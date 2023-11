VÍDEO: Polícia confirma que vai investigar hipótese de sabotagem em dia de greve no caso de corte de cabos de fibra ótica das linha 8-Diamante e 9-Esmeralda (ViaMobilidade)

Ato ocorreu na noite de terça-feira (28) e teve reflexos na operação até a manhã desta quarta-feira (29)

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Policiais do 27º DP (Distrito Policial) confirmaram na manhã desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, que vão investigar a hipótese de sabotagem contra as linhas de trens metropolitanos 8-Diamante e 9-Esmeralda na noite desta terça-feira (28).

Como mostrou o Diário do Transporte, cabos de fibra ótica foram cortados por volta de 19h entre Luz e Brás, na região central.

A área é de responsabilidade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), mas afetou as linhas concedidas.

No dia 28 de novembro de 2023, ocorria mais uma greve de trabalhadores do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) contra estudos para eventuais concessões à iniciativa privada das linhas de operação estatal.

Os casos só foram substituídos por volta de 8h da quarta-feira (29).

Houve reflexos na operação.

A Linha 9-Esmeralda operou manualmente, pelos controles locais, sem a centralização no controle e supervisão do CCO (Centro de Controle Operacional).

Já na linha 8, foi necessário suspender o looping (ida e volta de trens entre as estações de maior carregamento de passageiros para redução de intervalos) entre as estações Barueri e Júlio Prestes.

Informalmente, investigadores que apuram outros casos de suspeita de ataques contra as linhas disseram que alguns pontos chamam a atenção.

Um deles é que são cabos de fibra ótica, que não têm procura de revenda, como os de cobre.

De acordo com relatos preliminares de funcionários do local, foram aparentemente escolhidos cabos estratégicos de sinalização, ou seja, aparentemente que quem fez isso sabia que cabos eram e os impactos que causariam.

A Polícia ainda vai investigar se há relação do fato com a greve

No dia 03 de outubro de 2023, quando ocorreu outra greve também contra privatizações, a linha 9 foi atacada e a Polícia apontou se tratar de sabotagem, mas não identificou os autores.

Nota da CPTM:

“Devido à tentativa de furto na região entre as estações Brás e Luz na noite desta terça-feira (28/11), a CPTM disponibilizou técnicos de manutenção para auxiliar a concessionária ViaMobilidade a restabelecer os cabos de fibra ótica danificados na ocorrência. A circulação de trens da CPTM não foi afetada. A companhia vai colaborar com a autoridade policial nas investigações.

A CPTM lembra que muitas falhas, que prejudicam milhares de passageiros, ocorrem por vandalismo ou furto de cabos e outros equipamentos fundamentais para a circulação dos trens pelos 196km de vias. A companhia tem adotado medidas para intensificar a segurança em sua extensão, coibindo estes tipos de crimes, como a inauguração da Central de Monitoramento da Segurança Patrimonial, a aquisição de 160 bodycams, além da parceria com a Polícia Militar (desde 2019) para atuação da Dejem em trens e estações.”

HISTÓRICO:

O 27º DP (Distrito Policial) já apura os atos contra as linhas 8-Diamante e 9-Esrmeralda.

O Governo do Estado de São Paulo divulgou em 27 de novembro de 2023, que a Polícia Civil apontou que a paralisação dos trens na Linha Esmeralda no dia 3 de outubro de 2023, durante a greve de metroviários e ferroviários contra privatizações, foi causada por sabotagem em diferentes pontos da linha. Quatro dias depois, em 07 de outubro de 2023, foi registrado no 27 DP pela ViaMobildade outro ato de vandalismo contra linha 9-Esmeralda entre as estações Presidente Altino e Osasco

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/27/policia-diz-que-foi-sabotagem-que-ocasionou-paralisacao-da-linha-9-esmeralda-durante-a-greve-em-outubro-contra-privatizacao-diz-governo-do-estado-de-sp/

03 de outubro de 2023:

A linha 9-Esmeralda teve os maiores problemas entre as estações Morumbi e Cidade Universitária e 60 ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados. Foi necessário interromper as operações.

Passageiros registraram chamas saindo dos trens e fiação.

Na ocasião era realizada uma greve de metroviários e ferroviários do funcionalismo público contra estudos para privatização das linhas ainda de operação estatal.

No Boletim de Ocorrência, a ViaMobilidade, concessionária da linha, diz ter encontrado um fio de aço e uma barra metálica estranhos ao sistema entre as estações Pinheiros e Cidade Jardim, na lateral da via (canaleta) e sugere que o material foi lançado contra a rede aérea.

Havia também cinco gradis abertos e pedras “estranhas” ao sistema, além de marcas de fogo em trilhos.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/04/linha-9-viamobilidade-registra-boletim-de-ocorrencia-e-diz-que-pane-pode-ter-sido-vandalismo-com-uma-barra-de-ferro-sendo-lancada-nos-fios/

07 de outubro de 2023:

Em 07 de outubro de 2023, a concessionária registrou um B.O. (Boletim de Ocorrência) no 27º DP (Distrito Policial), após funcionários encontrarem um cabo de aço na via dos trens da linha 9-Esmeralda entre as estações Presidente Altino e Osasco, por volta das 9h15.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a concessionária afirma que o objeto encontrado não faz parte do sistema.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/08/viamobilidade-registra-mais-um-boletim-de-ocorrencia-apos-identificacao-de-material-que-pode-sugerir-vandalismo/

28 de novembro de 2023:

Ocorria uma nova greve de funcionários públicos do Metrô e da CPTM contra possíveis concessões de linhas à iniciativa privada quando ocorreu corte de cabos, por volta de 19h entre Luz e Brás, na região central.

A área é de responsabilidade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), mas afeta as linhas concedidas.

Segundo a concessionária ViaMobilidade, até o dia seguinte, a Linha 9-Esmeralda operou manualmente, através de controles locais, sem a centralização no controle e supervisão do CCO (Centro de Controle Operacional).

Já na linha 8, foi necessário suspender o looping (ida e volta de trens entre as estações de maior carregamento de passageiros para redução de intervalos) entre as estações Barueri e Júlio Prestes.

O 27 DP passou também a investigar possível vandalismo.

Os cabos cortados são fibra ótica, sem valor comercial para revenda

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

