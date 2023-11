Transportes gratuitos para o ENEM em São Paulo: fizemos um trajeto ABC-São Paulo-ABC neste domingo (12)

Pela manhã, ônibus não apresentaram superlotação e acesso foi sem dificuldades

ADAMO BAZANI

Neste segundo domingo de ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), 12 de novembro de 2023, mais uma vez os transportes metropolitanos em São Paulo, na capital paulista e em algumas cidades vizinhas, são oferecidos sem cobrança de passagem.

No sistema metropolitano (EMTU e trilhos) e na capital (SPTrans), o benefício é entre 9h e 21h e o acesso é irrestrito, ou seja, não é necessário apresentar documentos e comprovante de inscrição na prova, valendo a gratuidade para todos os passageiros.

Nas cidades vizinhas à capital, esta documentação é necessária para andar de graça.

No sistema gerenciado pela SPTrans (ônibus da capital paulista) e nos metropolitanos de responsabilidade o Estado, apesar de a gratuidade para o ENEM ser o intuito principal, não deixa de ser uma espécie de teste operacional para a possibilidade de tarifa zero, mesmo que ainda não todos os dias da semana.

Aliás, a gratuidade nos transportes públicos inicialmente aos domingos na capital e nos metropolitanos na Grande São Paulo já chegou a ser cogitada. Diversas cidades de menor porte já oferecerem gratuidade somente aos domingos.

O Diário do Transporte testou na manhã deste domingo, 12 de novembro de 2023, um roteiro ABC – São Paulo – ABC.

Não foram as rotas rápidas e convencionais na ligação entre a capital paulista e cidades do ABC, mas intuito foi verificar frequência e como era feito o acesso.

A viagem ida e volta foi de 9h20 às 13h35. Foram somente usados dois sistemas sobre pneus: metropolitanos gerenciados pela EMTU(Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e municipal de São Paulo (São Paulo Transporte).

Os ônibus não apresentaram superlotação e acesso foi sem dificuldades.

O embarque em todos os seis coletivos foi feito pelas portas que ficam depois das catracas, usadas somente para desembarques em dias comuns ou para acesso por pessoas com mobilidade reduzida.

As linhas usadas foram:

287 (Terminal Diadema/Terminal Santo André Oeste) – embarque na Parada Paraíso do Corredor ABD até Terminal de Santo André Oeste/ Sistema EMTU – Empresa: Next Mobilidade

285 (São Bernardo do Campo Terminal-Ferrazópolis/Terminal São Mateus) – embarque no Terminal Santo André Oeste até o Terminal São Mateus/ Sistema EMTU – Empresa: Next Mobilidade

2290-10 (Terminal São Mateus/Terminal Parque Dom Pedro II) – embarque no terminal São Mateus e desembarque no Terminal Parque Dom Pedro / Sistema SPTrans – Empresa: Ambiental Transportes Urbanos S.A. (Consórcio TransVida)

Caminhada até o Terminal Mercado (por área interna, sem precisar sair de espeço sob responsabilidade da SPTrans)

5105-10 (Terminal Mercado/Terminal Sacomã) do Expresso Tiradentes (antigo Fura Fila) – embarque no Terminal Mercado e desembarque no Terminal Sacomã /Sistema SPTrans – Empresa: Via Sudeste Transportes S.A.

152 (São Paulo -Terminal Sacomã)/São Bernardo do Campo- Área Verde) – via Rodovia Anchieta – embarque no Terminal Sacomã e desembarque na Avenida Lucas Nogueira Garcez em São Bernardo do Campo, perto do parada Vera Cruz do Corredor ABD/ Sistema EMTU – Empresa: Next Mobilidade

287 (Terminal Diadema/Terminal Santo André Oeste) – embarque na Parada Vera Cruz do Corredor ABD até a Parada Gilda/ Sistema EMTU – Empresa: Next Mobilidade.

A maioria dos passageiros não ia fazer o ENEM.

Em diversas vezes, com exceção dos embarques nos terminais, os motoristas tinham de avisar os usuários que o embarque era pelas portas do meio ou traseira dos coletivos.

Quanto à informação, a reportagem apenas encontrou um cartaz no Terminal Mercado, outro no Terminal Sacomã e o Jornal do Ônibus dentro do veículo da linha 5105-10, todos espaços de responsabilidade da SPTrans.

Nos coletivos e nos terminais de responsabilidade da EMTU, não foram vistos avisos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes