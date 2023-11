VÍDEO: Funcionário das obras de expansão da linha 2-Verde do Metrô de SP fica ferido após equipamento se soltar e o atingir

De acordo com companhia, trabalhador não corre risco; Acidente ocorreu no Complexo Rapadura, na Zona Leste

Um trabalhador das obras de expansão da linha 2-Verde do Metrô de São Paulo ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 20 de novembro de 2023, em um acidente no Complexo Rapadura, na região da Vila Formosa, zona Leste da capital paulista.

Imagens compartilhadas em redes sociais mostram o barulho da sirene de segurança no canteiro de obras.

A gravação ainda mostra a movimentação de ambulância no local.

O Diário do Transporte procurou o Metrô, que informou que um equipamento de montagem de estrutura se soltou atingindo o trabalhador.

Segundo a estatal, o operário está fora de perigo.

Na manhã desta segunda-feira (20), um equipamento de montagem de estrutura se soltou atingindo um funcionário da obra da Linha 2-Verde do Metrô, no canteiro do complexo Rapadura. O funcionário passa bem. Durante o ocorrido, de imediato foi acionado o protocolo de segurança, por precaução, para checagem de todos funcionários, equipamentos e procedimentos. O ocorrido também não afetou a continuidade dos trabalhos.

O Diário do Transporte mostrou que no dia 27 de setembro de 2023, também no Complexo Rapadura, por causa de fortes ventos, houve o deslocamento de parte de um guindaste.

Os alarmes de segurança também tocaram, mas ninguém se feriu na ocasião, de acordo com o Metrô.

A EXPANSÃO DA LINHA 2-VERDE:

A linha 2-Verde do Metrô está sendo ampliada na zona Leste, mas projeto total contempla chegada até Guarulhos, na região metropolitana.

São duas fases:

A primeira fase é até Penha e está em obras. Quando este trecho estiver concluído, a Linha 2-Verde terá 23 km de extensão, com 22 estações desde a Vila Madalena. Passará a ser a linha de metrô mais extensa de São Paulo, conectando-se diretamente com as linhas 1-Azul de metrô (Paraíso e Ana Rosa), 3-Vermelha de metrô (Penha), 4-Amarela de metrô (Paulista), 5-Lilás (Chácara Klabin) de metrô, 15-Prata de monotrilho (Vila Prudente), 11-Coral de trem (Penha) e terminais de ônibus urbanos (SPTrans) e metropolitanos (EMTU), transportando mais de 1,1 milhão de pessoas por dia. A ordem de serviço para início das obras do trecho Vila Prudente-Penha foi assinada em 17 de janeiro de 2020. Somente a fase 1 tem 8,3 quilômetros de extensão e oito estações.

A fase 2, trecho final da obra, chegará a Guarulhos. Entre a Penha e a via Dutra, em Guarulhos, serão mais 5,9 km e cinco estações.

Em 2021, o então governador João Doria estimou que a fase 1 até a Penha estaria pronta até 2026 e a fase, até Guarulhos, seria entregue em 2028.

O projeto é antigo e sofreu vários entraves.

A concessão de financiamento para a obra foi liberada, em 21 de junho de 2013, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 1,5 bilhão à época.

O início das obras chegou a ser prometido para setembro de 2014 e a promessa inicial era de conclusão em 2020. Foram assinados contratos de obras com oito consórcios, cada um responsável por um trecho de intervenção.

Mas em 08 de janeiro de 2016, o Diário do Transporte noticiava que o então governador Geraldo Alckmin tinha anunciado o adiamento por um ano do início da expansão da linha 2 Verde do Metrô, de Vila Prudente, na zona Leste de São Paulo, até Guarulhos, na região metropolitana.

O motivo alegado, na época, foi a falta de verbas. A gestão culpava o Governo Federal, até então comandado pela presidente Dilma Rousseff, por atrasos nos repasses da União. Parte do financiamento da expansão da linha 2 Verde deveria vir do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

As obras, que tinham sido iniciadas, ficaram paradas por falta de dinheiro até julho de 2019.

