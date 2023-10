Mobi-Rio vai alugar 248 ônibus Padron e Midi para apoio ao sistema BRT; pregão será dia 31 de outubro

Objetivo da prefeitura do Rio de Janeiro é oferecer veículos em locais não atendidos pelos corredores de ônibus rápidos, e dar capilaridade ao sistema que passa por requalificação

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC-RIO (MOBI-RIO) publicou nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023, o edital referente ao Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para o aluguel de ônibus urbano para apoio ao sistema de BRT (Bus Rapid Transit) na cidade do Rio de Janeiro.

O valor estimado da licitação será sigiloso.

O Pregão será aberto no dia 31 de outubro de 2023, às 10h:00 horas no endereço eletrônico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

Como noticiou o Diário do Transporte, a Diretora-Presidente da MOBI-RIO autorizou ontem, dia 16, a abertura dessa licitação (Relembre).

São quatro itens, assim distribuídos, que totalizam 248 veículos:

Item 1 – 57 Ônibus PADRON;

Item 2 – 63 Ônibus PADRON;

Item 3 – 64 Ônibus PADRON;

Item 4 – 64 Ônibus MIDI.

A locação inclui motoristas, manutenção corretiva e preventiva, abastecimento e garagem.

A distribuição da quantidade de ônibus em quatro itens, segundo o Edital, “ocorreu em função da necessidade de garantir agilidade e eficácia operacional”.

Os ônibus deverão ser do tipo urbano, com sistema completo de ar-condicionado, com capacidade mínima de 70 passageiros sentados e em pé para os do modelo PADRON e de 50 passageiros sentados e em pé para os do modelo MIDI, incluindo a área reservada para acomodação de cadeira de rodas e cão guia.

Os veículos deverão ter até cinco anos de fabricação, especifica a prefeitura do Rio de Janeiro.

Além disso, a empresa que for contratada deverá fornecer os ônibus, inclusive os que compõem a reserva técnica, devidamente caracterizados, ou seja, inteiramente pintados ou envelopados no padrão MOBI-Rio (veja abaixo o padrão de envelopamento dos ônibus).

Os ônibus deverão ainda ter sistema de câmeras instaladas, incluindo DVR com sistema Wi-fi para baixar remotamente as imagens, sendo uma câmera, uma câmera com visão do motorista e catraca, e uma câmera com visão da porta de serviço traseira.

De acordo com o Edital, “apesar da recuperação de parte da frota, com a chegada de 291 dos 628 ônibus contratados, reforma das estações, e a substituição do piso na TransOeste, o sistema de transporte público do Rio de Janeiro ainda precisa avançar no sentido de atender e recuperar o sistema de integração e capilaridade do transporte público por ônibus que ainda se encontra em situação precária”.

O texto ressalta a escassez de veículos urbanos para complementar a capilaridade e atender a população em seu deslocamento diário na Cidade por meio do Sistema BRT nas Áreas de Planejamento 3 e 5 do município. “Cabe observar que a disponibilidade de frota se trata de fator crucial para o adequado funcionamento do sistema. É nesse contexto que a locação de veículos para prestação dos serviços objeto do presente Termo é providência apta à requalificação imediata do serviço”, pontua o Edital.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes