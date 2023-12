OUÇA: Na próxima semana, Nunes deve receber respostas da SPTrans para bater o martelo e implantar tarifa zero aos domingos; Não haverá correlação com Metrô e CPTM, diz prefeito

Gestão entende que vantagem da gratuidade aos domingos é que não haverá necessidade de aumento imediato de frota porque atualmente os ônibus andam vazios nestes dias

ADAMO BAZANI

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse na manhã desta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, que na próxima semana deve receber respostas da SPTrans (São Paulo Transporte) quanto aos últimos questionamentos que fez antes de bater o martelo para decidir ou descartar a implantação da tarifa zero nos ônibus municipais, inicialmente aos domingos.

A Câmara Municipal aprovou em primeira votação nesta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, o projeto do Orçamento para o ano que vem, já reservando R$ 500 milhões para bancar a tarifa zero nos ônibus aos domingos ou madrugada. O texto ainda passará por uma segunda votação, podendo ser alterado. (veja mais abaixo)

Segundo o prefeito, a decisão ocorreria nesta semana, mas as reuniões com os técnicos da gerenciadora dos transportes municipais tiveram de ser adiadas por causa da greve no Metrô e na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da ameaça de paralisação de ônibus em meio à briga pelo controle do SindMotoristas.

Na entrevista Nunes se mostrou animado com a possibilidade de a gratuidade para todos os passageiros começar aos domingos por diversos fatores como a baixa ocupação dos ônibus, dispensando a necessidade de ampliar a frota ao menos num primeiro momento; à possibilidade de permitir com que mais pessoas tenham acesso ao lazer por meio do transporte coletivo e, segundo o prefeito, porque não haverá correlação com o Metrô e com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Um dos principais questionamentos sobre a tarifa zero somente nos ônibus municipais da capital paulista é uma eventual migração de passageiros do sistema de trilhos para o sistema sobre pneus.

Nunes disse acreditar que aos domingos, haverá menos impacto neste sentido, mas reafirmou que vai conversar com o governador Tarcísio de Freitas.

Enquanto os serviços de ônibus da capital são de responsabilidade da prefeitura, os sistemas de trens, metrôs e monotrilho são gerenciados pelo Estado.

Ônibus e trilhos são integrados por meio do Bilhete Único.

Por mais de uma vez, Tarcísio se mostrou contrário à gratuidade total nos transportes públicos.

Uma das preocupações de Tarcísio não é só com os custos de operação, mas perdas de receitas, que farão com que o Estado injete mais dinheiro nos sistemas de transportes, verbas, que, segundo o Governador, precisam também atender a outras áreas, como Saúde, Educação e Segurança Pública.

Além disso, há a questão dos contratos com as concessionárias privadas de trilhos, como a ViaQuatro (linha 4 Amarela) e ViaMobilidade (linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda).

Nestes contratos, há previsões de reequilíbrio econômico em caso de perda de passageiros, com injeção direta de recursos do Estado.

O Diário do Transporte mostrou nesta quinta-feira, 30 de novembro de 2023, que por causa da perda de passageiros em decorrência da época da pandemia de covid-19, o Estado vai pagar cerca de R$ 1 bilhão para a ViaQuatro e ViaMoblidade, dos grupos CCR e RuasInvest, referente aos contratos das linhas 4-Amarela e 5-Lilás.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/01/governo-de-sp-vai-pagar-r-1-bilhao-aos-grupos-ccr-e-ruas-por-perda-de-passageiros-nas-linhas-4-e-5-de-metro-durante-a-covid-19/

Na entrevista coletiva durante o ExpoFavela nesta sexta-feira (1º), Nunes disse que está convencido dos benefícios da Tarifa Zero aos domingos.

OUÇA E LEIA:

“É algo que eu gostaria muito. Estou convencido pelo que a gente viu de estudos. Agora, a SPTrans vai me trazer uma série de questões que eu levantei na última reunião. [Outra reunião] deveria acontecer nesta semana, mas como a gente teve esse ato político no Metrô e CPTM, teve de cancelar, ficando para a semana que vem, para poder ver se a gente consegue implantar. A minha vontade é principalmente porque aos domingos a gente tem um volume de ônibus que não está sendo ocupado, hoje tem 1/3 de passageiros diante da capacidade deste ônibus aos domingos. Eles já circulam, eu não vou ter de aumentar ônibus. Assim, já é algo que a prefeitura tem, falta a gente fazer uma ação de política pública para poder ajudar. Vivemos momentos, no presente e futuro, que precisamos ter um olhar especial para algumas questões. Uma delas é a questão da saúde mental [acessos aos equipamentos culturais e lazer]. A população está ficando mais idosa aqui na cidade. Se a gente conseguir implantar no domingo, conseguiremos ter uma ação forte, principalmente nestes dois itens. O trabalhador poder pegar a sua família e sair para conhecer a cidade. Estou falando das pessoas mais pobres, para quem faz muita diferença ter um transporte. Um casal com três filhos desembolsa R$ 50 de passagens. Este valor, para muitas famílias em São Paulo representa muito. A gente vai possibilitar que visitem a cidade, conheça os museus, os parques, possam ter acesso à Paulista de domingo, à Liberdade de domingo, vai poder visitar nossos clubes esportivos. O trabalhador recebe o Vale-Transporte para trabalhar durante a semana e no final de semana fica só em casa sem ter as oportunidades de curtir essa cidade que é sensacional. É algo que tenho a convicção de que é importante. Vamos ver o estudo, ver se a gente consegue implantar ou não. Se for aos domingos, não vai ter nenhuma correlação com o Metrô e CPTM, se a gente conseguir avançar. Basta o transporte [por ônibus], não precisa do Metrô e da CPTM. Mesmo assim, eu vou conversar com o governador Tarcísio [de Freitas] porque todas ações que temos feito, tanto ele quanto eu, a gente tem compartilhado até para trocar ideias, experiências e sugestões. Mas vai depender do estudo da SPTrans para a gente poder definir” – disse.

ORÇAMENTO DE 2024:

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação nesta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, o Orçamento de 2024 no valor de R$ 110,7 bilhões.

Um dos destaques foi a aprovação de uma emenda de R$ 500 milhões reservados à proposta de implantação da tarifa zero nos ônibus da capital paulista para garantir a gratuidade aos domingos ou nas madrugadas, como é um dos planos do prefeito Ricardo Nunes.

“A inclusão desses recursos foi um dos avanços mais importantes do orçamento deste ano, porque vai deixar a oportunidade para que o prefeito utilizar até R$ 500 milhões a fim de experimentar o domingo com tarifa zero ou outras atividades que envolvam linhas ou períodos. Tudo isso é uma oportunidade única para uma metrópole como a nossa” disse em nota, o vereador Paulo Frange.

Nunes quer colocar as primeiras linhas em operação sem cobrança de passagem ainda em dezembro.

A estimativa da prefeitura é de que aos domingos e feriados ou nas madrugadas, o custo aos cofres públicos da tarifa zero aos passageiros deve ser entre R$ 400 milhões ou R$ 500 milhões.

De acordo com Nunes, a hipótese mais provável é que de a gratuidade irrestrita seja aos domingos e feriados, antes mesmo das madrugas.

Este valor é adicional aos R$ 5,1 bilhões propostos no PL do Orçamento para o ano de 2024 para subsisdiar o sistema de ônibus.

Com as tarifas congeladas desde de janeiro de 2020 e aumento de custos operacionais, entre janeiro e 20 de novembro de 2023, os subsídios chegaram a R$ 5,3 bilhões.

Até o fim do ano, o total deve ficar entre R$ 5,6 bilhões e R$ 5,8 bilhões.

MADRUGADAS E DOMINGOS; TESTES NO ENEM E NAS ELEIÇÕES:

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse em 16 de novembro de 2023 que uma das possibilidades estudadas para conceder tarifa zero para todos os passageiros nos ônibus da cidade de São Paulo é começar com a gratuidade aos domingos e madrugadas.

Dependendo dos custos aferidos e das condições de operação dos ônibus bem como da quantidade de passageiros a mais no sistema, a gratuidade poderá ser ampliada para outros dias e horários de forma gradativa.

A possibilidade foi adiantada pelo Diário do Transporte no último domingo, 12 de novembro de 2023, quando a reportagem fez dois trajetos de ônibus metropolitanos e municipais entre o ABC Paulista e a capital durante a gratuidade para todos os usuários no segundo dia da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Enquanto os sistemas de ônibus de cidades vizinhas da capital exigiam comprovante de inscrição na prova para o passageiro ter a gratuidade, nos ônibus gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte), na capital paulista, e nos transportes metropolitanos (ônibus EMTU, trens, metrô e monotrilho), não era necessária nenhuma comprovação, sendo a gratuidade para todos os passageiros.

Na ocasião, o Diário do Transporte revelava que a gratuidade nos transportes públicos inicialmente aos domingos na capital e nos metropolitanos na Grande São Paulo já chegou a ser cogitada. Diversas cidades de menor porte já oferecerem gratuidade somente aos domingos.

As gratuidades nos dias de ENEM e de eleição sem exigência de nenhuma comprovação e sem necessidade de girar as catracas, diferentemente do que ocorreu nas outras cidades, não deixaram de ser de testes operacionais para a possibilidade de tarifa zero, mesmo que ainda não todos os dias da semana.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/12/transportes-gratuitos-para-o-enem-em-sao-paulo-fizemos-um-trajeto-abc-sao-paulo-abc-neste-domingo-12/

Também em 16 de novembro de 2023, a Subcomissão da Tarifa Zero da Câmara Municipal de São Paulo realizou a última reunião antes de votar o relatório sobre a possibilidade de haver gratuidade para todos os passageiros de ônibus na cidade.

O relatório que será feito pelo relator, o vereador Sidney Cruz (SOLIDARIEDADE), será votado no dia 23 de novembro de 2023.

No dia 23 de novembro de 2023, Nunes disse que conversaria com Cruz sobre o tema.

A estimativa da prefeitura é de que aos domingos e feriados ou nas madrugadas, o custo aos cofres públicos da tarifa zero aos passageiros deve ser entre R$ 400 milhões ou R$ 500 milhões.

De acordo com Nunes, a hipótese mais provável é que de a gratuidade irrestrita seja aos domingos e feriados, antes mesmo das madrugas.

Este valor seria adicional aos R$ 5,1 bilhões propostos no PL do Orçamento para o ano de 2024.

Um dos pontos debatidos é pressionar o Congresso Nacional a votar uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que cria o SUM (Sistema Único de Mobilidade), que seria uma espécie de SUS dos transportes, pelo qual recursos da União seriam destinados aos Estados e municípios para garantir as gratuidades e nível nacional.

A PEC 25/2023 está em tramitação em Brasília.

Na sessão desta quinta-feira (16), a Câmara recebeu a ex-prefeita de São Paulo, Luíza Erundina, que em sua gestão nos anos 1990, “municipalizou” os transportes. Época na qual a remuneração das empresas de ônibus não era por passageiro transportado, mas por serviço prestado, chamado de quilômetro rodado.

Atualmente, a forma de remuneração das empresas de ônibus na cidade de São Paulo está em transição, mas a quantidade de passageiros não é o único item que é considerado para pagar as companhias, muito embora, a demanda também pesa na conta.

O sistema de transportes municipais de São Paulo transporta mais de seis milhões de passageiros em 12 mil ônibus por dia e está ainda em andamento o estudo para concluir a viabilidade de um programa de tarifa zero para todos os passageiros.

Como mostrou o Diário do Transporte, no projeto de Orçamento para 2024, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, prevê subsídios de R$ 5,1 bilhões para a operação dos ônibus gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte), já não considerando tarifa zero para todos os passageiros.

O custo total do sistema de ônibus, entre subsídios e o que é arrecadado nas catracas, neste ano é de cerca de R$ 10 bilhões e, estimativas da prefeitura, trabalham com um valor entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões para o ano que vem.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/04/orcamento-sem-tarifa-zero-nunes-preve-r-51-bilhoes-em-subsidios-para-onibus-em-2024/

CAPITAL PAULISTA

Já na capital paulista, um sistema que transporta mais de seis milhões de passageiros em 12 mil ônibus por dia, está ainda em andamento o estudo para concluir a viabilidade de um programa de tarifa zero para todos os passageiros.

Como mostrou o Diário do Transporte, no projeto de Orçamento para 2024, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, prevê subsídios de R$ 5,1 bilhões para a operação dos ônibus gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte), já não considerando tarifa zero para todos os passageiros.

O custo total do sistema de ônibus, entre subsídios e o que é arrecadado nas catracas, neste ano é de cerca de R$ 10 bilhões e, estimativas da prefeitura, trabalham com um valor entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões para o ano que vem.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/04/orcamento-sem-tarifa-zero-nunes-preve-r-51-bilhoes-em-subsidios-para-onibus-em-2024/

CADUNICO E TARIFA ZERO GRADATIVA:

Vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo apresentaram em 15 de junho de 2023, o projeto de lei 340/2023, que cria “Vale Transporte Social” na capital paulista para conceder tarifa zero para a população de baixa renda e aos desempregados.

Seria uma forma, segundo os parlamentares, de instituir gradativamente a tarifa zero em toda a cidade, começando pelas pessoas que têm a maior parte da renda comprometida pelos transportes.

Por ser um projeto municipal, a ideia só engloba os ônibus e trólebus gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte), uma vez que trem, metrô e monotrilho são de responsabilidade do Governo do Estado.

Pela proposta, para ter direito ao benefício, os passageiros devem estar inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou desempregados que estejam na relação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

As pessoas nestas condições vão receber uma cota mensal de 44 viagens. Cada crédito de passagem correspondente ao da tarifa pública vigente no sistema de transporte público coletivo por ônibus da Cidade de São Paulo.

Os recursos para cobrir as gratuidades viriam do Orçamento.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/17/projeto-que-cria-tarifa-zero-nos-onibus-de-sao-paulo-vinculada-ao-cadunico-e-protocolado-na-camara/

DÚVIDAS SOBRE O TARIFA ZERO NA CIDADE DE SÃO PAULO:

São diversas dúvidas sobre a viabilidade ou não de a cidade de São Paulo ter um programa de tarifa nos ônibus para todos os passageiros, entre as quais:

1 Tarifa zero vai aumentar em quanto a demanda de passageiros dos ônibus?

2 Vai ter de aumentar a frota em quanto?

3 Este aumento de frota vai significar um custo total do sistema maior que os R$ 12 bilhões de hoje em quanto?

4 Mas não é só a frota: a cidade está preparada para receber (de forma eficiente – destaca-se) mais ônibus? – Terá de reformular linhas? Os terminais e corredores de ônibus atuais são suficientes para uma frota maior?

5 Vai ter migração de passageiros do metrô, trem e ônibus metropolitanos se estes não tiverem tarifa zero? Por exemplo, hoje, como Bilhete Único, o passageiro pode pegar o sistema de trilhos e ônibus de forma integrada. Se os ônibus forem de graça e o metrô/trem não, será que as pessoas não vão preferir usar mais linhas de ônibus, mesmo que demore mais, para não pagar o deslocamento.

6 Antes de pensar em tarifa-zero, não seria melhor tornar o sistema de ônibus mais racional (não confundir com meros cortes de linhas) para não se subsidiar a ineficiência?

7 O debate de tarifa zero não está sendo um “colocar a carroça antes dos bois”, deixando para trás questões mais urgentes, como reorganizar as linhas e os serviços, ampliar a tecnologia de gerenciamento e monitoramento e também aumentar a qualidade e dar mais infraestrutura para os ônibus que não fluem porque ficam presos no trânsito e possuem pouca prioridade no espaço urbano pela quantidade de frota e de pessoas atendidas (que vai aumentar com uma eventual tarifa zero)?

8 São Paulo está trocando ônibus a diesel por ônibus elétricos que custam até três vezes mais e necessitam de uma infraestrutura de recarga e distribuição de energia que não existe na cidade. Até a consolidação de uma frota elétrica, isso vai representar um custo muito alto para o sistema vai demandar financiamento só para este fim. Quanto seria este custo e será um dinheiro só para financiar a aquisição, implantação de infraestrutura e operação dos ônibus elétricos?

9 O custo dos terminais a mais necessários para uma demanda e frota maiores terão financiamento próprio ou entram na conta do tarifa-zero?

10 Como será o controle de demanda? Haverá uma bilhetagem específica com cotas mensais (como é dos idosos entre 60 anos e 64 anos) para coibir fraudes e uso irresponsável do sistema de ônibus?

Um grupo de especialistas, que defende a viabilidade da gratuidade para todos os passageiros em São Paulo, é categórico em afirmar que o programa “tarifa zero” deve ser concomitante para ônibus e sistema de trilhos para não haver a migração entre diferentes meios de transporte coletivo.

Os especialistas não só defendem a gratuidade total nos trilhos e nos ônibus municipais da capital paulista (SPTrans), mas também em regiões metropolitanas; o que envolveria no caso de São Paulo, 39 prefeituras e o Governo de São Paulo, não somente com metrô, monotrilho e trem, mas ônibus e trólebus (Corredor ABD), gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

As respostas são assinadas por Lucio Gregori, que foi secretário de transportes na gestão da prefeita da capital paulista Luiza Erundina, além de Mauro Zilbovicius, José Jairo Varoli e Marcia Sandoval Gregori.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/05/17/tarifa-zero-especialistas-defendem-que-gratuidade-seja-em-trilhos-e-onibus-para-nao-haver-migracao-entre-meios-de-transporte-coletivo/

SÃO CAETANO DO SUL:

Como mostrou o Diário do Transporte, desde 1º de novembro de 2023, a cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, não cobra as passagens nos ônibus municipais da Vipe (Viação Padre Eustáquio) desde 1° de novembro de 2023.

Segundo a prefeitura, em comparação com novembro do ano passado, a demanda de passageiros subiu 127%, passando de uma média de 22 mil usuários por dia útil em novembro de 2022 para 50 mil por dia útil na média dos 20 primeiros dias com tarifa.

O Diário do Transporte esteve em São Caetano Sul e verificou o uso da gratuidade.

Os passageiros, mesmo sem pagar, precisam passar pela catraca para que haja um controle de demanda, uma vez que a Vipe é paga por quantidade de usuários.

A prefeitura estima que o custo do programa tarifa zero será de R$ 2,9 milhões por mês.

A frota da Vipe, diante do aumento de demanda, também foi ampliada, e passou de 48 ônibus para 53 e mais coletivos podem ser inseridos no sistema.

Entre os 645 municípios do Estado de São Paulo, 21 contam com a gratuidade todos os da semana e para todos os usuários.

No Estado de São Paulo, São Caetano do Sul é a cidade de maior população conceder o passe livre (possui 165.655 habitantes, de acordo com o Censo de 2022).

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/04/video-diario-do-transporte-testa-como-funciona-a-tarifa-zero-em-sao-caetano-do-sul-sp-no-abc/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes