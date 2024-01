Licitação para construção do Terminal BRT Santa Cruz, no Rio de Janeiro, tem três empresas habilitadas

Outras três licitantes foram inabilitadas por descumprimento do Edital; sessão de análise da documentação foi realizada nessa sexta-feira (12)

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, o resultado da sessão de abertura da licitação, na modalidade Concorrência Pública, das obras de construção do Terminal BRT Bairro Imperial de Santa Cruz.

A sessão foi realizada nessa sexta-feira (12).

A Comissão Licitante habilitou os seguintes participantes:

Construtora Mello de Azevedo,

Dimensional Engenharia, e

Consórcio Construtor Santa Cruz, constituído pelas empresas Premag – Sistema de Construções (Líder), JPR Projetos e Construções e MJRE Construtora.

Foram inabilitadas por descumprir itens do Edital:

Consórcio BRT Imperial, formado pelas empresas Construtora R2X (Líder) e Locplan Locadora e Serviços;

Construtora Lytoranea – em recuperação judicial, e

Sanerio Construções – em recuperação judicial.

Após o encerramento da Sessão, ficou estabelecido o prazo de cinco dias úteis para apresentação do recurso administrativo, até o dia 19 de janeiro.

As propostas de preços foram lacradas e será abertas e analisadas na próxima sessão, ainda a ser marcada.

A concorrência contempla a requalificação da rua Álvaro Alberto e outras, no mesmo bairro.

O Terminal é um dentre cinco anunciados pelo prefeito Eduardo Paes que irão integrar a Nova Transoeste na Zona Oeste do Rio.

O projeto do novo Terminal Santa Cruz prevê a expansão da estação existente, criação de pistas exclusivas para o BRT e um bicicletário com 200 vagas também será construído no local.

Com área de mais de 13,2 mil metros quadrados, o novo terminal terá três pavimentos com espaço amplo e aproveitamento de iluminação e ventilação naturais. O novo equipamento terá capacidade para receber até 14 ônibus articulados do sistema BRT, dez ônibus convencionais e oito vans.

O projeto prevê 13 sanitários públicos, rampas de acessibilidade, bicicletário para o armazenamento de até 300 bicicletas, estacionamento para 105 veículos e 50 motos, além de pistas exclusivas para os ônibus BRT e melhorias no sistema viário das ruas Felipe Cardoso, Barão de Laguna e Dom Pedro I.

O Terminal BRT Santa Cruz, como apurou o Diário do Transporte, não será construído no mesmo local da atual estação do BRT, e sim na Rua Álvaro Alberto, que será requalificada. A mudança decorre de pedidos de moradores do centro do bairro de restaurar a antiga praça que existia antes do BRT ser implementado em cima dela, movendo o terminal para a localidade de um supermercado abandonado na rua Álvaro Alberto.

Com isso, o projeto original do Terminal de Santa Cruz na rua Felipe Cardoso não será base da licitação.

O objetivo dos novos terminais, de acordo com a prefeitura, é proporcionar mais conforto e segurança aos passageiros que viajam diariamente de BRT pela Zona Oeste. A iniciativa faz parte da reestruturação de todo o sistema, e os investimentos ultrapassam R$ 180 milhões.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes