Mobi-Rio autoriza licitação para aluguel de ônibus para apoio ao sistema BRT

Locação inclui motoristas, manutenção corretiva e preventiva, abastecimento e garagem, e terá período de cinco anos

ALEXANDRE PELEGI

A Diretora-Presidente da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC-RIO (MOBI-RIO) autorizou a abertura de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para o aluguel de ônibus urbano para apoio ao sistema de BRT (Bus Rapid Transit) na cidade do Rio de Janeiro.

A locação terá prazo por 60 meses (cinco anos), e inclui motoristas, manutenção corretiva e preventiva, abastecimento e garagem.

A autorização, publicada no Diário Oficial da Cidade nesta segunda-feira, 16 de outubro de 2023, não informa quantidades, apenas diz que o valor é sigiloso, vencendo o pregão quem oferecer o menor preço.

Os veículos são para reforçar o atendimento dos ônibus articulados em linhas alimentadoras ou mesmo emergenciais dentro do BRT nos trechos de maior movimento.

A frota de articulados é insuficiente para a demanda, mesmo com a intervenção tendo sido ampliada.

O Diário do Transporte trouxe em 13 de agosto de 2021, em primeira mão, a notícia do aluguel de 30 ônibus, com custo mensal aos cofres públicos em torno de R$ 1,056 milhão (Relembre).

Em janeiro de 2022, o Diário do Transporte noticiou o lançamento de novo processo de locação para o aluguel de mais cem ônibus urbanos, do tipo padron (Relembre).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes