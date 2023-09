Obras da linha 2-Verde do Metrô são interrompidas temporariamente nesta quarta-feira (27) por questões de segurança

Trata-se de procedimento padrão no canteiro do Complexo Rapadura; não houve feridos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A cidade de São Paulo foi atingida por uma forte chuva momentânea na tarde desta quarta-feira, 27 de setembro, e por conta desse clima um alarme do sistema de segurança do guindaste da obra da Linha 2-Verde do Metrô, no canteiro do Complexo Rapadura, foi acionado.

Em casos como este, o protocolo de segurança é adotado de forma imediata e os funcionários que atuam nas obras são orientados a deixar o canteiro.

De acordo com o Metrô, o disparo do alarme foi causado unicamente pelos ventos, sem qualquer relação com algum tipo de acidente ou com a máquina Shield (Tatuzão).

A empresa ressaltou que não houve feridos, nem qualquer evento que afetasse a continuidade das obras.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte