário Pimentas-Jardim Tupinambá, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O atropelamento ocorreu na Estrada do Caminho Velho, altura do nº 28. Segundo a prefeitura, o homem chegou a ser levado para o Hospital Pimentas Bonsucesso, onde foi medicado e liberado.

20 de março de 2023: De acordo com os Bombeiros, um homem de 50 anos foi atingido por um coletivo na Avenida Primavera de Caiena, 358, região de Sapopemba O homem foi levado ao PS Sapopemba com ferimentos em um dos pés. O ônibus, prefixo 52.562, fazia a linha 314J/10 Pq. Sta. Madalena – Pça. Almeida Jr, e pertence a Via Sudeste. A SPTrans determinou que a companhia preste assistência à vítima e família.

20 de março de 2023: Um homem morreu atropelado na Rua Demas Zitto, proximidades da Estrada Canal de Cocaia, no Parque Residencial Cocaia, região do Grajaú, na zona Sul da cidade. Segundo testemunhas, o senhor foi atingido enquanto tentava atravessar a rua. O Socorro foi chamado, mas foi constatado o óbito no local. O ônibus da empresa Transwolff Transportes e Turismo Ltda fazia a linha 6726-10 Terminal Grajaú / Jd. Gaivotas. Pelo tipo de linha e modelo, o ônibus não possui cobrador. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o homem tinha 68 anos e o motorista 61 anos. O condutor disse que não percebeu que atingiu o idoso. O exame para verificar consumo de álcool pelo motorista deu negativo.

18 de março de 2023 NO DESEMBARQUE: Uma idosa foi arrastada por um ônibus da linha 407J-10 Jardim Soares/Metrô Tatuapé, da Express Transportes Urbanos, na zona Leste de São Paulo. Ela não chegou a cair, mas por ter ficado com uma das mãos presas na porta, sofreu luxações e escoriações. A marido dela, também idosos, estava descendo, mas o ônibus fechou a porta antes dele desembarcar. Uma sacola que ele transportava chegou a ficar presa no veículo.

10 de março de 2023: Por volta de 01h45, ainda no início da madrugada, João Paulo da Silva Honorato de 28 anos morreu ao ser atropelado por um ônibus da empresa Via Sudeste, prefixo 5 2025, no Terminal Pq D Pedro II. Quatro viaturas foram deslocadas para o atendimento, mas o médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) constatou que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O jovem aguardava o ônibus na plataforma, se desequilibrou e foi atingido.

07 de março de 2023: De acordo com o Corpo de Bombeiros, um ciclista de 35 anos foi atropelado por ônibus na Av Interlagos com a Av Nossa Senhora do Sabará, região do Campo Grande, na zona Sul. O acidente ocorreu por volta de 04h45 desta terça-feira, 07 de março de 2023. O homem foi levado inconsciente pela equipe dos Bombeiros ao PS Pedreira. O motorista disse que o ciclista veio pelo lado esquerdo ao tentar mudar de faixa. O condutor disse ainda que a vítima estava fora da ciclovia e que tentou frear, mas não conseguiu a tempo. Segundo a SPTrans, o acidente envolveu o ônibus de prefixo 68.702, da linha 546T/10 Vl. Guacuri – Term. Sto. Amaro, da A2 Transportes

06 de março de 2023: Um homem de 23 anos ficou ferido após a bicicleta onde estava ter sido atingida por um ônibus por volta de 20h30. O acidente ocorreu na Avenida dos Bandeirantes, 181, Itaim Bibi; zona Sudoeste de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi levado em estado estável para o Pronto Socorro Santa Paula. Segundo a SPTrans, o acidente envolveu o ônibus de prefixo 63.008, da linha 607C/10 Jd. Miriam – Itaim Bibi, da Mobibrasil.

1º de março de 2023 NO DESEMBARQUE: Uma idosa de 72 anos foi atropelada por um ônibus na Zona Sul de São Paulo na quarta-feira, 1° de março de 2023, quando desembarcava do veículo por volta das 13h, na Avenida Alexandrina Malisano de Lima, no bairro Jardim Ângela. Policiais militares foram acionados e prestaram atendimento à vítima, que teve ferimentos graves em uma das pernas. Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o motorista do ônibus, de 25 anos, que pertence à empresa Transwolff, parou o coletivo para que os passageiros desembarcassem no ponto, mas não viu que a idosa, a última a descer, tropeçou e ficou com as pernas embaixo do veículo, partindo e causando o atropelamento.

1º de março de 2023: Pessoa atropelada por ônibus na Estrada do M’Boi Mirim com a Rua Daniel Klein, região do Jardim Ângela, zona Sul da capital paulista. Vítima foi internada

26 de fevereiro de 2023 NO DESEMBARQUE: Dalcy Cangussu, de 73 anos, é arrastado e atropelado pelo motorista do ônibus na Rua Elias de Almeida, no Tremembé, zona Norte, após uma discussão por uso de máscara. Morreu em 02 de março. (Sambaíba Transportes Urbanos)

13 de fevereiro de 2023: Idoso atropelado por ônibus na Avenida Padre José Maria, 569, em Santo Amaro, zona Sul da capital paulista. Vítima foi internada

13 de fevereiro de 2023: Idosa atropelada por ônibus na Avenida Vereador João de Luca, no bairro Cidade Ademar, zona Sul da capital paulista. Vítima foi internada

12 de fevereiro de 2023 NO DESEMBARQUE: Um motorista de ônibus da empresa A2 Transportes foi flagrado não acionando o elevador para um passageiro em cadeira de rodas e, o pior, quando, o usuário foi tirar satisfação, caiu e o condutor saiu com o ônibus sem prestar nenhum tipo de socorro, próximo ao número 3300 da Avenida Cupecê, na zona Sul da cidade de São Paulo.

08 de fevereiro de 2023 : Com base nos vídeos produzidos pelo Diário do Transporte, a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia as linhas municipais da capital paulista, inspecionou os veículos e lacrou dois ônibus por estarem sem bloqueadores de portas em operação. Foram os veículos de prefixos 3 6692 e 3 6594 da empresa Transunião, que foi multada.

06 de fevereiro de 2023 NO DESEMBARQUE: Policiais da 100ª delegacia investigam a queda de um passageiro de 76 anos, momento do desembarque, por volta das 12h35 do dia 6 de fevereiro, na Estrada da Baronesa, 4.443, mas o caso só foi divulgado em 03 de março de 2023. O homem desembarcava do ônibus de prefixo 73.374, da linha 7023/10, operado pela empresa Viação Metrópole Paulista S.A. O caso foi registrado no Distrito Policial de número 47, mas as investigações seguem pelo 100º DP. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o idoso foi socorrido. O motorista de 50 anos foi afastado, segundo a SPTrans (São Paulo Transporte) e está com o cadastro bloqueado não sistema de ônibus da cidade.

06 de fevereiro de 2023: Reportagem do Diário do Transporte revela, com vídeos, que empresas de ônibus de São Paulo estão descumprindo uma determinação da SPTrans (São Paulo Transporte) e coletivos são flagrados trafegando com portas abertas ou arrancando dos pontos sem ainda as portas estarem completamente fechadas, o que é um perigo, podendo causar graves acidentes, em especial no desembarque. A SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia os transportes na capital paulista, reconhece que o problema existe e diz que fiscaliza e multa as empresas de ônibus. Somente em 2022, foram aplicadas 60 autuações referentes à circulação de ônibus com as portas abertas. Em janeiro de 2023, foram três multas e em fevereiro, aos menos outras duas.

05 de fevereiro de 2023: Mulher de 38 anos atropelada por ônibus na Avenida José Américo de Almeida, no Parque Marengo, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Vítima foi internada

31 de janeiro de 2023 NO DESEMBARQUE: Um homem de 82 anos morreu na região do Aricanduva, na zona Leste de São Paulo, logo após desembarcar e cair sob a roda dianteira direita do ônibus da Allibus Transportes. Pelas imagens, não é possível ter plena certeza de que o coletivo já tinha fechado a porta dianteira, mas foi questão de segundos entre o desembarque, a queda e o motorista começar a sair com o ônibus e passar por cima do homem. A SPTrans apura as circunstâncias.

31 de janeiro de 2023: Mulher atropelada por um ônibus municipal da capital paulista fazendo uma curva na Avenida dos Autonomistas, entre São Paulo e Osasco; Motorista seguiu viagem, mas foi alertado por motoboy e depois parou – Morreu na hora (Viação Gato Preto)

22 de janeiro de 2023: O ciclista Rafael Mesquita Xavier, de 28 anos, na Avenida Doutor José Artur da Nova, em São Miguel Paulista, na Zona Leste; motorista fugiu – Morreu dois dias depois (Viação Metrópole Paulista).

No dia 15 de março de 2023, a SPTrans informou que enviou uma carta às concessionárias pedindo que segurança no transporte coletivo da capital paulista seja aprimorada.

No documento, a empresa pede que lacres ou etiquetas sejam instalados nos Anjos da Guarda, afim de evitar que os dispositivos sejam alterados ou violados.

A SPTrans reforça, na carta, que o uso do Anjo da Guarda é obrigatório.

17 de janeiro de 2023 NO DESEMBAQUE: A A2 Transportes, originária da antiga cooperativa de transportes CooperLíder, envolvida no caso do cadeirante no dia 12 de fevereiro, é a mesma empresa cujo motorista saiu do ponto enquanto uma mulher ainda descia no dia 17 de janeiro de 2023. O caso ocorreu também na avenida Cupecê, no dia. A mulher caiu na avenida, se machucou e o motorista foi embora sem prestar socorro.

ANJO DA GUARDA:

Além de treinamento, a tecnologia pode ajudar a evitar acidentes durante o embarque e desembarque.

Um dos equipamentos é chamado de “anjo da guarda”, que impede que os ônibus se movimentem com as portas abertas ou com as portas se abrindo ou se fechando.

No dia 06 de fevereiro de 2023, o Diário do Transporte, em primeira mão, revelou que as empresas de ônibus estão descumprindo uma determinação da SPTrans (São Paulo Transporte) e operam com o anjo da guarda desligado ou não funcionando adequadamente.

Somente no ano passado, a SPTrans aplicou 60 multas e penalizou 14 empresas por estarem com o equipamento desligado. Até fevereiro de 2023, foram cinco multas, pelo menos.

No dia 28 de fevereiro de 2023, o Diário do Transporte revelou que ônibus metropolitanos intermunicipais também estão operando sem o anjo da guarda funcionar.

O gerenciamento é da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), do Governo do Estado de São Paulo, que informou ao Diário do Transporte que em 2022 aplicou 30 multas e que em janeiro de 2023, foram duas penalizações.

Em 03 de março de 2023, o secretário de transportes, Ricardo Teixeira, em entrevista coletiva ao lado do prefeito Ricardo Nunes, disse que a SPTrans (São Paulo Transporte) iria rever os atuais treinamentos aos motoristas de ônibus. Segundo Teixeira, a reincidência de acidentes envolvendo idosos nos momentos de embarque e desembarque nunca aconteceu desta maneira como ultimamente e que, internamente, já estava sendo estudado novo procedimento de reciclagem de motoristas.

Já no dia 06 de março de 2023, o Diário do Transporte também mostrou que o não funcionamentos do dispositivo bloqueador de portas coloca em risco passageiros de ônibus municipais de Santo André, no ABC Paulista. Vários flagrantes foram feitos.

NOVO TREINAMENTO:

No dia 04 de abril de 2023, a SPTrans anunciou novo tipo de treinamento para os cerca de 30 mil motoristas de ônibus a partir de 17 de abril. Ao todo, serão 24 horas de capacitação divididas em três módulos de oito horas cada, com conceitos de prevenção de acidentes, relacionamento com idosos, pedestres e ciclistas, além de noções de cidadania e dos atuais contratos que regem a concessão dos coletivos.

Veja dicas para os passageiros ajudarem na prevenção de acidentes nos ônibus; mas “anjo da guarda” e treinamento continuam sendo importantes

Casos envolvendo atropelamentos e quedas de coletivos têm chamado a atenção, principalmente com idosos

ADAMO BAZANI

Os casos de quedas de passageiros de ônibus no embarque e desembarque, principalmente envolvendo idosos, além de atropelamentos, têm sido reiterados e acendem um alerta a ponto de a prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans (São Paulo Transporte), considerar rever os treinamentos dados aos motoristas e de a prefeitura do Rio de Janeiro ampliar as multas.

Entre os caminhos apontados pelos especialistas para evitar ou ao menos reduzir a quantidade de casos estão: fiscalizações mais intensas sobre as empresas de ônibus, inclusive com o uso de tecnologia moderna de monitoramento e telemetria; funcionamento adequado de itens de segurança como o “anjo da guarda” (que impede o movimento do ônibus com as portas abertas ou se abrindo e fechando); treinamento mais qualificado dos motoristas; melhoria das condições de trabalho dos condutores (rever acúmulo de funções, jornadas, condições de descanso em terminais e pontos finais); criação de processos de seleção de profissionais mais adequados dos profissionais de transportes.

O passageiro, entretanto, pode contribuir, com atitudes simples. Não se trata de jogar para o usuário a responsabilidade, mas de criar hábitos que podem evitar até mesmo tragédias.

O Diário do Transporte conversou com instrutores de tráfego e reuniu as seguintes dicas:

– Na hora de embarcar, segure firme nos apoios de mão (ferros, balaústres) e já adentre o veículo, não ficando nos degraus;

– Tenha o cartão de transporte em mãos antes do embarque ou o dinheiro contado para ficar menos tempo possível com uma das mãos desocupadas ou procurando os valores na bolsa e na carteira – isso evita quedas;

– Mesmo não sendo em bancos demarcados, passageiros com dificuldades de locomoção ou força e equilíbrio menores, como idosos e pessoas com deficiência, sempre têm preferência para sentar;

– Na hora do desembarque, tente olhar na direção dos espelhos na frente e perceber se o motorista está prestando atenção (isso nem sempre é possível, mas é bom tentar);

– Idosos, pessoas com deficiência, gestantes e crianças devem desembarcar antes;

– Se você está sentado e o ônibus ainda parado no ponto e percebe que é sua parada, evite sair com tudo do banco e ir na direção da porta. Às vezes o motorista, ao ver que ninguém mais está descendo, pode começar a fechar a porta e sair (o anjo da guarda pode evitar acidentes nestes casos, mas como mostrou o Diário do Transporte em várias reportagens, nem sempre o equipamento está funcionando)

– Sempre que possível (e nem sempre é possível), procure desembarcar pela última porta, depois da roda traseira; em muitos casos de atropelamentos no momento de desembarque, o passageiro desceu pela porta do meio e foi atingido pelas últimas rodas.

– Quando desembarcar, se afaste ao máximo da lataria do ônibus. Vá logo para o meio da calçada. Às vezes na hora de sair, o motorista direciona a dianteira do ônibus para o meio da rua, o que faz com que a traseira vá na direção da calçada.

– O ônibus é um veículo muito grande; há modelos de 23 metros e de 28 metros de comprimento, por exemplo. Assim, possui muitos pontos cegos, que são áreas na lataria de onde o motorista não tem plena visão. Os pontos cegos variam de acordo com os modelos, desde micro-ônibus até a biarticulados. Por isso, a dica é não ficar perto do veículo enquanto ele não estiver 100% parado. No sistema da capital paulista (SPTrans) e no Corredor ABD (São Mateus/Jabaquara via ABC e Diadema/Brooklin), por exemplo, os ônibus possuem uns adesivos amarelos que indicam onde são os pontos cegos. Isso vale também para ciclistas, motociclistas e pedestres em geral.

– Nunca discuta ou brigue com o motorista. Procure entender o estresse do profissional, mas se o condutor fez uma coisa errada, não adianta ficar brigando e gritando. Mantenha a calma e anote número do ônibus, linha, sentido, horário, local dos fatos e ligue para a gerenciadora pública dos transportes e para a empresa e registre a queixa;

– A frase é sim um jargão, parece batida, mas funciona nos transportes também: gentileza gera gentileza.

AVISOS SONOROS E LUMINOSOS:

Além de treinamento e melhores condições de trabalho dos motoristas, a tecnologia pode ajudar a diminuir acidentes no momento do desembarque dos ônibus.

O “Anjo da Guarda”, item de fábrica que impede que o ônibus se movimente com as portas abertas ou se abrindo e fechando é um dos exemplos, muito embora, a reportagem mostrou que o dispositivo é desligado irregularmente ou mesmo apresenta defeitos que não são consertados.

Mas não é só o Anjo da Guarda que existe. Há outras alternativas tecnológicas, muitas relativamente simples e nem tão novas.

Em ônibus municipais de Curitiba e em alguns metropolitanos, há vários anos, existe um sistema de alerta sonoro e luminoso que avisa ao passageiro o momento em que as portas vão se fechar.

Além de uma voz que diz “Porta Fechando”, uma luz começa a piscar sobre a porta.

O áudio é individual por porta. Ou seja, se o motorista acionar uma porta só, o alerta vai ser apenas naquela porta.

Além disso, a porta só começa a fechar após a frase, o que faz o passageiro ter tempo de evitar o desembarque no processo de fechamento.

Segundo o Setransp, sindicato que representa as empresas de ônibus de Curitiba, o dispositivo está em todos os coletivos, desde os menores até os modelos biarticulados de 28 metros de comprimento que transportam mais de 250 passageiros de uma só vez.

A tecnologia, que é obrigatória em Curitiba, tem ajudado a reduzir acidentes no embarque ou desembarque, mas necessita de manutenção constante.