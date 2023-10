Dibracam diz que concluiu vendas de mais ônibus pelo programa de renovação de frota do Governo Federal

Foram usados pouco mais de R$ 320 milhões de R$ 1 bilhão disponíveis e Alckmin diz que estuda programa permanente

ADAMO BAZANI

A Dibracam, concessionária Volkswagen, divulgou ao Diário do Transporte nesta segunda-feira, 09 de outubro de 2023, o balanço de mais vendas de ônibus por meio do programa de renovação de frota do Governo Federal, que acabou no último dia 03 de outubro com adesão abaixo do esperado.

Foram usados pouco mais de R$ 320 milhões de R$ 1 bilhão disponíveis para a troca de veículos comerciais pesados. O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckminm disse que estuda que o programa seja permanente.

A nova relação divulgada pela revendedora contempla mais de 30 veículos que serão entregues predominantemente para empresas de fretamento da Grande São Paulo.

CSV Fretamento e Turismo Ltda – 01 unidade do modelo 17.230

Transporto- Transportes Coletivos Porto Ferreira – 02 unidades do modelo 9.180

MultiVias Locações e Viagens ltda – 01 unidade do modelo de 9.180 e 01 unidade do modelo 15.210.

São João Fretamento e Turismo Ltda – 05 unidades de 17.230, 02 unidades 11.180 e 01 unidade de 17.260.

Turismo Sorotur Ltda 01 unidade de 17.230 e 01 unidade de 11.180

Condor Turismo Ltda. 01 unidade de 9.180 e 02 unidades de 11.180

R.C Turismo Ltda. 02 unidades de 11.180 e 01 unidade de 17.230.

BruBus Transporte e Turismo ltda – 03 unidades de 9.180

Viatran – Viação Tranbrasilia ltda – 08 unidades de 17.260.

Como regra do programa sobre sustentabilidade, todos os ônibus são do padrão Euro 6 de redução de emissões de poluentes.

A revendedora já havia anunciado a comercialização de 12 unidades pelas regras do programa que consistem na entrega de um ônibus e caminhão com 20 anos ou mais de produção para o desmanche em troca de descontos que virão para as montadoras em forma de crédito tributário.

HISTÓRICO:

O programa quase não estava tendo adesão porque donos de ônibus e caminhões com 20 anos ou mais não têm dinheiro para comprar estes veículos 0 km; cada ônibus ou caminhão novo pode chegar a R$ 2 milhões, dependendo do modelo e da configuração.

As maiores vendas começaram a acontecer quando o Governo Federal permitiu que donos de grandes empresas comprassem os veículos velhos de pequenos empresários e fizessem o descarte.

Entretanto, apesar de as vendas terem crescido com a possibilidade de grandes empresários comprarem de menores, nem 68% do valor reservado pelo governo federal para o programa foram usados. Até o início de outubro, foram solicitados pelas montadoras pouco mais de R$ 300 milhões de R$ 1 bilhão.

Veja algumas das vendas:

Nova Itapemirim/Suzantur (Santo André-SP): 150 ônibus entre urbanos e rodoviários:

As compras em maiores lotes pelo programa governamental começaram com o Grupo Suzantur/Nova Itapemirim, de Santo André (SP), que no dia 14 de julho de 2023, anunciou a aquisição de 150 ônibus, sendo 90 urbanos para a Suzantur no ABC Paulista da marca Mercedes-Benz, e 60 rodoviários para a Nova Itapemirim, dos quais 20 Scania, 20 Mercedes-Benz e 20 Volvo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/14/entrevista-incentivos-a-renovacao-de-frota-de-onibus-e-caminhoes-podem-ser-permanentes-diz-alckmin-em-encontro-com-mercedes-benz-itapemirim-suzantur-e-marcopolo/

Carga Pesada (Viana-ES): 06 caminhões:

O anúncio da aquisição de seis caminhões Mercedes-Benz ocorreu no dia 14 de julho de 2023, no mesmo evento que comunicou a compra de 150 ônibus pela Nova Itapemirim/Suzantur

Dibracam (Santo André-SP) e empresas de fretamento da Grande São Paulo: 12 ônibus:

No dia 09 de agosto de 2023, foi a vez da Volkswagen, por meio da Dibracam, anunciar a venda de 12 ônibus por meio do Programa. As compradoras foram Multi Vias Agência de Viagens Ltda, de Guarulhos (SP), BRUBus, de São Paulo (SP), Grandino Transportes, de Guarulhos (SP) e RL de Carvalho Locadora, de Franco da Rocha (SP).

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/09/primeiros-onibus-volkswagen-sao-negociados-pela-dibracam-pelas-regras-do-programa-de-renovacao-de-frota-do-governo-federal/

Dibracam (Santo André) e empresas de fretamento da Grande São Paulo: mais 31 ônibus

A Dibracam, concessionária Volkswagen, divulgou ao Diário do Transporte em 09 de outubro de 2023, o balanço de mais vendas de ônibus por meio do programa de renovação de frota do Governo Federal: CSV Fretamento e Turismo Ltda – 01 unidade do modelo 17.230; Transporto- Transportes Coletivos Porto Ferreira – 02 unidades do modelo 9.180; MultiVias Locações e Viagens ltda – 01 unidade do modelo de 9.180 e 01 unidade do modelo 15.210; São João Fretamento e Turismo Ltda – 05 unidades de 17.230, 02 unidades 11.180 e 01 unidade de 17.260; Turismo Sorotur Ltda 01 unidade de 17.230 e 01 unidade de 11.180; Condor Turismo Ltda. 01 unidade de 9.180 e 02 unidades de 11.180; R.C Turismo Ltda. 02 unidades de 11.180 e 01 unidade de 17.230; BruBus Transporte e Turismo ltda – 03 unidades de 9.180; Viatran – Viação Tranbrasilia ltda – 08 unidades de 17.260.

Auto Viação Nossa Senhora da Piedade (Campo Largo – PR) 10 ônibus:

No dia 16 de agosto de 2023, na sede da montadora Iveco, em Sete Lagoas (MG), foi anunciada a venda de 10 ônibus urbanos de 17 toneladas da marca.

A companhia também adquiriu junto a frotistas menores, veículos com 20 anos ou mais de fabricação para mandar ao desmanche e obter os descontos previstos no Programa que, até a possibilidade de empresários maiores comprarem dos pequenos, teve pouquíssima adesão.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/16/apos-itapemirim-suzantur-e-empresas-de-fretamento-paulistas-nossa-senhora-da-piedade-anuncia-compra-de-onibus-pelo-programa-de-renovacao-de-frota-do-governo-federal/

Grupo SADA (Betim – MG) 20 caminhões:

No mesmo evento na Iveco, em 16 agosto de 2023, foi anunciada a aquisição de acordo com as regras do programa, de 20 caminhões entre leves, médios, semipesados e pesados.

Vamos (São Paulo e Rio de Janeiro) 140 caminhões:

Em 22 de agosto de 2023, em um evento na fábrica da Gerdau, em Araçariguama, na Grande São Paulo, foi anunciada a venda de 140 caminhões da marca Volkswagen para a “Vamos” (Concessionárias Transrio e Tietê). Foi firmada uma parceria entre a montadora, a revendedora e a Gerdau, que vai fazer o desmanche e a reciclagem das peças dos veículos com mais de 20 anos ou mais de fabricação que serão usados para a compra de caminhões novos. A Vamos adquiriu 140 caminhões com mais de 20 anos de fabricação (o mais velho com 53 anos) e que eram de propriedade de motoristas autônomos.

DESCONTOS:

De acordo com as regras, para obter descontos que variam entre R$ 33,4 mil e R$ 99,6 mil na compra de ônibus e caminhões novos, as empresas precisam mandar para o desmanche, veículos com 20 anos ou mais.

Ocorre que o programa estava com baixa procura no caso de veículos pesados.

De R$ 1,8 bilhão que o Governo Federal disponibilizou em forma de créditos para as montadoras, R$ 800 milhões para carros se esgotaram em menos de um mês.

Os pesados contam com um total de R$ 1 bilhão, sendo R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus.

Foi tão baixa a procura que, como mostrou o Diário do Transporte, no dia 04 de agosto de 2023, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, renovou por mais 60 dias a vigência da MP 1175. O programa foi lançado em 05 de junho de 2023.

Cada MP tem validade de 60 dias podendo ser prorrogada por mais 60 dias.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/04/medida-provisoria-de-renovacao-de-frota-e-prorrogada-por-mais-60-dias-pelo-congresso/

Um dos motivos para a procurar ser baixa é que quem possui um veículo de 20 anos ou mais não tem dinheiro para comprar um novo que, dependendo do modelo, pode ter valor de quase R$ 2 milhões.

O Governo Federal permitiu então que grandes empresários comprassem ônibus e caminhões velhos dos empresários menores e descartassem estes veículos em troca dos descontos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes